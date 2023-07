18 εκθέσεις που θα υποδεχτούμε τον Ιουλίο στην Αθήνα

Ιάννης Ξενάκης: Ηχητικές Οδύσσειες + Ο Ξενάκης και η Ελλάδα

ΕΜΣΤ

Tο ΕΜΣΤ τιμά τη μνήμη του πρωτοπόρου συνθέτη, θεωρητικού της μουσικής, αρχιτέκτονα, μηχανικού, μαθηματικού και ενός από τους πιο προοδευτικούς και δημιουργικούς στοχαστές του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα, του Ιάννη Ξενάκη (1922-2001), με δύο μεγαλειώδεις εκθέσεις. Ένα διπλό αφιέρωμα του μουσείου σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς που με το πολυσχιδές και ρηξικέλευθο έργο του χάραξε νέους δρόμους για τον πολιτισμό του 21ου αιώνα και αποσκοπεί στην ανάδειξη του έργου διακεκριμένων ή και λιγότερο γνωστών, αλλά σπουδαίων πολιτιστικών δημιουργών της ελληνικής διασποράς.



Η πρώτη έκθεση είναι αφιερωμένη στις «Ηχητικές Οδύσσειές» του. Κατά τη δεκαετία του 1950 ο Ξενάκης έσπασε τους κώδικες της σύγχρονης μουσικής και δημιούργησε ένα μουσικό είδος απολύτως δικό του. Έχοντας την πλήρη αναγνώριση των ομοτέχνων και του κοινού, αλλά και σε διαρκή κατάσταση επανεφεύρεσης και επανάστασης, συνέθεσε ριζοσπαστική μουσική που είναι ταυτόχρονα μια αναφορά στην αρχαιότητα, μια ωδή στη φύση και τα στοιχεία της, ένας φόρος τιμής στον μοντερνισμό στο ακρότατο σημείο του και ένα όραμα για τη χρήση της τεχνολογίας. Το έργο του, ευρύτατα αναγνωρισμένο διεθνώς, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί σε βάθος στην Ελλάδα.

Συμπαραγωγή της Musée de la Musique-Philharmonie de Paris και του ΕΜΣΤ, παρουσιάζει πρωτότυπο και ανέκδοτο υλικό από τα πολλαπλά στρώματα της ακατάβλητης δημιουργικότητας του Ξενάκη, όπως φωτογραφίες, αρχιτεκτονικά σχέδια, απεικονιστικές παρτιτούρες, μακέτες και ανέκδοτο ακουστικό υλικό. Χωρισμένη σε έξι ενότητες, η έκθεση επικεντρώνεται στο πιο σημαντικό και αντισυμβατικό κομμάτι του έργου του και ρίχνει φως στην προσωπική του ιστορία, όπως και στην εικαστική, λογοτεχνική και μουσική παραγωγή του. Ενσωματώνει τον συνθέτη στον καιρό του και στα πολιτικά και πολιτιστικά κινήματα που τον καθόρισαν ως καλλιτέχνη. Ο επισκέπτης καλείται να βυθιστεί στην πολυτάραχη προσωπική ιστορία του δημιουργού, να ανακαλύψει το εύρος του έργου του και των ενδιαφερόντων του και να ταξιδέψει στο μοναδικό και πολυδιάστατο σύμπαν του.

Επιμέλεια: Μάχη Ξενάκη (οικογένεια Ιάννη Ξενάκη), Thierry Maniguet (Musée de la Musique-Philharmonie de Paris), Kατερίνα Γρέγου (EMΣΤ). Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Εύα Μανιδάκη, Θανάσης Δεμίρης (Flux Office)

O Ιάννης Ξενάκης με τη μηχανή της πολυαγωγίας (UPIC), περ. 1980 © Συλλογή Οικογένεια Ιάννη Ξενάκη

Παράλληλα, στον 3ο όροφο, η νέα παραγωγή «Ο Ξενάκης και η Ελλάδα», συνεργασία του ΕΜΣΤ με το Ωδείο Αθηνών και το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας (ΚΣΥΜΕ), διερευνά την ταραγμένη και σύνθετη σχέση του Ξενάκη με την πρώτη του πατρίδα, από τα χρόνια στη Γαλλία μετά την καταδίκη του σε θάνατο έως την επιστροφή του στην Ελλάδα μετά από είκοσι επτά χρόνια αυτοεξορίας, και την καταξίωσή του. Η έκθεση καταγράφει τις πτυχές της πλούσιας μουσικής ζωής στην Ελλάδα τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τις πρωτοβουλίες που προώθησαν τη μουσική πρωτοπορία και στήριξαν τους σύγχρονους συνθέτες και φτάνει μέχρι την επιστροφή του Ξενάκη και τη διοργάνωση των μεγάλων ελληνικών έργων του, όπως το «Πολύτοπο Μυκηνών» (1978).

Μοναδικά τεκμήρια, όπως πρωτότυπες χειρόγραφες επιστολές και κείμενα του Ξενάκη, άρθρα, παρτιτούρες, προγράμματα εκδηλώσεων, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, βίντεο, αλλά και αντικείμενα όπως η Πολυαγωγία (UPIC), το ηλεκτρονικό σύστημα σύνθεσης που εφηύρε, που αναδεικνύουν ποικίλες πτυχές της σχέσης του με την Ελλάδα και επιβεβαιώνουν πως η σύγχρονη μουσική στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη και πιο σύνθετη ιστορία απ’ ό,τι είναι ευρέως γνωστό. Μέσα από τα τεκμήρια και τα αντικείμενα της συλλογής του ΚΣΥΜΕ, πολλά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά δημόσια, η έκθεση «Ο Ιάννης Ξενάκης και η Ελλάδα» επιτρέπει μια νέα ανάγνωση της τρικυμιώδους και συχνά αντιφατικής σχέσης του Ξενάκη με τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα στο πολιτιστικό και πολιτικό πλαίσιο υποδοχής του. Παράλληλα, αναδεικνύει την ανθρώπινη πλευρά και την εξέλιξη της σκέψης ενός διεθνούς πρωτοπόρου.

Επιμέλεια: Σταμάτης Σχιζάκης (ΕΜΣΤ) & Στέλλα Κουρμπανά (Ωδείο Αθηνών - ΚΣΥΜΕ)

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Εύα Μανιδάκη, Θανάσης Δεμίρης (Flux Office)

Ο Σταμάτης Σχιζάκης είναι επιμελητής φωτογραφίας και νέων μέσων στο ΕΜΣΤ

29 Ιουνίου 2023 - 7 Ιανουαρίου 2024

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)

Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ)

211 1019000

Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour

Αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο

2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Mahdi Fleifel, Elefsina Notre Amour, 2023 (στιγμιότυπο)

Η έκθεση προτείνει μια κοινωνικοπολιτική ανάγνωση της Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής του Θριάσιου Πεδίου, εμπνευσμένη από το βιβλίο «Storming the gates of Paradise: Landscapes for politics» (2008) της συγγραφέα, ιστορικού, περιβαλλοντολόγου και ακτιβίστριας Rebecca Solnit, η οποία προσεγγίζει την πολιτική μέσω της κοινωνικής ανάλυσης του τόπου και του τοπίου. Η έκθεση λαμβάνει επίσης υπόψη της το ιστορικό παρελθόν, το οποίο έχει συμβάλει καθοριστικά στη σημερινή ταυτότητα της πόλης. Συρράπτει μνήμη και εμπειρία, χώρο και χρόνο, παρελθόν και παρόν και προτείνει επιπλέον μια ψυχογεωγραφική ανάλυση της πόλης, ενώ πολλοί από τους δεκαέξι διεθνείς καλλιτέχνες που συμμετέχουν εξερευνούν συγκεκριμένα κεφάλαια της ιστορίας και του παρόντος –δημόσιου αλλά και ιδιωτικού– της Ελευσίνας και πραγματεύονται τα τραύματα και τις προσδοκίες της, και το πώς αυτά συχνά συνδέονται μεταξύ τους.

Αν και τα περισσότερα έργα έχουν ως αφετηρία τον ίδιο τον τόπο της Ελευσίνας, το νόημα και η σημασία τους δεν περιορίζεται σε αυτόν αλλά σχετίζεται με ευρύτερα σύγχρονα κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και γεωπολιτικά ζητήματα και διαδικασίες που αφορούν τόπους σε μετάβαση και μετασχηματισμό αλλά και τη σημερινή παγκοσμιοποιημένη συνθήκη. Η πόλη της Ελευσίνας, χαρακτηριστική μεταβιομηχανική περίπτωση, είναι ιδανικό μέρος για να διερευνηθούν μερικές από τις σημαντικότερες σύγχρονες παγκόσμιες διαδικασίες και μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας: από την οικονομική αναδιάρθρωση, τις ραγδαίες αλλαγές στην παραγωγική οικονομία και την εργασία μέχρι το οικολογικό-περιβαλλοντικό ζήτημα, τη μετανάστευση, την πολιτειότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτιστική ταυτότητα. Το «Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour» στόχο έχει, όπως αναφέρει και η Solnit στο βιβλίο της, να αποκαλύψει «την ομορφιά στο πιο σκληρό τοπίο και τον πολιτικό αγώνα στη φαινομενικά πιο γαλήνια θέα», συνδέοντας την πολιτική, την ποιητική και την αισθητική.

Ταυτόχρονα θα παρουσιαστεί μια αρχειακή έκθεση σε επιμέλεια της Δώρας Βασιλάκου με τίτλο «Αισχύλεια: Ένα αρχείο μνήμης», που εστιάζει στη σύνδεση του Φεστιβάλ Αισχυλείων με τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία από την ίδρυσή του μέχρι και το 2016, χρονιά που η Ελευσίνα ανακηρύχθηκε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Κατερίνα Αποστολίδου, Βαγγέλης Βλάχος, Μαρίνα Γιώτη, Αναστασία Δούκα, Mahdi Fleifel, Ιgor Grubic, Aglaia Konrad, Ναταλία Μαντά, Adrian Paci, Serban Savu, Sphinxes (Ιωάννα Τσάκαλου & Μάνος Φλέσσας), Μαρία Τσάγκαρη, Δημήτρης Τσουμπλέκας, Μαριάννα Χριστοφίδου, Maarten Vanden Eynde

Καλλιτεχνική διεύθυνση & επιμέλεια: Κατερίνα Γρέγου

Βοηθός επιμελήτρια: Δώρα Βασιλάκου

Σύμβουλος έρευνας: Γιώργος Σκιάνης

Εκτέλεση παραγωγής: Γιώργος Ευσταθουλίδης / Constructivist Exhibitions & Αντωνία Χαντζή

Συντονισμός έργου: Ζωή Μoυτσώκου - Διεύθυνση Σύγχρονης Τέχνης 2023 Ελευσίς, Αναστασία Τσοπελάκη - αρχιτέκτων

7 Ιουλίου - 30 Σεπτεμβρίου

Παλαιό Ελαιουργείο, X-Bowling Art Center

Ελευσίνα

Στον κύκλο του Τσαρούχη

Ομαδική έκθεση φοιτητών/τριών της ΑΣΚΤ

Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη

Ανδριάνα Φακίνου, Οδός Σικελίας, 2023, λάδι σε χαρτόνι, 68,5 x 103,5 εκ.

Μια ομαδική έκθεση φοιτητών και φοιτητριών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) στον χώρο του Ιδρύματος Γιάννη Τσαρούχη. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας πρώτης και «δοκιμαστικού» χαρακτήρα συνεργασίας του ιδρύματος με την ΑΣΚΤ.

Στην έκθεση παρουσιάζεται μια πλούσια παραγωγή έργων και πληθώρα εικαστικών μέσων: ζωγραφικοί πίνακες, φωτογραφίες, videos, installations και άλλες καλλιτεχνικές κατασκευές. Στο σύνολό τους αντλούν δημιουργικές αφορμές τόσο από τα έργα του Γιάννη Τσαρούχη όσο και από τον ίδιο τον χώρο, όπως και από τα αντικείμενα που βρίσκονται σε αυτόν. Τα τελευταία φαίνεται να αποτελούν εξίσου τεκμήρια της καλλιτεχνικής του οντότητας.

Από τον Οκτώβριο του 2022, μετά από ανοιχτό κάλεσμα σε φοιτητές και αποφοίτους των δύο τμημάτων της ΑΣΚΤ, του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (ΤΕΤ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΘΙΣΤΕ), και μέσα από μια σειρά τακτικών συναντήσεων τόσο στον χώρο του ιδρύματος όσο και στα εργαστήρια της ΑΣΚΤ, οι καλλιτέχνες/-ιδες είχαν την ευκαιρία να ψηλαφίσουν το αρχείο του Τσαρούχη, να μελετήσουν την εργογραφία του, να διαβάσουν τα κείμενά του, να αντικρίσουν τις πολλαπλές εκφάνσεις του ταλέντου του, ποιήματα, σκηνικά, κοστούμια, ζωγραφική και ταπισερί. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, μπόρεσαν ακόμα και να δουλέψουν τα έργα τους στο ίδρυμα, στον ίδιο χώρο δηλαδή που εργαζόταν και ο ίδιος.

Συμμετέχουν: Λία Βάρσου, Βασίλης Βιτολιάνος, Νίκος Γεωργακόπουλος, Αναστασία Γεωργίτση, Σοφία Δαμουλή-Πλαΐνη, Ελίνα Καραδήμα, Μαργαρίτα Κοβάτσεβα, Ακριβή Κούκουλη, Ορέστης Λαδένης, Δημήτρης Μανταδάκης, Μαρίνα Μαρκουλή, Χρήστος Μπαλαγιάννης, Αλεξάνδρα Μπαρή, Μάριος Μποβολής,Δήμητρα Μπουρίτσα, Σάββας Παπαλού, Κώστας Παπαντώνης, Ντέπη Παυλίδου, Νίκος Παλαιολόγος, Άννα Σπυράκη, Πέτρος Στράγκας, Ζαφειρία Τριβιζά, Αγγελική Τσουκαλά, Ανδριάναα Φακίνου, Νατούλα Φραγκαθούλα, Εύα Χιλέτη Εύα

Επιμέλεια έκθεσης: Νίκος Ναυρίδης, Κώστας Χριστόπουλος

Θεωρητική υποστήριξη: Ματίνα Τσιγκάκου

22 Ιουνίου - 31 Ιουλίου

Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη, Πλουτάρχου 28, Μαρούσι

210 8062636-7

Encore: Νέα Ελληνική Ζωγραφική

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Στέλιος Καραμανώλης, Χωρίς τίτλο, 2022, ακρυλικό, χρωματιστό μολύβι σε καμβά, 160 x 145 εκ. Παραχώρηση Dio Horia Gallery

H έκθεση περιλαμβάνει ζωγράφους έως περίπου 40 ετών. Το κριτήριο ωστόσο δεν είναι αυστηρά ηλικιακό αλλά κατά κύριο λόγο αισθητικό. H έκθεση αναζητά νέες μορφές, γλώσσες και χειρονομίες, καλλιτέχνες που διερευνούν καινούργιους, συναρπαστικούς και αναπάντεχους δρόμους στη σύγχρονη ελληνική τέχνη. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή ζωγραφική ποιότητα και παράλληλα επιδιώκει να προτείνει μεθοδολογικά εργαλεία για την κατανόηση και την αξιολόγηση της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής. Η έκθεση έχει προκύψει από συστηματική έρευνα πεδίου, επισκέψεις στα εργαστήρια και εκτεταμένες συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Λαμβάνει δομικά υπόψη της τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι ζωγράφοι σκέφτονται το παρόν και την ιστορικότητα τόσο του έργου τους όσο και ευρύτερα της σύγχρονης ζωγραφικής.

Επιμέλεια: Ελένη Κούκου, Χριστόφορος Μαρίνος, Θεόφιλος Τραμπούλης

24 Ιουνίου - 10 Σεπτεμβρίου, Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, (Κτίριο Α & Κτίριο Β)

Diane Tuft: Frozen in Time

Artworx

Diane Tuft, Ultraviolet Shapes, Disko Bay, Greenland.

Η πρώτη έκθεση φωτογραφίας στην Ελλάδα της κορυφαίας Αμερικανίδας φωτογράφου Diane Tuft με τίτλο «Frozen in time». Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη πάνω στην κλιματική αλλαγή, παρουσιάζει μια σειρά εντυπωσιακών φωτογραφιών από τα ταξίδια της στην Ανταρκτική και στην Αρκτική. Ο φακός της αιχμαλωτίζει το απόλυτο λευκό των παγόβουνων, το εκτυφλωτικό φως του χιονιού, το καταγάλανο του ουρανού και το πυκνό μπλε του ωκεανού. Ένας άλλος κόσμος ανοίγεται μπροστά μας και μας καλεί να τον γνωρίσουμε.

Τα έργα της Tuft έχουν σκοπό να μας ευαισθητοποιήσουν στις δραματικές αλλαγές που επιφέρει η υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι φωτογραφίες της αποτυπώνουν τόσο την ανεξάντλητη ομορφιά των απομακρυσμένων τόπων όπου ταξίδεψε, από τον Βόρειο ως τον Νότιο Πόλο, αλλά και τα αποτελέσματα της ανθρώπινης επιρροής στο κλίμα της Γης, που πλέον είναι ιδιαίτερα εμφανείς.

Η έκθεση περιλαμβάνει δύο ομάδες φωτογραφιών. Για την πρώτη, με τίτλο «To λιώσιμο της Αρκτικής: Eικόνες ενός υπό εξαφάνιση τοπίου», ταξίδεψε με αεροπλάνο, πλοίο και ελικόπτερο στους παγετώνες του Svalbard, στη Νορβηγία, στην Αρκτική και στη Γροιλανδία, τα καλοκαίρια του 2015 και του 2016. Οι φωτογραφίες της αποκαλύπτουν ταυτόχρονα τη μοναδική ομορφιά και την έντονη τρωτότητα αυτών των περιοχών του πλανήτη. Στη δεύτερη ομάδα με τίτλο «Gondwana: Εικόνες από έναν παμπάλαιο τόπο», χάρη σε μια επιχορήγηση από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, ταξίδεψε στην Ανταρκτική για έξι εβδομάδες. Η σειρά φωτογραφιών της από εκείνο το ταξίδι καταγράφει το δραματικό φυσικό τοπίο αυτής της απομακρυσμένης, παμπάλαιας ηπείρου και αποτυπώνουν τα υψηλά επίπεδα του υπεριώδους φωτός εκεί, προβάλλοντας τις ορατές επιπτώσεις που έχει επιφέρει μέσα στον χρόνο η κλιματική αλλαγή.

28 Ιουνίου - 9 Αυγούστου

Artworx

Κολοκοτρώνη 1, Κηφισιά

210 6236721

Sasha Streshna: Devon Loch

Kalfayan Galleries

Sasha Streshna, Rock, Paper, Scissors, 2023. Λάδι σε καμβά, 120 x 200 εκ. Ευγενική παραχώρηση Kalfayan Gallerie, Αθήνα - Θεσσαλονίκη

H γεννημένη στην Ουκρανία και απόφοιτη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας Sasha Streshna παρουσιάζει μια νέα σειρά ελαιογραφιών που συνεχίζουν την έρευνά της πάνω στην παράδοση της ιστορικής δυτικής ζωγραφικής, εστιάζοντας κυρίως σε αναπαραστάσεις βίας, καταστολής και εξουσίας. Για τη νέα αυτή σειρά η Streshna αντλεί υλικό από τις εικονογραφήσεις σοβιετικών σχολικών βιβλίων Ιστορίας. Συγκαλύπτοντας τα στοιχεία που θα επέτρεπαν στον θεατή να αναγνωρίσει το απεικονιζόμενο γεγονός, μεταπλάθει τις εικόνες μέσω της γλώσσας της ζωγραφικής με υπαινικτικά περιγράμματα και χρωματική παλέτα, φαινομενικά χωρίς υψηλές εντάσεις. Πραγματεύεται έτσι ιστορίες εξεγέρσεων, ανυπακοής και ρήξεων περισσότερο ως ασαφείς αναμνήσεις και ψυχικά φορτία παρά ως συγκεκριμένα συμβάντα.

Ο Devon Loch, από τον οποίον παίρνει η έκθεση το όνομά της, ήταν ένα φημισμένο βρετανικό άλογο κούρσας. Το 1956, στο Grand National του Ηνωμένου Βασιλείου, λίγο πριν τερματίσει πρώτος, σταμάτησε και ξάπλωσε ακίνητος στο χώμα, αφήνοντας τα άλλα άλογα να τον προσπεράσουν. Η έκφραση «to do a Devon Loch» δηλώνει έκτοτε την απρόσμενη αποτυχία μπροστά στο ενδεχόμενο της νίκης. Αν και σε πρώτο επίπεδο ο τίτλος αυτός υπαινίσσεται μια αδυναμία τόσο της ζωγραφικής όσο και της πολιτικής πράξης να κατανοήσουν και να μεταπλάσουν τον κόσμο, αφήνει να εννοηθεί πως η ανυπακοή είναι πάντα μία από τις ύψιστες εκφράσεις αυτοδιάθεσης και ελεύθερης βούλησης. Η ασαφής ανάμνηση είναι συγχρόνως και ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για το μέλλον.

28 Ιουνίου - 16 Σεπτεμβρίου

Kalfayan Galleries, Χάρητος 11, Κολωνάκι

Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι

Γκαλερί Ρεβέκκα Καμχή

Έργο του Κωνσταντίνου Κακανιά.

Μια ομαδική έκθεση με Έλληνες καλλιτέχνες. Παρόλο που η γκαλερί Καμχή από την ίδρυσή της, είκοσι οκτώ χρόνια πριν, στόχο είχε να φέρει το ελληνικό κοινό κοντά σε ξένους καλλιτέχνες και στη διεθνή εικαστική σκηνή, φέτος το καλοκαίρι για πρώτη φορά καθώς έχουν αλλάξει πολλά και η Αθήνα είναι πια εντελώς διαφορετική η γνωστή γκαλερίστα νιώθει την ανάγκη να παρουσιάσει στη διεθνή σκηνή την Ελληνική δημιουργία.

Η έκθεση «Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι» είναι μια καλοκαιρινή σύναξη αγαπημένων της καλλιτεχνών, πολύ στενά συνδεδεμένων με την ιστορία της γκαλερί, όπως οι Ανδρέας Αγγελιδάκης, Αλέξης Ακριθάκης, Νίκος Αλεξίου, Αλέξανδρος Γεωργίου, Κωνσταντίνος Κακανιάς, Ιάσονας Καμπάνης, Ντιάννα Μαγκανιά, Μίλτος Μανέτας, Τάκις. Συμμετέχουν και δύο νέοι καλλιτέχνες, ο Ζήσης Μπλιάτκας και ο Δημήτρης Γκέτσης.

15 Ιουνίου - 22 Σεπτεμβρίου

Γκαλερί Ρεβέκκα Καμχή

Λεωνίδου 9, Μεταξουργείο

210 5233049

The Breeder Χ 3: Αμαλία Βεκρή / Όλγα Μιλιαρέση-Φωκά / The Rubble Chute Order

Amalia Vekri, "Portrait of a Female Vampire", 2022, oil, acrylic gouache on canvas, 85 x 59,5 εκ. Olga Migliaressi-Phoca, "HER MESS", 2023, Limited edition advertising prints, Unframed: 84 x 59,5 | Framed: 87 x 61,2 εκ.

Τα έργα της Αμαλίας Βεκρή λειτουργούν όπως κάποια περίεργα σκληροπυρηνικά ψυχαναλυτικά πορτρέτα καταστάσεων, όπως τα σκίτσα που μπορεί να ζητήσει ο γνωσιακός συμπεριφοριστής θεραπευτής σου να φτιάξεις, αντλώντας από το φαντασιακό σου.

Η ατομική έκθεση της Όλγας Μιλιαρέση-Φωκά με τίτλο «Risky Business» είναι μια εξερεύνηση της έμφυλης ταυτότητας, των μέσων αναπαράστασής της και της σύνθετης αλληλεπίδρασης μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου. Η έκθεση ανατρέπει τα όρια και προκαλεί τα δεδομένα πρότυπα, ενώ γίνεται έναυσμα για περισυλλογή και ενδοσκόπηση. Γραφικά σήματα, άμεσα αναγνωρίσιμα, οικεία, μέρος πλέον του οπτικού μας λεξιλογίου, αποκτούν νέα μορφή, διευρύνοντας τη νοηματοδότησή τους. Μια ποπ αισθητική σε συνδυασμό με καυστική διάθεση και κριτική οπτική.

Αντλώντας έμπνευση από την ομώνυμη ταινία του 1983, στο «Risky Business» η καλλιτέχνις συνδυάζει την ανάληψη ρίσκου με στόχο την απόλαυση, προτρέποντας το κοινό να αμφισβητήσει τις κοινωνικές προσδοκίες και να αγκαλιάσει τους «κινδύνους» που είναι εγγενείς στην επιδίωξη ονείρων και επιθυμιών. Δώδεκα καθρέφτες, ένας για κάθε μηνιαίο εξώφυλλο, όπου συνυφαίνονται προσωπικές εμπειρίες με τις ευρύτερες κοινωνικές επιταγές, ένας εσωτερικός διάλογος με καλλιτέχνες που εκτείνονται σε διαφορετικές περιόδους της Ιστορίας της Τέχνης (Lucas Samaras, Joan Jonas, Dan Graham, Olafur Eliasson) και έχουν διερευνήσει τη χρήση ανακλαστικών επιφανειών στις πρακτικές τους.

Τo The Breeder Studyroom είναι ένας διαμορφωμένος χώρος μέσα στο κτίριο της Βreeder, όπου η γκαλερί προσκαλεί καλλιτέχνες να στήσουν ένα προσωπικό studyroom. Tο εγχείρημα σκοπεύει να προσφέρει στους «ενοίκους» του την ευκαιρία να μοιραστούν μέρος της δημιουργικής τους διαδικασίας με το κοινό, παρουσιάζοντας αναφορές, αντικείμενα από το στούντιό τους ή παράλληλα πρότζεκτ και πειραματισμούς. Φέτος ο Ανδρέας Αγγελιδάκης καταλαμβάνει τον χώρο, παρουσιάζοντας το πρότζεκτ «The Rubble Chute Order».

Τα έργα αποτελούν ανάθεση από το Audemars Piguet Contemporary.

8 Ιουνίου - 31 Αυγούστου

The Breeder

Ιάσονος 45, Μεταξουργείο

210 3317527

Resilient by Nature

Γκαλερί Ζουμπουλάκη

Φίλιππος Θεοδωρίδης, Άτιτλο, 40 x 30εκ. Λάδι και ακρυλικό σε καμβά, 2023. @ZoumboulakisGalleries

Μια επιλογή έργων τα οποία αγγίζουν θέματα που αφορούν τη σχέση της φύσης και της ανθρώπινης συνείδησης, και εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα εικαστικών μέσων, όπως ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία και βίντεο, ενώ παρουσιάζουν διαφορετικές οπτικές των τρεχουσών περιβαλλοντικών προκλήσεων και τα νέα οικοσυστήματα που συνεχώς αναδύονται. Στην ομαδική έκθεση «Resilient by Nature» δεκατέσσερις καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες παρουσιάζουν έργα που προσεγγίζουν την έννοια της ανεκτικότητας, της προσαρμοστικότητας αλλά και του φυσικού τοπίου εν γένει, επισημαίνοντας την ικανότητα των ζωντανών οργανισμών αλλά και των φυσικών διεργασιών να επαναπροσδιορίζονται, να ανακάμπτουν και να ευδοκιμούν μπροστά σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, φυσικές καταστροφές ή διαταραχές και παρεμβάσεις στα φυσικά οικοσυστήματα τους. Ο τίτλος της έκθεσης στέκεται τόσο κυριολεκτικά ως συνώνυμο της διαδικασίας προσαρμογής σε νέες συνθήκες και στους εναλλακτικούς τρόπους επιβίωσης, όσο και μεταφορικά ως μια φράση που δίνει έμφαση στην έννοια της αντίστασης και της φυσικής ανθεκτικότητας που εμπεριέχεται στην ανθρώπινη ύπαρξη.

Συμμετέχουν: Αγγελή Ηώ, Γκολέμας Μίλτος, Εφέογλου Δημήτρης, Θεοδωρίδης Φίλιππος, Κεχαγιόγλου Χρήστος, Κούκου Βασιλική, Μόσχος Νίκος, Μυλωνά Ελένη, Παπακώστας Αχιλλέας, Ράλλη Ιωάννα, Ροζάκη Σοφία, Ρόκος Στέφανος, Φλέσσα Δέσποινα, Ψυχοπαίδης Γιάννης

6 Ιουλίου - 9 Σεπτεμβρίου

Γκαλερί Ζουμπουλάκη, πλ. Κολωνακίου 20

Flower Power 2

FokiaNou Art Space

Έργο του Παναγιώτη Φερεντίνου.

Η FokiaNou Art Space φιλοξενεί την ομαδική έκθεση «Flower Power 2», που αποτελεί τη συνέχεια της επιτυχημένης έκθεσης η οποία παρουσιάστηκε πέρσι το καλοκαίρι με θέμα τα λουλούδια. Ο ντελικάτος κόσμος των λουλουδιών μάς συναρπάζει με την ομορφιά του, ενώ το μυστήριο των μεταμορφώσεών τους και ο αέναος κύκλος της ζωής τούς χαρίζει ελπίδα. Οι καλλιτέχνες της έκθεσης αντλούν έμπνευση από αυτά τα πολύχρωμα δώρα της φύσης, με τη διαχρονική τους επίδραση στον άνθρωπο και την τέχνη, και αυτό αποτυπώνεται έντονα στα έργα τους. Η έκθεση «Flower Power 2», που παρουσιάζεται στη FokiaNou Art Space σε επιμέλεια του Παναγιώτη Βούλγαρη και της Mary Cox, είναι μια πολύχρωμη απόδραση από την καθημερινότητα που έρχεται να μας υπενθυμίσει την ομορφιά και τη δύναμη της φύσης, προκαλώντας μας έντονα συναισθήματα ευφορίας και χαράς.

Συμμετέχουν: Blanka Amezkua, John Bicknell, Ανδρομάχη Γιαννοπούλου, Jane Grover, Piyi Wong, Κυβέλη Ζαχαρίου, Μαρία Καρασαββίδου, Mary Cox, Λί, Χρήστος Μοβίδης, Adrienne Delbecq, Δέσποινα Πανταζή, Kristel Pent, Geeta Roopnarine, Παναγιώτης Φερεντίνος

Επιμέλεια έκθεσης: Παναγιώτης Βούλγαρης & Mary Cox

27 Ιουνίου - 8 Ιουλίου 2023

FokiaNou Art Space

Φωκιανού 24, 7ος όροφος, Παγκράτι

Summer in the City

Γκαλερί Σκουφά

Mία από τις επιβλητικές μαρμάρινες προτομές του Caillard.

Αναγνωρίσιμοι ξένοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας καλλιτεχνικής σκηνής συμμετέχουν στην έκθεση με έργα όπου πρωταγωνιστούν πoπ μορφές, σούπερ ήρωες, ακόμη και γνωστά εμβληματικά έργα. Το χιούμορ, οι οπτικές ψευδαισθήσεις και το παιχνίδι με την προοπτική κυριαρχούν και μας καλούν να αναζητήσουμε τη δική μας ερμηνεία. Οι Έλληνες καλλιτέχνες εμπνέονται από το ελληνικό καλοκαίρι, τα μαγευτικά τοπία και τις ηλιόλουστες ημέρες. Θέτοντας ως αφετηρία τη δύναμη της φύσης, ο θεατής μπορεί να περιπλανηθεί σε ειδυλλιακά μέρη και να αναπολήσει τις δικές του προσωπικές αναμνήσεις των καλοκαιρινών ημερών. Η έκθεση ολοκληρώνεται με μια σειρά γλυπτών έργων διαφορετικών τεχνοτροπιών, όπως τα αναγνωρίσιμα balloon animals του Koons, τα πολύχρωμα κεραμικά του Χαδούλη, οι επιβλητικές μαρμάρινες προτομές του Caillard και τα μεταλλικά ζώα του Inglesis.

Συμμετέχουν: Barnabe, Jisbar, Patrick Rubinstein, Henri Inglesis, Leo Caillard, Jeff Koons, Maxim Wakultschik, Νεκτάριος Αποσπόρης, Τάνια Δημητρακοπούλου, Γιάννης Κόττης, Γιώργος Χαδούλης

4 Ιουλίου - 31 Αυγούστου

Γκαλερί Σκουφά

Σκουφά 4, Κολωνάκι

210 3643025

LANDS/SexLife

opbo studio

Lito Kattou, Anniversaries, 2021 Installation view of T293, Rome at Frieze London 2021 Unworlding section curated by Cedric Fauq

Στη νέα ατομική έκθεσή της η Λητώ Κάττου επεξεργάζεται τα χαρακτηριστικά και τους συμβολισμούς των Μαντισσών (Mantodea) ως ένα είδος που αντιμετωπίζει τη ζωή μέσω της επιβίωσης, το σεξ ως αντίσταση μέσω του κανιβαλισμού. Μέσα από ένα νέο σώμα έργων από ανάγλυφα (reliefs), η Κάττου αποτυπώνει την κυκλικότητα του χρόνου ως μια αχρονική δομή, το μοιραίο που αποδίδεται στη γυναικεία ταυτότητα ως παραβολή για την προστασία της ζωής και το τοπίο ως μέσο για την αλλαγή των κυρίαρχων γεωπολιτικών αφηγήσεων.

Στην έκθεση «LANDS/SexLife» χαρτογραφείται ένας ατέρμονος και ανοίκειος κόσμος, προσκαλώντας το κοινό να τον βιώσει σαν μια πράξη ξεμυαλίσματος που θα αποκαλύψει διαφορετικές επιθυμίες, έρωτες, επιτυχίες και ασφαλείς χώρους. Ένα παράλληλο, ανεξερεύνητο σύμπαν μέσα από μία ongoing performance που θα συνομιλεί με τα έργα της Κάττου, λειτουργώντας σαν ένα άλλο μάντρα για την είσοδο του κοινού στον κόσμο της αλλότητας.

Περφόρμερ: Ελένη Αλεξοπούλου, Άννα Ανουσάκη, Λήδα Δάλλα, Σταύρος Καστρινάκης, Κωνσταντίνα Μπάρκουλη, Ραφαήλ Σιδηρόπουλος, Τζωρτζίνα Χολέβα

Επιμέλεια: Ιωάννα Γερακίδη

Συντελεστές περφόρμανς:

Ρούχα: 2WO+1NE=2

Make up - μαλλιά: Σοφία Κοσσάδα

30 Ιουνίου - 27 Ιουλίου

opbo studio

Φίλωνος 86, Πειραιάς

Mira Dancy: See-Thru Palm

Δύο Χωριά Ακρόπολη

Dio Horia, Mira Dancy, Red Root, Acrylic on canvas, 163 x 148 x 4 εκ., 2023

Ατομική έκθεση της καλλιτέχνιδας από το Λος Άντζελες που είναι γνωστή για τα αναπαραστατικά ζωγραφικά έργα της και τις site-specific εγκαταστάσεις της που ενσωματώνουν στοιχεία πλεξιγκλάς και άμμου. Το «See-Thru Palm» αποτελείται από ένα νέο σύνολο έργων ζωγραφικής, σχέδια μελάνης μεγάλου φορμά αλλά και προσθήκες κειμένου και βινυλίου. Σε όλο το φάσμα της δουλειάς της η Dancy χρησιμοποιεί τεχνικές διαστρωμάτωσης για να δημιουργήσει ρήξεις στον χώρο. Τυπολογικά αρμονικά, αλλά πρακτικά αδύνατα, τα οπτικά παράδοξά της υποδηλώνουν πνευματικές και φιλοσοφικές έννοιες της υποκειμενικότητας, της αιωνιότητας και της σχέσης μας με τη φύση. Τα συγκλίνοντα επίπεδα των πινάκων της απεικονίζουν σώματα σε μεταιχμιακές καταστάσεις, όχι μέσω της απαλής διάλυσης της θολότητας αλλά μέσω τολμηρών, σκληρών περιγραμμάτων που παραπέμπουν σε μια αναδιάταξη των φυσικών και ψυχολογικών ιεραρχιών. Οι ιδιότητες της γραμμής, του χρώματος και του σχήματος υποτάσσονται σε θεωρητικές δομές, καθώς οι πίνακες προτείνουν έναν κόσμο ώριμο να ξαναπλαστεί με τη φαντασία, να διαμορφωθεί από τη σκέψη και την αίσθηση.

Οι πίνακες και τα σχέδια μελάνης περιλαμβάνουν μια παιγνιώδη ανταλλαγή μοτίβων ανάμεσα στο φύλλο του φοίνικα (palm) και την παλάμη του χεριού (palm), και τα δύο γλαφυρά αποσωματοποιημένα μέσα στην περιδίνιση του εικονογραφικού κόσμου της Dancy. Η διαμόρφωση μιας οπτικής εμπειρίας μέσω του συνδυασμού χρώματος, γλώσσας και χωρικών χειρονομιών υπαινίσσεται ένα τηλεσκοπικό συνεχές ανάμεσα στην κατοίκηση ενός σώματος, ενός ποιήματος ή ενός δωματίου.

17 Ιουνίου - 29 Ιουλίου

Δύο Χωριά Ακρόπολη

Λεμπέση 5-7 & Πορίνου 16

Ahmet Öğüt: Εργασία μετά την αμοιβή, αγάπη πριν από την εργασία - Ένα VIP lounge για εργαζόμενους στην τέχνη

State of Concept

History Otherwise: Ottoman Socialist Hilmi and Ottoman Women’s Rights Defender Nuriye, Ahmet Öğüt, 2019, 3,50 x 6,43 μ., Digital anamorphic painting courtesy by the artist, view from Weserburg Museum für moderne Kunst, Bremen

Στην πρώτη του ατομική έκθεση στην Ελλάδα με τίτλο «Εργασία μετά την αμοιβή, αγάπη πριν από την εργασία - Ένα VIP lounge για τους εργαζόμενους στην τέχνη» ο Ahmet Öğüt παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα από το ατομικό καθώς και το συλλογικό και συνεργατικό μέρος της πρακτικής του. Σε μια διαρκή αναζήτηση μεταξύ Άμστερνταμ και Βερολίνου, εργάζεται με ένα ευρύ φάσμα μέσων, όπως βίντεο, φωτογραφία, εγκατάσταση, σχέδιο και έντυπα μέσα. Έχει εκθέσει σε όλο τον κόσμο, σε μουσεία όπως το Van Abbemuseum, Eindhoven, το Contemporary Art Centre of South Australia (Adelaide), το Witte de With Centre for Contemporary Art (Rotterdam), η Kunsthalle Lissabon και το Künstlerhaus Bremen.

Στην αθηναϊκή του έκθεση βασίζεται σε μια κριτική αμφισβήτηση του θεσμού της τέχνης, διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο τέμνονται καλλιτέχνης, θεατής και επιμελητής. Σε μια νέα ανάθεση εγκατάστασης που περιλαμβάνει προηγούμενα έργα ο καλλιτέχνης αναδημιουργεί οπτικά ένα VIP Lounge για επισφαλείς εργαζόμενους στον πολιτισμό, κάνοντας ένα ισχυρό σχόλιο για τις αβέβαιες συνθήκες των ελεύθερων επαγγελματιών της τέχνης στην Ελλάδα και όχι μόνο, οι οποίοι πολλές φορές εργάζονται δωρεάν, χωρίς συμβάσεις ή με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις μηδενικών ωρών. Μέσα στην εγκατάσταση θα ενεργοποιηθούν προηγούμενα έργα του καλλιτέχνη, ο θεατής μπορεί να δει παραδείγματα από προηγούμενα συνεργατικά και συλλογικά έργα αλλά και άλλοι εργαζόμενοι στον πολιτισμό θα φιλοξενηθούν ως προσκεκλημένοι ώστε να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Τον Ιούλιο θα τρέχει ένα πρόγραμμα ταινιών στο VIP Lounge.

23 Ιουνίου - 23 Σεπτεμβρίου

State of Concept Athens

Ινστιτούτο Σύγχρονης Τέχνης

Τούσα Μπότσαρη 19, Κουκάκι

213 0318576

From permanence to eternity

HeartbeatInk Gallery

Lonis, “Star Wars – Han Solo and Chewbacca”, oil on canvas

Σαράντα δύο καταξιωμένοι και ανερχόμενοι tattoo artists από την Ελλάδα συμμετέχουν στην πρώτη έκθεση που πραγματοποιείται στην HeartbeatInk Gallery, έναν καινούργιο χώρο τέχνης στο κέντρο της Αθήνας. Κάθε tattoo artist έχει το δικό του tattoo style, το οποίο αποτυπώνεται ανεξίτηλα στο σώμα. Η έκθεση «From permanence to eternity» παρουσιάζει σαράντα ένα έργα που αποτυπώνουν το προσωπικό tattoo style σαράντα δύο καλλιτεχνών του τατουάζ πάνω σε άλλα μέσα.

Συμμετέχουν: Agelos TFB, Alex Gotza, Aria, Betty, Black Stab, Boss667ttt, Chris Papadakis, Dynoz Art Attack, Eliot & Ether, Foxy Lady, Haris Nez, Ifigenia Pearl, Ioannis Piperakis, Klark, Kokkas, Lonis, Magaret, Manu, Marios, Mattylism, NAST, Nefa, Nemesis Marnezou, Nikos Katsoulis, Otheser, Ozone, Panos Georgoulias, Peros, Sera, Sinke, Siemor, Sotja,Taish, Taki Tsan, Tassos Sgardelis, Theofanis Kapsalidis, Tolle, Tzenio, Vanboik, Vasilis Exarchos, Zoey Aboukeinas

Επιμέλεια: Ινώ Μέη

1 Ιουλίου - 10 Αυγούστου

HeartbeatInk Gallery

Τούσα Μπότσαρη 20, Κουκάκι

215 5454009

ROI

© Giorgos Vitsaropoulos

Για τέταρτη συνεχή χρονιά μια προσφυγική κατοικία στον Συνοικισμό του Χαλανδρίου γίνεται σημείο συνάντησης εκπροσώπων της σύγχρονης ελληνικής τέχνης και κατοίκων της γειτονιάς και της γύρω περιοχής σε μία ακόμα έκθεση της ομάδας +oikismos. Η φετινή εικαστική παρέμβαση έχει τον τίτλο «ROI» («Return on Investment») και κεντρικό της θέμα τη διερεύνηση και την επανοικειοποίηση του δημόσιου χώρου με αφορμή τη μετεγκατάσταση του καζίνου της Πάρνηθας στην ευρύτερη περιοχή του Χαλανδρίου - Αμαρουσίου. Το ROI είναι ένας όρος που αποδίδει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την «αξιολόγηση της απόδοσης μιας επένδυσης» και το αστικό περιβάλλον. Ο δημόσιος χώρος γίνεται στην περίπτωση αυτή ένα αντικείμενο «επένδυσης» και κερδοφορίας.

Η πρόθεση της έκθεσης είναι να διερευνήσει και να σχολιάσει τη διαδικασία του αστικού μετασχηματισμού μέσα στον χρόνο αλλά και τη διαφορά αυτών των χώρων ως ξεχωριστών πολιτισμικών ταυτοτήτων, μνημών και συμβόλων, καθώς και να αναζητήσει τους δεσμούς των ανθρώπων, εκφράζοντας τις αισθητικές αξίες ενός πληθυσμού μέσα από τις καθημερινές ανάγκες του και όχι μέσα από στημένα θεματικά πάρκα και «κέντρα αναψυχής».

Η έκθεση, που έχει ως επίκεντρο μια προσφυγική κατοικία στην περιοχή του Συνοικισμού Χαλανδρίου, πραγματοποιείται με την υποστήριξη του δήμου Χαλανδρίου στο πλαίσιο των δράσεων του Φεστιβάλ Ρεματιάς. Συμμετέχουν 33 εικαστικοί και 11 θεωρητικοί, περιλαμβάνει in situ εγκαταστάσεις, περφόρμανς, βίντεο και ομιλίες στα πάρκα, στους δρόμους, στο ρέμα και σε αυλές προσφυγικών κατοικιών.

30 Ιουνίου - 4 Ιουλίου

Χρυσοστόμου Σμύρνης 10, Χαλάνδρι

«Μυτιλήνη, τῇ 26 Σεπτεμβρίου 1922: Έκθεση με αφορμή ένα ημερολόγιο»

Κτίριο Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

To Museolab ξεδιπλώνει στο κοινό της Αθήνας τα θραύσματα της μνήμης μιας τραυματικής περιόδου.

Μια πρωτοβουλία του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αφορμή ένα ημερολόγιο αποτελεί τη δική του συμβολή στις σκέψεις, στις συζητήσεις και στους προβληματισμούς που προκαλεί σε όλους μας η εκατονταετηρίδα της Μικρασιατικής Καταστροφής. Μπροστά σε αυτήν τη δύσκολη επέτειο το Museolab ξεδιπλώνει στο κοινό της Αθήνας τα θραύσματα της μνήμης της τραυματικής αυτής περιόδου, έτσι όπως αυτά έφτασαν μέχρι εμάς, τους «πρόσφυγες» της τρίτης γενιάς, μέσα από προσωπικές ιστορίες, μικροαντικείμενα, ήχους, θολές εικόνες, άλλοτε σκονισμένες και άλλοτε εξιδανικευμένες από τον καιρό.

Η έκθεση δεν φιλοδοξεί να ανακαλύψει τη μία και μοναδική αλήθεια αλλά να μοιραστεί μια σειρά παρατηρήσεων και ερωτημάτων που μπορούν να προκληθούν από ένα πλήθος μικρών και μεγάλων γεγονότων των τελευταίων εκατό χρόνων – μια αφορμή για ερμηνεία του παρελθόντος, αλλά κυρίως του παρόντος. Με κεντρικό αφηγηματικό άξονα ένα αυθεντικό ημερολόγιο που γράφτηκε τον Σεπτέμβριο του 1922, η έκθεση αξιοποιεί όλα τα εκθεσιακά μέσα και δημιουργεί μια πλούσια εμπειρία με αντικείμενα, ψηφιακές εφαρμογές, βίντεο, εικαστικές εικόνες, λόγο, θεατρικά στοιχεία και πρωτότυπη μουσική. Αποτελεί, με άλλα λόγια, μια εφαρμογή όλων των καινοτόμων εκθεσιακών μεθόδων με τις οποίες ασχολείται θεωρητικά και μεθοδολογικά το Εργαστήριο Μουσειολογίας για να υποστηρίξει τις επικοινωνιακές ανάγκες ενός ευρέως φάσματος φορέων από το Βόρειο Αιγαίο και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η επιστημονική επιμέλεια είναι της αναπληρώτριας καθηγήτριας του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Νάσιας Χουρμουζιάδη

1 Ιουλίου - 8 Ιουλίου

Κτίριο Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

Ερμού 134, Θησείο