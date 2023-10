20 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (13-19/10)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Owls and Chairs»: Η νέα έκθεση του Robert Wilson στην Αθήνα

Με την Πέμπτη ατομική εικαστική του έκθεση στην Αθήνα επιστρέφει ο διεθνής θεατρικός και εικαστικός καλλιτέχνης Bob Wilson, μεταφέροντας στον χώρο της γκαλερί Bernier/Eliades τον δημιουργικό του κόσμο, καθώς και σχέδια από την παραγωγή των έργων του The White Raven (1998), The Days Before: Death, destruction & detroit III (1999) και Kool (2006).

12/10-5/12, Bernier / Eliades, Επταχάλκου 11, Τρ.-Παρ. 11:00-18:30, Σάβ. 12:00-16:00

«Συμβιωτικά» - Ομαδική έκθεση στο ΕΜΣΤ

Bia Davou, Serial Structures 2, Odyssey 1978–1981 Φωτ.: ΕΜΣΤ Collection

Η πρόταση της επιμελητικής ομάδας miss dialectic, η οποία επιλέχθηκε μέσα από μια διαδικασία ανοιχτής πρόσκλησης του ΕΜΣΤ, φέρνει κοντά έργα τεσσάρων σύγχρονων Ελληνίδων εικαστικών, των Μαρίας Βαρελά, Χρυσάνθης Κουμιανάκη, Καρολίνας Κρασούλη, Χριστίνας Μήτρεντσε, καθώς και της καλλιτεχνικής ομάδας Phantom Investigations (Ινώ Βαρβαρίτη και Γιάννης Δελαγραμμάτικας) μαζί με συνθέσεις της Μπίας Ντάβου, της Ναυσικάς Πάστρα και της Χρύσας, υφαίνοντας ένα σύγχρονο αφήγημα για τη συνύπαρξη και την επικοινωνία καλλιτεχνικών πρακτικών θηλυκοτήτων στον κόσμο της τέχνης. Η έκθεση πλαισιώνεται από ένα ευρύ πρόγραμμα δημοσίων δράσεων.

12/10-26/11, ΕΜΣΤ, λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή, 4ος όροφος, Τρ.-Κυρ. 11:00-19:00, Πέμ. 11:00-22:00, είσοδος από 4 ευρώ

«… And we are magic talking to itself, noisy and alone…»

Η γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση με ζωγραφικά και υφαντά έργα της Georgia Fambris σε επιμέλεια Θεόφιλου Τραμπούλη. Ο τίτλος «… And we are magic talking to itself, noisy and alone…» προέρχεται από το ποίημα της Anne Sexton, «You Doctor Martin» και παραπέμπει σε αυτό το διπλό βίωμα της θηλυκότητας ως μαγείας και μοναχικού θορύβου, στην απόλαυση ως υπαρξιακό βάρος. Ο ψυχίατρος Dr Martin στο οποίο απευθύνεται το ποίημα γίνεται εδώ, με παιγνιώδη και συχνά σαρκαστικό τρόπο, το βλέμμα του θεατή που διαλύει και επανασυνθέτει τα σώματα και τις επιθυμίες τους.

12/10-4/11, γκαλερί Ζουμπουλάκη, πλ. Κολωνακίου 20, Τρ., Πέμ. & Παρ. 11:00-20:00, Τετ. & Σάβ. 11:00-15:00

ΜΟΥΣΙΚΗ

Trentemoller στο Gagarin 205

Ο Δανός πρίγκιπας της ηλεκτρονικής μουσικής Trentemoller κάνει μια στάση και στην Αθήνα.

Ο Δανός πρίγκιπας της ηλεκτρονικής μουσικής Trentemoller κάνει μια στάση και στην Αθήνα, στο Gagarin 205 στο πλαίσιο της περιοδείας του για τον πρόσφατο δίσκο του με τίτλο «memoria».

15/10, Gagarin 205 Live Music Space, Λιοσίων 205, 20:30, είσοδος από 31 ευρώ

O The Boy στον κινηματογράφο Ηλέκτρα

Ο Αλέξανδρος Βούλγαρης καταφθάνει στον θερινό κινηματογράφο Ηλέκτρα για να αφιερώσει δύο μουσικές νύχτες με όλα του τα αγαπημένα κομμάτια στα παιδιά της Αθήνας, τα «παιδιά της οργής», όπως τα αποκαλεί.

13-14/10, 21:00, θερινός κινηματογράφος Ηλέκτρα, Πατησίων 292, είσοδος από 10 ευρώ

Αλέκα Κανελλίδου live στο Ηρώδειο

Η ιδιαίτερη φωνή της Αλέκας Κανελλίδου θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στο Ηρώδειο στις 14 Οκτωβρίου.

Η ιδιαίτερη φωνή της Αλέκας Κανελλίδου θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στο Ηρώδειο στις 14 Οκτωβρίου, σε μία από τις σπάνιες συναυλίες της. Τη σκηνή θα μοιραστεί με 12μελή ορχήστρα και το κουαρτέτο του Δημήτρη Καλαντζή, ενώ στη βραδιά θα συμμετάσχει ως guest και ο Γιάννης Κότσιρας.

14/10, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, 21:00, είσοδος από 15 ευρώ

Ο Σταμάτης Κραουνάκης στο Ηρώδειο

Με το «Έρως ανίκατε μάχαν» ανεβαίνει ο Σταμάτης Κραουνάκης στη σκηνή του Ηρωδείου για να κάνει ένα ταξίδι στην τρυφερή και αγαπητική του πλευρά μέσα από όλα τα ερωτικά τραγούδια του, από τα πολύ γνωστά έως αυτά που παρέμειναν στη σκιά για να αποκαλυφθούν σε αυτήν τη συναυλία.

13/10, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, 21:00, είσοδος από 5 ευρώ

Το Ηρώδειο του Κώστα Χατζή

Ο κορυφαίος τραγουδιστής και τραγουδοποιός επισκέπτεται το Ηρώδειο.

Ο κορυφαίος τραγουδιστής και τραγουδοποιός Κώστας Χατζής με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή και την κιθάρα του κάνει στο Ηρώδειο μια μεγάλη αναδρομή στις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του.

15/10, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, 21:00, είσοδος από 15 ευρώ

Pytheas Travels στη Στέγη

Μετά το Όσλο και το σημαντικό μουσικό φεστιβάλ Ultima κάνει την ελληνική του πρεμιέρα στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση το Pytheas Travels.

Μετά το Όσλο και το σημαντικό μουσικό φεστιβάλ Ultima κάνει την ελληνική του πρεμιέρα στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση το Pytheas Travels, μια μουσική σουρεαλιστική κρουαζιέρα από τη Μεσόγειο ως τις βόρειες χώρες με επίκεντρο το ταξίδι του Πυθέα, του μεγάλου Έλληνα εξερευνητή της αρχαιότητας. Η παραγωγή, σε μουσική της Νορβηγίδας συνθέτριας και περφόρμερ Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, με επιβάτες τέσσερις μουσικούς του Ergon Ensemble και φόντο την προβολή ενός εντυπωσιακού βίντεο των Hypercomf με τοπία της Τήνου και της βόρειας Νορβηγίας, αποτελεί ένα φανταστικό ταξίδι και μια κριτική ματιά στη βιομηχανία του μαζικού τουρισμού και στις επιπτώσεις του στις περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δομές.

13/10-15/10, Κεντρική Σκηνή Στέγης Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, 20:30, είσοδος από 5 ευρώ

Incirrina X Dramachine στο Nomads Athens

Δύο από τα πιο ελπιδοφόρα συγκροτήματα της «synth + βάλε ό,τι θες» σκηνής της Αθήνας καταφθάνουν στο Nomads Athens. Το αθηναϊκό ηλεκτρονικό/minimal synth duo των Incirrina που έχει εμφανιστεί σε μερικά από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ της χώρας (Plisskën Festival, Athens Digital Arts Festival) και το synth punk τρίο των Dramachine.

14/10, Nomads Athens, Ερμού 135, οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00, είσοδος ελεύθερη

Τα Καλογεράκια στο Faust

Τα Καλογεράκια παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Αθήνα τη νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Varvara Project».

Τα Καλογεράκια, δηλαδή τα αδέρφια Mιχάλης και Παντελής Καλογεράκης παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Αθήνα τη νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Varvara Project», ερμηνεύοντας τραγούδια για τη νύχτα και την αγάπη από όπου κι αν προέρχεται, με ποιήματα της Μυρσίνης Γκανά, της Κατερίνας Γώγου, του Ζακ Πρεβέρ, του Τζελαλαντίν Ρουμί και πολλών άλλων.

18/10, Faust, Αθηναΐδος 12, 21:00, είσοδος: 7 ευρώ

Los Tre Χ Kapten Χ Missigno

Το jazz-funk κιθαριστικό τρίο που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2012, οι Los Tre, έχοντας στα σκαριά το έκτο του άλμπουμ, καταφθάνει στη σκηνή του ΑΝ Club. Μαζί τους θα είναι οι Kapten, το νέο συγκρότημα του τρομπετίστα Π. Καπετανάκη, και οι Missigno, το πειραματικό ηλεκτρονικό τρίο των Nicholas Wastor (συνθεσάιζερ), Γιώργου Κωνσταντίνου (μπάσο) και Jason Wastor (τύμπανα).

13/10, ΑΝ Club, Σολωμού 13, οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00, είσοδος από 8 ευρώ

Οι Soft Palms live στο Ρομάντσο

Φωτ.: Geir Dokken

Το πνευματικό παιδί του συζυγικού διδύμου Julia Kugel (The Coathangers, White Woods) και Scott Montoya (πρώην The Growlers), οι οποίοι πριν από δύο χρόνια κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους μέσω της Everloving Records, έρχεται στην Ελλάδα για ένα ηλεκτρισμένο live στη σκηνή του Ρομάντσου. Μαζί τους το ελληνικό πειραματικό ροκ συγκρότημα The Velvoids, καθώς και η DJ Ladydust.

18/10, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 21:00, είσοδος από 8 ευρώ

Beats Pliz “Arte Povera” Live στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού

Το “Arte Povera” το πρώτο συμφωνικό ραπ album, μετά την επιτυχία του ομώνυμου ντοκιμαντέρ αλλά και την σαρωτική πορεία του στα Spotify charts, παρουσιάζεται ζωντανά το Σάββατο 14 Οκτωβρίου, στη σκηνή του ιστορικού Θεάτρου Λυκαβηττού. Το μουσικό έργο το οποίο παντρεύει τις συμφωνικές ορχήστρες και την κλασική μουσική, με την ραπ αισθητική και την τέχνη των δρόμων θα δώσει σε μια ηλεκτρισμένη βραδιά σάρκα και οστά στο μουσικό όραμα του Έλληνα μουσικού παραγωγού Beats Pliz.

14/10, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, 19:00

ΘΕΑΤΡΟ

Η Μάνα είναι μάνα ρε!

Μια millennial σκηνοθέτης με σπουδές στην υποκριτική και στη σκηνοθεσία προσπαθεί να πρωτοπορήσει ανεβάζοντας ένα λαϊκό έργο της δεκαετίας του ’70 σε μια «meta» εκδοχή, εντάσσοντας όλες τις φόρμες θεάτρου που έχει δει και διδαχθεί. Διαλέγει το έργο μάλλον τυχαία και αρνείται πεισματικά να το αποδώσει. Κοροϊδεύει τη λαϊκότητα της ομιλίας, χλευάζει της δυσκολίες της ζωής των χαρακτήρων. Τις αντιλαμβάνεται ως κοινοτοπίες, γραφικότητες μιας άλλης γενιάς, σαφώς πιο πρωτόγονης από τη δική της. Το αποτέλεσμα; Ένα δραματούργημα.

13-28/10, HGW std., Μαυρομιχάλη 138, 21:00, είσοδος από 10 ευρώ

«Κάποιος μιλάει μόνος του κρατώντας ένα ποτήρι γάλα»

Η Τζωρτζίνα Λιώση και η Νάνσυ Μπούκλη.

Η Τζωρτζίνα Λιώση και η Νάνσυ Μπούκλη πρωταγωνιστούν και σκηνοθετούν για δεύτερη χρονιά μια παράσταση βασισμένη στο ιδιαίτερο θεατρικό κείμενο του Ευθύμη Φιλίππου «Κάποιος μιλάει μόνος του κρατώντας ένα ποτήρι γάλα».

12/10-26/11, Θέατρο του Νέου Κόσμου, Αντισθένους 7 & Θαρύπου, είσοδος από 14 ευρώ

«Αίας» του Σοφοκλή

O Γιώργος Νανούρης και ο Μιχάλης Σαράντης επιστρέφουν από 14 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκυονίς με τον θεατρικό τους Αιάντα για 10 παραστάσεις. Ο Αίας, ο μεγαλύτερος πολεμιστής στο στρατόπεδο των Ελλήνων, δικαιούται τα όπλα του Αχιλλέα μετά τον θάνατό του. Όταν αυτά με δολοπλοκία καταλήγουν στον Οδυσσέα, αποφασίζει να εκδικηθεί. Γίνεται όμως έρμαιο της θεάς Αθηνάς και περίγελος του στρατεύματος των Αργείων. Ατιμασμένος και απεγνωσμένος, αυτοκτονεί.

14/10-12/11, θέατρο Αλκυονίς, Ιουλιανού 42-46, είσοδος από 15 ευρώ

ΠΡΟΒΟΛΗ

Το Midnight Express παρουσιάζει το Rambo: First Blood

Rambo: First Blood (1982)

H αγαπημένη μεταμεσονύκτια κινηματογραφική λέσχη φορά τα χειμερινά της και ξεκινά τη σεζόν με μια προβολή του Rambo: First Blood στον κινηματογράφο Ιντεάλ. Ο Γουίλ Τιζλ, σερίφης μιας μικρής επαρχιακής πόλης των ΗΠΑ, εξαπολύει άγριο κυνηγητό εναντίον του Τζον Ράμπο, βετεράνου του Βιετνάμ, που μόλις κατέφθασε στην περιοχή. Ο Ράμπο, οπλισμένος, καταφεύγει στους αφιλόξενους λόφους έξω από την πόλη, αποφασισμένος να μην παραδοθεί στις Αρχές, επιστρατεύοντας όλες τις ικανότητές του στον ανταρτοπόλεμο. Μια ταινία που αποτελεί, πάνω απ’ όλα, μια ευθύτατη κριτική στην επέμβαση των ΗΠΑ στο Βιετνάμ και έχει πολλές δεκαετίες να προβληθεί στις ελληνικές αίθουσες.

14/10, κινηματογράφος Ιντεάλ, Πανεπιστημίου 46, 24:00, είσοδος 6 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Athens Palestine Film Festival

Ο κινηματογράφος τέχνης «Studio new star art cinema» φιλοξενεί ένα τετραήμερο φεστιβάλ παλαιστινιακού κινηματογράφου με 7 προβολές βραβευμένων και αντισυμβατικών ταινιών.

12-15/10, Studio new star art cinema, Σπάρτης & Σταυροπούλου 33, πλατεία Αμερικής, 20:00, είσοδος: 5 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

14 χρόνια six d.o.g.s με τον Palms Trax

To six d.o.g.s συμπληρώνει δεκατέσσερα χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει με ένα μεγάλο dance party στο Gig Space του το Σάββατο 14 Οκτωβρίου. Επίτιμος καλεσμένος ο Βρετανός star DJ, Palms Trax, ο οποίος κάνει το αθηναϊκό του ντεμπούτο. Τη βραδιά θα «ανοίξει» το ντουέτο των Express Skopelitis (Iro και Discojuice) με balearic beat, disco και house ήχους, ενώ θα κλείσουν οι ClubKid και Chevy με ένα δυναμικό, after-hours club set.

14/10, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 24:00, είσοδος από 15 ευρώ