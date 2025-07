17 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (3-9/7)

ΘΕΑΤΡΟ

Ηλέκτρα

Σε έναν κόσμο που μαστίζεται από ολοκληρωτισμούς και κοινωνική αδικία, όπου η βία και η εκδίκηση παρουσιάζονται συχνά ως αναγκαίο κακό, η Ηλέκτρα του Σοφοκλή καθίσταται ανατριχιαστικά επίκαιρη. Η τραγωδία αυτή δεν είναι απλώς μια αφήγηση εκδίκησης· είναι ένας καθρέφτης των ανθρώπινων διλημμάτων, της διαχρονικής σύγκρουσης μεταξύ δικαιοσύνης και ηθικής.

4-5/7, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, Αργολίδα, είσοδος: από 10 ευρώ

Θήβα μοναξιά

Φωτ.: Χριστίνα Γεωργιάδου

Βραβευμένος συγγραφέας και σεναριογράφος, ο Κυριάκος Χαρίτος γράφει μια παραλογή εμπνευσμένη από τον μύθο της Αντιγόνης που σκηνοθετεί η Όλια Λαζαρίδου. Αποφεύγοντας τη γραμμικότητα ενός κειμένου που οι θεατές γνωρίζουν απέξω κι ανακατωτά, το Θήβα μοναξιά κινείται τόσο προς τα μπρος όσο και προς τα πίσω, έχοντας τη μορφή ενός παραμιλητού, ενός τραγουδιού.

4-5/07, 21:30, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου, Αργολίδα, είσοδος: από 5 ευρώ

Η πόλη των τυφλών

Φωτ.: Μαρίζα Καψαμπέλη

Ένας άνθρωπος χάνει ξαφνικά το φως του. Μέσα σε λίγες ώρες γίνεται σαφές ότι πρόκειται για μια τύφλωση που δεν μοιάζει με καμία άλλη και είναι μεταδοτική. Τα περιστατικά αιφνίδιας τύφλωσης πολύ γρήγορα κλιμακώνονται και εξαπλώνονται σε όλη την πόλη. Η κυβέρνηση προσπαθεί μάταια να περιορίσει τη μόλυνση, βάζοντας σε καραντίνα τους νοσούντες σε ένα άδειο, παλιό νοσοκομείο.

5-8/7, 21:00, Πειραιώς 260 (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα), Ταύροςμ είσοδος: από 5 ευρώ

Η νύφη και το «Καληνύχτα, Σταχτοπούτα»

Φωτ.: Christophe Raynaud

Η Βραζιλιάνα θεατρική σκηνοθέτις, συγγραφέας και περφόρμερ Καρολίνα Μπιάνκι, βραβευμένη με Αργυρό Λέοντα στη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με μια παράσταση-σοκ που έκανε πρεμιέρα στην Αβινιόν το 2023.

5-6/7, 20:00, Πειραιώς 260, (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα), Ταύρος, είσοδος: από 5 ευρώ

Πολεμικοί ανταποκριτές

Φωτ.: Karol Jarek

Η φρικαλεότητα του πολέμου μέσα από τις περιγραφές ιστορικών, λογοτεχνικών και πρωτότυπων κειμένων, ενταγμένων σε ένα μουσικό σύμπαν. Σε ένα περιβάλλον άχρονο, έξι ανθρώπινα σώματα ξεπροβάλλουν σαν χαλάσματα της πιο αποτρόπαιης ιστορικής μνήμης για να αφηγηθούν με τη φωνή τους τη φρίκη που βίωσαν, με οδηγό τον εκκωφαντικό παλμό του χρόνου που κυλά αδιάκοπα ως ο μέγας παρατηρητής.

5-8/7, 21:00, Πειραιώς 260, (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα), Ταύρος, είσοδος: από 5 ευρώ

Το ημέρωμα της στρίγγλας

Φωτ.: Γιάννης Κουσκούτης

Η σκηνοθέτις Εύα Βλασσοπούλου και ένα χαρισματικό ensemble ηθοποιών ξαναπιάνουν το νήμα της διάσημης αυτής ερωτικής ιστορίας και με λιτά μέσα και φρέσκια θεατρική ματιά ανεβάζουν μια καλοκαιρινή παράσταση που απευθύνεται σε όλους. Η εμβληματική μετάφραση είναι της Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ και η διασκευή του Έκτορα Λυγίζου.

6-19/7, 21:00, Θόλος - Πάρκο - ΚΙΠΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: από 10 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Impermanence

Φωτ.: Pedro Creig

Η Sydney Dance Company (ίδρ.1969), αποτελούμενη σήμερα από 17 χορευτές, είναι από τις πιο δυναμικές ομάδες σύγχρονου χορού στην Αυστραλία. Χαρακτηρίζεται από τη συναισθηματική ένταση των έργων που παρουσιάζει, τον πειραματισμό και την καινοτομία στην εξερεύνηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου σώματος, καθώς και από την ενσωμάτωση παραδοσιακών στοιχείων. Τη μουσική έχει συνθέσει ο διάσημος Μπράις Ντέσνερ, συνιδρυτής του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος «The National».

4/7, 21:00, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου (στάση μετρό Ακρόπολη), είσοδος: από 5 ευρώ

Inhale Delirium Exhale

Φωτ.: Reinout Hiel

Μετά την επιτυχία του One Song (2024), η Μιτ Βάρλοπ επιστρέφει στην Αθήνα με μια παράσταση που στροβιλίζεται μεταξύ μυθικού και σύγχρονου, ατομικότητας και συλλογικότητας – ένα μοναδικό καλλιτεχνικό ταξίδι που προκαλεί, συναρπάζει και αγγίζει βαθιά ό,τι αναγνωρίζεται ως ανθρώπινο. Πέντε ερμηνευτές αλληλεπιδρούν με 1.500 μέτρα υφάσματος, δημιουργώντας έναν ζωντανό καμβά όπου υφαίνονται φόβοι, μυστικά και επιθυμίες.

7-8/7, 21:00, Πειραιώς 260, (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα), Ταύρος, είσοδος: από 5 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Stella Bossi

H Stella εκπροσωπεί την καινούργια γενιά της techno που σπάει τα όρια.

Με τη μοναδική της ενέργεια και τα μαύρα γυαλιά που έχουν γίνει το σήμα κατατεθέν της, η Stella εκπροσωπεί την καινούργια γενιά της techno που σπάει τα όρια. Ετοιμάσου για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη δυνατά μπάσα και μουσική που θα σε ταξιδέψει σε άλλο επίπεδο στο απόλυτο beach club της πόλης.

4/7, 22:00, Bolivar Beach Bar, λεωφ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Veego Records 6 years party

Η Veego Records μόλις έσβησε έξι κεράκια και, όπως υποσχεθήκαμε, θα γιορτάζουμε αυτά τα γενέθλια με ένα πάρτι στην καρδιά του καλοκαιριού και της Αθήνας. Με live εμφανίσεις καλλιτεχνών μας από ολόκληρο το φάσμα της μουσικής σκηνής και με DJ sets φίλων μας, των Turboflow3000, του Chevy αλλά και του τρομερού διδύμου Sotiropoulos x Geranios, που θα σας ξεσηκώσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

5/7, 20:00, Plex, Κεραμεικού 28, είσοδος: από 5 ευρώ

Purple Night XXXXXX

Το Purple Night είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή βραδιά σε κλαμπ – είναι μια κοινότητα. Από την έναρξή του το 2016, έχει γίνει θεμέλιο της συμπεριληπτικής νυχτερινής ζωής της Αθήνας, αγκαλιάζοντας το underground και επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της clubbing εμπειρίας.

5/7, 23:30, AUX Club, Αγίου Όρους 18, είσοδος: από 10 ευρώ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Φιλαρμονική του Μονάχου - Andrés Orozco-Estrada - Hilary Hahn

H Hilary Hahn.

Σε άλλη μία υψηλού επιπέδου κλασική συναυλία στο Ηρώδειο θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε τη Φιλαρμονική του Μονάχου στην πρώτη της εμφάνιση στο ρωμαϊκό ωδείο, όπου συμπράττει με την κορυφαία σολίστ του βιολιού Χίλαρι Χαν υπό τη διεύθυνση του χαρισματικού Andrés Orozco-Estrada.

6/7, 21:00, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου (στάση μετρό Ακρόπολη)

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Release Athens 2025 / The Prodigy + Pendulum + Bob Vylan

Οι Prodigy ξανά στο Release.

Ο Liam Howlett και ο Maxim φέρνουν ένα νέο κύμα ηλεκτρισμένης ενέργειας και μαζί με τους Leo Crabtree (drums) και Rob Holliday (κιθάρα) θα μας υπενθυμίσουν για άλλη μια φορά γιατί παραμένουν μία ασύγκριτη δύναμη της ηλεκτρονικής σκηνής εδώ και 34 χρόνια. Μαζί τους, ως very special guests, οι drum ‘n’ bass πρωτοπόροι Pendulum αλλά και το ντουέτο των Bob Vylan.

4/7, 18:00, πλατεία Νερού, Φάληρο - Φάληρο, Αττική, είσοδος: από 62 ευρώ

Green Day

Το μεγάλο απωθημένο του ελληνικού κοινού επιτέλους θα βρεθεί στην Αθήνα.

Για τα 20α του γενέθλια, το Ejekt Festival αποφάσισε να τραγουδήσει «Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once?» και να παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους Green Day! Το μεγάλο απωθημένο του ελληνικού κοινού επιτέλους θα βρεθεί στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής, έχοντας πουλήσει πάνω από 75.000.000 δίσκους παγκοσμίως!

6/7, 16:00, ΟΑΚΑ, Μαρούσι, είσοδος: από 80 ευρώ

Nicola Piovani

O Νικόλα Πιοβάνι, ένας αληθινός μουσικός θρύλος του παγκόσμιου κινηματογράφου, ανεβαίνει στη σκηνή του Ηρωδείου.

Ο συνθέτης που έχει σφραγίσει τον ιταλικό κινηματογράφο των τελευταίων πενήντα χρόνων, μαθητής και συνεχιστής της αισθητικής του Μάνου Χατζιδάκι, δημιουργός περισσότερων από 130 σάουντρακ, διάδοχος του Νίνο Ρότα στις τελευταίες ταινίες του Φελίνι και βραβευμένος με Όσκαρ, ο Νικόλα Πιοβάνι, ένας αληθινός μουσικός θρύλος του παγκόσμιου κινηματογράφου, ανεβαίνει στη σκηνή του Ηρωδείου σε μια συνεργασία του Φεστιβάλ με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

8/7, 21:00, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου (στάση μετρό Ακρόπολη)

The Dandy Warhols

Φωτ.: Ray Gordon

H Αθήνα ετοιμάζεται για μια αξέχαστη βραδιά, καθώς οι Dandy Warhols επιστρέφουν σε μια χώρα που τους αγάπησε πολύ. Από το 1994 η αμερικανική μπάντα (Courtney Taylor-Taylor, Peter Holmström, Zia McCabe και Brent DeBoer) έχει καθορίσει τα όρια του rock‘n’roll με επιτυχίες όπως το «Every day should be a holiday», το «Not if you were the last junkie on earth» και, φυσικά, το «Bohemian like you». Πέρυσι, με το άλμπουμ «Rockmaker» απέδειξαν ξανά το μεγαλείο τους, συνεργαζόμενοι με θρύλους όπως ο Slash, ο Frank Black και η Debbie Harry.

9/7, 21:00, Universe Live Space, Παρ. Λεωφόρου Κηφισού 87, Αιγάλεω

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

26o Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ

Mια γιορτή που στηρίζεται στην προσφορά και την αλληλεγγύη, γνωριζόμαστε, διαμορφώνουμε νέες σχέσεις, χτίζουμε γέφυρες.

Η γιορτή των ανθρώπων που θέλουν έναν κόσμο χωρίς συρματοπλέγματα και πολίτες β’ κατηγορίας, έναν κόσμο ανοιχτό για την καθεμιά, το καθένα και τον καθένα. Η απάντηση στην εξατομίκευση, στον ανταγωνισμό, στον κυνισμό, στο μίσος. Σε μια γιορτή που στηρίζεται στην προσφορά και την αλληλεγγύη, γνωριζόμαστε, διαμορφώνουμε νέες σχέσεις, χτίζουμε γέφυρες εκεί όπου οι άλλοι ορθώνουν τείχη.

4-6/7, 12:00, Πάρκο Γουδή