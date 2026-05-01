18 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (30/4-6/5)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Mert Demir παρουσιάζει μια βραδιά σύγχρονης ανατολίτικης ποπ με ξεχωριστή αισθητική. Από την πρώτη εμφάνισή του το 2017, έχει διαμορφώσει έναν απολύτως προσωπικό ήχο, συνδυάζοντας σύγχρονο R&B, οικείο bedroom pop και βαθιά ριζωμένες arabesque επιρροές, δημιουργώντας μουσική που είναι ταυτόχρονα νοσταλγική και εντυπωσιακά φρέσκια.

2/5, 20:30, Gagarin205, Λιοσίων 205, είσοδος: από 19,50 ευρώ

Watersong: Σαβίνα Γιαννάτου – Primavera en Salonico – Lamia Bedioui

Τραγούδια για τη βροχή, τη θάλασσα, τα ποτάμια και τα δάκρυα, για το νερό στο σώμα και το σώμα μέσα στο νερό, συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο ηχητικό τοπίο. Παραδοσιακά και αναγεννησιακά τραγούδια από διαφορετικές χώρες συνομιλούν μεταξύ τους, δημιουργώντας ιστορίες γύρω από τη δύναμη του νερού να γεννά, να μεταμορφώνει αλλά και να αφαιρεί.

6/5, 20:00, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη

Athens Music Week 2026

Φωτ.: Γιώργος Μαυρόπουλος

Για τέσσερις ημέρες, το AMW φιλοξενεί παρουσιάσεις, πάνελ, networking events και showcase συναυλίες, φέρνοντας κοντά καλλιτέχνες, επαγγελματίες και οργανισμούς από όλο το μουσικό οικοσύστημα. Με περισσότερους από 180 καλεσμένους επαγγελματίες και δεκάδες καλλιτεχνικά σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το φεστιβάλ συνεχίζει να λειτουργεί ως μια δυναμική πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων, ιδεών και νέων συνεργασιών.

6-9/5, Goethe-Institut Athen, Ομήρου 14-16, Κολωνάκι

Dafina Zeqiri

Με σκηνική παρουσία που ισορροπεί μεταξύ της θηλυκής ενέργειας και της απόλυτης αυτοπεποίθησης, η Dafina παρουσιάζει ένα σόου υψηλής έντασης, γεμάτο hits, χορογραφίες και σύγχρονο ήχο που κινείται από R&B και trap μέχρι mainstream pop.

2/5, 20:00, Universe Athens, λεωφ. Κηφισού 87, είσοδος: από 25 ευρώ

Fonoptikon: Fantastic Party

Μια διαφορετική οπτικοακουστική εμπειρία επιστημονικής φαντασίας. O Fonoptikon συναντά τη Μαρία Παπιδάκη στο πιο αναπάντεχο πάρτι που έχει γίνει ποτέ στην πόλη. Special guest στα vocals η Μυρτώ Στύλου.

3/5, 18:00, Βαρβάκειος Αγορά, είσοδος ελεύθερη

CLUBBING

COMA x SMUT with Luke Slater x ORBE x JERM

Οι CoMA και SMUT ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα δυνατό techno event, φέρνοντας στην Αθήνα τον Luke Slater. Μαζί του, ο Ισπανός Orbe και ο resident Jerm συμπληρώνουν το lineup, υποσχόμενοι μια βραδιά με έντονη ενέργεια.

2/5, 23:30, Smut Athens, Βατσαξή 4, Αθήνα

Adam Beyer & Bart Skils

Ο Adam Beyer είναι ένας από τους ελάχιστους πρωτοπόρους της τέκνo που παραμένουν στην κορυφή από τη δεκαετία του ’90, χτίζοντας μια πορεία τριών δεκαετιών βασισμένη στην καινοτομία και τη διεθνή επιρροή. Βασικό μέλος της Drumcode, ο Bart Skils εκπροσωπεί τον forward-thinking techno ήχο του Άμστερνταμ, με groove-driven παραγωγές και remixes για καλλιτέχνες όπως ο Moby και ο Joris Voorn. Μαζί τους ο Manolaco.

2/5, 21:00, Bolivar Beach Club, λεωφ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος, είσοδος: από 25 ευρώ

Factory Pansexual

Το Factory παρουσιάζει μια βραδιά αφιερωμένη στην ωμή πλευρά της ελευθερίας, πέρα από ταμπέλες και κοινωνικά φίλτρα, και καταθέτει τη δική του δήλωση για το αυθεντικό, underground clubbing. Στο μουσικό επίκεντρο, ο άνθρωπος που όρισε τον ήχο μιας ολόκληρης γενιάς, ο MiKEE, αναλαμβάνει να μας οδηγήσει σε ένα σκοτεινό, hypnotic techno ταξίδι, αποδεικνύοντας γιατί παραμένει η ηγετική μορφή της αθηναϊκής σκηνής. Τον παλμό της βραδιάς δίνει ο Aristo.

1/5, 23:30, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου, Ψυρρή, είσοδος: από 10 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

Κάρμεν

Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει την «Κάρμεν» σε μια μοναδική παραγωγή η οποία ανασυνθέτει την ιστορική πρώτη παρουσίαση του αριστουργήματος του Ζορζ Μπιζέ, που δόθηκε το 1875 στην Οπερά Κομίκ του Παρισιού, για δώδεκα παραστάσεις, σε μουσική διεύθυνση Κωνσταντίνου Τερζάκη, σκηνοθεσία Ρομάν Ζιλμπέρ και με τη συμμετοχή διεθνών σταρ της όπερας. Τον ρόλο του τίτλου θα ερμηνεύσουν οι Γκαέλ Αρκέζ, Ανίτα Ρατσβελισβίλι και Μαρίνα Βιότι. Μια συμπαραγωγή του Palazzetto Bru Zane - Centre de Musique Romantique Française, με την Όπερα της Ρουέν και τη Βασιλική Όπερα των Βερσαλλιών.

30/4-4/6, 19:00, Εθνική Λυρική Σκηνή-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: από 10 ευρώ

Monsieur Vénus

Tο τολμηρό και αιρετικό έργο «Monsieur Vénus» της Ρασίλντ, ένα από τα πιο προκλητικά και κουίρ (προτού ακόμη καθιερωθεί ο όρος) μυθιστορήματα της γαλλικής λογοτεχνίας, ζωντανεύει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ ως «τραγουδιστό μονόδραμα» από τον διακεκριμένο Αργεντινό συνθέτη Μαρτίν Ματαλόν. Πρόκειται για τη νέα παραγωγή όπερας, σε σκηνοθεσία και χορογραφία της ελληνικής καταγωγής Αργεντινής χορογράφου Ντιάνας Θεοχαρίδη σε συνεργασία με τον περίφημο Γαλλοαργεντινό σκηνοθέτη Αλφρέδο Άριας που έρχεται για τρεις μοναδικές παραστάσεις.

30/4-3/5, Εθνική Λυρική Σκηνή- ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: από 10 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Περί Τυφλότητας | Θραύσματα

Φωτ.: Αναστασία Γιαννάκη

Η παράσταση, βασισμένη στο αριστουργηματικό μυθιστόρημα του νομπελίστα Ζοζέ Σαραμάγκου, είναι μια σύγχρονη σκηνική μεταφορά για πέντε ηθοποιούς. Αποφεύγοντας τη γραμμική αφήγηση και αξιοποιώντας την αποσπασματική δομή ενός εφιάλτη, φωτίζει στιγμιότυπα κατάρρευσης και επανεφεύρεσης των ανθρώπων. Πέντε φωνές, πέντε σώματα, ένας μικρός Χορός που προσπαθεί να αναγεννηθεί μέσα από την απόλυτη εξαθλίωση.

30/4-24/5, H.ug (Human Underground), Μελιταίων 14, Αθήνα, Πέμ.-Κυρ. 21:00, είσοδος: 12-15 ευρώ

Αντιγόνη

Φωτ.: Χρήστος Συμεωνίδης

Ο Γιώργος Κουτλής, με άξονα την «Αντιγόνη» του Ζαν Ανούιγ, ένα από τα πιο πολιτικά και υπαρξιακά κείμενα του ευρωπαϊκού θεάτρου του 20ού αιώνα, και αντλώντας υλικά από την ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή και τη ζωντανή διαδικασία των προβών, δημιουργεί μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης στον κυνισμό και την ανυπακοή απέναντι σε καθετί που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και την ανθρωπιά μας.

2-31/5, θέατρο Κιβωτός, Πειραιώς 115, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: από 15 ευρώ

Επιστροφή στην Κόλαση

Φωτ.: Άγγελος Καλτσής

Μια κωμωδία που θα μπορούσε να είναι μια ανεστραμμένη τραγωδία για την κατρακύλα και την καταδίκη αυτού του κόσμου. Ένα ολοζώντανο δράμα που επιχειρεί να παίξει με τις έννοιες του κακού, της ανθρώπινης φύσης, της βίας και του σκότους που πηγάζει από τη γενεσιουργό και θανατηφόρα ουσία του πλάσματος που λέγεται άνθρωπος.

3-25/5, Ρεκτιφιέ, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 119, Αθήνα, Κυρ. 20:15, Δευτ. 21:15, είσοδος: από 15 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Renee

Φωτ.: Γιάννης Αμπατζιάδης, Ιωάννης Καμπάνης

Η ομάδα 𝘪𝘯-𝘣𝘦𝘵𝘸𝘦𝘦𝘯 παρουσιάζει μια παράσταση εμπνευσμένη από το βιβλίο «𝘈𝘶𝘵𝘰𝘣𝘪𝘰𝘨𝘳𝘢𝘱𝘩𝘺 𝘰𝘧 𝘢 𝘚𝘤𝘩𝘪𝘻𝘰𝘱𝘩𝘳𝘦𝘯𝘪𝘤 𝘎𝘪𝘳𝘭» που έγραψε η ίδια η Renée για την προσωπική της εμπειρία με τη σχιζοφρένεια. Ο τόπος της Renée είναι μεταλλικός και άνυδρος, κενός και κρυσταλλωμένος, απέραντος και άχρονος. Βρίσκεται στην ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ πραγματικότητας, παραμόρφωσης, άγχους και επιθυμιών.

2-6/5, 21:00, θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, είσοδος: 10-12 ευρώ

Bones

Φωτ.: Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Το χορογραφικό έργο εξερευνά μέσα από το ανθρώπινο σώμα τη σχέση ανάμεσα στη δομή, τη στήριξη και τη ρωγμή. Το σώμα εμφανίζεται ως ένα ζωντανό σύστημα που διαρκώς προσαρμόζεται στις πιέσεις, μεταβάλλοντας τη μορφή του για να αντέξει. Η παράσταση αποτελεί το δεύτερο μέρος της τριλογίας για το σώμα.

2-10/5, 21:00, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Αθήνα, είσοδος: 10-12 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ATHENS:AM Extended

Φωτ.: Θανάσης Καρατζάς

Μια πολυμεσική έκθεση για τη νυχτερινή Αθήνα στο πρόγραμμα του This is Athens City Festival 2026. Ο πυρήνας του πρότζεκτ βασίζεται σε 88 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, μια συναρπαστική συλλογή εικόνων από την περίοδο 2008-2022, οι οποίες αποτυπώνουν την άυλη ποίηση της Αθήνας και την ιδιότυπη κοινωνικότητα που αναπτύσσεται τα βράδια της.

5-20/5, Metacosmoi, Γερανίου 44, Αθήνα, 1ος όροφος, καθημερινά 19:00-23:00

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Athens Asian Food Festival 2026

Η περσινή διοργάνωση συγκέντρωσε χιλιάδες επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα καλωσόρισε το πρώτο φεστιβάλ που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην ασιατική γαστρονομία και κουλτούρα. Από αυθεντικό street food μέχρι σύγχρονες γαστρονομικές προτάσεις, σεφ, εστιατόρια και street food concepts έδωσαν το «παρών». Το Asian Thematic Bar σερβίρει signature cocktails και mocktails, ενώ DJ sets και live acts από το Street Outdoors δημιουργούν μια ζωντανή, γιορτινή ατμόσφαιρα. Παράλληλα, θα στηθεί μια ασιατική αγορά με delicatessen προϊόντα, brands και ιδιαίτερα αντικείμενα.

2-3/5, 12:00, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Σποράδων 44, Κυψέλη

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Μάριο Μπρουνέλο

Φωτ.: Giulio Favotto

Ο διεθνώς καταξιωμένος βιολοντσελίστας Μάριο Μπρουνέλο επιστρέφει στην Αθήνα για μια συναυλία αφιερωμένη στα αριστουργήματα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ για σόλο βιολί, μέσα από μια ξεχωριστή και τολμηρή ερμηνευτική προσέγγιση.

5/5, 20:00, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη