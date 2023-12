21 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (8-14/12)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Peaches live στο Fuzz

Η φεμινίστρια μουσικός, παραγωγός, σκηνοθέτρια και εικαστικός Peaches φέρνει και στην Αθήνα το meta-before-meta σύμπαν της σε μια εμφάνιση στο Fuzz. Η ιδιοσυγκρασιακή δημιουργός θα κάνει μια στάση στην Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της που διοργανώνεται με αφορμή την επέτειο των 20 χρόνων κυκλοφορίας του θρυλικού ντεμπούτου άλμπουμ της, «The teaches of peaches».

9/12, Fuzz Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, 20:30, εισοδος από 27 ευρώ

Φοίβος Unplugged

Φωτ.: Δημήτρης Μακρής

Με καλεσμένο τον πολυοργανίστα Γιώργο Κατσάνο και συν-κολυμβήτρια τη Νεφέλη Φασούλη, ο Φοίβος Δεληβοριάς εγκαινιάζει τη νέα περίοδο του θεάτρου «Θησείον» με ένα μοναδικό live την Κυριακή 10/12.

10/12, Θέατρο Θησείον, Τουρναβίτου 7, 22:00, είσοδος από 20 ευρώ

Η Δήμητρα Γαλάνη στο Vox

Η Δήμητρα Γαλάνη συναντά την Παυλίνα Βουλγαράκη στη σκηνή του Vox.

Με αφορμή το νέο της άλμπουμ «Είσοδος Κινδύνου», η Δήμητρα Γαλάνη συναντά την Παυλίνα Βουλγαράκη στη σκηνή του Vox για να παρουσιάσουν μια αναδρομή στα 55 χρόνια της στο ελληνικό τραγούδι. Σταθερά μαζί της ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος, με τον οποίο υπογράφει και το τελευταίο της άλμπουμ, που γράφτηκε την περίοδο της καραντίνας.

13/12-31/1, Vox, Ιερά Οδός 16, κάθε Τετάρτη, 21:00, είσοδος από 15 ευρώ

Thaddeus, This Darkness of Mine & Inni Moon στην Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου

O Thaddeus, ο ελληνικής καταγωγής μουσικός με έδρα το Βερολίνο, θα εξερευνήσει σε ένα μυσταγωγικό live τη διασταύρωση μεταξύ ηλεκτρονικής μουσικής και επιστημονικής φαντασίας, τέχνης και τεχνολογίας, παλιού και νέου, παρουσιάζοντας στο κοινό την ατμοσφαιρική, κινηματογραφική, lo-fi μουσική του. Οι this darkness of mine και Inni moon συμπράττουν, δημιουργώντας live ήχους με πιάνο, ηλεκτρονικά και visuals.

7/12, Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου, Φιλελλήνων 27, 20:30, είσοδος από 10 ευρώ

The Necks Live στο Ωδείο Αθηνών

Φωτ.: Holimage

Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου καταφθάνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι The Necks στην αίθουσα «Ιωάννης Δεσποτόπουλος» του Ωδείου Αθηνών. Έχοντας 19 άλμπουμ στο ενεργητικό τους, με πιο πρόσφατο το «Travel» (2023), οι The Necks αποτελούν αδιαμφισβήτητα μια από τις σημαντικότερες τζαζ μπάντες των τελευταίων δεκαετιών. Τη βραδιά θα ανοίξει το Costas Baltazanis Τrio, ενώ ακριβώς πριν θα προβληθεί στον χώρο του αμφιθεάτρου το ντοκιμαντέρ Παράλληλοι αυτοσχεδιασμοί (Improvisations in Parallel Mode) σε σκηνοθεσία Πέτρου Κολοτούρου.

9/12, Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19, 18:00, είσοδος από 25 ευρώ

Μικρός Κλέφτης x Tsaki

Δυο από τα πλέον ιστορικά ονόματα της ελληνικής hip-hop σκηνής, οι Μικρός Κλέφτης και Tsaki, ένωσαν φέτος τις δυνάμεις τους σε ένα πολυναμενόμενο joint album 10 κομματιών. Ανανεωμένοι, με φρέσκα flows και beats, θα κατακλύσουν τη σκηνή του Gagarin 205 με τους επίκαιρους και αιχμηρούς τους στίχους στη live τους εμφάνιση στις 9/12.

9/12, Gagarin 205 Live Music Space, Λιοσιών 205, 20:00, είσοδος από 12 ευρώ

The Bonnie Nettles στο Arch

Οι The Bonnie Nettles θα ανέβουν στη σκηνή του Arch live stage.

Οι The Bonnie Nettles, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης τους περιοδείας στην Ευρώπη, θα ανέβουν στη σκηνή του Arch live stage την Πέμπτη 7/12, για να κλείσουν τον κύκλο των εμφανίσεών τους στην Αθήνα. Μαζί τους οι νοσταλγοί των blues rock, The Big Nose Attack και οι Birds of Vale.

7/12, Arch Live Stage, 20:00, είσοδος από 10 ευρώ

Chico Freeman στο Half Note Jazz Club

Ο σπουδαίος σαξοφωνίστας της jazz Chico Freeman επιστρέφει στη σκηνή του Half Note Jazz Club.

Ο σπουδαίος σαξοφωνίστας της jazz Chico Freeman επιστρέφει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει ακόμη ένα από τα θαυμαστά του σχήματα, το Exotica Trio.

8-11/12, Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς, Παρ.-Σαβ. 22:30, Κυρ.-Δευτ. 21:30, είσοδος από 20 ευρώ

EIKAΣΤΙΚΑ

7 & 2 στην γκαλερί Άλμα

Mια ομαδική έκθεση χωρίς επιμελητή και concept.

Η γκαλερί Άλμα παρουσιάζει μια ομαδική έκθεση χωρίς επιμελητή και concept, με έργα 9 γνωστών και αγαπητών καλλιτεχνών.

7/12-13/1, Γκαλερί Άλμα, Υψηλάντου 24, Κολωνάκι, Τρ.-Πέμ.-Παρ. 11:00-20:00, Σάβ.-Τετ. 11:00-15:00

Αλέξης Κυριτσόπουλος, αναδρομική έκθεση «Παράλληλα»

Ο Χριστόφορος Μαρίνος επιμελείται μια μεγάλη αναδρομική έκθεση για τα 60 χρόνια πορείας του εικαστικού Αλέξη Κυριτσόπουλου.

Ο Χριστόφορος Μαρίνος επιμελείται μια μεγάλη αναδρομική έκθεση για τα 60 χρόνια πορείας του εικαστικού Αλέξη Κυριτσόπουλου, ακολουθώντας τον δημιουργό από τα πρώτα του βήματα με τα σκιτσάκια σε εφημερίδες και περιοδικά, τις σπουδές του στο Παρίσι το 1967 ως την επιστροφή του με τη Μεταπολίτευση στην Ελλάδα και τις θρυλικές συνεργασίες του με τον Διονύση Σαββόπουλο και μερικούς από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες.

9/12-11/2, Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Λεωνίδου & Μυλλέρου, Πλ. Αυδή, Τρ.-Σάβ. 11:00-19:00, Κυρ. 10:00-16:00, είσοδος ελεύθερη

ΟΠΕΡΑ

«Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι

Το διαχρονικό αριστούργημα του Τζάκομο Πουτσίνι επιστρέφει επτά χρόνια μετά την τελευταία παρουσίασή του στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

Το διαχρονικό αριστούργημα του Τζάκομο Πουτσίνι επιστρέφει επτά χρόνια μετά την τελευταία παρουσίασή του στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στην εμβληματική σκηνοθεσία του Γκρέιαμ Βικ. Η υπόθεσή αφορά τον έρωτα ανάμεσα στον ποιητή Ροντόλφο και τη ράφτρα Μιμή με φόντο το παγωμένο χριστουγεννιάτικο Παρίσι, από τη στιγμή που συναντιούνται έως τον θάνατό της από φυματίωση.

9/12-7/1, ΕΛΣ, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής, 19:30, Κυρ. 18:30, είσοδος από 10 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Επτά επί Θήβας/Αντιγόνη

Φωτ.: Άγγελος Χιλλ

Το Θέατρο Σταθμός φιλοξενεί για μικρό αριθμό μεταμεσονύκτιων παραστάσεων μια πρωτότυπη και ιδιαίτερη θεατρική-μουσική performance πάνω στα έργα Επτά επί Θήβας του Αισχύλου και Αντιγόνη του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία, συρραφή κειμένων και απόδοση του Κωνσταντίνου Χατζή και μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Στο νέο του έργο ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Χατζής επιλέγει να μιλήσει για τον πόλεμο ως πολιτική πράξη και ως όργανο της πολιτικής μέσα από την υψηλή ποίηση δύο αρχαίων τραγωδιών.

8-30/12, Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Παρ.-Κυρ. 23:30, είσοδος από 10 ευρώ

«Ο Τίποτας (μια πονεμένη ιστορία)» στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

Βασισμένη στο κείμενο του υποψήφιου για Πούλιτζερ, Γουίλ Ίνο, η παράσταση ακροβατεί στα όρια της stand-up comedy και του θεατρικού μονολόγου.

Ο Θάνος Τοκάκης, συνεχίζοντας την καλλιτεχνική του έρευνα πάνω στην αναζήτηση της ταυτότητας και την έννοια της ευτυχίας, μετά τη μικρού μήκους ταινία του Tokakis ή What’s my name, επιστρέφει σκηνοθετώντας και πρωταγωνιστώντας το έργο Ο Τίποτας (μια πονεμένη ιστορία). Βασισμένη στο κείμενο του υποψήφιου για Πούλιτζερ, Γουίλ Ίνο, η παράσταση ακροβατεί στα όρια της stand-up comedy και του θεατρικού μονολόγου, αξιοποιώντας το χιούμορ για να αναρωτηθεί κατά πόσο μας ορίζει η ευτυχία και η «υποχρέωση» να την αναζητούμε.

8/12-28/1, Κάτω Χώρος, Θέατρο του Νέου Κόσμου, Αντισθένους 7 & Θαρύπου, Παρ. 21:15, Σαβ. 21:00, Κυρ. 19:00, είσοδος από 14 ευρώ

«The Doctor»

Η παράσταση ακολουθεί την ιστορία μιας έφηβης η οποία μεταφέρεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ινστιτούτο Elizabeth μετά από μια αυτοσχέδια έκτρωση.

Το The Doctor, ελεύθερα βασισμένο στο έργο Καθηγητής Μπερνάρντι (1912) του Άρτουρ Σνίτσλερ, ανεβαίνει στις 8 Δεκεμβρίου στο Αμφι-Θέατρο, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου. Η παράσταση ακολουθεί την ιστορία μιας έφηβης η οποία μεταφέρεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ινστιτούτο Elizabeth μετά από μια αυτοσχέδια έκτρωση, όπου η καθηγήτρια Ρουθ Γουλφ (Στεφανία Γουλιώτη) αρνείται την είσοδο ενός ιερέα (Νίκος Χατζόπουλος) στον θάλαμο της, διότι δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις της ασθενούς. Γύρω από αυτήν της την απόφαση ξεσπά ένα σκάνδαλο που σύντομα λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

8/12-7/1, Αμφι-Θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου, Αγγελικής Χατζημιχάλη 15 & Ανδριανού, είσοδος από 14 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Rudu Fest: «5 Χρόνια Κάτω απ’ τη Γέφυρα»

3 διαφορετικά συναυλιακά events, με 11 ετερόκλητους καλλιτέχνες, από τους Λάμδα και τους Bad Poetry Social Club έως τη Sophie Lies και την εκρηκτική 0-100 σειρένε, σε ένα φεστιβάλ-γιορτή για τα πέντε χρόνια Rudu Bar.

13-15/12, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, 19:45, είσοδος από 12 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Pan-Pot στο Oddity

Το σημαντικό βερολινέζικο techno duo των Pan-Pot έρχεται το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στο Oddity Club.

Το Blend Athens ετοιμάζει άλλη μία δυνατή clubbing εμπειρία, παρουσιάζοντας το σημαντικό βερολινέζικο techno duo των Pan-Pot το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στο Oddity Club. Τη βραδιά θα ολοκληρώσουν τα δυναμικά sets των Mikee και Manolaco.

9/12, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, 23:59, είσοδος από 17 ευρώ

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Η Μαρία Σκουλά διαβάζει το διήγημα «Ο ντέτεκτιβ» του Δημήτρη Χατζή

Στο πλαίσιο της σειράς θεατρικών αναλογίων του ΚΠΙΣΝ, «Παραβάσεις/Αναγνώσεις», η Μαρία Σκουλά διαβάζει το διήγημα «Ο ντέτεκτιβ» του Δημήτρη Χατζή. Το κείμενο προέρχεται από μία από τις σπουδαιότερες συλλογές διηγημάτων της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Το τέλος της μικρής μας πόλης, και ακολουθεί την ιστορία του Θοδωράκη, ενός σύγχρονου Δον Κιχώτη, λάτρη των αστυνομικών μυθιστορημάτων, ο οποίος προσπαθεί επί χρόνια να εξιχνιάσει το μυστήριο της εξαφάνισης ενός συμπατριώτη του.

10/12, Φάρος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 17:00 είσοδος από 8 ευρώ, θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

«Ενσαρκώνοντας τον Παζολίνι»: Olivier Saillard και Tilda Swinton

Φωτ.: Ruediger Glatz

Η βραβευμένη με Όσκαρ Τίλντα Σουίντον καταφθάνει στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση για μια τελετουργική περφόρμανς, με πρωταγωνιστές τα κοστούμια από τις εμβληματικές ταινίες του Παζολίνι: από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και τις Χίλιες και μία νύχτες ως το Σαλό, 120 μέρες στα Σόδομα. Η πρωτότυπη παράσταση-ζωντανή εγκατάσταση που εμπνεύστηκαν ο επιμελητής μόδας Olivier Saillard και η Βρετανίδα οσκαρική ηθοποιός αποτελεί ένα τελετουργικό ντεφιλέ και μαζί έναν απόλυτα ιδιοσυγκρασιακό φόρο τιμής στον μεγάλο αντικομφορμιστή κινηματογραφιστή, ποιητή και ακτιβιστή που δολοφονήθηκε βάναυσα στα 53 του χρόνια, το 1975.

11-16/12, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, 18:00, 20:00, 21:00, είσοδος από 5 ευρώ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

«La Noire de...» στο Γαλλικό Ινστιτούτο

La Noire de... (1966)

Ο κύκλος προβολών του IFG «Ciné-Club» δίνει κάθε τρίμηνο λευκή κάρτα σε μια καταξιωμένη ελληνική προσωπικότητα από τον χώρο του πολιτισμού για να επιλέξει τρεις ταινίες. Στην τρίτη και τελευταία του πρόταση, ο διακεκριμένος σκηνοθέτης και μουσικός The Boy, aka Αλέξανδρος Βούλγαρης, επιλέγει τη γαλλοσενεγαλέζικη ταινία Η Μαύρη τού… (La Noire de…), σε σκηνοθεσία Ousmane Sembene.

13/12, Auditorium Theo Angelopoulos, IFG, Σίνα 31, 20:00, είσοδος ελεύθερη

«Μάτια ερμητικά κλειστά» στο Ιντεάλ

Eyes Wide Shut (1999)

Οι Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφουν στην ιστορική κινηματογραφική αίθουσα του κέντρου για εφτά αποχαιρετιστήριες, ψηφιακές προβολές αγαπημένων ταινιών από τα ‘80s και τα ‘90s. Στις 9/12 θα προβληθεί το θρυλικό κύκνειο άσμα του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Μάτια ερμητικά κλειστά.

9/12, Κινηματογράφος Ιντεάλ, Πανεπιστημίου 46, 23:00, είσοδος 7 ευρώ

Το αινιγματικό σινεμά της Άνγκελα Σάνελεκ

Nachmittag (2007)

Το Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας (Athens Avant-Garde Film Festival), η Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το Goethe-Institut Athen συνδιοργανώνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα πλήρη ρετροσπεκτίβα στο έργο της Γερμανίδας Άνγκελα Σάνελεκ, μιας από τις επιδραστικότερες Ευρωπαίες σκηνοθέτιδες. Θα προβληθούν 9 ταινίες μεγάλου μήκους, 1 ταινία μεσαίου μήκους και 3 ταινίες μικρού μήκους της καταξιωμένης δημιουργού, ενώ στις 9/12 η σκηνοθέτιδα θα παραδώσει masterclass στο αμφιθέατρο του Goethe-Institut Athen.

7-12/12, Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Μεγ. Αλεξάνδρου 136, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ, είσοδος από 5 ευρώ