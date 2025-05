20 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (8-14/5)

Frida Kahlo: O μαύρος γλάρος καταμεσής στα πτώματα

Λίγο πριν περάσει στην αιωνιότητα, η Φρίντα ισορροπεί ανάμεσα στις αναμνήσεις και στον πόνο: την πολιομυελίτιδα, που ήρθε στα έξι της χρόνια, τον «βιασμό» από μια λαμαρίνα στα 18, τον γάμο της με τον «Ελέφαντα», τις γεμάτες χρώμα σχέσεις της. Τα πρόσωπα διαδέχονται το ένα το άλλο, εκείνα που πέρασαν ως αναμνήσεις και τα άλλα με τα οποία έγινε ένα. Οι μορφές παίρνουν σάρκα και οστά, πολλαπλασιάζονται, αναμειγνύονται, αποκτούν φωνή.

9-18/5, Θέατρο επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12, Κολωνός, είσοδος: 7-20 ευρώ

Στον Λαιμό

Η αυλή του PLEX μεταμορφώνεται στο χωριό «Λαιμός», όπου οι θεατές καλούνται, μέσα από την αφήγηση, να περιηγηθούν σε ένα μεθυστικό περιβάλλον γεμάτο από ετερόκλητα εικαστικά ερεθίσματα. Σε δραματουργία και σκηνοθεσία της Βέρας Ιόνας Παπαδοπούλου, η παράσταση αγγίζει το τραύμα, τη βία, την οικογένεια και τη μνήμη.

8-18/5, 19:30, 20:30, Plex, Κεραμεικού 28, Μεταξουργείο, είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά

Σιωπή

Ποια είναι τα όρια μεταξύ της πραγματικότητας και της αναπαράστασής της; Ποιοι είναι οι μηχανισμοί, γλωσσικοί, ψυχολογικοί και πολιτισμικοί, που δημιουργούν, συντηρούν και μεταφέρουνν τα ζωτικά ψέματα που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση κάθε ανθρώπινης κοινωνίας; Ο Θοδωρής Αμπαζής σκηνοθετεί σε πρώτη παρουσίαση το νέο έργο του Γρηγόρη Λιακόπουλου, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική παράσταση υπαρξιακής αγωνίας και υποδόριου χιούμορ.

8-25/5, Θέατρο Τέχνη Κάρολου Κουν (Υπόγειο), Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα, Τετ. 20:00, Πέμ.- Σάβ. 21:00, Κυρ.18:00, είσοδος: 5- 18 ευρώ

Η Λέλα και η Λέλα

Μια υπαρξιακή κωμωδία για τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ δύο γυναικών είναι το νέο θεατρικό έργο του Ανδρέα Στάικου. Μια εκκεντρική γυναίκα βάζει μια παράξενη αγγελία εργασίας και μια επεισοδιακή συνέντευξη οδηγεί στην πρόσληψη μιας φαινομενικά αθώας, νεαρής κοπέλας για να ασκήσει το επάγγελμα της Λέλας.

8-31/5, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, Πέμ.- Σάβ. 21:30, είσοδος: 7-16 ευρώ

Παραλήρημα για δύο

Ένα ανώνυμο ζευγάρι ζει απομονωμένο στο εσωτερικό ενός διαμερίσματος, καθώς έξω επικρατεί πολεμική ατμόσφαιρα επειδή οι άνθρωποι έχουν επιδοθεί σε έναν πόλεμο-παιχνίδι προκειμένου να διασκεδάσουν την πλήξη τους. Έχοντας υποστεί τη φθορά του χρόνου, το ζευγάρι καβγαδίζει συνεχώς για ασήμαντα θέματα και ανταγωνίζεται στο ποιος έχει δίκιο, χρησιμοποιώντας γελοία επιχειρήματα. Κι ενώ ο πόλεμος είναι μια καλή δικαιολογία για να μένουν σε αδράνεια και παραιτημένοι, η ειρήνη που έρχεται απρόσμενα στο τέλος τούς πανικοβάλλει.

9-20/5, Θέατρο επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12, Κολωνός, είσοδος: 7-20 ευρώ

Έντα Γκάμπλερ

Νορβηγία, 1890. Ο Ερρίκος Ίψεν γράφει την Έντα Γκάμπλερ. Το έργο του προκαλεί τεράστια αντίδραση στους κριτικούς αλλά και στους καλλιτεχνικούς κύκλους. Ο Σουηδός δραματουργός Αύγουστος Στρίντμπεργκ τον αποκαλεί «ετοιμόρροπο παλιο-τρολ» και ο Άντον Τσέχοφ δηλώνει: «Ο Ίψεν δεν είναι συγγραφέας».

9-30/5, Μπάγκειον, πλατεία Ομονοίας 18, Παρ. 21:00, είσοδος: από 15 ευρώ

Τυφλή, τυφλή φοράδα, πού πας;

Μια γυναίκα εγκλωβισμένη σ’ ένα ασφυκτικό οικογενειακό περιβάλλον ξαναβρίσκει τη γλώσσα της καθώς θρηνεί το χαμένο παιδί της. Η καθημερινή διαπάλη των σχέσεων και η ενδοοικογενειακή βία, η πικρία και η ματαίωση αλλά ταυτόχρονα και η τρυφερότητα, η ζωογόνα ελπίδα, η λοξή σεξουαλικότητα, η αγάπη, το χιούμορ, η παρηγοριά. Περιπλανήσεις στην Αθήνα και την επαρχιακή μεθόριο, τυχαία βλέμματα και κουβέντες που λάμπουν απρόσμενα, θερμαίνοντας την καρδιά, ο καθημερινός πόνος των ανθρώπων αλλά ενίοτε και ο πόνος των ζώων.

8-30/5, θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168, Πέμ.-Παρ. 21:00, είσοδος: 5-12 ευρώ

Family Secrets

Μέσα από κλαυσίγελο, χιουμοριστικές ατάκες κι ένα ταξίδι μπρος-πίσω στον χρόνο, ο Enrico Luttmann θίγει θέματα της εποχής μας με κυρίαρχο την αιώνια και ατελεύτητη αγάπη μεταξύ μητέρας και γιου, ζητήματα όπως το δικαίωμα στη ζωή και στον θάνατο, την απελευθέρωση από νόρμες που μας έχουν «φορέσει» και από τις οποίες αρνούμαστε να απαλλαγούμε.

12/5-3/6, θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8, Κεραμεικός, Δευτ.-Τρ. 21:15, είσοδος: 13-16 ευρώ

My Fierce Ignorant Step (Προσωρινός τίτλος)

Στο νέο του έργο ο Χρήστος Παπαδόπουλος θέλει να επεξεργαστεί συνειδητά την επιρροή που έχει ασκήσει πάνω του το μνημειώδες «Άξιον εστί» του Μίκη Θεοδωράκη (σε ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη), εξερευνώντας πόσο ο ήχος και ο λόγος μπορούν να διασταλούν ώστε να φτάσουν τον βαθμό αφαίρεσης που έχει μια κίνηση – ένα χέρι που σηκώνεται, ένα σώμα που ταλαντώνεται, ένα πόδι που τρέμει.

8-18/5, 20:30, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, Αθήνα, είσοδος: 15-28 ευρώ

Η χρυσή εποχή

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος επιχειρεί να συνοψίσει τις αναφορές που τον σημάδεψαν, τις εμμονές με τις οποίες ενηλικιώθηκε, τις εικόνες που τον καθόρισαν και το χορευτικό λεξιλόγιο που δημιούργησε, τη δική του εκδοχή για την έννοια του σκηνικού θεάματος και τις ετερόκλητες μουσικές που παίζουν διαρκώς στα ακουστικά του. H «Χρυσή εποχή» δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο αλλά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα συναισθηματικό mixtape της 35ετούς πορείας του Ρήγου στον χορό, όπου οι έννοιες της ειρωνείας και της νοσταλγίας μοιάζουν ταυτόσημες.

9-17/5, 19:30, Εθνική Λυρική Σκηνή, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: 10-70 ευρώ

20 Velvet Years

Tα 20 χρόνια κλείνει το δημιουργικό σύμπαν του Velvet που οραματίστηκαν οι Callas μαζί με μερικές από τις μπάντες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Velvet κοινότητας, οργανώνοντας ένα δυνατό line-up με θραύσματα της βελούδινης ιστορίας που εξακολουθεί να γράφεται από το 2005. Mε live εμφανίσεις από: Δεσποινίς Τρίχρωμη + Guest Nalyssa Green, The Callas, S.W.I.M., Victory Collapse, Nerrves, Rita Moss, Papithedog tv, The Velvoids, Omonoia Circus, Love Beverly.

10/5, 19:00, Μπάγκειον, πλ. Ομονοίας 16, είσοδος: 10 ευρώ προτεινόμενη συνεισφορά.

Emerald Paintings

Στέλλα Καπεζάνου (2023) Too Beautiful or Maybe Too Needy