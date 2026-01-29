19 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (29/1-4/2)

ΘΕΑΤΡΟ

Ευρυδίκη

Η Ηρώ Μπέζου και ο Χρήστος Θάνος ενώνουν ξανά τις δημιουργικές τους δυνάμεις παρουσιάζοντας ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, την Ευρυδίκη του Ζαν Ανούιγ. Μαζί τους επί σκηνής η Μαρία Χάνου και ο Φώτης Στρατηγός. Η Ευρυδίκη και ο Ορφέας συναντιούνται στον σταθμό ενός τρένου. Η πρώτη τους ματιά θα αποτελέσει την απαρχή ενός έρωτα που θα ταξιδέψει μέσα στους αιώνες.

1/2-5/4, θέατρο Rabbithole, Γερμανικού 20, Μεταξουργείο, Κυρ.-Τρ. 21:00, είσοδος: 5-18 ευρώ

Ιεροτελεστία

Ένα χρονικό απώλειας που μέσα από τις «μικρές» ιστορίες ανθρώπων καταλήγει στη «μεγάλη» ιστορία της ανθρωπότητας.

Αντλώντας έμπνευση από 300 συνεντεύξεις που πάρθηκαν μεταξύ 2020 και 2021, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ο Guillaume Poix γράφει την Ιεροτελεστία, υφαίνοντας ένα χρονικό απώλειας που μέσα από τις «μικρές» ιστορίες ανθρώπων καταλήγει στη «μεγάλη» ιστορία της ανθρωπότητας που σήμερα χαρακτηρίζεται από άλλους σημαντικούς θανάτους, της αξιοπρέπειας, των δικαιωμάτων, της ενσυναίσθησης, της δικαιοσύνης.

28/1-15/3, Εθνικό Θέατρο, Αγ. Κων/νου 22-24, Τετ., Κυρ. 19:00, Πέμ.-Σάβ. 20:30, είσοδος: 5-22 ευρώ

Killer Joe

Σε ένα προάστιο του Τέξας, η οικογένεια Σμιθ ακροβατεί μεταξύ εξαθλίωσης και απόγνωσης. Το σχέδιό τους; Να εισπράξουν την ασφάλεια ζωής της μητέρας. Μόνο που τίποτα δεν πάει όπως το ονειρεύτηκαν. Κάθε τους κίνηση ανοίγει έναν κύκλο απληστίας, βίας και ανατροπών, μέχρι που όλοι βρίσκονται παγιδευμένοι σε ένα παιχνίδι χωρίς επιστροφή.

30/1-3/4, θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8, Κεραμεικός, Παρ. 21:30, είσοδος: 11-15 ευρώ

Οι καρέκλες

Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Η Μαρία Διακοπαναγιώτου και ο Πάνος Παπαδόπουλος σκηνοθετούν και ερμηνεύουν τους δύο κεντρικούς χαρακτήρες αυτού του αριστοτεχνικού έργου του Ευγένιου Ιονέσκο, προβάλλοντας τη μανία του ανθρώπου να κρατηθεί από κάτι, κόντρα στη μοναξιά και την απέλπιδα προσπάθειά του να αφήσει πίσω του ένα χνάρι, ένα αποτύπωμα που θα πιάσει τόπο στην ψυχή των άλλων.

30/1-5/4, Θέατρο του Νέου Κόσμου, Αντισθένους 7 & Θαρύπου, Φιξ, είσοδος: 17-20 ευρώ

Έχεις πέντε λεπτά

Ένα έργο για την εξερεύνηση, το όνειρο εντός μας, τα όνειρα που άλλοι κάνουν για μας και εμείς τα υιοθετούμε άθελά μας, τους φόβους, ακόμα και τους εφιάλτες μας. Μιλά για τη στιγμή εκείνη της μέρας ή της νύχτας που τολμάμε να γίνουμε κυρίαρχοι, να μάθουμε από την αρχή. Και η στιγμή αυτή φέρνει την ολοκληρωτική ελευθερία.

31/1-5/4, Εθνικό Θέατρο, Αγ. Κωνσταντίνου 22-24, Ομόνοια, Σάβ. 18:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 10 ευρώ

Πτέρυγα Α΄- Κελί 71

Μια παράσταση-γροθιά στο στομάχι, βαθιά ανθρώπινη, σε σουρεάλ περιβάλλον.

Ένα κοινωνικοπολιτικό δράμα που πραγματεύεται την πραγματική έννοια της ελευθερίας και της ισότητας, ανεξαρτήτως εθνικοτήτων και οικονομικών και κοινωνικών ταυτοτήτων. Μια παράσταση-γροθιά στο στομάχι, βαθιά ανθρώπινη, σε σουρεάλ περιβάλλον, που δίνει έμφαση στην έκφραση του ασυνείδητου και του ονείρου, μακριά από τη λογική που οι συνθήκες επιβάλλουν.

31/1-5/4, θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8, Κεραμεικός, Σάβ. 21:30, Κυρ. 18:00, είσοδος: 18:00

Δεσποινίς Μαργαρίτα

Φωτ.: Δάφνη Δρακούλη

Ένας τραγικοκωμικός μονόλογος για μια παράφορη γυναίκα. Μέσω της συνύπαρξης κωφών και ακουόντων ηθοποιών αποκαλύπτει τις πολλαπλές όψεις της κεντρικής ηρωίδας του έργου, μιας αυστηρής δασκάλας με διαταραγμένη προσωπικότητα. Το έργο παραμένει διαχρονικό, καθώς πραγματεύεται την κατάχρηση εξουσίας και διερευνά τη σχέση δασκάλας-μαθητών, θέτοντας ερωτήματα για τον παιδαγωγικό ρόλο και τα όρια της εξουσίας μέσα στην τάξη.

1/2-5/4, θέατρο Νους, Τροίας 34, Αθήνα, Παρ. 21:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: από 12 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Telling the bees

Το έργο της Κυριακής Γόνη είναι μια πολύπτυχη εγκατάσταση.

Το έργο της Κυριακής Γόνη είναι μια πολύπτυχη εγκατάσταση που περιλαμβάνει βίντεο, γλυπτά, σχέδια, σημειώσεις, υφάσματα, ήχους και τελετουργικά αντικείμενα. Η χρονικότητα ξεδιπλώνεται ως μη γραμμική, συνυφαίνοντας ιστορικές αναφορές, βιώματα και φανταστικά μέλλοντα με έναν τρόπο που θυμίζει τη δομή της προφορικής αφήγησης.

Έως 21/2, The Breeder, Ιάσονος 45, Μεταξουργείο, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 11-17:00

Μνήμες του βλέμματος

Αντιπροσωπευτικά έργα από όλη την πορεία της Μαρίας Κτιστοπούλου.

Η έκθεση αποτελεί πανόραμα της τέχνης της καταξιωμένης ζωγράφου, καθώς περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά έργα από όλη την πορεία της. Η Μαρία Κτιστοπούλου δεν έπαψε υφολογικά να προβληματίζεται και δημιουργικά να πειραματίζεται ως προς τον χώρο και το φως μέσα από τη σχεδιαστική γραφή της και τα χρώματα.

29/1-22/2, Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Λεωνίδου & Μυλλέρου, πλατεία Αυδή, Τρ.-Σάβ. 11:00-19:00, Κυρ. 10:00-16:00

Η απουσία του παρόντος

Μια ενότητα έργων όπου η ανθρώπινη και η ζωική μορφή, καθώς και μυθολογικά μοτίβα, επανεμφανίζονται ως μορφές μνήμης και εμπειρίας.

Η πρώτη ατομική έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Κανόγλου αποτελείται από μια ενότητα έργων όπου η ανθρώπινη και η ζωική μορφή, καθώς και μυθολογικά μοτίβα, επανεμφανίζονται ως μορφές μνήμης και εμπειρίας. Στον πυρήνα της εικαστικής διαδικασίας βρίσκεται το σχέδιο και η μονοχρωμία ως θεμελιώδης αρχή του έργου.

4-28/2, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, Αθήνα, Δευτ.-Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 10:00-14:00

ΜΟΥΣΙΚΗ

Marcus & Martinus

Tο νορβηγικό ποπ ντουέτο.

Tο νορβηγικό ποπ ντουέτο που στις πρόσφατες περιοδείες του κυριολεκτικά σαρώνει σε ολόκληρη την Ευρώπη με απανωτά sold out ακόμα και σε αρένες επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό σόου που θα ενθουσιάσει παλιούς και νέους φαν.

30/1, 18:30, Floyd, Κεραμεικού 4 & Περικλέους, Χολαργός

The Dream Syndicate

Η μπάντα που καθόρισε το Paisley Underground κίνημα της δεκαετίας του ’80 και ενέπνευσε γενιές μουσικόφιλων θα παρουσιάσει ένα μοναδικό σόου.

Οι Dream Syndicate, ένα από τα πιο σημαντικά και αγαπημένα συγκροτήματα της αμερικανικής alternative σκηνής, επιστρέφουν στην Αθήνα για μία και μοναδική εμφάνιση. Η μπάντα που καθόρισε το Paisley Underground κίνημα της δεκαετίας του ’80 και ενέπνευσε γενιές μουσικόφιλων, θα παρουσιάσει ένα μοναδικό σόου χωρισμένο σε δύο μέρη: ένα best-of set με όλα τα εμβληματικά τραγούδια της καριέρας τους, από το «The Days of Wine and Roses» έως και τις νεότερες δουλειές τους, και στη συνέχεια, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, ολόκληρο το θρυλικό άλμπουμ «Medicine Show» (1984), ζωντανά, στην πλήρη του εκδοχή.

29/1, 21:00, Gagarin205, Λιοσίων 205

Veego Records Showcase

Η Veego Records ξεκινά δυναμικά το 2026 με ένα διήμερο showcase παρουσιάζοντας μερικά από τα πιο ιδιαίτερα, ανήσυχα και χαρακτηριστικά projects της σύγχρονης εγχώριας σκηνής. Δύο βραδιές γεμάτες νέα μουσική με το μοναδικό ηχητικό αποτύπωμα της εγχώριας δισκογραφικής και γκρουπ όπως οι Mob, Volanis & Pagidas, Turboflow3000 κ.ά.

30-31/1, 19:00, Gazarte Ground Stage, Βουτάδων 32, Γκάζι, είσοδος: 15-25 ευρώ

Andrea Vanzo

Φωτ.: Vittoria Barbiero

Μετά τη sold out ευρωπαϊκή περιοδεία του το 2024, ο Andrea Vanzo, ένας από τους πιο δημοφιλείς ανερχόμενους εκπροσώπους της σύγχρονης νεοκλασικής μουσικής, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο Ιταλός συνθέτης και πιανίστας από την Μπολόνια έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια για τη βαθιά συναισθηματική και κινηματογραφική προσέγγιση της μουσικής, συνδυάζοντας τη μετα-μινιμαλιστική αισθητική με ποπ στοιχεία και ηχητικά τοπία που παραπέμπουν στη σύγχρονη έντεχνη μουσική.

31/1, 21:00, Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου B΄ 17-19, είσοδος: από 36 ευρώ

CLUBBING

Freddy K & Quelza

O Freddy K δεν χρειάζεται συστάσεις.

Από τους κορυφαίους εκπροσώπους της Βerlin techno, ο Freddy K δεν χρειάζεται συστάσεις και έρχεται για τρίτη φορά στο Smut. Μαζί του ο ταλαντούχος Quelza, ένα από τα εξέχοντα ονόματα της minimal techno, με βαθιά κατανόηση των μηχανημάτων που χρησιμοποιεί για να παραγάγει μουσική, forward-thinking ήχο που εξελίσσει συνεχώς και συγκλονιστική ροή στα σετ του.

31/1, 23:30, Smut, Βατσαξή 4, Αθήνα

DIEVERS PARTY

Tο Dievers επιστρέφει δυναμικά με το πρώτο πάρτι της νέας χρονιάς, με την DJ KaKou on the decks, έτοιμη να απογειώσει τη βραδιά με ένα εκρηκτικό set.

31/1, 23:00, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Αθήνα, είσοδος: από 10 ευρώ

VLCT Clubnight w/ Serafina

H Serafina

Το Velocity Collective παρουσιάζει μία από τις κορυφαίες εκπροσώπους των 240KM, τη Serafina. Εμφανίζεται τακτικά στα events FACE 2 FACE και BCCO, καθώς και σε μεγάλα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Στα σετ της αναδεικνύει γρήγορους, μελωδικούς ρυθμούς.

31/1, 23:30, Aux Club, Αγίου Όρους 15, Αθήνα, είσοδος: από 15 ευρώ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

SPASMATA του TILT!

Ένας λαβύρινθος από γλωσσικά υπολείμματα, οργανικές μορφές και μεταεπιστημονικές ταξινομήσεις συγκροτεί έναν κόσμο όπου η γλώσσα καταρρέει και η ύλη αποκτά τη δική της φωνή. Πρωτότυπα όντα από ένα μετα-οργανικό βασίλειο εμφανίζονται ως πλάσματα-αντικείμενα που υπερβαίνουν ανατομία και λογική. Μια παρουσίαση-έκθεση με αφορμή την κυκλοφορία του τρίτου βιβλίου των εκδόσεων TILT!, ενός νεοσύστατου εκδοτικού εγχειρήματος που κινείται στο μεταίχμιο της σύγχρονης τέχνης και της εθνογραφικής καταγραφής. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου.

29/1, 20:00, Hyper Hypo, Βορέου 10, Αθήνα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

UNDEAD ATHENS- The Downtown Zombie Fest

Δύο μέρες με κλασικές ταινίες ζόμπι

Σε μια πόλη που μοιάζει ιδανικό σκηνικό για μια επιδημία ζόμπι, το Bios διοργανώνει το πρώτο Undead Athens Fest. Δύο μέρες με κλασικές ταινίες του είδους αλλά και με διεθνή «διαμάντια», καθώς και μια επετειακή προβολή της κλασικής ταινίας Το Κακό, του πρώτου ελληνικού φιλμ μεγάλου μήκους με θέμα τους ζωντανούς νεκρούς, παρουσία του σκηνοθέτη, Γιώργου Νούσια. Μαζί, απόκοσμες μουσικές αλλά και κοκτέιλ ταιριαστά με την περίσταση: Bloody Mary, φτιαγμένα με ένα twist ειδικά για το φεστιβάλ.

31/1-1/2, 17:00, Bios Athens, Πειραιώς 84, Ομόνοια, είσοδος: 8 ευρώ