18 πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εβδομάδα που έρχεται (10-16/11)

ΘΕΑΤΡΟ

«Ο εραστής» στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

Στον Εραστή, ένα από τα πιο αινιγματικά έργα του, ο συγγραφέας Χάρολντ Πίντερ (1930-2008) στρέφει το μικροσκόπιο στις ανθρώπινες σχέσεις, επιχειρώντας να αναδείξει πώς η μεγαλύτερη μοναξιά μπορεί και τρυπώνει καμιά φορά μέσα στα ζευγάρια. Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Πάνος Παπαδόπουλος συναντώνται επί σκηνής για να εξερευνήσουν τη διαβρωτική πορεία του χρόνου στη σχέση του ζευγαριού, εκείνο το νήμα «που οδηγεί από την παράλογη επιθυμία να θέλει κανείς να καταπιεί το αντικείμενο του πόθου του στο να παλεύει όλη νύχτα στο κρεβάτι, προκειμένου να μη συναντηθούν τα πόδια τους».

23/11-19/1, Κεντρική Σκηνή, Θέατρο Νέου Κόσμου, Αντισθένους & Θαρύπου, Τετ.-Παρ. 21:00, είσοδος από 15 ευρώ

«Ο άσχημος» σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή

O Ορφέας Αυγουστίδης υποδύεται τον «Άσχημο» στην παράσταση του Γιώργου Κουτλή.

Τέσσερις ηθοποιοί σε οκτώ ρόλους πρωταγωνιστούν σε μια καυστική σάτιρα για τη βιαιότητα της σύγχρονης ναρκισσιστικής κοινωνίας, όπου η εικόνα και το κοινωνικό status καθορίζει πλέον περισσότερο από ποτέ τον πυρήνα της ύπαρξής μας.

10/11-17/12, Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου, Προφήτου Δανιήλ 3 & Πλαταιών, Κεραμικός, είσοδος από 17 ευρώ

Closer του Πάτρικ Μάρμπερ

Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Ναταλία Σουίφτ και Σπύρος Σταμούλης στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Η Άννα, ο Λάρι, ο Νταν και η Άλις δείχνουν ανοιχτοί στο να έρθουν κοντά, πλησιάζοντας ο ένας τον άλλον ασφυκτικά, αχόρταγα, χωρίς καμία αναστολή. Μοιραία, μέσω του πλησιάσματος της σάρκας, θα εκφραστεί και το αιώνιο παράδοξο του έρωτα: όσο πιο κοντά θα πλησιάζουν ο ένας τον άλλον, τόσο πιο έντονα θα βιώνουν τις παγίδες, τα ρίσκα, τα συναισθηματικά κενά, τα αδιέξοδα, τις ματαιώσεις και το βαθύ ανικανοποίητο του μαζί. Ο πόθος, η έλξη, η σεξουαλική ορμή, ο εθισμός, τα σκοτεινά πάθη, οι ανασφάλειες, η περηφάνεια, η ζήλια, η απόγνωση, η προδοσία, η προσποίηση, η εκδίκηση, τίποτα δεν θα μείνει ανέγγιχτο σε αυτό το ερωτικό τετράγωνο του οποίου και οι τέσσερις πλευρές ανοιχτές μένουν διαρκώς ανοιχτές. Ο Δημήτρης Αγιοπετρίτης-Μπογδάνος φέρνει στο θέατρο Χώρα το πολυβραβευμένο έργο του Πάτρικ Μάρμπερ με πρωταγωνιστές τους Μιχάλη Λεβεντογιάννη, Βίκυ Παπαδοπούλου, Ναταλία Σουίφτ και Σπύρο Σταμούλη.

8/11-17/12, Θέατρο Χώρα, Αμοργού 20, Τετ. 20:00, Πέμ. 21:00, Σάβ.-Κυρ.18:00, είσοδος από 15 ευρώ, η παράσταση είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 18 ετών

«Αντίο Μπάτμαν» του Τάσου Θεοφίλου

Η παράσταση Αντίο Μπάτμαν, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο αστυνομικό διήγημα του Τάσου Θεοφίλου, ακολουθεί την ιστορία της Δ, μιας κοπέλας, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια παραγκούπολη της Γκόθαμ Σίτι.

Η παράσταση Αντίο Μπάτμαν, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο αστυνομικό διήγημα του Τάσου Θεοφίλου, ακολουθεί την ιστορία της Δ, μιας κοπέλας, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια παραγκούπολη της Γκόθαμ Σίτι, εργάστηκε σε πολλές τυχοδιωκτικές δουλειές, συνελήφθη και φυλακίστηκε για τις πολιτικές της απόψεις και επιστρατεύτηκε από συμμορίες της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής της συνδιαλέγεται με αλλόκοτους χαρακτήρες από τα υπόγεια της κοινωνίας ως τα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα και έρχεται συνεχώς αντιμέτωπη με τους παρακρατικούς μηχανισμούς της Γκόθαμ Σίτι. Συνειδητοποιεί τον πραγματικό ρόλο του Μπάτμαν, ο οποίος αποκαλύπτεται όχι πλέον ως ένας σούπερ ήρωας που σώζει την ανθρωπότητα ή ένας άγιος των σύγχρονων μητροπόλεων αλλά ως μια μεταμοντέρνα εκδοχή του παρακράτους, κοινωνικά και πολιτικά νομιμοποιημένη.

11/11, ΠΛΥΦΑ - Κτίριο 7Α, Κορυτσάς 39, Σάβ.-Κυρ. 20:30, είσοδος από 12 ευρώ

Η Ηρώ Μπέζου διαβάζει δύο πεζογραφήματα του Φώτη Κόντογλου

Στο πλαίσιο της σειράς θεατρικών αναλογίων του ΚΠΙΣΝ με τον τίτλο Παραβάσεις/Αναγνώσεις η Ηρώ Μπέζου διαβάζει δύο πεζογραφήματα του Φώτη Κόντογλου, τα Ωσαννά! και O θεός Κόνανος και το μοναστήρι του το λεγόμενο καταβύθιση σε σκηνοθετική επιμέλεια της Δανάης Σπηλιώτη. Η μικρή ιστορία με τίτλο «Ωσαννά!» συμπεριλαμβάνεται στο δεύτερο βιβλίο του Κόντογλου, Βασάνρα, που εκδόθηκε το 1923, και αποτελεί μια εκ βαθέων εξομολόγησή του για τη ζωή, τη σχέση του με τον Θεό και τη φύση αλλά και την καλλιτεχνική δημιουργία. Είκοσι χρόνια αργότερα, το 1943, μέσα στην Κατοχή, κυκλοφόρησε το διήγημα O θεός Κόνανος και το μοναστήρι του το λεγόμενο καταβύθιση, όπου καταφεύγει στη γλώσσα της παραβολής για να στείλει, κατά πολλούς, το δικό του αντιφασιστικό μήνυμα στον αναγνώστη και να καταγγείλει με τόλμη τη βαναυσότητα εκείνης της εποχής αλλά και την ανθρώπινη ματαιοδοξία.

12/11, Φάρος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 17:00, είσοδος από 8 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Από την οπτική του Ναι» στην γκαλερί Ρεβέκκα Καμχή

O ζωγράφος Αλέξανδρος Γεωργίου παρουσιάζει ζωγραφικά έργα που θα δημιουργηθούν μέσα στον χώρο της γκαλερί κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Στην έκθεση «Από την οπτική του Ναι» ο ζωγράφος Αλέξανδρος Γεωργίου παρουσιάζει ζωγραφικά έργα που θα δημιουργηθούν μέσα στον χώρο της γκαλερί κατά τη διάρκεια της έκθεσης, παρουσία των επισκεπτών. Η μοναχική δημιουργία γίνεται διαδραστική μέσω της ζωντανής επαφής με τους επισκέπτες, οι οποίοι μετατρέπονται τελικά σε συνεργάτες. Στα έργα του Γεωργίου περιφέρονται, κατοικούν και συσχετίζονται πλάσματα αινιγματικά, άλλοτε ανθρωπόμορφα και άλλοτε όχι, που περιμένουν, ποζάρουν, μας κοιτούν, παρατηρούν.

9/11-16/12, γκαλερί Ρεβέκκα Καμχή, Λεωνίδου 9, Μεταξουργείο, Τρ.-Παρ. 13:00-18:00, Σαβ. 13:00-16:00

Αντώνης Ντόνεφ, «Σύμβολα της ανιδιοτέλειας» στην γκαλερί Kalfayan

O Αντώνης Ντόνεφ αποτυπώνει μια καθαρά προσωπική, πολυσχιδή και πολύχρωμη προσωπική θεώρηση της γνώσης.

Στα καλλιγραφικά του σχέδια και στα έργα του με κολάζ ο Αντώνης Ντόνεφ αποτυπώνει μια καθαρά προσωπική, πολυσχιδή και πολύχρωμη προσωπική θεώρηση της γνώσης. Το ενδιαφέρον του για τη διερεύνηση των ορίων της αλλά και των θεωριών για τη μάθηση αντικατοπτρίζεται σε μια νέα σειρά περίπλοκων πολυεπίπεδων κολάζ σε καμβά τα οποία αποτελούνται από τμήματα vintage χαρτών που έχει συλλέξει ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

9/11-13/1, Kalfayan Galleries, Χάρητος 11, Κολωνάκι, Δευτ., Σάβ. 11:00-15:00, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00

Hilary Pecis + Lily Stockman «Nostos»

Lily Stockman, Hay Season

Πηγή έμπνευσης για τη Nostos αποτέλεσε σε έναν βαθμό η μετάφραση της Οδύσσειας σε ιαμβικό πεντάμετρο από την Emily Wilson το 2018, που αποκαθιστά την αρχική ζωντάνια του έπους, επιβάλλοντας ταυτόχρονα μια νέα μετρική προσέγγιση στον στίχο. Η Pecis και η Stockman δανείστηκαν φορμαλιστικά στοιχεία από τη μετάφραση της Wilson για να χτίσουν τη δομή που πλαισιώνει τα ζωγραφικά τους έργα. Ο τίτλος της έκθεσης παραπέμπει στο ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Και βέβαια από τον νόστο προέρχεται και η νοσταλγία, ο πόνος που προκαλεί η επιθυμία για την επιστροφή. Η έκθεση αποτελεί εν πολλοίς διαλογισμό πάνω στο τι σημαίνει επιστροφή στην πατρίδα.

9/11-27/1, Gagosian Athens, Αναπήρων Πολέμου 22, Κολωνάκι

Τhe Βreeder Χ 3

Justin John Greene, Sunset Boulevard

Tο διάστημα από 9 Νοεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου τρεις παράλληλες δράσεις θα πραγματοποιηθούν στην γκαλερί Τhe Breeder. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν δύο ατομικές εκθέσεις καλλιτεχνών που παρουσιάζουν έργα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το «Phantasmagoria: Daddy kills more people» του Mamali Shafahi’s και το «Dressed in Hollywood tears» του καλλιτέχνη με έδρα το L.A. Justin John Greene. Το «Breeder Studyroom», η νέα πρωτοβουλία της γκαλερί που φιλοδοξεί να ανοίξει ένα παράθυρο στη δημιουργική διαδικασία διαφορετικών καλλιτεχνών, φέρνοντάς τους σε ανοιχτή επικοινωνία με το κοινό, υποδέχεται, μετά την Chioma Ebinama και τον Ανδρέα Αγγελιδάκη, τη διεθνούς φήμης Chrysanne Stathacos.

9/11-23/12, γκαλερί Τhe Breeder, Iάσονος 45, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 11:00-17:00

Φίλιππος Θεοδωρίδης: «Misremembered Μemories»

Philippos Theodorides, Still Life Underwater (2023)

Ο Φίλιππος Θεοδωρίδης έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα χρωματικών τόνων με μεγάλες επιφάνειες με έντονο χρώμα που διακόπτονται δυναμικά από λευκά τμήματα, αντλώντας έμπνευση από την αστική ζωή και τα μοτίβα που τη συνθέτουν. Μέσα στους πλούσιους σε χρώμα καμβάδες του μπορούμε πραγματικά να μυηθούμε στον ορίζοντα μιας σύγχρονης μητρόπολης ή να οραματιστούμε τη θέα από το στούντιό του στο Μοναστηράκι και τις σκιές που δημιουργούν τα κτίρια που το περιβάλλουν.

9/11-9/12, γκαλερί Ζουμπουλάκη, πλ. Κολωνακίου 20, Τρ., Πέμ.-Παρ. 11:00-20:00, Τετ. & Σάβ. 11:00-15:00

ΠΡΟΒΟΛΗ

ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η ιστορία μιας επανάστασης

Στο Closing Night του Gimme Shelter Film Festival η Μαρίνα Δανέζη επιμελείται και παρουσιάζει μια βραδιά αφιερωμένη στην επανάσταση που διεκδικεί το δικαίωμα στην ύπαρξη, στην ευτυχία και στην αγάπη.

Στο Closing Night του Gimme Shelter Film Festival η Μαρίνα Δανέζη επιμελείται και παρουσιάζει μια βραδιά αφιερωμένη στην επανάσταση που διεκδικεί το δικαίωμα στην ύπαρξη, στην ευτυχία και στην αγάπη με την προβολή της ταινίας ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η ιστορία μιας επανάστασης (2023). Τη βραδιά ανοίγουν η Nalyssa Green και ο Κristof, ενώ θα πραγματοποιηθεί και Q&A με τον σκηνοθέτη της ταινίας Ιωσήφ Βαρδάκη, τον δημοσιογράφο και σύμβουλο σεναρίου της, Θοδωρή Αντωνόπουλο και τον κοινωνικό ανθρωπολόγο με ειδίκευση στην ανθρωπολογία του φύλου και επιστημονικό σύμβουλο του ΑΚΟΕ-ΑΜΦΙ, Κώστα Γιαννακόπουλο.

13/11, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 19:00, είσοδος από 16 ευρώ

MΟΥΣΙΚΗ

Οι Fun Lovin Criminals στο Gazarte

Οι Fun Lovin Criminals ανεβαίνουν στη σκηνή του Gazarte για ένα show βασισμένο στο καλύτερο άλμπουμ τους.

Οι Fun Lovin Criminals, το σχήμα που μετουσίωσε το πολιτισμικό blend της Νέας Υόρκης, γιορτάζει τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ τους «100% Colombian» με μια παγκόσμια περιοδεία. Οι funk rock / r‘n’b / hip hop masters ανεβαίνουν στη σκηνή του Gazarte για ένα show βασισμένο στο καλύτερο άλμπουμ τους αλλά και με ένα best of setlist για ένα back to the ’90s roots party.

11/11, Gazarte Main Stage, Βουτάδων 32-34, 20:30, είσοδος από 23 ευρώ

Billy Cobham, «Spectrum 50»

Ο μαέστρος της τζαζ Billy Cobham επιστρέφει την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου στην Αθήνα για μια συναυλία στο Gazarte.

Ο μαέστρος της τζαζ Billy Cobham επιστρέφει την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου στην Αθήνα για μια συναυλία στο Gazarte, γιορτάζοντας τη συμπλήρωση 50 χρόνων του θρυλικού άλμπουμ «Spectrum». Η βραδιά θα ξεκινήσει με μια σύγχρονη εκδοχή της κουβανέζικης μουσικής από το σχήμα του μπασίστα Yoel Soto (Foivos Delivorias, Dimitris Tsakas, Stavros Lantsias, Adedeji Adetayo, Marina Satti κ.λπ.), λάτρη της τζαζ αλλά και της κουβανέζικης trova.

10/11, Gazarte Main Stage, Βουτάδων 32-34, 21:30, είσοδος από 28 ευρώ

Undertones

Ένα από τα πιο επιτυχημένα punk συγκροτήματα όλων των εποχών έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στο Gagarin.

Οι Undertones, το συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Derry της Βόρειας Ιρλανδίας το 1974, και αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα punk συγκροτήματα όλων των εποχών έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στο Gagarin 205. Το αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευκαιρία να τους απολαύσει στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης ευρωπαϊκής περιοδείας για την προώθηση του τελευταίου τους άλμπουμ «Dig what you need», κατά την οποία θα παρουσιάσουν και ένα σετ από τραγούδια όλων των προηγούμενων άλμπουμ τους.

11/11, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:00, είσοδος από 25 ευρώ

Αmoralite V004

H κολεκτίβα Αmoralite επιστρέφει με την τέταρτη έκδοσή της στο υπόγειο του Ρομάντσο, φέρνοντας μαζί μουσική και τέχνη με προκλητικές εικαστικές παρεμβάσεις. Η βραδιά περιλαμβάνει ένα ανατρεπτικό line up από τους Αmoralite residents, Isoskeles, Liquid Gender & Kelly Cortese, και τους guests JayJay & Katou, καθώς και μια έκθεση τέχνης όπου 4 σύγχρονοι καλλιτέχνες (Kildi Drasa, Nicole Markopoulou, Persefoni & The Krank) δημιουργούν μια ονειρική εμπειρία που θα συνοδεύσει το μουσικό σύμπαν του Αmoralite.

10/11, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3, 22:00, είσοδος 10 ευρώ

St Paul’s Sessions 6 στο Ωδείο Αθηνών

H κορυφαία Καναδή βιολοντσελίστρια και συνθέτρια Julia Kent.

Εκκίνηση για τη νέα σεζόν της μουσικής σειράς St Paul’s Sessions θα δοθεί το Σάββατο 11 Νοεμβρίου με μια διπλή εμφάνιση της κορυφαίας Καναδής βιολοντσελίστριας και συνθέτριας Julia Kent και του πολυσχιδούς Έλληνα κιθαρίστα, συνθέτη και πολυοργανίστα Τηλέμαχου Μούσα.

11/11, Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, Ωδείο Αθηνών, 21:00, είσοδος από 22 ευρώ

Rationalistas live

Πριν από την κυκλοφορία του 5ου δίσκου τους αλλά και του 4ου προσωπικού δίσκου του ΤΝΤ, οι Rationalistas παρουσιάζουν στο Fuzz δύο live επετειακού χαρακτήρα. Οπλισμένοι πάντα με τις αξίες και τις θέσεις που διατηρούν αναλλοίωτες καθ’ όλη τη μουσική τους πορεία, έρχονται για να θυμίσουν στο κοινό όλα τα γεγονότα από τον «Δρόμο», τη «Νύχτα μετά την τελευταία Μέρα» και το «Vanguard» μέχρι το «Πίσω τα πάντα». Guest της βραδιάς, οι Ultra.

11, 12/11, Fuzz Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, 20:00, είσοδος από 10 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Reverb Festival

O George Apergis.

Τα Reverb Sessions έχουν σκοπό να αναδείξουν την αυθεντική εναλλακτική κουλτούρα της Αθήνας μέσα από τις διαφορετικές μορφές τέχνης, τη διαφορετικότητα των συντελεστών, την ποικιλομορφία και την πολυφυλετικότητα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με παρουσία καταξιωμένων DJs σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι George Apergis, Bonso, Roussos, Mr.M και Nikos Thanos, ενώ θα ακολουθήσει και after party στο Μπη σάιντ.

12/11, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, 17:00-23:30