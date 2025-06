21 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (5-11/6)

ΘΕΑΤΡΟ

Titanic song but it was completely edited by me

O Ηλίας Αδάμ παρουσιάζει μια λεκτική περφόρμανς, μια συλλογική δουλειά που ισορροπεί μεταξύ ησυχίας και χάους. Σχολιάζει, μεταξύ άλλων, τη ρευστότητα της πραγματικότητας, την αποσύνθεση του έρωτα και την αναζήτηση νοήματος μέσα στο θολό πλαίσιο του ύστερου καπιταλισμού.

6-14/6, Τζάμια Κρύσταλλα, Αγίου Όρους 10, Κεραμεικός Παρ.-Σάβ. 21:30, είσοδος: 8-12 ευρώ

Ο κυνηγός πέφτει θύμα της σκιάς του

Αν η τεχνητή νοημοσύνη εξουσίαζε τον κόσμο, μήπως θα γινόμασταν όλοι αυτομάτως νοητικά αδύναμοι; Φωτ.: Jeff Busby

Αν η τεχνητή νοημοσύνη εξουσίαζε τον κόσμο, μήπως θα γινόμασταν όλοι αυτομάτως νοητικά αδύναμοι; Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει η παράσταση της καταξιωμένης αυστραλιανής ομάδας Back to Back Theatre και καθίσταται ακόμα πιο καίριο όταν τίθεται από έναν θίασο αποτελούμενο εξ ολοκλήρου από διεθνούς κύρους επαγγελματίες ηθοποιούς με νοητική αδυναμία.

6-8/6, 21:00, Πειραιώς 260, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα), είσοδος: από 5 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Vagabundus

Φωτ.: Mariano Silva

«Vagabundus» στα λατινικά σημαίνει «περιπλανώμενος». Στο δικό του Vagabundus ο Μοζαμβικανός χορογράφος Ίντιο Σισάβα φωτίζει την έννοια της μετανάστευσης μέσα από το πρίσμα του ανθρώπινου σώματος. Δεκατρείς περφόρμερ χορεύουν και ταυτόχρονα τραγουδούν παραδοσιακές και σύγχρονες μοζαμβικανές μελωδίες, βασισμένες σε γκόσπελ και μπαρόκ μοτίβα.

7-8/6, 21:00, Πειραιώς 260, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα), είσοδος: από 5 ευρώ

Μακριά από το τέλος

Φωτ.: Karol Jarek

Το διεθνώς αναγνωρισμένο χορογραφικό δίδυμο της Χριστίνας Γουζέλη και του Πολ Μπλάκμαν επιστρέφει με ένα τολμηρό νέο έργο που εξερευνά τα θέματα των ημιτελών, ατελών και εγκαταλελειμμένων έργων τέχνης. Δημιουργημένο για τρία ανερχόμενα αστέρια της ελληνικής χορευτικής κοινότητας, υμνεί την άπειρη ομορφιά που προκύπτει από την απουσία τέλους, θέτοντας το ερώτημα αν κάτι πρέπει να «τελειώσει» για να είναι ολοκληρωμένο.

6-8/6, 21:00, Πειραιώς 260, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα), είσοδος: από 5 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

2ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ

Οι Arrhythmic Percussion Group και ο Γιάννης Ανισέγκος. Φωτ.: Χρήστος Καρράς

Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα σε καλλιτεχνική επιμέλεια του σολίστ κρουστών Μαρίνου Τρανουδάκη που περιλαμβάνει από μοναδικές συναυλίες με διακεκριμένα σύνολα και σολίστ έως ξεχωριστά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους και masterclasses, αποκαλύπτοντας τη δύναμη και την ποικιλομορφία του κόσμου των κρουστών.

11-13/6, 12:00, Έθνική Λυρική Σκηνή, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: 12-15 ευρώ, για ορισμένες εμφανίσεις

TV On The Radio

Οι TV On The Radio είναι ένα από τα πιο πρωτότυπα συγκροτήματα της Αμερικής.

Από την αρχή ήταν πάντα δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν. H μουσική τους ακούγεται ταυτόχρονα απέραντη και οικεία, περιπλανώμενη και με ξεκάθαρο σκοπό, ενώ τα τραγούδια τους εκφράζουν θάρρος και φόβο ταυτόχρονα. Ο πειραματισμός, η περιέργεια και η πρόθεση συνθέτουν το DNA της μπάντας και, σε συνδυασμό με λίγη αλχημεία, έχουν οδηγήσει σε μια πορεία άνω των 20 ετών, που τους καθιστά ένα από τα πιο πρωτότυπα συγκροτήματα της Αμερικής.

8/6, 20:00, Θέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός, είσοδος: από 29 ευρώ

Caribou

Φωτ.: Matilda Hill Jenkins

O πολυτάλαντος Καναδός, από τους σημαντικότερους δημιουργούς σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, επιστρέφει στην Αθήνα. Μαζί του η εξέχουσα ηλεκτρονική μουσικός και παραγωγός Marie Davidson, γνωστή για την ανατρεπτική της παρουσία στη χορευτική μουσική σκηνή, η οποία θα ανοίξει τη συναυλία.

7/6, 20:00, Θέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός, είσοδος: από 29 ευρώ

King Gizzard & The Lizard Wizard

Tο πιο καινοτόμο, σημαντικό και παραγωγικό ροκ συγκρότημα έρχεται στην Αθήνα.

Η πολύχρωμη καριέρα των King Gizzard συνοψίζεται σε 25 άλμπουμ, 13 από τα οποία βρίσκονται στο Top 20 στην Αυστραλία, όπου είναι πλέον αναμφισβήτητα το πιο καινοτόμο, σημαντικό και παραγωγικό ροκ συγκρότημα. Kάθε βράδυ τα shows που θα μας παρουσιάσουν θα έχουν διαφορετικό set-list, πάντα από την πλούσια δισκογραφία τους.

5-6/6, 20:00, θέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός

ΙΔΗΣΙΔΗΣΙΔΗΣ

Tο τρίο με το περίεργο όνομα είναι μια νέα σύμπραξη των Παναγιώτη Μελίδη (Larry Gus) στο όργανο, Μιχάλη Σιγανίδη στο κοντραμπάσο και Γιώργου Σταυρίδη στα τύμπανα.

Tο τρίο με το περίεργο όνομα είναι μια νέα σύμπραξη των Παναγιώτη Μελίδη (Larry Gus) στο όργανο, Μιχάλη Σιγανίδη στο κοντραμπάσο και Γιώργου Σταυρίδη στα τύμπανα. Η μουσική τους κινείται ελεύθερα ανάμεσα στον αυτοσχεδιασμό, τη λαϊκή παράδοση του Ρουμλουκιού και τις αυστηρές γραμμές του γαλλικού μπαρόκ. Τα τραγούδια τους, με στίχους-ποιήματα των Μιχάλη Σιγανίδη και Ευθύμη Φιλίππου, αναδύονται μέσα από ένα υβρίδιο ρυθμού, χιούμορ και τελετουργικής αφαίρεσης. Ο Burt Bacharach ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του και βγαίνει στην παλιά εθνική οδό Βέροιας – Θεσσαλονίκης και ο Αστέρας FM της Μελίκης κάνει αφιέρωμα στα κονσέρτα για όργανο και ορχήστρα του Händel.

10/6, 20:00, Bios Ταράτσα, Πειραιώς 84, είσοδος: 8-10 ευρώ

Subset Festival

H πολυπρισματική μουσική πλατφόρμα που εγκαινιάστηκε το 2023 σε συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Ωδείο Αθηνών επανέρχεται ανανεωμένη, εστιάζοντας πάντα στον διάλογο της σύγχρονης μουσικής με τα νέα μέσα. Φέτος, παρουσιάζει καταξιωμένους καλλιτέχνες της διεθνούς σύγχρονης μουσικής και ξεχωριστούς Έλληνες συνθέτες και σχήματα.

5-8/6, 20:00, Ωδείο Αθηνών, λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17, Αθήνα

Power Lean Boys

Μια ελληνική underground κολεκτίβα που ιδρύθηκε το 2024 και με τη μοναδική της αισθητική διευρύνει τα όρια της εναλλακτικής ραπ μουσικής. Ο ήχος του PLB είναι απρόβλεπτος, δεν έχει καμία συνοχή, δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα και αυτό το καθιστά μοναδικό. Απαρτίζεται από τους Cashen, Scou, Kami!, Ivar, Double P, Epon, Just Knight, Klitosislost, Serial.

6/6, 21:00, Plex, Κεραμεικού 28, είσοδος: 8-10 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Cycladic Blues

Long Neck (fragment), περ. 1998, μεικτή τεχνική σε χαρτί, 63x26 εκ. Συλλογή Καλλιτέχνιδας Φωτ.: Peter Cox, Eindhoven, Marlene Dumas με την ευγενική παραχώρηση Studio Dumas

Περισσότερα από τριάντα ζωγραφικά έργα και έργα σε χαρτί της Marlene Dumas θα παρουσιαστούν παράλληλα με αρχαιότητες από τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Την έκθεση επιμελείται ο ανεξάρτητος επιμελητής Douglas Foglas σε στενή συνεργασία με την ίδια την καλλιτέχνιδα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν δημιουργίες της Dumas από την τελευταία εικοσαετία αλλά και πρόσφατα ολοκληρωμένα έργα της που συνθέτουν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των αλλόκοτα όμορφων και προκλητικών αναπαραστάσεων του ανθρώπινου σώματος.

5/6-3/11, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4, Κολωνάκι

Hosts and Parasites

Ντόρα Οικονόμου, Cian Cuna Macan Ata Locs Alonlao (Cocteau Twins) (2025), Μαλλί, 240 x 140 x 30 cm

Η Ντόρα Οικονόμου δημιουργεί οριγκάμι με υλικά ταπεινής προέλευσης και μαζικής παραγωγής και με παραδοσιακά σχέδια, ακολουθώντας μια μεθοδολογία που θυμίζει προγραμματισμό ανοιχτού κώδικα. Παράγει αυθεντικά και εντελώς προσωπικά έργα, βασισμένα σε μια αρχαία, τυποποιημένη γλώσσα τεχνικών, αξιοποιώντας όμως σύγχρονα, καθημερινά, προκατασκευασμένα υλικά.

5/6-30/8, Δυο Χωριά, Λεμπέση 5-7 & Πορίνου 16, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 12:00-18:00

Biting My Own Friends

Μια έκθεση με μια νέα σειρά έργων του εικαστικού Barba Dee.

Μια έκθεση με μια νέα σειρά έργων του εικαστικού Barba Dee, σε επιμέλεια του ίδιου και της Ισαβέλλας Κλαδάκη, που έρχεται ως άμεση συνέχεια του συλλογικού καλλιτεχνικού εγχειρήματος PERAMO και πραγματεύεται την επιστροφή του καλλιτέχνη από ένα κοινόχρηστο βιομηχανικό εργοστάσιο/στούντιο στο προσωπικό του στούντιο.

5-29/6, Cypher, Λευκάδος 1, Αθήνα, Πέμ.-Παρ. 18:00-21:00, Σάβ.-Κυρ. 12:00-16:00

Exploding Plastic Inevitable

Lena Henke, Exploding Plastic Inevitable (2025)

Η Lena Henke δοκιμάζει τις δυνατότητες της γλυπτικής μέσω καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, διευρύνοντας την παραδοσιακή έννοια, αντιμετωπίζοντας θέματα θηλυκότητας και παραγωγής σχέσεων εξουσίας στον αστικό χώρο. Οι δυνατότητες της γλυπτικής αποτελούν για τη Henke βάση για την κατανόηση της μορφοποίησης (και της χύτευσης) των σωμάτων ως μιας μεταβαλλόμενης διαδικασίας σχεδιασμού.

5/6-6/9, Arch Athens, Γκούρα 5, Αθήνα, Τρ.-Σάβ. 11:00-18:00

Άνωθεν βλέμμα

Η πρώτη μεγάλη ατομική έκθεση του Σέρβου εικαστικού Nikola Sarić παρουσιάζεται στην Genesis Gallery.

Η πρώτη μεγάλη ατομική έκθεση του Σέρβου εικαστικού Nikola Sarić που επιμελείται η Κατερίνα Κοσκινά και πραγματοποιείται με τη συνεργασία της ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΕΣ. Ο καλλιτέχνης, χρησιμοποιώντας υλικά από την αρχιτεκτονική, την τεχνολογία αλλά και την τέχνη, προσπαθεί να ερμηνεύσει το τοπίο, αστικό και φυσικό, καθώς αυτό αλλοιώνεται, οπότε εμφανίζεται ενίοτε απειλητικό και δυσοίωνο.

5-28/6, Genesis Gallery, Ιπποκράτους 121, Τρ., Πέμ., Παρ.. 12:00-21:00, Σάβ. 12:00-15:00

Muddy Mood

Έργο της Βανέσσας Αναστασοπούλου.

Μια ομαδική έκθεση σε επιμέλεια του Αποστόλη Αρτινού. Γράφει στο κείμενό του: «Η τέχνη της κεραμικής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απ’ αυτό που ο Vilém Flusser θα πει τόσο ωραία: “λαιμαργία των χεριών”. Γιατί η χειρονομία που εγείρει τον πηλό πάνω στον τροχό ή στον πάγκο του κεραμίστα είναι αυτή που αποκαλύπτει το υλικό στο περιβάλλον των εικόνων του».

5-28/6, γκαλερί Ζουμπουλάκι Πειραιώς, Αγαθοδαίμονος 37 & Ορέστου 1, Τρ., Πέμ., Παρ. 11:00-20:00, Σάβ. 11:00-15:00

ΠΑΡΤΙ

CLUB 5 ✮ IRL

Το CLUB 5 είναι ένα event που ξεκίνησε τώρα, είναι community driven και έχει σκοπό να οδηγήσει κόσμο που αγαπά την ηλεκτρονική μουσική πέρα από το φάσμα των ειδών και των υποκατηγοριών της. Έχει πολλά ποπ στοιχεία και δημιουργεί χώρο για local queer talent και όχι μόνο. Line up: Malice Doll, D. Blavatsky, GAGG1A (από το Μοντρεαλ του Καναδά), 555IVAS, Fruit Gillett.

6/6, 23:30, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, είσοδος: 8-10 ευρώ

Amoralite Takeover

Tο Amoralite καταλαμβάνει το Plex Athens και το μεταμορφώνει σε έναν χώρο που θα κατακλύσει όλες τις αισθήσεις: 2 ημέρες, 2 ζωντανές μουσικές παραστάσεις, 10 DJ sets που αψηφούν τα διαφορετικά είδη μουσικής και πάνω από 10 σύγχρονοι καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων 2 ζωντανών οπτικών παραστάσεων. Μια τολμηρή συγχώνευση ηλεκτρονικής μουσικής και σύγχρονης τέχνης.

7-8/6, 18:00, Plex, Κεραμεικού 28, είσοδος: 13-22 ευρώ

Sasha & John Digweed I Nick Warren

Μια ανεπανάληπτη νύχτα με τους κορυφαίους Sasha b2b John Digweed και Nick Warren! Οι 3 θρύλοι έρχονται για να σας ταξιδέψουν με ατμοσφαιρικά beats και δυναμικά DJ sets σε μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Μαζί τους ο Steph.

7/6, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Αλίμου, είσοδος: από 25 ευρώ

STAND-UP

Soul Garage Comedy Nights

Στο line-up βρίσκουμε και τη θρυλική Κατερίνα Βρανά. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Ένα δυναμικό event που ενώνει το stand-up comedy με την urban κουλτούρα και τον ρυθμό της ραπ μουσικής. Μια διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στο Soul Garage, έναν εντυπωσιακό χώρο γεμάτο συλλεκτικά και πολυτελή κλασικά αυτοκίνητα, που δημιουργεί μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα και δίνει άλλο επίπεδο αισθητικής στην εμπειρία του θεατή. Στο line-up βρίσκουμε τον Μιχάλη Σεβαστέρη, τη Δήμητρα Νικητέα, τον Βlink Mike και τη θρυλική Κατερίνα Βρανά.

7/6, 21:30, Soul Garage, Μεταμόρφωση Αττικής, 13ο χλμ. Εθνικής Αθηνών - Λαμίας (στον παράδρομο, στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά), είσοδος: 15 ευρώ