ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

20.000 κουίρ σώματα, δέρμα και λάτεξ πλημμύρισαν τους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο

Η DORE ALLEY ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΠΑΡΤΙ. ΕΙΝΑΙ 20.000 ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟ SOMA, ΔΕΡΜΑ, ΛΑΤΕΞ, KINK ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΥΜΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΚΟΥΙΡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΑΚΤΙΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ.

The LiFO team
20.000 σώματα, δέρμα και λάτεξ: η Dore Alley ξαναπήρε τους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Ο Juan Estrada και ο Josh Lopez ταξίδεψαν από το Ντάλας για τη Dore Alley. Φωτ.: Jason Henry
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Για μία Κυριακή, οι δρόμοι του South of Market, του SoMa στο Σαν Φρανσίσκο, δεν ήταν απλώς δρόμοι. Ήταν σκηνή, πασαρέλα, πίστα, μνήμη, επιθυμία και δημόσιο σώμα. Περίπου 20.000 άνθρωποι κατέβηκαν στη φετινή Dore Alley, τη θερινή, πιο συμπυκνωμένη και πιο ωμή συγγενή του Folsom Street Fair, για μια γιορτή αφιερωμένη στη leather, kink και fetish κουλτούρα.

Η διοργάνωση, επισήμως γνωστή ως Up Your Alley, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Ιουλίου και απλώθηκε ξανά γύρω από την Dore Alley και τη Folsom Street, στην καρδιά μιας περιοχής που έχει συνδεθεί ιστορικά με την queer και leather ζωή του Σαν Φρανσίσκο. Φέτος, όμως, μεγάλωσε την περίμετρό της και ενεργοποίησε για πρώτη φορά νέα δημοτική «ζώνη ψυχαγωγίας», επιτρέποντας σε κοντινά μπαρ να πουλούν ποτά που μπορούσαν να καταναλωθούν στον δρόμο.

Αυτή η λεπτομέρεια δεν είναι απλώς οργανωτική. Δείχνει τον τρόπο με τον οποίο μια γιορτή που γεννήθηκε από κοινότητες, μπαρ, κλαμπ, σεξουαλικές υποκουλτούρες και δημόσια διεκδίκηση προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό τον δεσμό της με την ίδια τη γειτονιά. Στο SoMa, η leather κουλτούρα δεν είναι αποκριάτικο κοστούμι ούτε θεματικό διήμερο. Είναι ιστορία επιβίωσης, μνήμη του AIDS, νυχτερινή οικονομία, σώματα που βρήκαν χώρο όταν αλλού δεν χωρούσαν.

20.000 σώματα, δέρμα και λάτεξ: η Dore Alley ξαναπήρε τους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Έμπνευση για το look: «Το Πέμπτο Στοιχείο» συναντά το κλασικό leather daddy. Φωτ.: Jason Henry

Γι’ αυτό και οι φωτογραφίες από τη φετινή Dore Alley έχουν τόση σημασία. Δεν δείχνουν απλώς ανθρώπους με δέρμα, latex, harnesses, μπότες, μάσκες, σχοινιά, glitter ή σχεδόν τίποτα. Δείχνουν μια κοινότητα που βγαίνει στον δρόμο με τους δικούς της κώδικες και αρνείται να τους μεταφράσει για να γίνει πιο εύκολη. Το θέαμα υπάρχει, φυσικά. Αλλά δεν είναι θέαμα με την κλασική έννοια του κοιτάγματος από απόσταση. Είναι συμμετοχή, έκθεση, αναγνώριση, παρουσία.

Η Dore Alley λειτουργεί εδώ και χρόνια ως καλοκαιρινό προοίμιο του μεγαλύτερου Folsom Street Fair του Σεπτεμβρίου. Για πολλούς, όμως, παραμένει το πιο καθαρό, πιο κοινοτικό και λιγότερο τουριστικό σημείο της leather σκηνής της πόλης. Οι παλιότεροι τη βλέπουν ως κάτι πιο κοντά στις αρχές του Folsom: λιγότερο φεστιβάλ για όλους, περισσότερο σημείο συνάντησης για ανθρώπους που ξέρουν γιατί βρίσκονται εκεί.

Στη φετινή διοργάνωση, δύο σκηνές ψυχαγωγίας στήθηκαν σε διαφορετικά σημεία της 9ης Οδού, σε μια προσπάθεια να απλωθεί καλύτερα το πλήθος. Γύρω τους κινούνταν περφόρμερ, χορευτές, επισκέπτες από άλλες πόλεις, άνθρωποι που είχαν έρθει για πρώτη φορά και άλλοι που κουβαλούν δεκαετίες παρουσίας σε τέτοιες διοργανώσεις. Η Dore Alley, όπως πάντα, ήταν ταυτόχρονα πάρτι και αρχείο.

20.000 σώματα, δέρμα και λάτεξ: η Dore Alley ξαναπήρε τους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Ο Tats, 88 ετών, από το Bernal Heights, έρχεται στη Dore Alley από τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Φωτ.: Jason Henry

Αυτό είναι το σημείο που κάνει την ιστορία πιο ενδιαφέρουσα από ένα φωτογραφικό άλμπουμ με «εκκεντρικά» looks. Η queer σεξουαλικότητα εδώ δεν κρύβεται σε υπόγεια, ούτε περιορίζεται σε ιδιωτικά δωμάτια ή εφαρμογές γνωριμιών. Παίρνει χώρο στον ήλιο, μπροστά σε κάμερες, πεζοδρόμια, μπαρ, περαστικούς, φίλους, τουρίστες, παλιούς και νέους της κοινότητας. Το σώμα δεν ζητά απλώς ανοχή. Καταλαμβάνει χώρο.

Υπάρχει πάντα μια λεπτή γραμμή σε τέτοιες εικόνες. Από τη μία, η Dore Alley είναι φτιαγμένη για να φαίνεται. Από την άλλη, η κυρίαρχη ματιά συχνά μετατρέπει τις leather και kink κοινότητες σε καρικατούρα, σε «παράξενο» θέαμα για ανθρώπους που θέλουν να κοιτάξουν χωρίς να καταλάβουν. Η διαφορά βρίσκεται στο πώς αφηγείσαι το γεγονός. Όχι ως παρέλαση υπερβολής, αλλά ως πολιτισμό με ιστορία, κανόνες, αισθητική, επιθυμία και αίσθηση κοινότητας.

Το Σαν Φρανσίσκο έχει χτίσει μεγάλο μέρος του queer μύθου του πάνω σε τέτοιες στιγμές: δρόμοι που για λίγες ώρες αλλάζουν χρήση, σώματα που δεν ζητούν άδεια για να υπάρξουν, γειτονιές που επιμένουν να θυμούνται ότι η ελευθερία δεν είναι αφηρημένη αξία αλλά πρακτική του χώρου. Στη Dore Alley, αυτή η πρακτική γίνεται ορατή με τον πιο κυριολεκτικό τρόπο.

20.000 σώματα, δέρμα και λάτεξ: η Dore Alley ξαναπήρε τους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Συμμετέχουσα στη Dore Alley δεμένη σε στύλο του δρόμου, κάτω από κρεμαστά λουλούδια στο SoMa. Φωτ.: Jason Henry

Και ίσως γι’ αυτό η φετινή εικόνα έχει τόση δύναμη. Σε μια εποχή όπου οι queer χώροι πιέζονται από την ακρίβεια, τον εξευγενισμό, τις πολιτισμικές αντιδράσεις και την εμπορευματοποίηση της διαφορετικότητας, 20.000 άνθρωποι στους δρόμους του SoMa θυμίζουν ότι η σεξουαλική ελευθερία δεν είναι μόνο σύνθημα. Είναι σώμα, δέρμα, ιδρώτας, γέλιο, μουσική, βλέμμα, γειτονιά.

Η Dore Alley δεν προσπαθεί να γίνει εύκολη. Και αυτό είναι το πολιτικό της βάρος. Για μία ημέρα, το Σαν Φρανσίσκο άφησε την queer leather κουλτούρα να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να μετατρέψει τον δημόσιο χώρο σε κοινότητα.

Με στοιχεία από San Francisco Standard, Folsom Street

20.000 σώματα, δέρμα και λάτεξ: η Dore Alley ξαναπήρε τους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Ο Roadie the Clown κλείνει το μάτι στη Dore Alley. Φωτ.: Jason Henry
20.000 σώματα, δέρμα και λάτεξ: η Dore Alley ξαναπήρε τους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Στιγμιότυπο από τη Dore Alley, όπου η leather και kink κοινότητα καταλαμβάνει τους δρόμους του SoMa. Φωτ.: Jason Henry
20.000 σώματα, δέρμα και λάτεξ: η Dore Alley ξαναπήρε τους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Ο Jahmar Amani από το Μαϊάμι με χειροποίητα chaps διακοσμημένα με στρας, στην πρώτη του Dore Alley. Φωτ.: Jason Henry
20.000 σώματα, δέρμα και λάτεξ: η Dore Alley ξαναπήρε τους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Συμμετέχοντες με animal masks, latex και leather gear στη Dore Alley του Σαν Φρανσίσκο. Φωτ.: Jason Henry
20.000 σώματα, δέρμα και λάτεξ: η Dore Alley ξαναπήρε τους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Ο Soldier σε πλήρες horse gear στη Dore Alley, τη γιορτή της leather και kink κοινότητας στο SoMa. Φωτ.: Jason Henry
20.000 σώματα, δέρμα και λάτεξ: η Dore Alley ξαναπήρε τους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Χορευτές δέχονται φιλοδωρήματα στη σκηνή του Up Your Alley. Φωτ.: Jason Henry
20.000 σώματα, δέρμα και λάτεξ: η Dore Alley ξαναπήρε τους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Σκηνή flogging στη Dore Alley, τη γιορτή της leather και kink κοινότητας στο SoMa. Φωτ.: Jason Henry
20.000 σώματα, δέρμα και λάτεξ: η Dore Alley ξαναπήρε τους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Σκηνή rope bondage στη Dore Alley, τη γιορτή της leather και kink κοινότητας στο Σαν Φρανσίσκο. Φωτ.: Jason Henry
20.000 σώματα, δέρμα και λάτεξ: η Dore Alley ξαναπήρε τους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Η σκηνή Bath Works φιλοξένησε μια ενθουσιώδη εκδοχή του Twister. Φωτ.: Jason Henry
20.000 σώματα, δέρμα και λάτεξ: η Dore Alley ξαναπήρε τους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Πάγκος λεμονάδας από τις Sisters of Perpetual Indulgence στη Dore Alley. Φωτ.: Jason Henry
20.000 σώματα, δέρμα και λάτεξ: η Dore Alley ξαναπήρε τους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Ο Yagi, ένας furry goat, χαιρετά το κοινό της Dore Alley. Φωτ.: Jason Henry
20.000 σώματα, δέρμα και λάτεξ: η Dore Alley ξαναπήρε τους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Πλήθος στη Dore Alley, τη γιορτή της leather και kink κοινότητας στο SoMa του Σαν Φρανσίσκο. Φωτ.: Jason Henry
20.000 σώματα, δέρμα και λάτεξ: η Dore Alley ξαναπήρε τους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Ο Alex Miller από το Σικάγο, ο Brandon Doyle από το Σαν Φρανσίσκο και ο Titan από το Λος Άντζελες ποζάρουν στη Dore Alley. Φωτ.: Jason Henry
20.000 σώματα, δέρμα και λάτεξ: η Dore Alley ξαναπήρε τους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Επισκέπτες της Dore Alley μπροστά στο mural «Loads of Love», στο SoMa του Σαν Φρανσίσκο. Φωτ.: Jason Henry

Πολιτισμός

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