19 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (27/5-2/6/2022)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Imany «Voodoo Cello» στο Μέγαρο Μουσική Αθηνών

Στη νέα της παράσταση με τίτλο «Vodoo Cello» η καταξιωμένη Imany παρουσιάζει μια σειρά από σπουδαία τραγούδια της ποπ μουσικής καλλιτεχνών, όπως οι Nina Simone, Radiohead, Cat Stevens, Donna Summer, Madonna, Ed Sheeran, Bob Marley κ.ά., με έναν εντελώς νέο τρόπο, μόνο με έγχορδα και φωνή, καταργώντας σύνορα και αντιλήψεις.

27/5, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, είσοδος: 13-70 ευρώ

Theo Nt, Birds Of Vale και The Ruckus Habit στο six d.o.g.s

Ένα ακόμη rock live ετοιμάζεται αυτή την Τρίτη στο six d.o.g.s που θα ανοίξει με το αθηναϊκό indie rock συγκρότημα post-punk έμπνευσης, The Ruckus Habit. Τη συνέχεια της βραδιάς αναλαμβάνουν οι Birds of Vale, των οποίων η μουσική θυμίζει ’70s heavy blues. Το μεγάλο φινάλε θα γίνει από τον Theo Nt με alt rock/grunge μουσική.

31/5, Six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, είσοδος: 5 ευρώ

Ο Nick Waterhouse στο Piraeus Club Academy

Ο Nick Waterhouse ανταποδίδει την αγάπη του ελληνικού κοινού, προσθέτοντας μια special εμφάνιση την Παρασκευή 27 Μαΐου στο Piraeus Club Academy. Με το καινούργιο του άλμπουμ «Promenade Blue» χτίζει ατμοσφαιρικά μουσικά τοπία γεμάτα μπλουζ, τζαζ, R&B και rock’n’roll ρυθμούς και υπόσχεται να μεταφέρει το κοινό του στα ’50s και στα ’60s.

27/5, Piraeus Club Academy, Πειραιώς 117, είσοδος: 30-40 ευρώ

Ηλεκτρονικό live στη Death Disco από τους Linea Aspera & Mechanimal

Για πρώτη φορά έρχεται στην Ελλάδα το minimal synth/EBM ντουέτο από το Λονδίνο Linea Aspera των Alison Lewis (aka Zanias) και Ryan Ambridge. Αυτή την Τετάρτη θα παίξει τραγούδια από τα τρία άλμπουμ του underground/ηλεκτρονικής μουσικής σε μια μοναδική συναυλία στην Death Disco. Το συγκρότημα με τα δυναμικά κομμάτια που μιλούν για την απώλεια, την εκδίκηση και την επιστήμη θα συνοδεύσει μια μπάντα της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής, οι Mechanimal.

1/6, Death Disco, Ωγύγου 16, είσοδος: 18-20 ευρώ

Το «Para Siempre» του 12ου Πίθηκου στο ANODOS live stage

Ένας από τους πιο παραγωγικούς και πρωτοπόρους καλλιτέχνες του ελληνικού χιπ-χοπ, ειλικρινής εκφραστής των ανησυχιών μιας γενιάς που ακόμα παλεύει ώστε να μη χαρακτηριστεί «χαμένη» και μιας άλλης, νεότερης, που δυσκολεύεται να δει το μέλλον της. Ο νέος, έκτος κατά σειρά δίσκος του με τίτλο «Para Siempre» είναι αφιερωμένος στη μνήμη δύο πολύ κοντινών του φίλων που έφυγαν μέσα στο 2020, του Pyroh και του Delou. Μαζί του στη σκηνή ο DJ Waif στα πικάπ, η Πελίνα, οι τρομπετίστες Captain P, ο Αχιλλέας, ο Κώστας από τους Bad Movies στα τύμπανα, καθώς και αρκετοί καλεσμένοι, παλιοί και νέοι συνεργάτες.

27/5, ANODOS live stage, Πειραιώς 183, είσοδος: 12 ευρώ

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μουσείο Μπενάκη

Η ΚΟΑ, μέσα από τις παρτιτούρες των Μότσαρτ, Σούμαν, Πουλένκ και Λουτασλάφσκι, οδηγεί το κοινό από την ανυπαρξία και τη σιωπή, τη σύλληψη, την έμπνευση και τη σύγκρουση μέχρι τη γονιμοποίηση και την τελική καλλιτεχνική δημιουργία. Σε αυτή την αναζήτηση θα συμβάλουν η Ελένη Νταφέκα στο πιάνο και ο Λαέρτης Κοκολάνης στο βιολί. Πριν από τη συναυλία της ΚΟΑ θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στην ισλαμική συλλογή του μουσείου από την επιμελήτρια Μίνα Μωραΐτου.

30/5, Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης, Αγ. Ασωμάτων 22 & Διπύλου 12, είσοδος: 9 ευρώ

Οι King Gizzard & The Lizard Wizard live στο Gagarin

Το αυστραλιανό συγκρότημα με 18 studio albums, 10 live albums, 2 συλλογές και 2 eps θα παρουσιάζει κάθε βράδυ ένα διαφορετικό set list με τα fan favorites («Rattlesnake», «People Vultures», «I’m in your mind fuzz», «Sleep Drifter») αλλά και πολλά ακόμη κομμάτια με thrash metal, folk, jazz, ψυχεδέλεια ως και dream pop, progressive και garage rock.

31/5-1/6, Gagarin 205, Λιοσίων 205, είσοδος: 28-34 ευρώ

All-day DJ sets στο ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ

Αυτό το Σαββατοκύριακο το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποδέχεται το Generations Family Festival 2022 που συστήνει τη νέα γενιά στις μουσικές τάσεις της προηγούμενης. Το μουσικό line-up ξεκινά από τις έντεκα το πρωί με τα μεγάλα ονόματα, με τους Βρετανούς DJs Andy Smith, Dan Donovan και Queen Bee να εμφανίζονται μετά τη δύση του ηλίου. Επιπλέον, DJs της freestyle ελληνικής σκηνής, όπως οι Blend Mishkin, Anna Mystic, Junior SP., Palov, Kill Emil, BNC, Dimitris Lilis και George Garavellos, έρχονται για ένα ρυθμικό line-up με χιπ χοπ, dub/reggae ως breaks και χορευτική electronica.

28-29/5, Ξέφωτο, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είσοδος ελεύθερη

Οι Εquábili στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Το γυναικείο φωνητικό σύνολο των Equábili, υπό τη μουσική διεύθυνση του διευθυντή χορωδίας της ΕΛΣ Αγαθάγγελου Γεωργακάτου, έρχεται στο αθηναϊκό κοινό με ένα μοναδικό πρόγραμμα χορωδιακών έργων για γυναικείες φωνές α καπέλα. Στη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ θα ακουστούν θρησκευτικές και κοσμικές συνθέσεις των Λουίς ντε Βικτόρια, Βέρντι, Πουλένκ, Καπλέ, Ντεμπισί, Κάραϊ, Καπλέ, Λίγκετι, Μπάρτοκ, Μπάρντος, Κόνταϊ και Μάχα.

1/6, Εναλλακτική Σκηνή, Εθνική Λυρική Σκηνή, είσοδος: ελεύθερη με δελτία εισόδου

Πυξ Λαξ «Καλοκαίρι 2022» στο θέατρο Πέτρας

Με μια μοναδική συναυλία το Σάββατο 28 Μαΐου στο θέατρο Πέτρας οι Πυξ Λαξ επιστρέφουν με νέα τραγούδια όχι μόνο για να κερδίσουν ξανά στις καρδιές των θαυμαστών τους αλλά και για να αποδείξουν τη διαχρονικότητα του έργου τους, να κρατήσουν συντροφιά, να παρηγορήσουν, να εμπνεύσουν και να συνεχίσουν το δικό τους καλλιτεχνικό ταξίδι.

28/5, Θέατρο Πέτρας, Ίλιον-Πετρούπολη, είσοδος: 20 ευρώ

Η Παυλίνα Βουλγαράκη στο Roof Stage του Gazarte

Με ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από τον ανοιχτό καλοκαιρινό ουρανό, η Παυλίνα Βουλγαράκη μοιράζεται ένα μουσικό μήνυμα με όλους όσοι κοιτάνε προς την αγάπη, την ελπίδα, τις καλοκαιρινές συγκινήσεις, τις φιλίες και τον έρωτα.

1/6, 16/6, Gazarte, Βουτάδων 32-34, είσοδος: 10-14 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Η νέα έκθεση του Γιάννη Βαρελά στην γκαλερί The Breeder Athens

Jannis Varelas x Art Rug Projects by Soutzoglou, Hopscotch (detail), 2022, hand knotted carpet, courtesy The Breeder Athens

Η γκαλερί The Breeder παρουσιάζει την έκθεση του Γιάννη Βαρελά «Marlows’ Dreams». Ο εικαστικός με τη συγκεκριμένη έκθεση εξετάζει τις έννοιες του αντικατοπτρισμού, της ψυχικής αντανάκλασης και του ψυχολογικού τοπίου, ενώ τα έργα στο σύνολό τους αποτελούν μια προσπάθεια διερεύνησης της ανθρώπινης εσωτερικής τοπογραφίας αλλά και της διάστασης της ενόρασης. Στην έκθεση παρουσιάζονται μπρούντζινα γλυπτά, έργα σε χαρτί και για πρώτη φορά χειροποίητα χαλιά από μετάξι και μαλλί, υφασμένα στο χέρι, σε συνεργασία με το Art Rug Projects by Souztoglou.

26/5-9/7, The Breeder, Ιάσονος 45

Ατομική έκθεση της Berta Fischer στην γκαλερί Bernier/Eliades

Η Bernier/Eliades φιλοξενεί μέχρι και τις 15 Ιουνίου τα ιδιαίτερα γλυπτά της Berta Fischer. Η Γερμανίδα καλλιτέχνις από το Βέλγιο έχει παρουσιάσει ήδη τα έργα της σε εκθέσεις στη Γερμανία, στη Δανία και στη Νέα Υόρκη. Τα γλυπτά της είναι φτιαγμένα από ακρυλικό γυαλί, συχνά στολίζονται με σχοινιά και κλωστές και μοιάζουν σχεδόν ρευστά, ενώ οι νέον λεπτομέρειές τους τούς προσδίδουν μοντέρνο χαρακτήρα.

18/5-15/7, Bernier/Eliades Γκαλερί, Επταχάλκου 11

Αναδρομική έκθεση της ζωγράφου Αναστασίας Αρχοντή στο Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή

Στις διά ζώσης εκδηλώσεις επιστρέφει το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή με την αναδρομική έκθεση της αυτοδίδακτης ζωγράφου από τη Λέσβο Αναστασίας Αρχοντή. Η εικονογραφία της αποτελείται από αναπαραστάσεις του τόπου καταγωγής της και άλλων περιοχών της Ελλάδας, όπου έχει ζήσει ή έχει επισκεφθεί. Τα θέματά της, κυρίως αγροτικές σκηνές και σκηνές της καθημερινής ζωής του χωριού ή εθίμων, τα ζωγραφίζει από μνήμης, αντλώντας ερεθίσματα και από έντυπες πηγές, όπως εικόνες από περιοδικά και ημερολόγια.

5/5-30/6, Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, Βασιλίσσης Σοφίας 79, είσοδος ελεύθερη

Επιστημολογίες του Ήλιου

Ιάσονας Καμπάνης, Δίας, 2022, ακρυλικό σε μουσαμά, Επιστημολογίες του Ήλιου, ευγενική παραχώρηση ο καλλιτέχνης και η γκαλερί Ρεβεκκα Καμχή.

Πως μπορεί να ερμηνευτεί μια συνάντηση κάτω από ένα τόσο παράδοξο και συνάμα τόσο οικείο τίτλο; Τι μπορεί να συμβαίνει σε μια έκθεση όπου επικρατεί ο ήλιος ως κινητήρια δύναμη και μαζί ως ένας υπαρξιακός τόπος; Είναι άραγε η φυσική συνθήκη του φωτός το σημείο εκκίνησης για τις/τους καλλιτέχνες που συν-παρουσιάζουν την δουλειά τους στον κοινό χώρο της αίθουσας Ρεβέκκα Καμχή, ή είναι –ίσως- ο βαθμός εγγύτητας των περιοχών στις οποίες συλλήφθηκαν και δημιουργήθηκαν τα έργα τους;

Η ομαδική έκθεση σε επιμέλεια της Μαρίνας Φωκίδη περιλαμβάνει έργα της Ζόε Πολ, υφαντά πάνω σε σχάρες απο παλιά ψυγεία, πορτραίτα ζώων του Ιάσονα Καμπάνη παρμένα απο Ελληνικά μωσαικά και ζωφόρους, ζωόμορφα κεραμικά γλυπτά και βάζα της Γιούγκοεξπορτ, γλυπτές μάσκες του Πάνου Προφήτη που θυμίζουν την εικονογραφία αρχαίων Ελληνικών αμφορέων και αφηρημένες κατασκευές της Ελένης Κοτσώνη, φτιαγμένες απο κομμάτια εικόνων, αναδημιουργώντας μια αφήγηση που υπάρχει στο παρελθόν, παρόν και το μέλλον.

Αίθουσα τέχνης Ρεβέκκα Καμχή, Λεωνίδου 9, Μεταξουργείο, Έως 9/9.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Athens Digital Arts Festival

Το 18ο Athens Digital Arts Festival έρχεται στην πλατεία Κοτζιά από τις 26/5 μέχρι τις 29/5. Η φετινή θεματική του είναι η ρετροφουτουριστική αισθητική και εμπνευστές του συγκεκριμένου πρότζεκτ ο Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, ιδρυτής του φεστιβάλ, και η Έλλη-Άννα Περιστεράκη, που έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση. Στο πλαίσιο του What’s Up Music Doubles θα συναντηθούν στη σκηνή του ADAF Stage καλλιτέχνες από διαφορετικά ρεύματα, είδη μουσικής και χρονικές περιόδους. Την Πέμπτη 26/5 τη σκηνή μοιράζονται οι Μαρίνα Σάττι x Jeph Vanger και οι Καίτη Γαρμπή x Someone Who Isn’t Me. Την Παρασκευή 27/5 οι IOTA PHI x VASSIŁINA, το Σάββατο 28/5 οι Pan Pan x Καλλιόπη Μητροπούλου και οι Λένα Πλάτωνος x Die Arkitekt. Την Κυριακή 29/5 το φεστιβάλ κλείνουν οι Νίκος Τουλιάτος x Στέλιος Γιαννουλάκης και οι DJ Rico x Κάτια Πάσχου.

26-29/5, πλατεία Κοτζιά, είσοδος ελεύθερη

1ο Φεστιβάλ Φιλοσοφίας

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνει το 1ο Φεστιβάλ Φιλοσοφίας στις 27 και 28 Μαΐου 2022. Η πρώτη αυτή διοργάνωση, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Γαλλική Σχολή Αθηνών, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμων Αθηνών, το Philosophie magazine, τη LiFO και το ampa.lifo.gr, στοχεύει να διερευνήσει τις «Μεταμορφώσεις της αγάπης» με τη συνδρομή Γάλλων και Ελλήνων στοχαστών, πανεπιστημιακών, καλλιτεχνών και εκπροσώπων των γαλλικών και ελληνικών μέσων ενημέρωσης.

27-28/5, Κήποι Γαλλικής Σχολής Αθηνών (Διδότου 6), είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

«Διασχίζω τον κόσμο και φλέγομαι: Η ιστορία των Magic de Spell», στον Μικρόκοσμο

Ο Βόρις Καραγιάννης και ο Μιχάλης Λαμπριανίδης παρουσιάζουν το ντοκιμαντέρ Διασχίζω τον κόσμο και φλέγομαι: Η ιστορία των Magic de Spell που επιχειρεί να καταγράψει την πορεία του μακροβιότερου ελληνικού ροκ συγκροτήματος μέσα από δεκάδες συνεντεύξεις και ανέκδοτο αρχειακό υλικό. Μετά το τέλος της προβολής θα ακολουθήσει συζήτηση που θα συντονίσει ο μουσικός δημοσιογράφος Γιάννης Αλεξίου. Το πάνελ της συζήτησης θα συμπεριλάβει τους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ αλλά και μουσικούς των Magic de Spell όλων των εποχών, όπως ο Θοδωρής Βλαχάκης, ο Ηλίας Ασλάνογλου και ο Γιώργος Σκαρλάτος, οι οποίοι θα απαντήσουν σε ερωτήσεις.

1/6, Μικρόκοσμος, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 106, είσοδος: 7,5 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

ΙΝ[Α]ΗΑΒΙΤ στο Σύγχρονο Θέατρο

Η ομάδα σύγχρονου χορού Creo Dance Company της Πωλίνας Κρεμαστά παρουσιάζει το νέο της έργο ΙΝ[Α]ΗΑΒΙΤ στο Σύγχρονο Θέατρο και μόνο για έξι παραστάσεις. Πρόκειται για μια χωροποιητική συνύπαρξη της τέχνης του χορού, της σκηνογραφίας και της μουσικής. Αναζητά την ανθρώπινη κατάσταση και κατοίκηση μέσα από την εξερεύνηση του οικείου και το παιχνίδι με το ανοίκειο.

1/6-6/6, Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, είσοδος: 10-15 ευρώ