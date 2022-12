23 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (9-15/12)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Lia Hide στο six d.o.g.s

H progressive dark-avant garde ποπ της Lia Hide επιστρέφει στο six d.o.g.s για να παρουσιάσει τον τελευταίο της δίσκο «The missing fourth guest». Special guests οι Incirrina. Μετά τις 12, ο Francesco Del Garda στα decks για μια βραδιά γεμάτη funk, techno και unusual house.

10/12, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 8 ευρώ (προπώληση), 10 (ταμείο)

Οι Shame στο Fuzz

Οι Shame, μία από τις κορυφαίες νέες μπάντες της βρετανικής σκηνής, επιστρέφουν στην Αθήνα την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, στο Fuzz Live Music Club, για μια συναρπαστική βραδιά γεμάτη post-punk ενέργεια, ένταση και δυναμισμό.

9/12, Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος, 20:00, είσοδος: 25 ευρώ

Οι Γκιντίκι & οι Banda Entopica στο Κύτταρο

Τα Βαλκάνια στο Κύτταρο με σύγχρονες μουσικές διασκευές από την Ήπειρο, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Το Σάββατο η γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο.

9/12, Κύτταρο Live, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 21:30, είσοδος: 10 ευρώ (προπώληση), 12 (ταμείο)

Jazz Chronicles: Harper Xylouri στο ΚΠΙΣΝ

Η Νίκη Ξυλούρη συναντιέται επί σκηνής με τη Maria-Christina Harper και μαζί τους οι ελληνικές μουσικές ρίζες με τη δυτικότροπη τζαζ. Οι δυο τους συνοδεύονται από τον Γιώργο Κούτρα στην ηλεκτρική και 12χορδη κιθάρα.

11/12, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Φάρος), λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 21:00, είσοδος: 8-12 ευρώ

Οι Vodka Juniors στο Gagarin

Σαράντα τέσσερις μήνες μετά το τελευταίο live στην Αθήνα οι Vodka Juniors επιστρέφουν διψασμένοι και πεινασμένοι, μακάριοι και έτοιμοι για ένα διήμερο που θα γεμίσει προσωρινά το κενό της απουσίας τους.

10-11/12, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:30, είσοδος: 13-20 ευρώ

Οι Nile στην Αθήνα

Οι διεθνείς θρύλοι του death metal Nile συνδυάζουν παραδοσιακά και τεχνικά death metal styles με ηχοτοπία της αρχαίας Αιγύπτου και της Εγγύς Ανατολής, έχοντας ως ενδιάμεσο σταθμό στην ευρωπαϊκή περιοδεία τους την Αθήνα και το Fuzz.

14/12, Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος, 19:00, είσοδος: 28 ευρώ

Ο Μικρός Κλέφτης στο Gagarin

Ξεκίνησε από γκραφιτάς για να δημιουργήσει μαζί με τους Λεξ, Τζαμάλ και Ζήνωνα τα Βόρεια Αστέρια. Σήμερα θεωρείται επάξια ένας από τους πιο skillful ράπερ της ελληνικής σκηνής.

9/12, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:00, είσοδος: 12 ευρώ (sold out)

Yovel, Obzerv, i.see.red & Eldingar στο AN club

Groovy επίθεση και μια μοντέρνα προσέγγιση στον σκληρό ήχο με εμφανείς επιρροές στο black metal από τέσσερα συγκροτήματα που ξέρουν καλά πως να τοποθετούνται παθιασμένα πάνω στις αξίες της τέχνης που αγαπούν!

11/12, AN Club, Σολωμού 13, 20:30, είσοδος: 8 ευρώ

ΜΕΤΑ-ΘΕΑΤΡΟ

«I AM (VR)» στη Στέγη

Ό,τι πιο κοντινό στο metaverse και τον τεχνοσαμανισμό. Μια πρωτόγνωρη, εμβυθιστική περφόρμανς, ένα ψυχεδελικό ταξίδι και μαζί ένα παιχνίδι αυτογνωσίας σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας από τη σημαντικότερη σύγχρονη Γερμανίδα σκηνοθέτρια, τη Susanne Kennedy, μαζί με τον Markus Selg και τον Rodrik Biersteker.

9-30/12, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107, Τετ.-Κυρ., 7 time slots μεταξύ 18:00-22:30, είσοδος: 4-5 ευρώ

ΑΓΟΡΑ

Τhe Meet Market: 10 mέρες Χριστουγέννων στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ

Το Meet Market έρχεται για δέκα συνεχόμενες ημέρες, από τις 9 έως τις 18 Δεκεμβρίου, στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Ρούχα, κοσμήματα, αξεσουάρ και, φυσικά, street food, αλκοόλ και πολλά άλλα θα συνθέσουν τη σύγχρονη pop-up αγορά του Meet Market.

9-18/12, Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, Ερμού & Πειραιώς, καθημερινές 18:00-22:00 & Σ/Κ 12:00-22:00, είσοδος ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΟ

«Η σπασμένη στάμνα» στο Εθνικό

Οι Ακύλλας Καραζήσης και Νίκος Χατζόπουλος συν-σκηνοθετούν και συμπρωταγωνιστούν στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου σε μία από τις κλασικότερες κωμωδίες του παγκόσμιου ρεπερτορίου, τη Σπασμένη στάμνα (1806) του Χάινριχ φον Κλάιστ.

Από 10/12, Εθνικό Θέατρο Κτήριο Τσίλερ - Κεντρική Σκηνή, Αγίου Κωνσταντίνου 22, είσοδος: 5-25 ευρώ

«Δυσαρμονίες» στη Θεατρική Σκηνή

Ένα ζευγάρι, οι γονείς του Καρλ, καλούνται σε ένα τηλεοπτικό στούντιο για να δώσουν συνέντευξη και να υπερασπιστούν τον γιο τους που κατηγορείται για τον βιασμό και τη δολοφονία μιας δεκατετράχρονης. Της Τζόις Κάρολ Όουτς, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αντωνίου.

Από 8/12, Θεατρική Σκηνή, Νάξου 84, πλατεία Κολιάτσου, Τετ. 19:30, Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 10-15 ευρώ

«Οι προβοκάτορες» του Γιάννη Αποσκίτη στην Πειραματική Σκηνή του ΡΕΞ

Στις εγκαταστάσεις ενός στούντιο, στο γραφείο δύο κυβερνητικών υπαλλήλων και σε αμέτρητες οθόνες τηλεοράσεων, υπολογιστών και κινητών των πολιτών της Ωρυγίας η πραγματικότητα βιώνεται ως ένας συνεχής κύκλος ειδήσεων που εξαπλώνονται αστραπιαία και ξεχνιούνται εξίσου γρήγορα. Σε σκηνοθεσία του Ορέστη Σταυρόπουλου.

Από 8/12, Εθνικό Θέατρο, Σκηνή Κατίνα Παξινού (ΡΕΞ), Πανεπιστημίου 48, είσοδος: 5-13 ευρώ

«Ay, Carmela!» του Χοσέ Σαντσίς Σινιστέρα στο θέατρο Μεταξουργείο

Η Καρμέλα και ο Παουλίνο είναι δύο περιοδεύοντες ηθοποιοί που εν μέσω του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου διασκεδάζουν τα δημοκρατικά στρατεύματα με τα επιθεωρησιακά τους σκετς. Εξαιτίας ενός λάθους περνούν στην περιοχή που ελέγχουν οι εθνικιστές τού Φράνκο και αιχμαλωτίζονται. Σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Κυριακού, υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Θερβάντες.

Από 12/12, Θέατρο Μεταξουργείο, Ακαδήμου 14, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος: 5-12 ευρώ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ

«Αποικίες» της Σοφίας Μαυρίδη στην γκαλερί ArtZone 42

Στην τρίτη ατομική της έκθεση, που εγκαινιάζεται την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου, η Σοφία Μαυρίδη πραγματεύεται την έννοια του μικρόκοσμου ως ζωοποιού και ταυτόσημου στοιχείου του μακρόκοσμου.

8-31/12, γκαλερί ArtZone 42, λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 42, Τρ., Πέμ., Παρ., 15:00-21:00, Τετ. & Σάβ. 11:00-15.00, είσοδος ελεύθερη

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Ο Διονύσης Σαββόπουλος στο Μέγαρο

Στη σκηνή του Μεγάρου ανεβαίνει ο Διονύσης Σαββόπουλος με πλήρη συμφωνική ορχήστρα και μεικτή χορωδία. Μαζί του οι Φώτης Σιώτας και Κατερίνα Πολέμη. Υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη.

10-11/12, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, Σάβ. 20:00 & Κυρ. 21:00, είσοδος: 15-60 ευρώ

Η παραδοσιακή ισπανική μουσική στο Μέγαρο

Η νεοσύστατη Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων και η Ζωή Τσόκανου υποδέχονται ως σολίστ τη Βελγίδα Ανελίν Λίναρτς, κορυφαία αρπίστα της Φιλαρμονικής της Βιέννης, για να παρουσιάσουν τρεις συνθέσεις, εμπνευσμένες από τη μουσική παράδοση της Ισπανίας.

12/12, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:30, είσοδος: 6-25 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Αφιέρωμα στον Παντελή Βούλγαρη στην Ταινιοθήκη

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, η Ταινιοθήκη της Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, τιμούν τον Παντελή Βούλγαρη με μια ρετροσπεκτίβα των ταινιών μυθοπλασίας του

8-15/12, Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Oδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, 20:00, είσοδος: 5 ευρώ

11ο Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας AIDFF

Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας AIDFF ξεκινά, γεμίζοντας την πόλη με εικόνες ήχους, μουσικές, διαλόγους, προσφέροντάς της το απαραίτητο οξυγόνο που προσφέρει η τέχνη.

8-14/12, Κιν/φος Στούντιο, Σταυροπούλου 33 & BlackBox Theater Cinema, Μπούσγου 22Β

1ο Πολυθεματικό Φεστιβάλ Human Cast

Ένα νέο φεστιβάλ που φιλοδοξεί να μετεξελιχθεί σε ετήσιο, πολιτιστικό θεσμό που θα πρεσβεύει και θα προβάλλει τις αξίες της συμπεριληπτικότητας και της ορατότητας, αναδεικνύοντας το καλλιτεχνικό έργο ατόμων και ομάδων στον δήμο Αθηναίων.

8-11/12, διάφορες τοποθεσίες, είσοδος: 8-15 ευρώ

«AVDP13» Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών και Παραστάσεων Χορού

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών και Παραστάσεων Χορού επανέρχεται για 13η χρονιά, συνεχίζοντας το πολυετές σταθερό έργο ανάδειξης καλλιτεχνών και έργων χορού, κινηματογράφου και πολυμέσων.

11-13/12, Ξενοδοχείο Μπάγκειον, πλ. Ομονοίας 18, Θέατρο Olvio, Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7 / Βοτανικός & Κιν/φος Άστορ, Σταδίου 28 / Στοά Κοραή, είσοδος: 7 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Momentum» της Ελένης Κυριαζοπούλου στην γκαλερί Black Duck

Έργα που αποτυπώνουν το αστικό τοπίο, εικόνες από την ύπαιθρο αλλά και προσωπικές, καθημερινές στιγμές ανθρώπων όπως τις ένιωσε και τις απέδωσε η Ελένη Κυριαζοπούλου.

7-17/12, Black Duck Gallery, Χρήστου Λαδά 9α, Δευτ.-Σάβ. 13:00-21:00 & Κυρ. 18:00-21:00, είσοδος ελεύθερη

«Κόκκινο - Red» ομαδική έκθεση στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο

Τριάντα τέσσερις σύγχρονοι αξιόλογοι εικαστικοί εμπνέονται και δημιουργούν έργα με αφετηρία το κόκκινο χρώμα. Η έκθεση παρουσιάζεται σε συνδιοργάνωση με τη Διεθνή Πολιτιστική Πλατφόρμα ART HUB ATHENS / Art for social change.

5-24/12, Ελληνογαλλικός Σύνδεσμος, πλ. Κολωνακίου 2 (4ος όροφος), Δευτ.-Παρ. (εκτός Τετ.) 17:00-21:00 & Σάβ. 12:00-16:00, είσοδος ελεύθερη