17 πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εβδομάδα (14-20/3)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Patti Smith για δύο βραδιές στη Στέγη

Ένα διαρκώς εξελισσόμενο πρότζεκτ είναι το Correspondences που μετράει πλέον πάνω από δέκα χρόνια ζωής. Βασίζεται σε μια συνεργασία μεταξύ του ιδρυτή της Soundwalk Collective, Stephan Crasneanscki, και της Πάτι Σμιθ, οι οποίοι προσπαθούν να αποτυπώσουν επί σκηνής μια ηχητική μνήμη που αποκαλύπτει ίχνη του παρελθόντος αλλά και τρέχουσες ιστορίες του κόσμου στον οποίο ζούμε. Η ποίηση της Σμιθ ντύνει τα μακρινά ταξιδιωτικά πλάνα σαν σάουντρακ μιας αόρατης πόλης και τα σκηνοθετεί ο Crasneanscki. Συμμετέχουν ο Simone Merli της Soundwalk Collective και ειδικοί καλεσμένοι. Τα visuals της παράστασης είναι από τον Pedro Maia.

14-15/3, 20:30, Κεντρική Σκηνή, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, είσοδος: 5-50 ευρώ

Bedouin Records 10 Years Anniversary

O Constantine Skourlis.

Ένα label showcase με αφορμή τα δέκα χρόνια λειτουργίας της δισκογραφικής εταιρείας (2014-2024). Η Bedouin Records ιδρύθηκε από τον καλλιτέχνη Salem Rashid Skourlis στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και, περνώντας από το Βερολίνο, η έδρα της σήμερα βρίσκεται στο Τόκιο. Από τότε μετράει πάνω από 50 άλμπουμ από καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, δοκιμάζοντας συνεχώς τα όρια του ήχου και της ηλεκτρονικής μουσικής. Στο event θα εμφανιστούν οι fatalism, Mira, Constantine Skourlis και Katharos Chalkos.

15/3, 20:00, Temple Athens, Ιάκχου 17, Γκάζι, είσοδος: 15-20 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Το Φαγητό της Μαρίας Λαϊνά στο ΠΛΥΦΑ

Φωτ.: Γιώργος Στριφτάρης

Ένας ανοιχτός διάλογος για το τι ορίζουμε ως φαγητό. Το φαγητό στο θέατρο συνήθως δεν επιτρέπεται. Πέρα από την καθαρά βιολογική, η ανθρώπινη ανάγκη για τροφή αποκαλύπτει και παραπέμπει σε περισσότερες από μία μορφές πείνας. Το ιδιότυπο κείμενο της Μαρίας Λαϊνά μετά ανεβαίνει ξανά σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λιόλιου για έξι παραστάσεις.

15, 17, 22, 23, 29-30/3, 21:15, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Βοτανικός, είσοδος: 10-15 ευρώ

Rayman, ούρλιαξε

Φωτ.: Ματθίλδη Τούμπουρου

Ο θεωρητικός φυσικός Rayman ετοιμάζεται να παραλάβει το βραβείο που, έστω και με καθυστέρηση, αποφάσισε να του απονείμει η Ακαδημία Επιστημών ως αναγνώριση για το έργο του. Ο Rayman, ζώντας πια αποκομμένος από την ακαδημαϊκή κοινότητα, διχάζεται: να υποταχθεί στην εξουσία της επιτροπής για να καρπωθεί τα προνόμια της διάκρισης ή να αρνηθεί το βραβείο; Τρεις ηθοποιοί και μια λυρική τραγουδίστρια σε μια παράσταση που συμφιλιώνει το μεγάλο άγνωστο με το γνώριμο και το οικείο.

15/3-28/4, Θέατρο Σφενδόνη, Μακρή 4, Αθήνα (Μακρυγιάννη), Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 14-18 ευρώ

Girls & Boys

Ένα σκληρό έργο του Dennis Kelly σε σκηνοθεσία και ερμηνεία της Μυρτώς Κουλουρίδη.

Μια αναπάντεχη συνάντηση στο αεροδρόμιο οδηγεί σε μια έντονη, παθιασμένη σχέση. Γάμος, παιδιά, καριέρα, μια φυσιολογική οικογένεια. Οι ισορροπίες όμως διαταράσσονται και η καθημερινότητα θα πάρει μια εφιαλτική πορεία. Ένα σκληρό έργο του Dennis Kelly σε σκηνοθεσία και ερμηνεία της Μυρτώς Κουλουρίδη

18/3-28/4, Το Πάνω Σπίτι, λεωφ. Αλεξάνδρας 37, Δευτ.-Τρ. 21:15, είσοδος: 10 ευρώ

Το Ονειρόδραμα του Στρίντμπεργκ

Φωτ.: Karol Jarek

Ο Σουηδός θεατρικός συγγραφέας αφηγείται την ιστορία της κόρης του Θεού Αγνής από τη στιγμή που κατεβαίνει από τον ουρανό για να επισκεφθεί τη γη, προκειμένου να γνωρίσει την ανθρώπινη φύση και όσα βιώνει το άγνωστο για εκείνη είδος. Η Γεωργία Μαυραγάνη σκηνοθετεί το έργο ως μια χορική αφήγηση, ένα χειροποίητο θέατρο μεγάλης κλίμακας.

20/3-19/5, Εθνικό Θέατρο - Κτίριο Τσίλλερ - Κεντρική Σκηνή, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Τετ., Κυρ. 19:00, Πέμ.-Σάβ. 20:30, είσοδος: 10-25 ευρώ

Ο Καταποντισμός στο Εθνικό Θέατρο

Φωτ.: Χρήστος Συμεωνίδης

Οι ήρωες του Βασίλη Βηλαρά επισκέπτονται την γκέι Ελλάδα της Μεταπολίτευσης και μεταφέρουν τις επιθυμίες, τις σκέψεις και τις αγωνίες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων εκείνης της περιόδου όπως τις αποτύπωσαν τα ίδια, σε πρώτο πρόσωπο, μέσα από τις επιστολές που έστελναν στο επαναστατικό περιοδικό «Αμφί». Οι παλιές ιστορίες αναμειγνύονται με τις αντίστοιχες εμπειρίες των ατόμων επί σκηνής, διεκδικώντας την ορατότητα και μια ειλικρινή στάση ζωής. Η παράσταση απευθύνεται σε θεατές άνω των 18 ετών.

21/3-28/4, Εθνικό Θέατρο - Θέατρο Rex - Σκηνή «Κατίνα Παξινού», Πανεπιστημίου 48, Πέμ.-Κυρ. 21:00, είσοδος: 5-13 ευρώ

ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

The Last Five Years

Φωτ.: Βαλέρια Ισάεβα

Το δημοφιλές και βραβευμένο μιούζικαλ The last five years σε κείμενο, μουσική και στίχους του σπουδαίου Αμερικανού συνθέτη Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν, ένα από τα δημοφιλέστερα οff-Broadway μιούζικαλ, επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ με μια νεοϋορκέζικη ιστορία ενός ασυνήθιστου έρωτα. Για εννιά μόνο παραστάσεις.

20, 22-24, 26-27, 29-31/3, 20:30 (Κυρ. 19:30), Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: 10-20 ευρώ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Τι είναι αυτό που με κάνει αγόρι;

Φωτ.: Κατερίνα Δρούκα

Η περφόρμανς της Life After Death Theatre Company σε συνεργασία με την Gender Alliance Initiative και με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού επιχειρεί να θέσει ερωτήματα όπως τι είναι αυτό που μας κάνει αγόρια, άντρες, αρρενωπότητες, επαναπροσδιορίζοντας όρους, συμπεριφορές και μοτίβα που συμβαίνουν γύρω και μέσα μας, συνειδητά ή ασυνείδητα, και ορίζουν τη ζωή μας. Σε σκηνοθεσία της Βίκυς Αδάμου και κείμενο του Γιώργου Νικολαΐδη.

Από 16/3, H.ug, Μελιταίων 14, Αθήνα, Σάβ. 21:00, Κυρ. 20.00, είσοδος: 10-15 ευρώ

WALKING IN LIGHT

Μια πολυμεσική site-specific performance σε σκηνοθεσία της Έλενας Ζερβοπούλου και παραγωγής της Diversity United, υπό την αιγίδα και με τη στήριξη του υπουργείου Πολιτισμού, εμπνευσμένη από μαρτυρίες νέων προσφύγων που συνδυάζεται με βιντεο-προβολή και ζωντανή μουσική και αποκαλύπτει το εσωτερικό τους ταξίδι, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητά τους.

17/3, 19:00, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Βοτανικός, είσοδος ελεύθερη

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Futuranna»: Έκθεση αφιερωμένη στην Anna Esposito στην γκαλερί Gramma Epsilon

Στα έργατης η καλλιτέχνιδα επικεντρώνει την κριτική της ματιά στον καταναλωτισμό και την κουλτούρα της σπατάλης.

Τριάντα έργα της ρηξικέλευθης Ιταλίδας εικαστικού Anna Esposito, τα οποία χρονολογούνται από τη δεκαετία του ’60 μέχρι και την πρώτη δεκαετία του 2000, παρουσιάζονται σε επιμέλεια των Paolo Cortese και Francesco Romano Petillo. Στα έργα αυτά η καλλιτέχνιδα επικεντρώνει την κριτική της ματιά στον καταναλωτισμό και την κουλτούρα της σπατάλης, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος της έκθεσης που παραπέμπει στο «Futurama», τη διάσημη έκθεση της Νέας Υόρκης από το 1939.

14/3-15/6, Gramma Epsilon, Αγάθωνος 6, Αθήνα, Τρ.-Σάβ. 11:00-19:00

50 Χρόνια Κύτταρο

Μια αναδρομική έκθεση αφίσας και μια εικαστική έκθεση πορτρέτων με βίντεο, αντικείμενα, μουσικές και ομιλίες που τιμούν τον θρυλικό ροκ ναό της Αθήνας. Στην Αμερική υπήρχε το Fillmore Auditorium, στην Αγγλία το Marquee Club και το UFO και στην Ελλάδα το Ροντέο και το… Κύτταρο. Εκεί, όπου ο Διονύσης Σαββόπουλος, οραματιζόμενος μια βαλκανική ροκ σκηνή, πάντρεψε τα Μπουρμπούλια του με τον μπερντέ του Ευγένιου Σπαθάρη. Oι Socrates Drank The Conium, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, o Δημήτρης Πουλικάκος, ο Βαγγέλης Γερμανός, η Μαρίζα Κωχ, ο Θανάσης Γκαϊφύλλιας και η Δέσποινα Γλέζου είναι μερικοί μόνο από τους καλλιτέχνες που πρωτόπαιξαν στο Κύτταρο, ταυτιζόμενοι στην πορεία με τη συγκεκριμένη μουσική σκηνή.

20-23/3, 11:00-19:00, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων Μελίνα, Ηρακλειδών 66α & Θεσσαλονίκης

ΠΑΡΤΙ

ΚΨΜ ΠΑΡΤΙ ΜΑΣΚΕ

Το γνωστό πάρτι επιστρέφει, αυτήν τη φορά μασκέ και με live μπάντα με frontman τον Τάσο Λάζαρη. Ακολουθεί ένα πολύωρο DJ set από τους Mits Mann και Άρη Θανασούλα, δύο εκ των πιο εκλεκτών μελών του ΚΨΜ από τις πρώτες μέρες του. Ο σκληρός ήχο έχει την τιμητική του.

17/3, 21:00, Arch Club, Κωνσταντινουπόλεως 111, Βοτανικός, είσοδος: 10-12 ευρώ

BRAZILIAN PARTY

Μια βραδιά γεμάτη χρώματα, βραζιλιάνικους ρυθμούς και ενθουσιασμό παρέα με τον Βραζιλιάνο ερμηνευτή Junior Marran, τις Κουβανές Arlyn Gonzales και Rosanna Mailan και την εξαιρετική RM ORCHESTRA, που δίνει ζωή στη μουσική, δημιουργώντας ένα απόλυτα εναρμονισμένο μουσικό ταξίδι γεμάτο ρυθμό και ενέργεια. Επιπλέον, θα υπάρχει ένα εντυπωσιακό samba show από τη Vanessa (Samba Athens) με τέσσερις χορεύτριες επί σκηνής – βραζιλιάνικο πάρτι χωρίς samba δεν γίνεται.

17/3, 23:00, Γύαλινο Μουσικό Θέατρο, Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη, είσοδος: από 15 ευρώ

ΚΥΨΕΛΗ ΒΕΑΤ Carnival Weekend

Ένα μεγάλο διήμερο καρναβαλικό event με ελεύθερη είσοδο.

Η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης υποδέχεται ένα μεγάλο διήμερο καρναβαλικό event με ελεύθερη είσοδο, το οποίο συνδυάζει μουσική, φαγητό, aperitivi, δίσκους βινυλίου, βιβλία και καλή διάθεση. Τη μουσική αναλαμβάνουν οι Chevy & Christian Disko, Express Skopelitis, Diggin’ Deeper, Stivako, Adamantios (Teranga Beat), Palov, DJ MC Theo και Papaioannou (_&Beyond).

16-17/3, 13:00-23:30, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα

Carnival X Rave: Double Stage Party στο Ρομάντσο

Το ΤxR επιστρέφει σε καρναβαλικούς ρυθμούς. Στο ισόγειο θα παίζει αγαπημένα guilty pleasure hits των ’90s, ’00s και ’10s, ενώ παράλληλα στο υπόγειο θα παίζει ένα μεγάλο rave πάρτι μέχρι το ξημέρωμα της Κυριακής. Με τους Maaantz , Fiyahkidd, PJ Mugiwara και Carnival Queen.

16/3, 23:30, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, είσοδος: 6-8 ευρώ

Hideout Events: A Night in Venice

To γνωστό θεματικό πάρτι που διοργανώνεται την Αποκριά με τους 101 Jellyfish, Kim Mav, Miss Lefki, Nick Matthew κ.ά. Το dress code είναι υποχρεωτικό.

16/3, 21:00, Ξενοδοχείο Μπάγκειον, πλ. Ομόνοιας 18, Αθήνα, είσοδος: από 12 ευρώ