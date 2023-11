Τα 22 καλύτερα πράγματα να δεις και ν' ακούσεις αυτή την εβδομάδα (24-30/11/2023)

ΘΕΑΤΡΟ

«Παράφορα: Ακροβατώντας στο λεμονοδάσος του Κοσμά Πολίτη»

Η bijoux de kant συναντιέται για τρίτη φορά με τον Άκη Δήμου, ολοκληρώνοντας την «τριλογία του έρωτα» με το έργο Παράφορα: Ακροβατώντας στο Λεμονοδάσος του Κοσμά Πολίτη. Γραμμένο και τοποθετημένο στην ανάστατη Ελλάδα του μεσοπολέμου από έναν εμβληματικό πεζογράφο της γενιάς του ’30, το νεωτερικό για την εποχή του και μοντέρνο μέχρι σήμερα Λεμονοδάσος του Κοσμά Πολίτη δεν είναι παρά ο φευγαλέος χώρος μιας ουτοπίας, όπου το ερωτικό πάθος διασταυρώνεται με τις πολλαπλές ματαιώσεις του. Η bijoux de kant βουτάει βαθιά μέσα στις έννοιες της κανονικότητας, της ατομικότητας, της αστικής αποξένωσης και του συνανήκειν και μιλά για τον πρωτόγονο μύθο της ανθρώπινης ύπαρξης, την ενατένιση του σύμπαντος και τα αρχετυπικά σύμβολα που κρύβονται στο λογικοφανές του αστικού πολιτισμού.

24/11-30/12, H.ug (Human underground) art space, Μελιταίων 14, Παρ.-Σαβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος από 12 ευρώ

«Προμηθέας» του Άρη Μπινιάρη

Ο Άρης Μπινιάρης επιχειρεί να διερευνήσει τους δυσοίωνους παραλληλισμούς μεταξύ του αρχαίου αυτού μύθου και των σκοτεινών κεφαλαίων της σύγχρονης ιστορίας.

Ο Άρης Μπινιάρης, μετά την πρόσφατη αναμέτρησή του με τον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021 επιχειρεί να διερευνήσει τους δυσοίωνους παραλληλισμούς μεταξύ του αρχαίου αυτού μύθου και των σκοτεινών κεφαλαίων της σύγχρονης ιστορίας. Στο πρωτότυπο κείμενο της παράστασής του απεικονίζεται ένας δυστοπικός κόσμος στον οποίο κυριαρχεί ένα καθεστώς δογματισμού και κοινωνικής καταπίεσης. Παράλληλα, στο έργο ενσωματώνονται στίχοι του ράπερ Άγνωστος Χειμώνας, ο οποίος είναι γνωστός για το αντιδογματικό του ύφος και το κοινωνικοπολιτικό περιεχόμενο των τραγουδιών του.

27/11-19/12, Θέατρο Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος από 15 ευρώ

«Συρανό»

Ο ευρηματικός Γιώργος Νανούρης σκηνοθετεί το έμμετρο ρομαντικό δράμα του Εντμόντ Ροστάν με ζωντανή μουσική και τραγούδια.

Ο ευρηματικός Γιώργος Νανούρης σκηνοθετεί το έμμετρο ρομαντικό δράμα του Εντμόντ Ροστάν με ζωντανή μουσική και τραγούδια. Ο κεντρικός ήρωας του έργου, ο ασυμβίβαστος ιππότης και ποιητής Συρανό ντε Μπερζεράκ (Μιχάλης Σαράντης), είναι ερωτευμένος με τη Ρωξάνη (Λένα Παπαληγούρα), θεωρεί όμως πως εκείνη δεν θα αισθανθεί ποτέ το ίδιο, μια και νιώθει άσχημος εξαιτίας της μεγάλης μύτης του, εξαιτίας της οποίας χρόνια αποτελεί το αντικείμενο του χλευασμού των άλλων. Τη Ρωξάνη πολιορκεί και ο πλούσιος κόμης Ντε Γκις, εκείνη όμως είναι ερωτευμένη με τον όμορφο Κριστιάν, ο οποίος όμως στερείται πνεύματος και ευφράδειας. Ο Συρανό συμφωνεί με τον Κριστιάν να γίνει η σκιά του, η φωνή και οι λέξεις του, ώστε να τον βοηθήσει να την κατακτήσει, εκφράζοντας έτσι και τα δικά του συναισθήματα.

24/11-31/1, Θέατρο Αλκυονίς, Ιουλιανού 42-46, 21:00, είσοδος από 17 ευρώ

«Βασιλιάς Ληρ» σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού

Στον ομώνυμο ρόλο η Μπέττυ Αρβανίτη.

Ο Βασιλιάς Ληρ, το διαχρονικό αριστούργημα της παγκόσμιας δραματουργίας, πραγματεύεται την απόφαση του Βασιλιά Λιρ να μοιράσει το βασίλειό του στις τρεις κόρες του, τη Γονερίλη, τη Ρεγάνη και τη μικρότερη, την Κορδέλια. Αυτή που θα τον πείσει για την αγάπη της θα πάρει το βασίλειο. Όπως λέει ο Στρατής Πασχάλης: «Ο Βασιλιάς Ληρ είναι μια σκληρή σκηνική μελέτη γύρω από το θέμα της διαχρονικής πάλης των γενεών, αλλά και της πάντα επίκαιρης διαπίστωσης πως η εξουσία δεν έχει φύλο. Γραμμένο στο απόγειο της δημιουργικής τροχιάς του Σαίξπηρ, αρχές του 1600, αντικαθρεφτίζει τη βαθιά ρομαντική και υπαρξιακή του μελαγχολία, την αίσθηση της ανθρώπινης μηδαμινότητας και του παράλογου της ζωής, που το νοηματοδοτεί μόνο η ποίηση και το αινιγματικό της μυστήριο». Στον ομώνυμο ρόλο η Μπέττυ Αρβανίτη.

23/11-29/2, Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας, Κεφαλληνίας 16, Τετ. & Κυρ. 20:00, Πέμ.-Σαβ. 21:00, είσοδος από 13 ευρώ

Οι τρεις ψηλές γυναίκες του Robert Wilson

Φωτ.: Πάτροκλος Σκαφίδας

Ο διεθνούς φήμης Αμερικανός σκηνοθέτης Robert Wilson σκηνοθετεί το έργο Τρεις ψηλές γυναίκες του Edward Albee στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά με πρωταγωνίστριες τρεις από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες ηθοποιούς, τη Ρένη Πιττακή, την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και τη Λουκία Μιχαλοπούλου. Δομημένο γύρω από τα θεμελιακά ερωτήματα σχετικά με τον εαυτό και τη θνητότητα, το σαρκαστικό αυτό έργο εμπνέεται από τον χαρακτήρα της δικής του μητέρας, η οποία, αντιμέτωπη πια με το τέλος του βίου της, περιβάλλεται από δύο νοσηλεύτριες, οι οποίες αρχίζουν να παίρνουν τη μορφή του νεότερου εαυτού της.

24/11-7/1, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου, είσοδος από 12 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Forest Swords live

Ο Βρετανός ηλεκτρονικός παραγωγός και συνθέτης Matthew Barne, αλλιώς Forest Swords, έρχεται στην Αθήνα την Τρίτη 28/11 για ένα live στο Ωδείο Αθηνών.

Ο Βρετανός ηλεκτρονικός παραγωγός και συνθέτης Matthew Barne, αλλιώς Forest Swords, έρχεται στην Αθήνα την Τρίτη 28/11 για ένα live στο Ωδείο Αθηνών. Η μουσική του, η οποία συγκεντρώνει έντονα στοιχεία dub, hip-hop και r&b beats, κιθαριστικές γραμμές, λούπες, drone και ατμοσφαιρικά ηλεκτρονικά samples τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο πρωτότυπους και σημαντικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής τον τελευταίο καιρό. Special guest: Spivak.

28/11, Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17-19, 21:00, είσοδος από 27 ευρώ

Lovers Of All Kinds & Someone Who Isn’t Me live στο Ρομάντσο

Οι Lovers of All Kinds κυκλοφόρησαν πρόσφατα το ομώνυμο EP «Lovers of all kinds», το οποίο θα παρουσιάσουν στο Ρομάντσο.

Οι μπάντα με βάση την Αθήνα, Lovers of All Kinds, σχηματίστηκε από τον Φινλανδό συνθέτη Teemu Takatalo και τον συμπατριώτη του, διεθνώς αναγνωρισμένο μουσικό ηλεκτρονικής μουσικής Jaakko Eino Kalevi, και στη συνέχεια εμπλουτίστηκε με τη συμμετοχή τριών τολμηρών νέων μουσικών. Στο σύμπαν που δημιουργούν η ποπ συναντά την ψυχεδελική μουσική με μοναδικά τολμηρές, αβανγκάρντ μπαλάντες. Οι Lovers of All Kinds κυκλοφόρησαν πρόσφατα το ομώνυμο EP «Lovers of all kinds», το οποίο θα παρουσιάσουν στο Ρομάντσο μαζί με επιλεγμένα ακυκλοφόρητα κομμάτια τους. Το ίδιο βράδυ στη σκηνή θα ανέβουν και οι Loo και Μαρία από τη γυναικεία synth pop μπάντα Someone Who Isn’t Me που βρίσκεται πίσω από το επιτυχημένο single «Gomenaki» και το soundtrack της ταινίας μικρού μήκους Amygdala, για την οποία έλαβαν Ειδική Μνεία Πρωτότυπης Μουσικής στο 44ο Φεστιβάλ Δράμας.

24/11, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 21:00, είσοδος από 8 ευρώ

Usurum

Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Φέρνοντας μαζί τους τραγούδια από τον καινούριο τους δίσκο που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στον Δεκέμβρη, καθώς και επιλεγμένα τραγούδια από ολόκληρη τη δισκογραφία τους, οι Usurum ξεκινούν τις χειμερινές τους εμφανίσεις με αφετηρία την Αθήνα και τη σκηνή του Gagarin.

25/11, Gagarin, Λιοσίων 205, 20:00, είσοδος από 12 ευρώ

Klangkuenstler στο Oddity

O σημαντικότερος εκπρόσωπος του γερμανικού hard techno ήχου Klangkuenstler καταφθάνει στην Αθήνα.

O σημαντικότερος εκπρόσωπος του γερμανικού hard techno ήχου Klangkuenstler καταφθάνει στην Αθήνα για μια χορευτικά έντονη νύχτα με δυνατά punches και πολύ βαθιά μπάσα. Μαζί του οι Cirkle, Ate B2B Salin.

25/11, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, 23:30, είσοδος από 35 ευρώ

Eden presents Mall Grab

Ο Αυστραλός παραγωγός Mall Grab καταφθάνει στην Αθήνα.

Ο Αυστραλός παραγωγός Mall Grab, ένας από τους σύγχρονους τιτάνες της ηλεκτρονικής σκηνής και πιο περιζήτητους DJs του κόσμου, καταφθάνει στην Αθήνα και υπόσχεται να ταρακουνήσει το dancefloor των Eden την Κυριακή 26 Νοεμβρίου. Μαζί του οι I. JORDAN και Chloé Caillet σε ένα από τα πιο δυναμικά line-ups τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα. Το πάρτι ανοίγει ο DJ Jay Jay, κατά κόσμον Ιάσονας Οικονόμου.

26/11, Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17-19, 16:00, είσοδος από 17 ευρώ

Good Job Nicky

Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Έπειτα από 3 sold out live στο Gazarte, o 27χρονος καλλιτέχνης Good Job Nicky με τα χαρακτηριστικά μπλε μαλλιά και την πρωτότυπη αισθητική επιστρέφει για να παρουσιάσει μια επιλογή από δικά του τραγούδια καθώς και άλλες μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου για 3 ακόμη βραδιές.

24/11, 8,22/12, Gazarte Roof Stage, Βουτάδων 34, 22:15, είσοδος από 17 ευρώ

Mazoha + Nalyssa Green

Δύο από τις μεγαλύτερες φωνές της αθηναϊκής εναλλακτικής σκηνής, η μαγευτική Nalyssa Green και ο συναισθηματικός Mazoha, ενώνουν τις φωνές τους για μια διήμερη σύμπραξη για πρώτη φορά live στην Αθήνα, στον χώρο του Death Disco.

25-26/11, Death Disco, Ωγύγου 16, 21:00, είσοδος από 10 ευρώ

Christina Vantzou / Chihei Hatakeyama στο ΚΕΤ

H Ελληνοαμερικανίδα συνθέτρια και sound artist Christina Vantzou χρησιμοποιεί τη φωνή, το συνθεσάιζερ, το πιάνο, πνευστά, ηλεκτρονικά όργανα και ηχογραφήσεις πεδίου.

Γεννημένη στο Mιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ελληνοαμερικανίδα συνθέτρια και sound artist Christina Vantzou χρησιμοποιεί τη φωνή, το συνθεσάιζερ, το πιάνο, πνευστά, ηλεκτρονικά όργανα και ηχογραφήσεις πεδίου. Στο live της την Κυριακή 26/11 στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων θα παρουσιάσει την τελευταία της σύνθεση, μέσα από την οποία ηλεκτρονικές και ακουστικές πηγές συνομιλούν με ηχογραφήσεις από τη Σίφνο ή την Εφταλού. Το ίδιο βράδυ, στη σκηνή του ΚΕΤ θα ανέβει και ο sound artist Chihei Hatakeyama, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Τόκιο και δημιουργεί ηχοτοπία, χρησιμοποιώντας ηχογραφημένα υλικά, ακουστικά όργανα (κιθάρα, βιμπράφωνο, πιάνο) και ηλεκτρονικά μέσα. Πριν και μετά τα σετ τη μουσική θα επιλέγει η DJ Yeb Shen.

26/11, Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α, 21:00, είσοδος από 12 ευρώ

«Τα μπλουζ του Θάνου»

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου, το Ολύμπια - Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» φιλοξενεί μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, όπου βασικοί συνεργάτες και συμπορευτές του θα προσεγγίσουν στιγμές του συνθέτη, ενσωματώνοντας τη δέσμευση του στον σύγχρονο αυτοσχεδιασμό και τις βαθιές μπλουζ επιρροές του. Τραγουδάει ο Χρήστος Θηβαίος.

25/11, Ολύμπια - Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», Ακαδημίας 59, 20:30, είσοδος από 5 ευρώ

The Fuzztones live στο Κύτταρο

Η μυθική μπάντα με τον ήχο που αγαπήθηκε στην Ελλάδα επιστρέφει στην Αθήνα στις 24/11 για να μεταφέρει στο κοινό την ατμόσφαιρα του νεοϋορκέζικου underground, μετατρέποντας το live της σε ένα ηλεκτρισμένο ροκ εν ρολ πάρτι. Η βραδιά θα ξεκινήσει ορμητικά με τους Snails που δημιουργήθηκαν το 2005 με μουσικό προσανατολισμό το garage rock ‘n’ roll και τις ευρείες επιρροές του.

24/11, Κύτταρο, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 20:30, είσοδος από 25 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Zoe Lund»

Η έκθεση «Zoe Lund» περιλαμβάνει τα προσωπικά αρχεία και τις ταινίες της ηθοποιού, μοντέλου, σκηνοθέτιδας, ποιήτριας, ακτιβίστριας και σεναριογράφου Zoe Lund. Συνεργάτις του Abel Ferrara, πρωταγωνίστησε στην ταινία του Ms.45 και συνέγραψε τη λυτρωτική ιστορία Bad Lieutenant. Μια εμβληματική φιγούρα της σκηνής της Νέας Υόρκης και συνεργάτις του «πατέρα» του cinema engage, Edouard de Laurot, η Zoe Lund κινήθηκε στο περιθώριο διαφορετικών καλλιτεχνικών δικτύων και μέσων. Η έκθεση αυτή αποτελεί το εφήμερο πορτρέτο αυτής της άφθαρτης προσωπικότητας.

23/11, Haus N, Καΐρη 6, Παρ. 17:00-20:00, ή με ραντεβού, είσοδος ελεύθερη

Witness Lines σε επιμέλεια Ηλιάνας Φωκιανάκη

Η ατομική έκθεση της Waheed θα δώσει έμφαση στη βιντεο-πρακτική της με την πρεμιέρα του νέου της φιλμ με τίτλο Γράμμα στην αδελφή μου.

Το State of Concept εγκαινιάζει την πρώτη ατομική έκθεση στην Ελλάδα της καλλιτέχνιδας Hajra Waheed με τίτλο «Witness Lines» στις 25 Νοεμβρίου 2023, στις 13:00. Η διεπιστημονική πρακτική της Waheed εκτείνεται από τη ζωγραφική και το σχέδιο μέχρι το βίντεο, τον ήχο, τη γλυπτική και την εγκατάσταση. Εξερευνώντας την ιστορική σύνδεση ανάμεσα στην ασφάλεια, την επιτήρηση και τα κρυφά δίκτυα εξουσίας που δομούν τη ζωή μας, η Waheed αντιμετωπίζει τα επακόλουθα της κοινωνικής αδικίας, υφαίνοντας τις ιστορίες της μέσα από συλλογικές και χειραφετητικές προτάσεις ριζοσπαστικής ζωής. Η ατομική έκθεση της Waheed θα δώσει έμφαση στη βιντεο-πρακτική της με την πρεμιέρα του νέου της φιλμ με τίτλο Γράμμα στην αδελφή μου.

25/11/23-10/2/24, State of Concept, Τούσα Μπότσαρη 19, Τετ.-Παρ. 16:30-20:30, Σάβ. 12:00-17:00, είσοδος ελεύθερη

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

I’m Positive 2023

Για έκτη χρονιά στη Στέγη, σε μια συνάντηση με την υπογραφή του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή», άνθρωποι που ζουν με και χωρίς τον HIV μιλούν για τη ζωή τους σε μια ανοιχτή συζήτηση για τη συμπερίληψη, την ορατότητα και την αποδοχή, ενάντια στο στίγμα και τις προκαταλήψεις. Τη συζήτηση συντονίζουν η Λυδία Παπαϊωάννου και η Katherine Reilly.

29/11, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107, 20:30, η είσοδος είναι δωρεάν με δελτία εισόδου

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

HER project x shesaid.so

Tο Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου το HER project και το shesaid.so Athens ενώνουν τις δυνάμεις τους και καταλαμβάνουν τους χώρους του Selina Hotel για δύο μέρες γεμάτες masterclasses, workshops, μουσική και fem τέχνη. Επιλεγμένοι workshop leaders από την Ελλάδα και το εξωτερικό εξερευνούν μέσα από μια σειρά workshops και masterclasses τη νέα πραγματικότητα στη μουσική βιομηχανία και τις τέχνες, τη σχέση της μουσικής με το Α.Ι. αλλά και τη δύναμη του PR στην προώθηση των καλλιτεχνικών δημιουργιών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιείται παράλληλη έκθεση fem art, ανοιχτή σε όλους.

25/11, 14:00-20:00, 26/11, 14:00-18:00, Selina Hotel, Θεάτρου 8, πάσο δύο ημερών από 45,50 ευρώ

MIR

Ποιο θα είναι το «μετά» της καταστροφής;

Το φεστιβάλ MIR είναι, όπως και ο σοβιετικός διαστημικός σταθμός από τον οποίο δανείζεται το όνομά του, ένας δορυφόρος, ένα παράλληλο σύστημα σε τροχιά, όπου σταματούν περαστικοί δημιουργοί εφήμερων έργων για να εκπέμψουν το σήμα τους για λίγο και να συνεχίσουν το ταξίδι τους στον χώρο και στον χρόνο, μένοντας πάντα στην αιχμή του νέου, στην πρόκληση του ανεξερεύνητου και στη βία της γέννησης. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του MIRfestival 2023, το οποίο περιλαμβάνει live, εικαστικές προτάσεις, περφόρμανς και διάφορες «περιπέτειες» σκηνής και εικόνας, δομήθηκε γύρω από τα ερωτήματα: ποιο θα είναι το «μετά» της καταστροφής; Πώς θα μπορέσουμε να κατοικήσουμε έναν πλανήτη κατεστραμμένο; Πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε τη νεκρή γη να γεμίσει λουλούδια, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

23-30/11, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες εδώ

Προφεστιβαλική ρετροσπεκτίβα στο σινεμά του Εμίρ Κουστουρίτσα

Το Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, το μακροβιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Αθήνας, επιστρέφει, κλείνοντας φέτος 36 χρόνια διαρκούς προσφοράς στην τέχνη του σινεμά. Στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών δράσεων η Αθήνα υποδέχεται τον εμβληματικό σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα από τις 23 έως τις 26/11 για μια χορταστική ρετροσπεκτίβα της μακράς πορείας του αλλά και ένα masterclass το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25/11 στις 15:00.

23-26/11, Studio new star art cinema, Σπάρτης & Σταυροπούλου 33

7ο Φεστιβάλ WIFT GR 50/50, Ισότητα και στον κινηματογράφο

Η θεματική της έβδομης διοργάνωσης έχει τίτλο «Γυναίκες Χωρίς Σύνορα» και εστιάζει σε Ελληνίδες γυναίκες-επαγγελματίες του κινηματογράφου όλων των ειδικοτήτων.

Από 23 έως 26/11 επιστρέφει στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος το 7ο Φεστιβάλ WIFT GR 50/50, τιμώντας, όπως κάθε χρόνο την 25η Νοεμβρίου την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Η θεματική της έβδομης διοργάνωσης έχει τίτλο «Γυναίκες Χωρίς Σύνορα» και εστιάζει σε Ελληνίδες γυναίκες-επαγγελματίες του κινηματογράφου όλων των ειδικοτήτων που διακρίθηκαν σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ την τελευταία πενταετία (2018-2023), φέρνοντας το κοινό σε επαφή με ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας μικρού και μεγάλου μήκους τις οποίες υπογράφουν ή στις οποίες έχουν συμμετοχή Ελληνίδες σκηνοθέτιδες, σκηνογράφοι, διευθύντριες φωτογραφίας, ηθοποιοί, μοντέζ κ.ά. Εκτός από τις προβολές, στις εκδηλώσεις περιλαμβάνεται κεντρική συζήτηση με θέμα «Γυναίκες δημιουργοί στον ελληνικό κινηματογράφο».

23-26/11, Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου 134-136, είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επίσημο site του φεστιβάλ