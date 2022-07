21+1 πολιτιστικές εκδηλώσεις μέχρι το τέλος Ιουλίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Peggy Gou

Η μεγαλύτερη star DJ της εποχής μας επισκέπτεται για μια ακόμη φορά την Αθήνα σε μεγαλύτερο χώρο και με έξτρα καλοκαιρινή διάθεση. Την πρώτη φορά που είχε έρθει στην Αθήνα η εμφάνισή της είχε γίνει sold-out μέσα σε ελάχιστες ώρες. Μέσα σε μόλις επτά χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου της single «Hungboo», η 31χρονη Νοτιοκορεάτισσα έχει καταφέρει να καταξιωθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής, με τα σετ της να χαρακτηρίζονται από μια αίσθηση καλλιτεχνικής ελευθερίας, κινούμενα αβίαστα ανάμεσα σε πολλά μουσικά είδη και ενώνοντας την ηλεκτρονική μουσική με την alternative κουλτούρα.

30/7, Πλατεία Νερού, 19:00, είσοδος: 30-120(VIP) ευρώ

Οι Arrested Development από την Ατλάντα στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ

Τo θρυλικό ραπ γκρουπ από την Ατλάντα έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική εμφάνιση. Οι Arrested Development έβαλαν τις βάσεις γι’ αυτό που ονομάζουμε σήμερα πολιτικό και κοινωνικό ραπ. Το 1996 έκαναν ένα διάλειμμα για να επιστρέψουν το 2000, με αλλαγές στη σύνθεσή τους και τον Speech να παραμένει «ο εγκέφαλός τους».

15/7, ΚΠΙΣΝ, 21:00, είσοδος ελεύθερη

Οι BOMFUNK MC’s στην Τεχνόπολη

Από τη Φιλανδία προσγειώνεται στην Τεχνόπολη το χορευτικό ραπ των BOMFUNK MC’s. Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, το «In Stereo», το 1999 με το απόλυτο hit «Freestyler». Μαζί τους οι Δημήτρης Μεντζέλος και Πρύτανης από τα Ημισκούμπρια και οι ΤΡΙ.Π.Α.ΚΡΟΥ.

15/7, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21.00, είσοδος: 18-32 ευρώ

Godspeed

Godspeed Υou! Βlack Εmperor κάτω από την Ακρόπολη

Οι Godspeed φημίζονται για την υπερβατική εμπειρία που συνιστούν οι συναυλίες τους. Ιδρυθηκαν στο Μοντρεάλ του Καναδά το 1994 και μέχρι σήμερα αναζητούν διαρκώς νέες μουσικές φόρμες, συνθέτοντας ένα πρωτοποριακό μουσικό σύμπαν που μαγεύει εδώ και δύο δεκαετίες το φανατικό κοινό τους

15/7, Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, 21:00, είσοδος: 25-60 ευρώ

50 χρόνια Judas Priest στο Release Festival

Το Release Athens παρουσιάζει τους σπουδαίους Judas Priest. Φέρνουν στην Αθήνα το πιο εντυπωσιακό show τους σε μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη από greatest hits, γιορτάζοντας τα πενήντα χρόνια στην κορυφή του σκληρού ήχου! Μαζί τους οι Cradle of Filth και οι Black Soul Horde.

15/7, Πλατεία Νερού, 17:00, είσοδος: 50 ευρώ

Iron Maiden στο OAKA

To Ολυμπιακό Στάδιο ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχτεί τη «Legacy of the Beast World Tour 2022» των Iron Maiden σε μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες της χρονιάς. Πρόκειται για το πιο θεαματικό show στη μέχρι τώρα πορεία του συγκροτήματος, με μια set list που περιλαμβάνει αγαπημένα κομμάτια από τις προηγούμενες δεκαετίες αλλά και κάποια από το νέο τους άλμπουμ «Senjutsu» που θα παίξουν για πρώτη φορά ζωντανά.

16/7, Ολυμπιακό Στάδιο, 21:00, είσοδος: 45-90 ευρώ

Moderat

Moderat

Το γερμανικό σούπερ γκρουπ θα βρεθεί για πρώτη φορά στο Ηρώδειο. Το συγκρότημα των Sascha Ring (Apparat), Gernot Bronsert και Sebastian Szary (Modeselektor) είναι ό,τι καλύτερο μας έχει προσφέρει η βερολινέζικη ηλεκτρονική σκηνή, έχοντας τη μοναδική ικανότητα στις live εμφανίσεις τους να σε κάνουν να χορεύεις αλλά και να δακρύζεις από συγκίνηση.

16/7, Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, 21:00, είσοδος: 34-85 ευρώ

Clutch

Ένα μεγάλο rock’n’roll πάρτι υπόσχονται οι Clutch για να γιορτάσουν τα τριάντα χρόνια από την ίδρυσή τους στο Maryland των ΗΠΑ. Μαζί τους δυο σπουδαία συγκροτήματα, οι Hellacopters και οι Blues Pills, ενώ το line-up συμπληρώνουν οι δικοί μας Deaf Radio και ο ΛΔΛΜ.

19/7, Πλατεία Νερού, 17:00, είσοδος: 35-80 ευρώ

Placebo

Στο πλαίσιο των Rockwave Nights και μια μέρα πριν από το Rockwave στη Μαλακάσα, οι φαν των Placebo θα έχουν τη δυνατότητα να τους απολαύσουν στο κέντρο της Αθήνας. Μία από τις πιο επιδραστικές βρετανικές alternative ροκ μπάντες της τελευταίας εικοσαετίας, που συνεχίζει μέχρι σήμερα

21/7, Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, 21:00, είσοδος: 48-88 ευρώ

Placebo

Παυλίνα Βουλγαράκη στο Music Escapades

Η Παυλίνα Βουλγαράκη, μια Ελληνίδα τραγουδοποιός που προσπαθεί να ενώσει με τη μουσική της το έντεχνο με την ποπ, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα σε μεγάλες γυναικείες φωνές που τη διαμόρφωσαν, από τη Sade, τη Stevie Nicks, την PJ Harvey και την Grace Slick μέχρι τη Δήμητρα Γαλάνη, τη Χαρούλα Αλεξίου, την Αρλέτα και την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Πριν από εκείνη στη σκηνή θα ανέβουν οι Tfatfy.

21/7, ΚΠΙΣΝ, 21:00, είσοδος ελεύθερη

Oι Social Distortion headliners στο Rockwave Festival

Το Rockave επιστρέφει και προσκαλεί για μια πολυαναμενόμενη εμφάνιση τους Social Distortion, μια μπάντα της οποία η live εμφάνιση είναι για χρόνια απωθημένο και κρυφό όνειρο των Ελλήνων fans της. Ενεργοί τα τελευταία σαράντα χρόνια, οι «νονοί» του punk από την κομητεία Orange στην Καλιφόρνια έχουν δημιουργήσει έναν δικό τους χαρακτηριστικό ήχο, ένα είδος hard rockabilly/punk που πλαισιώνεται με τους βιωματικούς στίχους του Mike Ness. Μαζί τους την ίδια ημέρα οι Amenra.

22/7, Terra Vibe Park, Μαλακάσα, είσοδος: 50 ευρώ

Pink Martini διπλα στο κύμα

Οι πολυαγαπημένοι του ελληνικού κοινού Pink Martini κάνουν μια στάση στην Αθήνα για μια συναυλία δίπλα στο κύμα. Πρώτη φορά σε αυτήν τη συναυλία θα συμμετέχουν και οι δύο φωνές του συγκροτήματος, η China Forbes και η Storm Large.

25/7, Faliro Summer Theatre, 21:30, είσοδος: 25-57 ευρώ

KOA - Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι

KOA - Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι: Το χαμόγελο της Τζοκόντας – Όρνιθες

Φέτος συμπληρώνονται ογδόντα χρόνια από την ίδρυση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΚΟΑ), του παλαιότερου ελληνικού συμφωνικού συνόλου. Στο πλαίσιο των εορτασμών αυτής της σημαντικής επετείου η ορχήστρα αποτίει φόρο τιμής στον αείμνηστο Μάνο Χατζιδάκι, παρουσιάζοντας δύο διάσημα έργα του, το «Χαμόγελο της Τζοκόντας» και τη μουσική που έγραψε για τους Όρνιθες το 1959, την κωμωδία του Αριστοφάνη που ανέβασε το Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν σε διασκευή Βασίλη Ρώτα. Το «Χαμόγελο της Τζοκόντας», ένα από τα πιο γνωστά ορχηστρικά έργα του Χατζιδάκι, ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1965 με παραγωγό τον Quincy Jones.

18/7, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, 21:00, είσοδος: 40-70 ευρώ

Dimitris Tsakas Quintet – Brenda Navarrete

Το φετινό πρόγραμμα της Πειραιώς 260 κλείνει με μια συναυλία του αγαπημένου σαξοφωνίστα Δημήτρη Τσάκα, που μετράει σημαντικές συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και του σχήματός του Dimitris Tsakas Quintet. Μαζί τους, το ανερχόμενο αστέρι της κουβανέζικης τζαζ σκηνής, η τραγουδίστρια, συνθέτρια και μουσικός κρουστών Brenda Navarrete.

21/7, Πειραιώς 260, 23:00, είσοδος ελεύθερη

ΟΠΕΡΑ

Η Τόσκα στη σκιά της Ακρόπολης

Τόσκα

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει μία από τις πιο θρυλικές όπερες του Τζάκομο Πουτσίνι. Οι διάσημες υψίφωνοι Κριστίνε Οπολάις και Λιάνα Χαρουτουνιάν μοιράζονται τον ρόλο του τίτλου, οι περιζήτητοι τενόροι Ραμόν Βάργκας και Τζόρτζιο Μπερούτζι τον ρόλο του Καβαραντόσι και οι κορυφαίοι Έλληνες βαρύτονοι με τη διεθνή καταξίωση Δημήτρης Πλατανιάς και Τάσης Χριστογιαννόπουλος τον ρόλο του Σκάρπια. Την παραγωγή διευθύνει ο Γάλλος αρχιμουσικός Φιλίπ Ογκέν, τη σκηνοθεσία, τα σκηνικά και τα κοστούμια υπογράφει ο Ούγκο ντε Άνα και τη σκηνοθεσία η Κατερίνα Πετσατώδη.

28-31/7, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, 21:00, είσοδος: 25-100 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Nina Kraviz στο Bolivar

Το φαινόμενο της techno σκηνής και μία από τις πιο δημοφιλείς DJs και παραγωγούς του κόσμου έρχεται στην Αθήνα για μία μοναδική εμφάνιση. Μαζί της οι Mikee και Manolaco b2b Stefano Di Micel

16/7, Bolivar, 21:00, είσοδος: από 20 ευρώ

Nina Kraviz

Hex x Inferno

O Βοτανικός αναμένεται να γίνει καυτός σαν την κόλαση με την εμφάνιση των techno metal αγοριών του Hex Techno Movement. Οι Lorenzo Raganzini, Paolo Ferrara, Dopa (JERM B2B BMSK), KX1 B2B TRIAL και Discotic θα ανεβάσουν το θερμόμετρο στα ύψη με χορό μέχρι πρωίας.

16/7, Openair-Ορφέως 126, 23:20, είσοδος: 15 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Ο σκύλος, η νύχτα και το μαχαίρι

Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί τη μαύρη κωμωδία του Μάριους φον Μάγενμπουργκ. Ο Μ, στη διάρκεια μιας νύχτας θα μαχαιρωθεί, θα μαχαιρώσει, θα γνωρίσει ανθρώπους που θέλουν να τον φάνε, θα δει τον χρόνο να στέκει ακίνητος και μόνο στο τέλος, για πρώτη φορά, θα νιώσει πως δεν φοβάται.

18-21/7, Πειραιώς 260, 21:00. είσοδος: 5-20 ευρώ

Youthquake

Η Γιώτα Αργυροπούλου σκηνοθετεί το Youthquake με δεκατέσσερις εφήβους να καταλαμβάνουν τη σκηνή και να αφηγούνται τη ζωή τους και τη δυσαρέσκεια που νιώθουν για τον κόσμο που κληρονομούν. Γι’ αυτό δημιουργούν νέα μοτίβα συμμετοχής και πολιτικοποίησης από τον Δεκέμβρη του 2008, τις οικολογικές πορείες σε όλο τον κόσμο και τις «Παρασκευές για το Μέλλον», το #Blacklivesmatter και το Occupy Wall Street.

19-21/7, Πειραιώς 260, 19:30, είσοδος: 5-20 ευρώ

Οι 7 τρελοί

Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Ρομπέρτο Αρλτ και σε σκηνοθεσία της Ελεάνας Τσίχλης, οι 7 τρελοί του τίτλου σχεδιάζουν μια μυστική οργάνωση υπό την καθοδήγηση ενός «Αστρολόγου». Γραμμένο το 1929, λίγο πριν ξεσπάσει η διεθνής οικονομική κρίση και πριν από την πρώτη στρατιωτική δικτατορία στην Αργεντινή, το μυθιστόρημα του Αρλτ μας εισάγει σ’ ένα σύμπαν βίας και τρομοκρατίας, όπου κυριαρχούν η δυστοπία των μηχανών, η φαντασίωση του εύκολου πλούτου και το φλερτ με την παρανομία και το έγκλημα.

25-27/7, Πειραιώς 260, 21:00, είσοδος: 5-20 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Brice Marden στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Η πρώτη μουσειακή έκθεση στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένη στον Αμερικανό καλλιτέχνη. Μάλιστα, από το 1971 ο ίδιος επέλεξε να μοιράζει τη ζωή του μεταξύ της Ύδρας και της Νέας Υόρκης, γοητευμένος και παραδομένος στο ελληνικό φως αλλά και στις απλές γραμμές του νησιωτικού τοπίου. Η έκθεση περιλαμβάνει σαράντα τέσσερα έργα, τρία από τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα γι’ αυτήν.

Έως 29 Αυγούστου, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4, Αθήνα

Τελευταίες ημέρες για το Athens Photo Festival 22

Τριάντα πέντε χρόνια παρουσίας συμπληρώνει το Athens Photo Festival, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο διεθνές καλλιτεχνικό γεγονός για τη φωτογραφία στην Ελλάδα και ένα από τα πέντε παλαιότερα φεστιβάλ φωτογραφίας στον κόσμο. Με τη συμμετοχή ενενήντα καλλιτεχνών από είκοσι οκτώ χώρες και με εμφανή προσανατολισμό στη σύγχρονη φωτογραφία.

Έως 24 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 και σε άλλες γκαλερί της Αθήνας