19 πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εβδομάδα (15-21/2)

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

VLCT w/ 999999999 x Lee Ann Roberts

Το hot ντουέτο των 999999999 επιστρέφει στην Αθήνα για ένα αξέχαστο live. Έχουν στο βιογραφικό τους εμφανίσεις σε κάποια από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ όπως τα Awakenings, Exit Festival, Monegros αλλά και στα πιο underground parties, όπως το Possession στη Γαλλία, το Intercell στην Ολλανδία, το EXHALE της Amelie Lens και το ΚΝΤΧΤ της Charlotte De Witte. Τους πλαισιώνουν η Lee Ann Roberts και η Cirkle, Salin & Até.

17/2, 23:30, dbi Industrial Area, Λεωφ. Κηφισού 87, Αιγάλεω, είσοδος: από 40 ευρώ

Nightstalker

Oι Nightstalker θα κάνουν ένα μεγάλο live κλείνοντας τον κύκλο του «Great Hallucinations».

Λίγο πριν η μπάντα μπει στο στούντιο για την ηχογράφηση του νέου της άλμπουμ, οι Nightstalker θα κάνουν ένα μεγάλο live κλείνοντας τον κύκλο του «Great Hallucinations». Mε special guests τους Πεθαίνουν στο Τέλος.

17/2, 21:00, Gagarin205, Λιοσίων 205, είσοδος: 15-18 ευρώ

DOTS - Carbon Based Lifeforms

Tο σουηδικό ηλεκτρονικό δίδυμο των Johannes Hedberg και Daniel Vadestrid θα παρουσιάσει τα μοναδικά ηχοτοπία και τη μουσική του ζωντανά και στην Αθήνα.

Μετά τις sold-out συναυλίες τους στο Tαλίν, τη Ρίγα, τη Βιέννη, το Βερολίνο, τη Στοκχόλμη κ.ά., το σουηδικό ηλεκτρονικό δίδυμο των Johannes Hedberg και Daniel Vadestrid θα παρουσιάσει τα μοναδικά ηχοτοπία και τη μουσική του ζωντανά και στην Αθήνα. Μαζί τους οι Sync 24, Miktek και AES Dana.

17/2, 21:30, Gazarte, Βουτάδων 34, Γκάζι, είσοδος: 14-20 ευρώ

Toquel

O Toquel παρουσιάζει ζωντανά τo 1111 αλλά και όλα τα χιτ της προηγούμενης πενταετίας σε ένα άχαστο 360 live show.

Είχε έναν από τους καλύτερους ελληνικούς δίσκους της χρονιάς και τώρα ο Toquel παρουσιάζει ζωντανά τo 1111 αλλά και όλα τα χιτ της προηγούμενης πενταετίας σε ένα άχαστο 360 live show δίχως προηγούμενο στις κλειστές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, που πάει για sold-out.

16/2, 21:00, Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ OAKA, Κηφισίας 37, Μαρούσι, είσοδος: 25 ευρώ

Follakzoid

Το συγκρότημα από τη Χιλή φέρνει τους ψυχεδελικούς krautrock ήχους του στην Αθήνα.

Το συγκρότημα από τη Χιλή φέρνει τους ψυχεδελικούς krautrock ήχους του στην Αθήνα σε μια μεγάλη συναυλία μαζί με τους Mechanimal. Τα φώτα θα πέσουν σε απόλυτο βαθμό στην εκκεντρική περσόνα που ακούει στο όνομα Domingæ.

17/2, 21:00, Piraeus Academy Club, Πειραιώς 105, Αθήνα, είσοδος: 16-20 ευρώ

Η Τάμτα live στο SMUT

Φωτ.: Freddie F./ LIFO

Η Τάμτα πρωτοπορεί για άλλη μια φορά και παρουσιάζει ένα οπτικοακουστικό show στο underground queer club Smut. Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Identity Crisis», που σηματοδότησε μια πιο ηλεκτρονική και εσωστρεφή πλευρά της ποπ καλλιτέχνιδας, έρχεται μια σειρά από περφόρμανς όπου η Τάμτα και η μπάντα της θα παρουσιάσουν το άλμπουμ και θα κάνουν μια αναδρομή στη δισκογραφία της με νέες ενορχηστρώσεις στο ίδιο ύφος. Στα decks θα βρεθούν οι Die Arkitekt, Ponk.Wav και DJ Problems.

16/2, 22:00, Smut Athens, Βατσαξή 4, Αθήνα, είσοδος: από 20 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Amnesia

Το μεγάλο χορευτικό event που διοργανώνεται στην Κεφαλονιά κάθε καλοκαίρι εδώ και 15 χρόνια έρχεται στην Αθήνα για μια μεγάλη βραδιά στο Μπάγκειον. Συμμετέχουν οι Μs. Lefki, Mosfet, Steph A., Kovel, Mania κ.ά.

17/2, 21:00, ξενοδοχείο Μπάγκειον, πλ. Ομόνοιας 18, Αθήνα, είσοδος: από 10 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Out of the box _ Fearless

Σοφία Φωτιάδου, To the point (2020), 90x90εκ., λάδι σε καμβά

Η ατομική έκθεση της Σοφίας Φωτιάδου διερευνά ανθρώπινα θέματα που αποδίδονται με μια άλλη πρωτότυπη ζωγραφική γλώσσα: την επιλογή μεταξύ (του «φαίνεσθαι» και του «είναι») ορθολογισμού και παράλογου, τα ζητήματα της αλήθειας και της επιθυμίας αλλά και την τιθάσευσή της, και κυρίως την πνευματική ποιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.

16/2-16/3, Sianti Gallery, Βασ. Αλεξάνδρου 2 & Νηρηίδων 18, περιοχή Χϊλτον Τρ., Πέμ. & Παρ. 10:00-20:00, Τετ. 10:00-15:00, Σάβ. 10:00-16:00

«Εν Αιθρία 11» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η μακροβιότερη έκθεση comics και εικονογράφησης στη χώρα παρουσιάζει αδημοσίευτα έργα 56 Ελλήνων δημιουργών.

Στην ενδέκατη διοργάνωσή της, που συμπίπτει με τα 20 χρόνια από την ίδρυσή της, η μακροβιότερη έκθεση comics και εικονογράφησης στη χώρα παρουσιάζει αδημοσίευτα έργα 56 Ελλήνων δημιουργών. Μια πρωτοβουλία του ζωγράφου και δημιουργού comics Γαβριήλ Τομπαλίδη που συνδυάζει σε έναν χώρο έργα γνωστών ονομάτων της εγχώριας σκηνής των comics και της εικονογράφησης με εκείνα νέων πρωτοεμφανιζόμενων ταλέντων.

15-20/2, καθημερινά 18:00-22:00, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206 (ύψος Χαμοστέρνας), είσοδος ελεύθερη

Tehom της Ρενέ Ρεβάχ

Φωτ.: Ρενέ Ρεβάχ

Η έκθεση, σε επιμέλεια Κωστή Αντωνιάδη, ακολουθεί τα βήματα της διαδρομής των μελών της οικογένειας Ρεβάχ από τη Θεσσαλονίκη στο Άουσβιτς. Από τον Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο του 1943 μεταφέρθηκαν από τη Θεσσαλονίκη 46.061 Εβραίοι στα στρατόπεδα, όπου, στην πλειοψηφία τους, βρήκαν μαρτυρικό θάνατο. Μοναδικός επιζών ήταν ο παππούς της Αλβέρτος Ρεβάχ.

15/2-19/5, Μουσείο Μπενάκη - Κτίριο της οδού Πειραιώς, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Πέμ., Κυρ. 10:00-18:00, Παρ.-Σάβ. 10:00-22:00, είσοδος: 5-8 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

ΑΤΙΤΛΟΝ

Φωτ.: Χρήστος Ανδριανόπουλος

Η χορογράφος Αντωνία Οικονόμου παρουσιάζει το «Άτιτλον», μια χοροθεατρική περφόρμανς με θέμα έναν πίνακα που παίρνει τρισδιάστατη μορφή και απαθανατίζεται σε λευκό καμβά. Καθώς ένα αόρατο χέρι ζωγραφίζει, η φαντασία και τα φαντάσματα του δημιουργού παίρνουν σάρκα και οστά. Για τρεις μόνο παραστάσεις.

16-18/2, 21:00, Πολυχώρος Άννα & Μαρία Καλουτά - Δήμου Αθηναίων, Τιμοκρέοντος 6 Α, Νέος Κόσμος, είσοδος: 10-12 ευρώ

Εσύ, η ζωώδης μηχανή, από την ομάδα Νοσταλγία

Φωτ.: Αναστασία Γιαννάκη

Η ομάδα Νοσταλγία κάνει μια βουτιά στο πληθωρικό σύμπαν της Ελένης Σικελιανός, της Αμερικανίδας ποιήτριας (και δισέγγονης του Άγγελου Σικελιανού και της Εύας Πάλμερ), με μια θεατρική μεταφορά του Εσύ, η ζωώδης μηχανή. Ένας εξαμελής θίασος αλλάζει πρόσωπα πάνω στην σκηνή που μοιάζει με ψυχεδελικό τριπ.

16/2-21/4, Θέατρο Rabbithole, Γερμανικού 20, Αθήνα, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 8-15 ευρώ

Έρως Μονόπτερος ο Πλάνης

Φωτ.: Σπύρος Παπαθεοδώρου

Ένα διασκεδαστικό βαριετέ με πολλή ποίηση, υψηλή μαγειρική και ταχυδακτυλουργικά κόλπα, για την τρέλα του έρωτα. Ο Γεράσιμος Γεννατάς σκηνοθετεί τη Μάρια Φλωράτου σε αυτή την καταιγιστική κωμωδία για μία ηθοποιό, είκοσι ρόλους, πέντε κοστούμια, οκτώ τραγούδια και ένα κοντραμπάσο.

17/2-10/3, H.ug, Μελιταίων 14, Αθήνα, Σάβ.-Κυρ.20:00, είσοδος: 10-14 ευρώ

Ρούντολφ Νουρέγιεφ: Άλμα προς την ελευθερία!

Στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής της περιοδείας έρχεται η παράσταση για τη ζωή του Rudolf Nureyev.

Στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής της περιοδείας έρχεται η παράσταση για τη ζωή του Rudolf Nureyev. Περιγράφει πραγματικά περιστατικά από τη ζωή του μεγάλου χορευτή που βασίζονται σε σημειώσεις του ίδιου, βιβλία και ζωντανές διηγήσεις των φίλων και συναδέλφων του, ξεδιπλώνοντας διαφορετικές πτυχές της ζωής του.

19-20/2, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254, Δευτ. 20:30, Τρ. 16:30 & 20:30, είσοδος: 15-68 ευρώ

«Δε Μιλένιαλς» της Χρύσας Κολοκούρη στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα

Φωτ.: Σοφία Μανώλη

Τρεις νέοι άνθρωποι, λίγο πριν και λίγο μετά τα 30, προσπαθούν να βρουν νόημα στη ζωή, τον έρωτα και τη φιλία σε μια παράσταση με έντονα στοιχεία μιούζικαλ. Ένα πάρτι γενεθλίων, ένας χωρισμός, το νοίκι στο τέλος του μήνα, ένας μουσικός παραγωγός που δεν έρχεται ποτέ, αποτυχημένες οντισιόν και συνεντεύξεις για δουλειά, όλα με φόντο την Αθήνα του σήμερα.

20/2-9/4, Tεχνοχώρος Φάμπρικα, Μεγάλου Αλεξάνδρου 125 & Ευρυμέδοντος, Κεραμεικός, Τρ. 21:00, είσοδος: 5-10 ευρώ.

Platonov του Άντον Τσέχοφ

Ένα πρώιμο έργο που βρέθηκε λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του γνωστού συγγραφέα, χωρίς τίτλο αρχικά – στην πορεία πήρε το όνομα του κεντρικού ήρωα. Η άφιξη του Πλατόνοφ αναστατώνει τη θερινή ραστώνη των καλεσμένων της χήρας Άννας Πετρόβνα, ξυπνώντας απαγορευμένα πάθη αλλά και το υπαρξιακό ρίγος για το μάταιο και το φευγαλέο της ζωής. Σε σκηνοθεσία του Ρώσου σκηνοθέτη Adolf Shapiro.

21/2-24/4, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου πλησίον πλατείας Κοραή, Τετ., Κυρ. 19:00, Πέμ.-Παρ. 21:00, Σάβ. 17:30 & 21:00, είσοδος: 15-35 ευρώ

Ο Ρόζενκραντζ και ο Γκίλντενστερν είναι νεκροί σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού

Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Η σαρωτική κωμωδία του Τομ Στόπαρντ στην ιστορική μετάφραση του Μίνου Βολανάκη και σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού είναι μια γλυκόπικρη τραγική φάρσα του παραλόγου για τους αντι-ήρωες του περιθωρίου της ξακουστής τραγωδίας του Άμλετ. Στους ομώνυμους ρόλους ο Βασίλης Ανδρέου και ο Νίκος Καρδώνης.

21/2-17/3, Θέατρο της οδού Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής, Κεφαλληνίας & Κυκλάδων 11, Κυψέλη, Τετ. 19:00, Πέμ. & Παρ. 20:30, Σάβ. 18.00 & 21:00, είσοδος: 15-20 ευρώ

ΤΖΑΖ

Ένα αφιέρωμα στον George Gershwin

To τζαζ κουαρτέτο των Κατερίνας Αδαμοπούλου (φωνή), Δημήτρη Καλαντζή (πιάνο), Γιώργου Γεωργιάδη (κοντραμπάσο) και Αναστάση Γούλιαρη (τύμπανα) συμπράττει για πρώτη φορά στη σκηνή σε διασκευές των τραγουδιών του σπουδαίου τζαζ συνθέτη George Gershwin με μια πιο μοντέρνα πινελιά.

16/2, 21:45, Afrikana, Ιεροφαντών 13, Γκάζι, είσοδος: 7-8 ευρώ

BlackBox Jazz Music Festival

Το δεύτερο μέρος του BlackBox Jazz Music Festival με εμφανίσεις του Στάθη Άννινου, που θα παίξει πάνω από την κλασική ταινία The Lodger: A story of the London fog του Άλφρεντ Χίτσκοκ, του Λάκη Τζίμκα, των Spiral Trio και Γιώργου Τσώλη και του Kostas Patsiotis Quartet.

16-18/2, 19:30, Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», πλ. Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα, είσοδος: 8-20 ευρώ