22 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (24-30/3)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Unnatural Acts Vol.4 στο Temple

Οι Unnatural acts είναι ένα concept που περιγράφει τη μετάβαση της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής από το παρόν στο μέλλον. Το line-up, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τους Leroy Se Meurt, Bound By Endogamy, Pastram και Alpha Sect.

24/3, Temple, Ιάκχου 17, 20:00, είσοδος: 10 ευρώ

H Robin McKelle στο Gazarte

H Robin McKelle έχει χτίσει την πολυετή καριέρα της εξερευνώντας την πολυποίκιλη αμερικανική μουσική. Επιστρέφει στο Gazarte για μια βραδιά αφιερωμένη στην εμβληματική Ella Fitzgerald.

24/3, Gazarte, Βουτάδων 34, 22:00, είσοδος: 15-35 ευρώ

Η DJ Nastia στο Oddity Club

Η Νastia, η εκρηκτική Ουκρανή DJ που έχει συμμετάσχει στα μεγαλύτερα σόου και φεστιβάλ του πλανήτη, έρχεται στο Oddity Club για μια βραδιά γεμάτη techno, house, jungle και drum ‘n’ bass ήχους. Μαζί της οι Cirkle, Mattik και Steve Sai.

25/3, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Γκάζι, 23:30, είσοδος: 17-40 ευρώ

Ο Θύτης στο Gagarin

Μετά από αρκετούς μήνες ο Θύτης επιστρέφει και πάλι στις ζωντανές εμφανίσεις, με τον Scumvag στα decks και οπλισμένος με μια γεμάτη setlist με κομμάτια απ’ όλη του την πορεία.

24/3, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 21:30, είσοδος: 10-12 ευρώ

Οι Bus & οι Memory στο AΝ club

Οι Αθηναίοι heavy rockers Bus The Unknown Secretary και οι Memory με ένα μείγμα από επιθετικό punk και metal ήχους ανεβαίνουν στη σκηνή του AN. Μαζί τους οι Smoking Hiccup Machine.

24/3, AN Club, Σολωμού 13, 21:00, είσοδος: 8 ευρώ

Οι Pagan στον Σταυρό του Νότου

Την Κυριακή 26 Μαρτίου οι Pagan ξεκινούν το φετινό συναυλιακό τους ταξίδι και μας καλούν σε μiα τελετουργία που θα μας ταξιδέψει στα βάθη του ασυνείδητου.

26/3, Σταυρός του Νότου Club, Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 21:00, είσοδος: 12 ευρώ

Ο Σταύρος Ξαρχάκος σε ένα οδοιπορικό από τον Πόντο ως την Κρήτη στο Παλλάς

Ο Σταύρος Ξαρχάκος εμπνέεται από την παράδοση όλη του τη ζωή, μεταδίδοντάς τη από γενιά σε γενιά. Μαζί του στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς θα βρεθούν η Ηρώ Σαΐα, ο Χαΐνης Δημήτρης Αποστολάκης και ο Αλέξης Παρχαρίδης.

27/3, Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 3-5, 21:00, είσοδος: 15-35 ευρώ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«Μίκης Θεοδωράκης: Ένας όμηρος / Μαρκ Μπλίτσταϊν: Πολιτικά τραγούδια» στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ

Τα ετερόκλητα οράματα δύο συνθετών αναδεικνύει στη συναυλία της 26ης Μαρτίου το καλλιτεχνικά ανήσυχο ντουέτο της μεσοφώνου Αναστασίας Κότσαλη και του ακορντεονίστα Κωνσταντίνου Ζιγκερίδη, συνοδευόμενο σε αυτή την περίσταση από τον πιανίστα Γιώργο Κωνσταντίνου.

26/3, ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, 19:30, είσοδος: 12-15 ευρώ

PERFORMANCE

«Parental Advisory» (Imiterasu & Opaterasu) των Ιώκο & Panú στο six d.o.g.s

26/3 & 12/4 , six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 10 ευρώ (προπώληση), 12 (ταμείο)

ΘΕΑΤΡΟ

«Την Κυριακή έχουμε γάμο» του Γιάννη Ξανθούλη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η ομάδα «Αυτή κι Αυτοί» συναντά τον Γιάννη Ξανθούλη στη θεατρική μεταφορά του επιτυχημένου μυθιστορήματος Την Κυριακή έχουμε γάμο στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια παράσταση για τη χαμένη αθωότητα, την αναπόληση των παιδικών χρόνων και τη βουτιά στο παρελθόν.

24, 25, 31/3 & 1, 7, 8/4, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, 21:00, είσοδος: 10-13 ευρώ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Μια συζήτηση με τη βραβευμένη συγγραφέα Bernardine Evaristo στη Στέγη

Η βραβευμένη συγγραφέας Bernardine Evaristo σε μια πληθωρική συζήτηση για την τέχνη της συγγραφής, τη θέση της γυναίκας στο «εδώ και τώρα» και τη σημασία τού να είσαι ο εαυτός σου σε μια κοινωνία που αλλάζει διαρκώς.

27/3, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107, 19:00, είσοδος ελεύθερη (με προκράτηση)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Σκιές» του Νίκου Κεσσανλή στην Ελληνογερμανική Αγωγή

Νίκος Κεσσανλής, Σκιές, 2000. Ευγενική παραχώρηση της Κλάρας Τσουμπλέκα

Ο Κεσσανλής βρέθηκε στο Παρίσι του 1960 και συμμετείχε ενεργά στην εποχής, στο πνεύμα της ρήξης με την παραδοσιακή ζωγραφική. Τα έργα του διεύρυναν το πεδίο της ζωγραφικής μέσω της εισαγωγής του μηχανικού, του τυχαίου, του αυθόρμητου αλλά και της παράδοσης με αναφορές στο ανατολίτικο θέατρο σκιών.

22/3-12/4, Ελληνογερμανική Αγωγή, Δημητρίου Παναγέα, Παλλήνη, Δευτ.-Παρ. 10:00-20:00, Σάβ. & Κυρ. 10:00-14:00

«Αιώνιοι κύκλοι – Πορεία στο φως» της Ειρήνης Ρήγα στο Κέντρο Τεχνών Μετς

ΚΥΑΝΕΑΙ, 2020, Λάδι σε καμβά, 100x100 εκ.

Στη ζωγραφική της Ειρήνης Ρήγα μεταφερόμαστε σε ένα ονειρικό, σχεδόν μεταφυσικό περιβάλλον φωτός. Η εικαστικός απαθανατίζει το γυναικείο φύλο ως τη μητέρα όλων, ως μια διυποκειμενική, οικουμενική παρουσία.

23/3-7/4, Mετς Κέντρο Τεχνών, Ευγενίου Βουλγάρεως 6, Τρ., Πέμ., Παρ. 17:00-20:30, Σάβ. & Τετ. 11:00-15:00

«Πόρτες και Πέτρες» του Φίλιππου Βαζάκα στην γκαλερί του Black Duck

Φίλιππος Βαζάκας, Pierre Sèche #01 (60x81)

Ο καλλιτέχνης εκθέτει μερικά έργα από τις δύο συλλογές του που δημιουργήθηκαν κατά τη διαμονή του στο Παρίσι (2001-2017), έργα ρεαλιστικά, βασισμένα στη μνήμη και το συναίσθημα.

21-30/3, Black Duck Gallery, Χρήστου Λαδά 9Α, Δευτ.-Σάβ. 13:00-21:00, Κυρ. 18:00-21:00

ΕΚΘΕΣΗ

«Improvisations» του πρωθυπουργού της Αλβανίας Edi Rama στο Ζάππειο

Η έκθεση παρουσιάζει έργα μεικτής τεχνικής και γλυπτά του εικαστικού καλλιτέχνη Edi Rama, νυν πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Την έκθεση οργανώνει το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σε επιμέλεια της Κατερίνας Κοσκινά, ιστορικού τέχνης-μουσειολόγου.

21-31/3, Ζάππειο Μέγαρο, λεωφ. Βασ. Όλγας, Δευτ.-Παρ. 15:00-20:00, Σάβ.-Κυρ. 10:00-20:00

«PHILIA» Digital έκθεση στη Holy Art Gallery

Η Holy Art Gallery της Αθήνας μάς καλεί στα εγκαίνια της νέας της έκθεσης με τίτλο «PHILIA» την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, 19:30-22:00.

24/3-3/4, The Holy Art Gallery, Πραξιτέλους 26, Δευτ.-Πέμ. 09:00-13:00 & 14:00-18:00, Παρ. 19:30-22:00, Σάβ.-Κυρ. 11:00-17:00

«Universo Olivetti: H κοινότητα ως συγκεκριμένη ουτοπία» στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Η έκθεση, σε επιμέλεια των Pippo Ciorra, Francesca Limana και Matilde Trevisani, αφηγείται το έργο του Olivetti σε όλες τις πτυχές, τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητά του, μέσα από τέσσερις θεματικές ενότητες: Εργοστάσιο, Πολιτισμός και Εικόνα, Πόλη και Πολιτική, Κοινωνία.

23/3-11/5, Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, Πατησίων 47, 10:00-16:00

«Purple Hearts, Black Smiles» στο TAF/Τhe Art Foundation

Στην έκθεση «Purple Hearts, Black Smiles» η Μαίρη Ζυγούρη, η Μαργαρίτα Μποφιλίου, η Εύη Ρουμάνη και η Νάνα Σαχίνη διαπραγματεύονται την αμφισημία των γενικευμένων αντιλήψεων που κατηγοριοποιούν χώρους, συμπεριφορές, αντικείμενα και καταστάσεις.

22/3-9/4, TAF / Τhe Art Foundation, Νορμανού 5, Μοναστηράκι, Τετ.-Κυρ. 12:00-20:00

«Not allowed for algorithmic audiences» της Κυριακής Γονή στην γκαλερί The Breeder

Η πρακτική της Κυριακής Γονή έχει τις ρίζες της στις ψηφιακές παρεμβάσεις, στις εγκαταστάσεις και στην κινούμενη εικόνα, διερευνώντας εναλλακτικά δίκτυα φροντίδας και κοινοτήτων καθώς και τις ανθρώπινες και μη ανθρώπινες σχέσεις μέσω των νέων τεχνολογιών.

23/3-29/4, γκαλερί The Breeder, Ιάσονος 45, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 11:00-17:00

«Διονύσιος Σολωμός… δύο φλόγες… Μανώλης Χάρος» στην Αμερικανική Σχολή

Μανώλης Χάρος, Θάλασσα

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα παρουσιάζει την έκθεση «Διονύσιος Σολωμός… δύο φλόγες… Μανώλης Χάρος» στην Πτέρυγα Μακρυγιάννη, σε επιμέλεια Μαρίας Γεωργοπούλου και Σίμου Ζένιου.

28/3-30/6, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Σουηδίας 61, Τετ., Παρ., Σάβ., Κυρ. 12:00-18:00, Πέμ. 12:00-20:00

«Πρόσωπο, μορφή, εικόνα» στην Chili Art Gallery

Ναυσικά Τομασέν

Ο εικαστικός επιμελητής Πάρης Καπράλος παρουσιάζει την έκθεση «Πρόσωπο, μορφή, εικόνα» που επιδιώκει τη διατύπωση μιας νέας διαλεκτικής σχέσης των απεικονίσεων της μορφής και του προσώπου με την έννοια της εικόνας στην ψηφιακή εποχή.

23/3-1/4, Chili Art Gallery, Δημοφώντος 13-15, Θησείο, Τρ., Τετ., Παρ. 11:00-18:00, Πέμ. 12:00-19:00, Σάβ. 11:00-15:00

«Το χέρι μου μού λέει τι σκέφτομαι» στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή

Ιωάννα Τσαχτσιρλή, Puro

Με αφορμή το έτος Πικάσο ‒φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον θάνατό του‒ και τη φράση του «Το χέρι μου μού λέει τι σκέφτομαι» παρουσιάζεται, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ισπανίας και του Ινστιτούτου Θερβάντες Αθηνών, η ομότιτλη ομαδική έκθεση.

22/3-9/4, Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή, Κασσαβέτη 18, Κηφισιά, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ.-Κυρ. 12:00-18:00