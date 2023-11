22 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (2-8/11)

ΘΕΑΤΡΟ

Romáland – Mια φορά κι έναν καιρό ήταν και δεν ήταν, του Ανέστη Αζά και Πρόδρομου Τσινικόρη

Οι σκηνοθέτες Ανέστης Αζάς και Πρόδρομος Τσινικόρης επιστρέφουν στη Στέγη επτά χρόνια μετά την Καθαρή Πόλη με μια νέα θεατρική παράσταση που ισορροπεί μεταξύ ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας. Θέμα της η ζωή των Ελλήνων Ρομά. Ανέμελοι νομάδες; Μεγάλοι καλλιτέχνες; Θύματα κοινωνικών κατασκευών ή επικίνδυνοι και παραβατικοί; Τι είναι και τι δεν είναι οι Ρομά; Σύμφωνα με τους ιστορικούς, η κοινότητα των Ελλήνων Ρομά χρονολογείται από τον 15ο αιώνα, είναι μία από τις παλαιότερες της Ευρώπης. Κι όμως, μέχρι την πτώση της δικτατορίας, ζούσαν σε καθεστώς ανιθαγένειας, και παρά την πολιτογράφησή τους το 1979 και τα βήματα που έχουν γίνει από τότε πολλοί από αυτούς εξακολουθούν να ζουν εκτεθειμένοι σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και πολλαπλής ευαλωτότητας, σε γκετοποιημένες περιοχές ή καταυλισμούς, κουβαλώντας το στίγμα του επικίνδυνου «Άλλου / Ξένου», καταδικασμένοι διαχρονικά σε μια ενδιάμεση κατάσταση, σε ένα διαρκές «είναι και δεν είναι», όπως λέει και η φράση με την οποία είθισται να ξεκινούν τα τσιγγάνικα παραμύθια.

2-26/11, Κεντρική Σκηνή Στέγης Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφόρος Συγγρού 107, Τετ.-Κυρ. 20:30, είσοδος από 5 ευρώ

«Παλιά Εθνική» από το The Bad Poetry Social Club

Δύο φαντάσματα στοιχειώνουν το πρώτο τραπέζι ενός παρατημένου σκυλάδικου της Παλιάς Εθνικής Οδού.

Η ιστορία της Παλιάς Εθνικής, σε σκηνοθεσία της Α. Επίθετη, βασίζεται στο λαϊκό ρεπερτόριο περασμένων δεκαετιών, σε αποτυχημένους έρωτες και στα ποιήματα των δύο πρωταγωνιστών. Δύο φαντάσματα στοιχειώνουν το πρώτο τραπέζι ενός παρατημένου σκυλάδικου της Παλιάς Εθνικής Οδού, το καθένα στην προσωπική του κόλαση και τα δυο μαζί στην αιωνιότητα, και κάθε βράδυ επαναλαμβάνουν τα ίδια λόγια, τα ίδια τραγούδια, τα ίδια βήματα. Για λίγο δίνουν τα χέρια και υπόσχονται ανακωχή, σε λίγο όμως κάποιου η καρδιά θα ραγίσει ξανά και το ξημέρωμα θα είναι καταδικασμένοι να επαναλάβουν τα πάντα από την αρχή.

1, 8, 15, 22, 29/11 & 13, 20, 27/12, Red Jasper Cabaret Theatre, Κεφαλληνίας 18, 21:00, είσοδος από 12 ευρώ

YES, WE CAN’T της Μαριλένας Κατρανίδου

Φωτ.: Θεόφιλος Τσιμάς

Η παράσταση της Μαριλένας Κατρανίδου εμπνέεται από τις ιδέες του φιλοσόφου Byung-Chul Han γύρω από την «κοινωνία της κόπωσης» και καταθέτει ένα ρέκβιεμ για τον σύγχρονο κόσμο που κρύβει την κούρασή του κάτω από τη σκόνη της υπερδραστηριότητας και της παραγωγικότητας.Tα πρόσωπα της παράστασης συναντιούνται σε έναν ιδιότυπο χώρο, ένα μουσείο του μέλλοντος, του οποίου οι εργαζόμενοι γίνονται προοδευτικά το κεντρικό έκθεμα. Η βαθιά επιθυμία του ανθρώπου να αναπαυθεί έστω και για μια στιγμή είναι μια σκέψη που δύσκολα αρθρώνεται δημόσια. Στον χώρο αυτό υπάρχει ένα οίκημα, ένα κοιμητήριο ζωντανών, που τους δίνεται η ευκαιρία να μελετήσουν την κατάσταση της κόπωσης, του burnout και της ψυχικής αποτελμάτωσης στην οποία έχουν περιέλθει.

8-12, 14 & 15/11, Θέατρο Rex, Σκηνή «Κατίνα Παξινού», Πανεπιστημίου 48, Τρ.-Κυρ. 21:00, Σάβ. 18:00, 21:00, είσοδος από 6 ευρώ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευές σινεμά στο Γαλλικό Ινστιτούτο: «Επιστροφή στη Ρενς (θραύσματα)»

H πολιτική ιστορία της γαλλικής εργατικής τάξης από τις αρχές της δεκαετίας του ’50 μέχρι και σήμερα.

Βασισμένη στο δημοφιλές κείμενο του Didier Eribon, με αφηγήτρια την καθηλωτική Adèle Haenel, η Επιστροφή στη Ρενς (θραύσματα) μέσα από αρχειακό υλικό, συμπεριλαμβανομένης της συγκλονιστικής μαρτυρίας της μητέρας του συγγραφέα, μιας γυναίκας της οποίας η μοίρα άλλαξε τραγικά κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εξιστορεί μια οικεία και πολιτική ιστορία της γαλλικής εργατικής τάξης από τις αρχές της δεκαετίας του ’50 μέχρι και σήμερα.

3/11, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Σίνα 31, Αμφιθέατρο Theo Angelopoulos, 20:00, είσοδος από 4 ευρώ

«The Rocky Horror Picture Show» στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

The Rocky Horror Picture Show (1975)

H Ελληνοαμερικανική Ένωση, σε συνεργασία με τη Mooviereel, τιμά το Halloween με την προβολή της θρυλικής ροκ όπερας-κωμωδίας τρόμου The Rocky Horror Picture Show (1975) του Jim Sharman, με πρωταγωνιστές τους Susan Sarandon, Barry Bostwick και Tim Curry. Η ταινία ακολουθεί ένα νεαρό ζευγάρι νεόνυμφων, τον Μπραντ και την Τζάνετ, στην πιο αξέχαστη νύχτα της ζωής τους, όταν σκάει το λάστιχο του αυτοκινήτου τους στη διάρκεια μιας σφοδρής καταιγίδας και αναγκάζονται να εισέλθουν σε ένα ανατριχιαστικό κάστρο, ελπίζοντας να τηλεφωνήσουν για βοήθεια.

4/11, Hellenic American Union, Μασσαλίας 22, 19:15, είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας, η προβολή απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Gimme Shelter Film Festival: «BOOM! A film about the Sonics»

Οι The Sonics, η «κορυφαία punk μπάντα όλων των εποχών», επιστρέφουν στο αγαπημένο τους Gagarin.

Οι The Sonics, η «κορυφαία punk μπάντα όλων των εποχών», επιστρέφουν στο αγαπημένο τους Gagarin μέσα από το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ BOOM του Jordan Albertsen που θα προβληθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρωτοπόροι ήδη από το πρώτο τους άλμπουμ «Here are the Sonics», που χαρακτηρίζεται ο πρώτος punk rock δίσκος της ιστορίας, επηρέασαν τα σημαντικότερα σύγχρονα μουσικά κινήματα και καλλιτέχνες όπως οι Bruce Springsteen, Nirvana, The White Stripes, The Cramps, The Fall, Pearl Jam και πάρα πολλοί άλλοι. Στην ίδια σκηνή θα ανέβουν και οι The Acid Visions για να τιμήσουν live τους ήρωές τους όπως μόνο εκείνοι ξέρουν. Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη.

6/11, Gagarin205, Λιοσίων 205, 20:30, είσοδος από 16 ευρώ

Κυψέλη Βeat

Στην ιστορική Δημοτική Αγορά Κυψέλης, σε μία από τις πιο ζωντανές γειτονιές της πόλης, θα πραγματοποιηθεί το ολοήμερο event «Κυψέλη Βeat» από τις 13:00 έως τις 23:00, με δέκα ώρες μουσικής από τους πιο cool selectors και DJs πόλης, φαγητό από τα ξακουστά μπέργκερ του Tarantino και αυθεντικές λιβανέζικες γεύσεις από το Falafeladiko, αλλά και βινύλια από την ατελείωτη συλλογή δίσκων του Rock & Roll Circus, ενός από τα πιο ιστορικά δισκοπωλεία της πόλης.

5/11, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, 13:00-23:00, είσοδος ελεύθερη

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Protomartyr ζωντανά στο Gagarin

Η πρώτη solo συναυλία τους στη χώρα μας.

Μια δεκαετία μετά το δισκογραφικό ξεκίνημά τους και με πέντε δίσκους στο ενεργητικό τους, το συγκρότημα από το Detroit, από τα κορυφαία του νέου αμερικανικού post-punk, επιστρέφει στην Αθήνα έπειτα από πέντε χρόνια, για να δώσει την πρώτη solo συναυλία του στη χώρα μας.

4/11 Gagarin 205 Live Music Space, Λιοσιών 205, 20:30, είσοδος από 26 ευρώ

Boogie Belgique

Μια βραδιά γεμάτη μείξεις downtempo, nu-jazz και electro-swing ρυθμών, διαχρονικές μουσικές και non stop χορό.

Οι Boogie Belgique καταφθάνουν στη σκηνή του Piraeus Club Academy (Loulou is present) για μια βραδιά γεμάτη μείξεις downtempo, nu-jazz και electro-swing ρυθμών, διαχρονικές μουσικές και non stop χορό. Ο ήχος τους, ο οποίος γεννήθηκε το 2012, συνδυάζει την αγάπη του ιδρυτή τους Oswald Cromheecke για τους abstract hip hop και dub ρυθμούς.

3/11, Loulou is present, Πειραιώς 105, 21:00, είσοδος από 19,80 ευρώ

Black Caramel Night: The Page of Cups, Asylum Promises, Tony Bluebird, VoxPopuli

Φωτ.: Stella Mouzi

Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα της εγχώριας εναλλακτικής σκηνής θα γεμίσουν τη σκηνή του Death Disco με indie rock κιθάρες, alternative hip-hop αισθητική, industrial beats και μια δόση από ηλεκτρονική pop. Συμμετέχουν καλλιτέχνες που συνεργάζονται με την Black Caramel Records, όπως οι Asylum Promises, VoxPopuli και Tony Bluebird, ενώ καλεσμένοι της βραδιάς θα είναι οι φαντασμαγορικοί The Page of Cups!

3/11, Death Disco, Ωγύγου 16, 20:30, είσοδος από 10 ευρώ

DOTS - Urban Discoveries στο Gazarte

O Christian Borgmann aka Christian Samsara.

Mια τετραπλή βραδιά σε συνεργασία των 𝗗𝗼𝘄𝗻𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗣𝗮𝗶𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴𝘀 & 𝗨𝗹𝘁𝗶𝗺𝗮𝗲 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱𝘀 έρχεται στο Gazarte, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει live τo νέο άλμπουμ του Ολλανδού Martin Nonstatic με τίτλο «Pulsatille», να απολαύσει ένα ηλεκτρισμένο live του AES Dana aka Vincent Villuis, συνθέτη, sound designer, DJ και ιδρυτή της Ultimae Records, ο οποίος έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 10 άλμπουμ, ένα DJ set από τον Christian Borgmann aka Christian Samsara, Δανό DJ και έμπειρο συλλέκτη δίσκων, που κινείται στο σύμπαν της ambient μουσικής, καθώς και να ταξιδέψει μέσα από τα ιδιαίτερα visual installations του αθηναϊκού 3D & motion studio Tomakti.

3/11, Gazarte, Βουτάδων 34, 21:30, είσοδος από 13 ευρώ

Ηip Hop is alive vol.1

Την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023 στο Arch Club - Live Stage θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διοργάνωση Hip Hop Is Alive με σκοπό να αποδείξει ότι το hip hop όχι απλώς δεν έχει πεθάνει αλλά ότι δεν πάει πουθενά, δεν κουνιέται από κανένα ανερχόμενο trend της εποχής. Ένα live για κάθε hip hop head, όπου DJs θα σκρατσάρουν, b-boys θα χορεύουν και legendary mcs της εγχώριας σκηνής θα χώνουν τις ρίμες τους. Το line up της βραδιάς περιλαμβάνει τους: Taki Tsan, Sifu Versus, Twinsanity & DJ Micro, DJ Crashoveride, Δύο Δέλτα & Total Balkk. Aπό την Αμερική θα καταφθάσει και ο ελληνικής καταγωγής μουσικός παραγωγός Bullet Brak.

5/11, Arch Club Live – Stage, Ελασιδών 6, Γκάζι, 20:00, είσοδος από 10 ευρώ

Cosmonauts x 7Circle

Ο 7Circle.

Ο 7Circle επιστρέφει στην Αθήνα για ένα ολονύχτιο πάρτι σκοτεινής και άγριας techno στο Τemple.

4-5/11, Temple, Ιάκχου 17, 23:30, είσοδος από 8 ευρώ

Οι Κοινοί Θνητοί στο Kύτταρο Live Club

Mια γεύση από τη μείξη rock, hip hop, και ελληνικής παραδοσιακής μουσικής συνθέτει το μουσικό τους σύμπαν.

Το αγαπημένο συγκρότημα που μπλέκει τα μουσικά είδη ανεβαίνει στη σκηνή του θρυλικού αθηναϊκού club την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου για μια μεγάλη συναυλιακή γιορτή, φέρνοντας μαζί του παλιά και νέα τραγούδια. Το συγκρότημα από την Εύβοια, που δεν ανήκει σε κανένα συγκεκριμένο μουσικό είδος, μετά την ολοκλήρωση των θερινών του εμφανίσεων επιστρέφει στην Αθήνα για να δώσει στο κοινό μια γεύση από τη μείξη rock, hip hop, και ελληνικής παραδοσιακής μουσικής που συνθέτει το μουσικό τους σύμπαν.

3/11, Κύτταρο Live Club, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 21:00, είσοδος από 10 ευρώ

Kid Francescoli

Ο ιδιοσυγκρασιακός Γάλλος παραγωγός του electro/pop ήχου Kid Francescoli έρχεται στην Αθήνα, στο Gagarin 205.

Ο ιδιοσυγκρασιακός Γάλλος παραγωγός του electro/pop ήχου Kid Francescoli έρχεται στην Αθήνα, στο Gagarin 205. Ο κατά κόσμον Mathieu Hocine, που μεγάλωσε στη Μασσαλία, ξεκίνησε να γράφει τραγούδια σε πολύ μικρή ηλικία και από το 2009, όποτε και έκανε τη δυναμική του εμφάνιση μαζί με την Julia Minkin στην ανερχόμενη σκηνή της πόλης του, δεν έχει σταματήσει να ξεχωρίζει. Επίτιμος καλεσμένος της βραδιάς ο Έλληνας τραγουδιστής, μουσικός παραγωγός και συνθέτης One of Vas.

3/11, Gagarin 205 Live Music Space, Λιοσιών 205, 21:00, είσοδος από 25 ευρώ

Η Ιουλία Καραπατάκη στον Σταυρό του Νότου

Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Η new-wave ρεμπέτισσα-ερμηνεύτρια Ιουλία Καραπατάκη εγκαινιάζει μια σειρά χειμερινών εμφανίσεών της την Παρασκευή 3/11 αλλά και κάθε Παρασκευή στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου.

3/11-15/12, Σταυρός του Νότου, Κεντρική Σκηνή, Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 21:30, 22:30, είσοδος από 14 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Σπύρος Κουκουλομάτης - Αναδρομή» στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» Δήμου Αθηναίων

Σπύρος Κουκουλομάτης, Το κάστρο του Άργους, 1995, ελαιογραφία σε ξύλο, 45 × 67 εκ.

Ο δήμος Αθηναίων παρουσιάζει την έκθεση «Σπύρος Κουκουλομάτης - Αναδρομή» από 1 έως 26 Νοεμβρίου 2023 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» Δήμου Αθηναίων, με τη συνεργασία της οικογένειας του καλλιτέχνη. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν περίπου εκατό αντιπροσωπευτικά έργα του από το σύνολο της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Γεννημένος στην Αθήνα το 1917, o Σπύρος Κουκουλομάτης στράφηκε από πολύ νωρίς σε μια πολιτικοποιημένη ζωγραφική με έμφαση στην αλληγορία, ενώ από την δεκαετία του 1960 έστρεψε το ενδιαφέρον του προς τον υπερρεαλισμό, καταφέρνοντας να διαμορφώσει έτσι κι ένα δικό του, προσωπικό ύφος.

1-26/11, Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» Δήμου Αθηναίων, Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης, Θησείο, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ.-Κυρ. 10:00-15:00, είσοδος ελεύθερη

«Παράλληλη θέαση»: Έργα από τη Συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος στο Ίδρυμα Θεοχαράκη

Βαλέριος Καλούτσης, Composition of a landscape #2

Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη και το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος παρουσιάζουν την έκθεση «Παράλληλη θέαση» με 70 έργα τέχνης διαφορετικής τεχνοτροπίας και εποχής, που για πρώτη φορά εκτίθενται προς παράλληλη παρατήρηση με σκοπό να δημιουργηθεί ένας ανοιχτός διάλογος μεταξύ τους. Στους εκθεσιακούς χώρους του Ιδρύματος Θεοχαράκη τρεις διακριτές ενότητες οργανώνονται σε μικρότερους «κύκλους θέασης», στους οποίους ιστορικές δημιουργίες και έργα μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης συνυπάρχουν και αλληλοτροφοδοτούνται σε επίπεδο οπτικής και ερμηνείας.

2/11-21/1, Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, Δευτ.-Τετ. & Παρ.-Κυρ. 10.00-18.00, Πέμ. 10.00-20.00

Ατομική έκθεση «Οριζ_ΩΝ_ντες» της Αναστασίας Ρήγα

Αναστασία Ρήγα, Ι , Λάδια και Σκόνες Αγιογραφίας σε καμβά, 2023

Η Αναστασία Ρήγα δημιουργεί πίνακες μικρών αλλά και μεγάλων διαστάσεων με χρώματα από λάδι και σκόνες αγιογραφίας σε καμβά. Στην ατομική έκθεση «Οριζ_ΩΝ_ντες» εκθέτει πίνακες όπου έχει χρησιμοποιήσει το χρώμα ως μέσο έκφρασης αλλά και μεταφοράς συναισθημάτων, επιχειρώντας να μεταδώσει στον θεατή μια αίσθηση ηρεμίας αντίστοιχη με αυτήν που έχουμε όταν ρεμβάζουμε κοιτώντας τον ορίζοντα απαλλαγμένοι από τις έγνοιες και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

3/11-18/11, Two Thirds Project Space, Θεμιστοκλέους 42, 5ος όροφος, Πέμ.-Κυρ. 17:30-21:00 (17/11 κλειστά)

ΠΑΡΤΙ

Street Outdoors Klubnight 01

Tο Street Outdoors παρουσιάζει το πρώτο του club event για την περίοδο 2023-24 σε νέο venue στο κέντρο της Αθήνας, με 2 stages και 4 διαφορετικά DJ set με guest τους: Mimi X FY (Moni Mykonos/ Belgrade), Lex Athens, Locke και Street Outdoors Soundsystem.

4/11, Gong Athens, πλατεία Θεάτρου 10, 23:00, είσοδος από 10 ευρώ

Party-Live για τον έναν χρόνο Κομπραί

Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Το αγαπημένο και υπερδραστήριο βιβλιοφιλικό στέκι της Διδότου, που έκανε τα βιβλιοπωλεία ξανά cool, γιορτάζει τα πρώτα του γενέθλια με live set των Things Go South, Future Perfect, Jinx, Coo αλλά και με ένα μητροπαράδοτο live από τους Kooba Tercu.

4/11, Κομπραί, Διδότου 42, 18:00-01:00

Το πάρτι πριν από το φεστιβάλ

Λίγες εβδομάδες πριν από το 2ο Λεσβιακό Φεμινιστικό Φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 18-19 Νοέμβρη στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, οι Λεσβίες στα Πρόθυρα μας καλούν σε ένα ηλεκτρισμένο πάρτι στο Beaver, τα έσοδα του οποίου θα καλύψουν μια σειρά τεχνικών εξόδων του επερχόμενου φεστιβάλ.

3/11, Beaver, Μεγάλου Βασιλείου 46Α, Γκάζι, 21:00