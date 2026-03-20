24 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (19-25/3)

CLUBBING

Kaizen Club with Chloé Robinson, Madam X, Poor J’Darr & Runner

Τότε που τα lineups της dubstep ήταν γεμάτα κυρίως από άντρες, η Chloé (τότε ως DJ Barely Legal) και η Madam X βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, ανοίγοντας τον δρόμο για τις γυναίκες στα lineups και δημιουργώντας χαμό στα περίχωρα της Pula, στο Outlook Festival. Με αφορμή τα γενέθλια της Madam X, προμηνύεται μια «άγρια» βραδιά με ατελείωτο χορό.

21/3, 23:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, είσοδος: από 5 ευρώ

VLCT Zero w/ DVS1, Oscar Mulero & Yanamaste

Ο θρυλικός Όσκαρ Μουλέρο επιστρέφει για μια σπάνια εμφάνιση.

Μια νύχτα που ο ήχος γίνεται εμπειρία και ο χρόνος χάνει τη σημασία του. Στη δεύτερη αυτή συνάντηση, ο DVS1 φέρνει τον βαθύ, ακατέργαστο ήχο του, ο θρυλικός Όσκαρ Μουλέρο επιστρέφει για μια σπάνια εμφάνιση και ο YANAMASTE εκπροσωπεί το μέλλον της τέκνο. Τρεις διαφορετικές δυνάμεις ενώνονται σε μια στιγμή έντασης και σύνδεσης.

21/3, 23:30, Universe | S-2000, λεωφ. Κηφισού 87, είσοδος: από 25 ευρώ

4 years Exilium w/ ELI BROWN

Ο Έλι Μπράουν έχει κατακτήσει τη διεθνή τέκνο σκηνή μέσα από μια σειρά επιδραστικών κυκλοφοριών.

Διαμορφωμένος από την underground σκηνή του Μπρίστολ, ο Έλι Μπράουν έχει κατακτήσει τη διεθνή τέκνο σκηνή μέσα από μια σειρά επιδραστικών κυκλοφοριών στην Drumcode –ανάμεσά τους και το τεράστιο «Believe»– καθώς και μέσω του προσωπικού του label, Arcane. Γνωστός για τις δυναμικές παραγωγές και τα υψηλής έντασης DJ sets του, με εμφανίσεις σε μερικά από τα σημαντικότερα φεστιβάλ και εμβληματικά clubs παγκοσμίως, έχει εδραιωθεί ως ένας από τους πιο καθοριστικούς σύγχρονους καλλιτέχνες της τέκνo. Μια ξεχωριστή βραδιά, καθώς το Exilium γιορτάζει 4 χρόνια παρουσίας.

21/3, 23:30, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Αθήνα, είσοδος: από 10 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Της λήθης ρωγμές στο σώμα

Μια σύμπραξη της Ελληνίδας ποιήτριας και ερμηνεύτριας Χριστίνας Κυριαζίδη και του Ισλανδού συνθέτη Smári Gudmundson.

Η τριλογία αποτελεί μια σύμπραξη της Ελληνίδας ποιήτριας και ερμηνεύτριας Χριστίνας Κυριαζίδη και του Ισλανδού συνθέτη Smári Gudmundson, που εστιάζει στην πολυδιάστατη φύση της γυναικείας υπόστασης και ταυτότητας –αρχέτυπη, οντολογική, σεξουαλική, πολιτική και κοινωνική– μέσα από τη συνάντηση ποίησης, κίνησης και χορού. Στο επίκεντρο των τριών σόλο παραστάσεων βρίσκεται η δυναμική σχέση ανάμεσα στο σώμα, τη φωνή και τη μνήμη.

19/3, 20:30, θέατρο Καλιρρόης, είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά

Astoria

Η παράσταση μάς ταξιδεύει στον κόσμο των Ελλήνων μεταναστών της δεκαετίας του ’20 και του ’30, σε μια κοινότητα που παλεύει να ριζώσει, να επιβιώσει και να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της. Στην καρδιά της Αστόρια, ένα ελληνικό καφενείο γίνεται τόπος συνάντησης, εξομολόγησης και ελπίδας, εκεί όπου δοκιμάζονται τα όρια της προσωπικής ελευθερίας και το τραγούδι μετατρέπεται σε δύναμη.

19/3-5/4, θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα, Πέμ. 20:00, Παρ-Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:30, είσοδος: από 15 ευρώ

Το όνομά μου είναι Rachel Corrie

Σε μια εποχή διαρκών πολέμων και εκτοπισμών, το έργο λειτουργεί ως καθρέφτης του σήμερα.

Η παράσταση βασίζεται στα αυθεντικά ημερολόγια και στην αλληλογραφία της Ρέιτσελ, που μέσα από τα ίδια της τα λόγια αναμετριέται με τον κόσμο, τη σύγκρουση και τα όρια της προσωπικής επιλογής. Με μοναδικό της όπλο το σώμα και τη φωνή της, η παρουσία της μετατρέπεται σε πολιτική πράξη. Σε μια εποχή διαρκών πολέμων και εκτοπισμών, το έργο λειτουργεί ως καθρέφτης του σήμερα.

20/3-5/4, θέατρο Eliart, Κωνσταντινουπόλεως 127, Βοτανικός, Παρ.-Σάβ. 21:30, Κυρ. 19:30, είσοδος: από 13 ευρώ

9 Parts of Desire

Μια συγκλονιστική θεατρική σύνθεση που αφηγείται τις ιστορίες εννέα Ιρακινών γυναικών με φόντο τους δύο πολέμους στον Κόλπο. Μέσα από εννέα διαφορετικές φωνές, το έργο εμβαθύνει στο τι σημαίνει να είσαι γυναίκα σε μια χώρα όπου η καθημερινότητα επισκιάζεται από τον πόλεμο, την απώλεια και την επιβίωση.

20/3-24/4, θέατρο Τεχνοχώρος Εργοτάξιον, Διογένους 1, Άγιος Δημήτριος, Παρ. 21:15, είσοδος: 10-15 ευρώ

Η γυναίκα του δάσους

Μέσα από την ιστορία ξεδιπλώνεται η ιστορία της φυλής της και των λαών που κατοικούσαν στα δάση του Αμαζονίου.

Μια γυναίκα από τη φυλή των Σόρα, παρακινημένη από τον έρωτα, εμφανίζεται μπροστά σε έναν καθολικό αρχιερέα, εκπρόσωπο του θεού της αγάπης, για να ζητήσει τη βοήθειά του. Μέσα από την ιστορία της ξεδιπλώνεται η ιστορία της φυλής της και των λαών που κατοικούσαν στα δάση του Αμαζονίου, από την εποχή των τροφοσυλλεκτών και κυνηγών έως τη βίαιη εξαφάνισή τους από τους κατακτητές.

21/3-25/4, Calderone Art Space, Τριπτολέμου 8, Αθήνα, Παρ. 21:15, Σάβ. 19:00, είσοδος: 12 ευρώ

Δολοφόνοι, εσείς είστε το νέο Άουσβιτς

Σε μια «δημοκρατία» που καθημερινά βομβαρδίζει αμάχους ονομάζοντάς τους «τρομοκράτες» και δολοφονεί αμάχους ονομάζοντάς τους «εισβολείς», ένα ακαταλόγιστο σύνθημα διαδίδεται αναίτια ανάμεσα στους ευυπόληπτους πολίτες, χωρίς κανείς να έχει καταλάβει από πού ξεκίνησε.

21/3-31/5, θέατρο Τεχνοχώρος Εργοτάξιον, Διογένους 1, Άγιος Δημήτριος, Σάβ. 21:00, είσοδος: 14 ευρώ

Grotesque

Αθήνα, 1966. Ένας πλούσιος άνδρας, μετά τον αιφνίδιο θάνατο των γονιών του σε τροχαίο δυστύχημα, καλεί στο σπίτι του τους παιδικούς του φίλους, ανθρώπους που εδώ και χρόνια είναι μαλωμένοι μεταξύ τους. Η συνάντηση αυτή γίνεται αφορμή για αποκαλύψεις, συγκρούσεις και μια αλληλουχία καταστάσεων που ξεσκεπάζουν τις σκοτεινές πλευρές της φιλίας, της απληστίας και του ανθρώπινου εγωισμού μέσα από το φίλτρο της παρωδίας.

22/3-31/5, θέατρο Τεχνοχώρος Εργοτάξιον, Διογένους 1, Άγιος Δημήτριος, Κυρ. 20:15, είσοδος: από 10 ευρώ

Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα: Όταν πατήσεις στη γη, έχεις πια μεγαλώσει

Ο Γιάννης Αγγελάκας, ο κορυφαίος δημιουργός της ελληνικής ροκ σκηνής, επανέρχεται μετά τη «Νέκυια» με μια νέα παράσταση-εμπειρία. Μια ηλεκτρισμένη ωδή στον πρίγκιπα που κάποτε όλοι αγαπήσαμε, σε σκηνοθετική επιμέλεια του βραβευμένου δημιουργού των «Μαγνητικών πεδίων» Γιώργου Γούση. Σαν ένα μπλουζ, έναν μακρύ παλμό –κάποτε μελαγχολικό και άλλοτε δοξαστικό– που αποτίνει φόρο τιμής στον Παύλο Σιδηρόπουλο και στον δικό του εμβληματικό δίσκο, «Τα Μπλουζ του Πρίγκιπα», φαντάστηκε ο Αγγελάκας τη σκηνική εκδοχή του διάσημου βιβλίου του 1943.

22/3-19/4, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, Αθήνα, Πέμ.-Σάβ. 20:30, είσοδος: 22-40 ευρώ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

IN-Visible

Μια ψηφιακή συμμετοχική περφόρμανς με θέμα την ενδοσυντροφική κακοποίηση που συνδυάζει τα νέα μέσα τεχνολογίας, διατηρώντας την ανωνυμία και ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να μιλήσουν για την κακοποιητική συμπεριφορά. Γυναίκες και άντρες θεατές γίνονται οι δραματουργοί της παράστασης, δημιουργώντας συλλογικά το κείμενο.

20-21/3, 21:30, Το Πάνω Σπίτι, λεωφ. Αλεξάνδρας 37, είσοδος: 5 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Πέντε σκαλοπάτια για το αύριο ή αυτό που απομένει

Πέντε μικρές τελετουργίες μάς καλούν να σταθούμε ξανά στα κατώφλια που διαβήκαμε, να περιεργαστούμε τι έχει απομείνει στο σώμα μας και να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όσα αφήσαμε πίσω, αλλά εξακολουθούν να μας καθορίζουν. Με οδηγό το σώμα ως τον κυρίαρχο φορέα εμπειριών και μνήμης, τα θραύσματα του παρελθόντος μετατρέπονται σε σύμβολα του παρόντος, συγκροτώντας μια χειραφετητική διαδικασία για την ίδια την ύπαρξή μας.

20/3-5/4, Μ54, Μενάνδρου 54, Ομόνοια, Παρ.-Κυρ. 20:30, είσοδος: 14 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

The Underground Youth

Με έδρα το Βερολίνο και κεντρική μορφή τον Craig Dyer, μουσικό και συγγραφέα από το Μπλάκπουλ της Αγγλίας, το συγκρότημα εξελίσσει συνεχώς τον ήχο του από το lo-fi psych των πρώτων χρόνων και το μεταφυσικό post-punk που το καθιέρωσε μέχρι το νέο του κεφάλαιο, μια trip-hop καταβύθιση στη μελαγχολία και την αποδόμηση.

19/3, 20:30, Arch Club Live Stage, Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29, Ταύρος

Λόρα Τζέιν Γκρέις

Η Λόρα Τζέιν Γκρέις είναι τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και κιθαρίστρια, περισσότερο γνωστή ως η ιδρύτρια του punk συγκροτήματος Against Me!. Αποτελεί μια πρωτοπόρο μορφή του σύγχρονου πανκ, αναγνωρισμένη για τον αφοπλιστικά ειλικρινή στιχουργικό της λόγο, την ορατότητα που έχει κερδίσει ως τρανς καλλιτέχνιδα και την αδιάκοπη αφοσίωσή της στην καλλιτεχνική ανεξαρτησία.

25/3, 21:00, ΙΛΙΟΝ Plus, Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα, είσοδος: 15 ευρώ

VNV NATION

Οι VNV Nation, το μουσικό πρότζεκτ του Ρόναν Χάρις, σε μια πορεία που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες, έχουν καθιερωθεί ως μία από τις πιο συνεπείς και αναγνωρίσιμες παρουσίες στον χώρο της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής. Η μουσική τους συνδυάζει ηλεκτρονικά στοιχεία με ποιητικούς στίχους και μελωδική γραφή, κινούμενη ανάμεσα στην ebm-electronic σκηνή, τα symphonic στοιχεία και τον post-industrial ήχο. Τα live τους χαρακτηρίζονται από ένταση, συναισθηματικό βάθος και άμεση επικοινωνία με το κοινό.

24/3, 21:00, Arch Club Live Stage, Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29, Ταύρος, είσοδος: 30 ευρώ

Alva Noto presents HYBR:ID UNI PARA

Ο Alva Noto, μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της σύγχρονης ηλεκτρονικής και πειραματικής μουσικής, έρχεται στα St Paul's Sessions 8 για μια μοναδική παρουσίαση του πρότζεκτ HYBR:ID UNI PARA με ένα σπάνιο οπτικοακουστικό show. Το HYBR:ID αποτελεί την πρώτη ενότητα μιας νέας σειράς έργων που ενοποιούν ετερογενείς συνθετικές μεθόδους. Βαθιές υποσυχνότητες, ρυθμικές δομές σε διαστολή και λεπτομερείς ψηφιακές υφές συνδυάζονται με αυστηρά οπτικά μοτίβα και κινηματογραφική αφήγηση.

21/3, 21:00, Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β' 17-19, είσοδος: 27-42 ευρώ

El Camino

Ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες της Griselda Records και βασικό μέλος της Black Soprano Family (BSF), ο El Camino από το Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, για πρώτη φορά ζωντανά στην Αθήνα. Η πορεία του El Camino έχει διαμορφωθεί μέσα από συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Benny the Butcher, Conway the Machine, Westside Gunn, Inspectah Deck, Boldy James, 38 Spesh, Estee Nack, Havoc και Harry Fraud, τοποθετώντας τον ξεκάθαρα στον πυρήνα της σύγχρονης underground σκηνής της Ανατολικής Ακτής. H μουσική του χαρακτηρίζεται από ωμό ρεαλισμό, πειθαρχημένο στίχο και αφιλτράριστη καταγραφή βιωμένων εμπειριών.

20/3, 20:30, Arch Club Live Stage, Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29, Ταύρος, είσοδος: 18 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στη Γη

Η Julia Logothetis και φίλη της μέσα σε έργα του Στάθη Λογοθέτη, περ.1975-1980.

Το ΕΜΣΤ διοργανώνει μεγάλη αναδρομική έκθεση του σημαντικού Έλληνα ζωγράφου Στάθη Λογοθέτη (1925-1997). Ο Λογοθέτης αποτέλεσε μια μοναδική περίπτωση καλλιτέχνη που διαμόρφωσε την καλλιτεχνική του πρακτική όντας σε διάλογο με την ευρωπαϊκή πρωτοπορία της εποχής του, αλλά ουσιαστικά χωρίς συνομιλητές στην Ελλάδα, όπου εγκαταστάθηκε μετά το 1973. Η δύναμη του έργου του προκύπτει από τη συχνά βίαιη ταύτιση των στοιχείων της ζωγραφικής, του καμβά, του χρώματος και του τελάρου με το ανθρώπινο σώμα, το δέρμα και το αίμα.

19/3-20/9, ΕΜΣΤ-Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ)

«Αφροδίτη» του Λεσπίγκ

Για το συγκεκριμένο έργο, ο Τζεφ Κουνς εμπνέεται από την παλαιολιθική «Αφροδίτη» του Λεσπίγκ, αγαλματίδιο από χαυλιόδοντα μαμούθ, το οποίο χρονολογείται περίπου 28.000 χρόνια πριν από την εποχή μας. Παραπέμποντας στη μορφή της Αφροδίτης, θεάς του έρωτα και της γονιμότητας, η απεικόνισή της έχει επηρεάσει διαχρονικά το έργο του Koυνς ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Το μουσείο θα πλαισιώσει το έργο του με δέκα αντίγραφα ειδωλίων Αφροδίτης της ανώτερης παλαιολιθικής εποχής – όλα δάνεια από τα μουσεία που φιλοξενούν τα αμετακίνητα πρωτότυπα.

19/3-31/8, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4, Κολωνάκι

Ωδή στα πράγματα

Η έκθεση επιχειρεί μια συνολική επαναπραγμάτευση και επαναφήγηση του έργου της Νίκης Καναγκίνη (1933-2008), από τις σημαντικότερες γυναίκες δημιουργούς της ελληνικής μεταπολεμικής τέχνης. Συγκεντρώνει ένα ευρύ και πολυδιάστατο σώμα έργων της καλλιτέχνιδας από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 έως και το 2000, από την επανέκθεση μεγάλης κλίμακας έργων στην 5η Μπιενάλε Ταπισερί της Λωζάνης (1971) ή στην ατομική της έκθεση στην γκαλερί Ιόλα-Ζουμπουλάκη (1976) έως την ενεργοποίηση συμμετοχικών εγκαταστάσεών της.

19/3-20/9, ΕΜΣΤ-Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ)

Transience

Η Ευγενία Αποστόλου παρουσιάζει τη νέα της ατομική έκθεση η οποία συγκεντρώνει έργα που διαμορφώνονται μέσα από επαναλαμβανόμενες μεταβολές της ύλης, τοποθετώντας τη διαδικασία στο κέντρο του ζωγραφικού πεδίου. Η σειριακότητα, η σωματική πράξη της ζωγραφικής, ο αυτοματισμός, η συνειδητή χειρονομία και η υποσυνείδητη παρόρμηση συνυπάρχουν με μια διάθεση αναστοχασμού.

19/3-25/4, Kalfayan Galleries, Χάρητος 11, Κολωνάκι, Δευτ. 11:00-15:00, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 11:00-15:00

Paper in Βloom

Η Δήμητρα Παπαδημητροπούλου στην ατομική της έκθεση παρουσιάζει ένα νέο σύνολο δουλειάς, φορέματα φτιαγμένα από γιαπωνέζικα χαρτιά, τρισδιάστατα έργα που το καθένα αποτελεί μοναδική δημιουργία. Το χαρτί, όπως και το φως, είναι πάντα τα αγαπημένα της υλικά και δεν παύει να εξερευνά τις μαγικές τους ιδιότητες. Τα έργα της έκθεσης ξεκινούν έναν φανταστικό διάλογο συναισθημάτων με τον θεατή.

20-28/3, Batagianni Gallery, Αντήνορος 17, Τρ.-Παρ. 16:00-20:00, Σάβ. 12:00-15:00

ΜΠΑΖΑΡ

Records Symposio 2

Ένα ολοήμερο παζάρι δίσκων με χαρακτήρα πάρτι

Το Records Symposio επιστρέφει για τη δεύτερη έκδοσή του. Ένα ολοήμερο παζάρι δίσκων με χαρακτήρα πάρτι, που υποδέχεται την άνοιξη με βινύλια, μουσική, πίτσα και κρασί. Συλλέκτες, DJs και δισκοπωλεία εκθέτουν και πωλούν δίσκους, δημιουργώντας ένα ζωντανό σημείο συνάντησης για την κουλτούρα βινυλίου της πόλης. DJs: Vassilis Gogos, Teranga Beat, Spaced Cowboy, Mike Nait, SoulSeduction.

22/3, 11:00, Bios, Πειραιώς 84, με ελεύθερη είσοδο