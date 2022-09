17 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (23-29/9/2022)

ΘΕΑΤΡΟ

«Αίμα στο αίμα» του Γιάννη Καλαβριανού

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ την περιπατητική παράσταση-εγκατάσταση Αίμα στο αίμα σε σύλληψη και σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού, στο πλαίσιο του Πειραιάς Artport ΙΙ. Οι πράξεις αυτοδικίας αποτέλεσαν από την αρχαιότητα τρόπο ατομικής αναζήτησης της δικαίωσης, παρακάμπτοντας τον νόμο. Η παράσταση επιλέγει περιστατικά από την ειδησεογραφία, το δημοτικό τραγούδι και τη λογοτεχνία και οι θεατές περιηγούνται ελεύθερα και για όσο διάστημα επιθυμούν στην Πέτρινη Αποθήκη. Από τα εγκλήματα τιμής και τις βεντέτες μέχρι τα λιντσαρίσματα και τις βιτριολίστριες, το ζήτημα της αυτοδικίας επανέρχεται συνεχώς και με διαφορετικές μορφές. Ο εικαστικά διαμορφωμένος χώρος, τα βίντεο, οι φωτογραφίες, τα πρωτοσέλιδα, οι φωτισμοί, οι τέσσερις ηθοποιοί και ο μουσικός δημιουργούν μια εγκατάσταση αφιερωμένη στις πράξεις εκδίκησης, χωρίς παρέμβαση της Δικαιοσύνης.

Έως 2/10, Πέτρινη Αποθήκη ΟΛΠ, Λιμάνι Πειραιά - Πύλη Ε2, 21:00, 21:20, 21:40 (γκρουπ 25 ατόμων), είσοδος: 8 ευρώ

Μυστήριο_13 Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία

Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει από τις 30 Σεπτεμβρίου και για έξι μόνο παραστάσεις το Μυστήριο_13 Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία σε σκηνοθεσία Γιολάντας Μαρκοπούλου. Ένα χρονικό των Μικρασιατών προσφύγων της Άνω Ελευσίνας με πρωταγωνιστές τους απογόνους τους, κατοίκους του συνοικισμού, σε μια site-specific περιπατητική παράσταση με ελεύθερη είσοδο. Τα μικρά προσφυγόσπιτα και τα αδιέξοδα σοκάκια μαρτυρούν σιωπηλά τις αναμνήσεις του μεγάλου ξεριζωμού. Η προσωπική μαρτυρία του ενός γίνεται η ιστορία των πολλών. Συμμετέχοντες και κοινό αντικρίζουν την καταγωγή και την κληρονομιά των Μικρασιατών μέσα από ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, μουσική και βίντεο-ντοκουμέντα που παραμένουν ασίγαστα εδώ και εκατό χρόνια – μια ζωντανή αναμετάδοση που συνεχίζεται στο διηνεκές και μεταλαμπαδεύεται στις επόμενες γενιές.

30 /9 & 1, 2, 7, 8, 9/10, Συνοικισμός Άνω Ελευσίνας, Μουσείο Ιστορίας και Λαογραφίας Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας, Λαμψάκου 13, 18:30, είσοδος ελεύθερη

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

INFONEWS σε χαρτί εφημερίδας

Ο Πάνος Κωνσταντόπουλος ξεκίνησε να επιμελείται τη στήλη «Infonews» στην εφημερίδα «Έθνος» και έπειτα στην «Εφημερίδα των Συντακτών», χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο παρουσίασης τα infographics. Κάθε Σάββατο το «Infonews» παρουσιάζει θέματα απ’ όλο το φάσμα της ειδησεογραφίας. Η εξέλιξη της στήλης έχει χαρακτήρα κοινωνικού σχεδιασμού, το περίφημο social design. Στον χώρο του «Ρομάντσο» εκτίθενται Infonews από το 2018 έως σήμερα, από 218 συνεχόμενες εβδομάδες. Το εφήμερο της είδησης αποκτά έναν άλλο, συνολικό χαρακτήρα ανάμνησης, κοινωνικού προβληματισμού και εμμονής στην αληθινή και παραστατική δημοσιογραφία.

22/9-6/10, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 1ος όροφος, 12:00-20:00

ΠΑΡΤΙ

SLAM! Vol.12 στο six d.o.g.s

Το SLAM!, με τη γνωστή πια queer αισθητική, inclusive διάθεση, ερωτικό mood και house, techno, acid, electro και dirty disco κατεύθυνση προσκαλεί την underground κοινότητα της πόλης σε ένα πάρτι γεμάτο χορό, ιδρώτα και ελευθερία έκφρασης. Το line-up περιλαμβάνει τους Slam! residents ClubKid και Fro, τον Βερολινέζο Flemish.Fetish, ιδρυτή και resident DJ της δυναμικής queer club night BRENN για πρώτη φορά στην Αθήνα και τον ανερχόμενο DJ Scammer στην παρθενική του εμφάνιση στο gig space σε opening duties. Τέλος, το special hosting της βραδιάς αναλαμβάνουν, κλασικά, οι Les Salopes.

24/9, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, μετά τα μεσάνυχτα, είσοδος: 8 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Shigeru Umebayashi του «In the mood for love» σε μια σπάνια εμφάνιση

Ο συνθέτης της μουσικής των ταινιών 2046, Ιπτάμενα Στιλέτα, In the mood for love, Η κατάρα του χρυσού λουλουδιού, Hannibal: Rising, Shigeru Umebayashi, έρχεται από την Άπω Ανατολή για μια σπάνια εμφάνιση. Τη μουσική του στο Ηρώδειο θα ερμηνεύσει η 40μελής Athens Philharmonia Orchestra με τη συμμετοχή του σχήματος Alex Drakos Ensemble, υπό τη διεύθυνση του φημισμένου Βέλγου μαέστρου Dirk Brossé.

28/9, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, 21:00, είσοδος: 27-85 ευρώ

Οι Βelle and Sebastian live στην Αθήνα

Το συγκρότημα από τη Γλασκόβη με την πολύχρονη πορεία, γεμάτη εξαίσια άλμπουμ και γλυκόπικρες μουσικές ιστορίες, ανοίγει με τον καλύτερο τρόπο το ανανεωμένο Anodos club της οδού Πειραιώς. Aπό το ντεμπούτο άλμπουμ τους «Tigermilk» του 1996 μέχρι το φετινό, δέκατο στη σειρά, «A Bit of Previous», έχουν μεσολαβήσει δεκάδες τραγούδια που έχουν κατακτήσει το κοινό, άλλοτε αφήνοντας στον ακροατή ένα χαμόγελο και άλλοτε μια γλυκιά μελαγχολία. Ανανεωμένοι και ορεξάτοι, έρχονται στην Αθήνα για ένα live που αναμένεται να ανοίξει με τον καλύτερο τρόπο τη νέα σεζόν. Τη συναυλία θα ξεκινήσουν οι Amalia and The Architects, ένα από τα πιο ελπιδοφόρα νέα ονόματα της αγγλόφωνης ελληνικής σκηνής.

23/9, Anodos club, Πειραιώς 183, 20:30, είσοδος: 29 ευρώ

Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου για τρεις βραδιές στο Θέατρο Βράχων

Μετά το διπλό sold-out στις 20 και 21/9 ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου προσθέτει και τρίτη βραδιά, «με τη λαχτάρα οι μουσικές και τα τραγούδια να μας υψώσουν πάνω απ’ τις κακοτοπιές, το μούδιασμα να παραχωρήσει τη θέση του στην ευφροσύνη, η νύχτα να γίνει πιο εύκολη κι η μέρα πιο ευοίωνη». Μαζί του η Μελίνα Κανά.

22/9, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη Βύρωνας, 21:00, είσοδος: 15 ευρώ

«1821, Ελληνική Επανάσταση και μελοποιημένη ποίηση» στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

Η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ξεκινά τη νέα καλλιτεχνική σεζόν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με μια ξεχωριστή συναυλία έργων βραβευμένων σε διαγωνισμό σύνθεσης λυρικού τραγουδιού, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών. Η συναυλία με τίτλο «1821, Ελληνική Επανάσταση και μελοποιημένη ποίηση», σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου, θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο πλαίσιο του εορτασμού των διακοσίων ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

23/9, Εθνική Λυρική Σκηνή, 20:30, είσοδος: 10-15 ευρώ

«Μίκης Θεοδωράκης: Τριλογία»

Ο τριετής κύκλος «Μίκης Θεοδωράκης» συνεχίζεται τη σεζόν 2022-2023 στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με την παρουσίαση τριών κύκλων τραγουδιών του Έλληνα δημιουργού: Λιποτάκτες, Romancero gitano και Μαουτχάουζεν σε νέες ενορχηστρώσεις του Θανάση Παπαθανασίου. Η συναυλία με τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης: Τριλογία» θα πραγματοποιηθεί στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις 24 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με το μουσικό σύνολο Vamos από την Κρήτη, τον εξέχοντα βαθύφωνο της ΕΛΣ Τάσο Αποστόλου και την ερμηνεύτρια Άννα Κώτη.

24/9, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 20:30, είσοδος: 10-15 ευρώ

Ο DJ Krush στην ταράτσα του Gazarte

Από τον Ιανουάριο του 1994 που κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του μέχρι το πρόσφατο δέκατο έκτο του ο DJ Krush έχτισε μια ζηλευτή καριέρα στη Δύση και κατάφερε να γίνει από τους πιο γνωστούς και αναγνωρίσιμους Γιαπωνέζους παραγωγούς. Αποτελεί την ήρεμη δύναμη που συνδυάζει τα διαπολιτισμικά μουσικά ρεύματα και την ηλεκτρονική μουσική με το χιπ-χοπ, την τζαζ και τα γιαπωνέζικα όργανα, κάνοντας χιτ, κερδίζοντας βραβεία (π.χ. αυτό του καλύτερου electronica album στα 2002 AIFM Awards για το «Zen») και γράφοντας υπερβολικά cool μουσική για ταινίες. Θα ανοίξει, πολύ ταιριαστά, ο παραγωγός, DJ και μουσικός RSN.

23/9, Gazarte, Βουτάδων 34 Γκάζι, 22:00, είσοδος: 13 ευρώ, 15 ευρώ (προπώληση)

Οι Jethro Tull ξανά στην Ελλάδα

Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου οι θρυλικοί Jethro Tull θα εμφανιστούν στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά γιατί θεωρούνται από τα σημαντικότερα ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών, βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους στον σκληρό ήχο. Με καταγωγή από το Blackpool της Αγγλίας, οι Jethro Tull ξεκίνησαν το μουσικό τους ταξίδι στα τέλη της δεκαετίας του ’60, κατορθώνοντας να πουλήσουν πάνω από 60 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, να κάνουν περισσότερα από 21 άλμπουμ, μεταξύ των οποίων 11 χρυσά και 5 πλατινένια, και περισσότερες από 3.000 live εμφανίσεις σε 40 χώρες. Ο Ian Anderson και η σπουδαία παρέα του θα μας συντροφεύσουν σε ένα μοναδικό ροκ ταξίδι με υπόκρουση τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας τους.

23/9, Θέατρο Βράχων, Βύρωνας, 21:00, είσοδος: 42 ευρώ

Οι Madrugada στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Δύο χρόνια μετά την επανένωσή τους, οι Madrugada βγαίνουν ξανά στους δρόμους και έρχονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της περιοδείας τους. Στο Παναθηναϊκό Στάδιο φέρνουν το νέο τους άλμπουμ «Chimes at Midnight» αλλά και τις πιο αγαπημένες στιγμές τους σε ένα κοινό που τους λατρεύει και τους ακολουθεί με πάθος. Τη βραδιά θα ανοίξει ένα «δικό μας» κορίτσι, η 25χρονη Ελληνονορβηγή τραγουδίστρια Αμάντα Τένφιορντ.

24/9, Καλλιμάρμαρο, λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, οι πόρτες ανοίγουν στις 18:30, είσοδος: 35 ευρώ

Οι Villagers of Ioannina City στο θέατρο Βράχων

Με τα άλμπουμ και τα live τους οι Villagers of Ioannina City όρισαν τον ήχο ολόκληρης της γενιάς τους, οι στίχοι και οι μελωδίες τους ξέφυγαν από τα μουσικά όρια, έγιναν σύνθημα και ανάμνηση για τους χιλιάδες οπαδούς τους που τους ακολουθούν φανατικά σε κάθε τους εμφάνιση. Μετά από την περσινή Revival Acoustic Tour που άφησε το συναυλιακό της στίγμα σε όλη την Ελλάδα επιστρέφουν με full ηλεκτρικό set σε ένα headline show που η Αθήνα περίμενε εδώ και καιρό. Το Θέατρο Βράχων θα «πάρει φωτιά».

25/9, Θέατρο Βράχων, Βύρωνας, 21:00, είσοδος: 15 ευρώ

Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Γιάννης Κότσιρας στο Θέατρο Βράχων

Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Γιάννης Κότσιρας σε ένα σπάνιο ντουέτο με αγαπημένα κλασικά τραγούδια των τελευταίων δεκαετιών, διασκευές, καινούργια και παλιά τους τραγούδια σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα στο θέατρο Βράχων. Μαζί τους επί σκηνής η Ασπασία Στρατηγού και εξαιρετικοί μουσικοί, φίλοι και συνοδοιπόροι ετών.

26/9, Θέατρο Βράχων, Βύρωνας, 21:00, είσοδος: 18 ευρώ, 20 ευρώ (ταμείο), 15 ευρώ (φοιτητικό/ανέργων/ΑμεΑ)

Ο Eros Ramazzotti στο Ηρώδειο

Ο Ιταλός τροβαδούρος θα επισκεφθεί τη χώρα μας στο πλαίσιο πέντε μαγευτικών και ανεπανάληπτων εμφανίσεων σε σπουδαίους ιστορικούς χώρους απαράμιλλης ομορφιάς και ανυπέρβλητης αισθητικής σε Ευρώπη και Ισραήλ. Ο Eros Ramazzotti, που έχει κατακτήσει τα charts με μια σειρά από τεράστιες επιτυχίες, θα συνδυάσει τα μαγευτικά τραγούδια του με τη φαντασμαγορική ατμόσφαιρα του Ηρωδείου, χαρίζοντας στο κοινό ένα show-σταθμό για τη φετινή σεζόν.

27/9, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, 21:30, είσοδος: 50 ευρώ

Οι The Ocean ζωντανά στο Temple

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι Βερολινέζοι The Ocean βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη, κυκλοφορώντας αναγνωρισμένους δίσκους που έχει αγαπήσει το κοινό, με σκοπό να οδηγήσουν το heavy metal στη νέα εποχή. Με το Phanerozoic II στις αποσκευές τους, έρχονται για να συναρπάσουν το κοινό τους μαζί τους LLNN και τους δικούς μας Playgrounded.

28/9, Temple Athens, Ιάκχου 17, 20:00, είσοδος: 20 ευρώ

O Μιχάλης Καλκάνης με το νέο άλμπουμ του «Emotions» στην ταράτσα του Gazarte

Σε μια μοναδική ζωντανή εμφάνιση οι Mihalis Kalkanis Group θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά το «Emotions», το νέο άλμπουμ τους στην United We Fly, το οποίο ηχογραφήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αλλά και άλλες, νέες και παλιότερες μουσικές. Ο Λευτέρης Ανδριώτης, ο Μιχάλης Καλκάνης, ο Χρήστος Καλκάνης, ο Βασίλης Μπαχαρίδης και ο Ορέστης Μπενέκας υπόσχονται μια αξέχαστη βραδιά με κομμάτια που άλλοτε «ακουμπάνε» περισσότερο στη Δύση και θυμίζουν κινηματογραφικά σάουντρακ και άλλοτε «μυρίζουν» Ελλάδα και Βαλκάνια.

25/9, Gazarte, Βουτάδων 34, Γκάζι, 21:30, είσοδος: 10 ευρώ, 12 ευρώ (ταμείο)