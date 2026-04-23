20 χρόνια Spotify: Αυτά είναι τα πιο δημοφιλή τραγούδια, άλμπουμ και καλλιτέχνες όλων των εποχών

Η Taylor Swift αναδείχθηκε η πιο δημοφιλής καλλιτέχνιδα όλων των εποχών στο Spotify, σύμφωνα με την πρώτη σχετική λίστα που δημοσίευσε η Spotify, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών λειτουργίας της.
Στη δεύτερη θέση της λίστας των καλλιτεχνών που έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα streams βρίσκεται ο Bad Bunny, ο οποίος το 2025 είχε αναδειχθεί ο πιο δημοφιλής καλλιτέχνης της χρονιάς, εκτοπίζοντας τη Swift. Οι δύο καλλιτέχνες εναλλάσσονται τα τελευταία χρόνια στην κορυφή των streaming charts.
Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Drake, ενώ ακολουθούν οι The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem και Kanye West. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης οι Travis Scott, BTS, Post Malone, Bruno Mars, J Balvin, Rihanna, Coldplay, Kendrick Lamar, Future και Juice WRLD.
Η εταιρεία δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη μεθοδολογία συλλογής των δεδομένων της.
Παράλληλα, παρουσίασε και τις λίστες με τα άλμπουμ και τα τραγούδια με τα περισσότερα streams όλων των εποχών. Η κυριαρχία του streaming στη μουσική βιομηχανία είναι πλέον καθολική, καθώς αντιστοιχεί στο 82% των εσόδων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Recording Industry Association of America.
Η Spotify δημοσίευσε επίσης αντίστοιχη λίστα για τα podcasts, με το «The Joe Rogan Experience» να βρίσκεται στην κορυφή.
Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2006 στη Σουηδία, παραμένει η μεγαλύτερη πλατφόρμα παγκοσμίως, με περίπου 751 εκατ. χρήστες και 290 εκατ. συνδρομητές σε περισσότερες από 180 αγορές.
Τα άλμπουμ με τα περισσότερα streams στο Spotify
- Bad Bunny – «Un Verano Sin Ti»
- The Weeknd – «Starboy»
- Ed Sheeran – «÷ (Deluxe)»
- Olivia Rodrigo – «SOUR»
- The Weeknd – «After Hours»
- SZA – «SOS»
- Post Malone – «Hollywood’s Bleeding»
- Taylor Swift – «Lover»
- Arctic Monkeys – «AM»
- Billie Eilish – «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»
- Dua Lipa – «Future Nostalgia»
- Post Malone – «Beerbongs & Bentleys»
- XXXTENTACION – «?»
- Karol G – «Mañana Será Bonito (Bichota Season)»
- Bad Bunny – «YHLQMDLG»
- Bruno Mars – «Doo-Wops & Hooligans»
- Drake – «Views»
- Taylor Swift – «Midnights»
- Drake – «Scorpion»
- The Weeknd – «Beauty Behind The Madness»
Τα τραγούδια με τα περισσότερα streams στο Spotify
- The Weeknd – «Blinding Lights»
- Ed Sheeran – «Shape of You»
- The Neighbourhood – «Sweater Weather»
- The Weeknd ft. Daft Punk – «Starboy»
- Harry Styles – «As It Was»
- Lewis Capaldi – «Someone You Loved»
- Post Malone & Swae Lee – «Sunflower — Spider-Man: Into the Spider-Verse»
- Drake ft. Wizkid & Kyla – «One Dance»
- Ed Sheeran – «Perfect»
- The Kid LAROI & Justin Bieber – «Stay»
- Imagine Dragons – «Believer»
- Arctic Monkeys – «I Wanna Be Yours»
- Glass Animals – «Heat Waves»
- Billie Eilish & Khalid – «Lovely»
- Coldplay – «Yellow»
- Lord Huron – «The Night We Met»
- The Chainsmokers ft. Halsey – «Closer»
- Billie Eilish – «Birds of a Feather»
- Vance Joy – «Riptide»
- Lady Gaga & Bruno Mars – «Die With A Smile»
Τα podcasts με τα περισσότερα streams στο Spotify
- The Joe Rogan Experience
- Gemischtes Hack
- Crime Junkie
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Last Podcast On The Left
- The Daily
- Fest & Flauschig
- Morbid
- My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark
- Relatos de la Noche
- Call Her Daddy
- Não Inviabilize
- Pardon My Take
- Distractible
- La Cotorrisa
- Dateline NBC
- Mordlust
- Baywatch Berlin
- Hobbylos
- Killer Stories with Harvey Guillén