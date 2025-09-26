17 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (25/9-1/10)

ΘΕΑΤΡΟ

Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα

Μετά τον θάνατο του δεύτερου συζύγου της, η Μπερνάρντα Άλμπα γίνεται τυραννική με τις πέντε κόρες της, που σπάνια έχουν οποιαδήποτε επαφή με το άλλο φύλο. Επιβάλλει πένθος οκτώ χρόνων και τον εγκλεισμό τους στο σπίτι. Το έργο επικεντρώνεται στα ζητήματα της καταπίεσης, του συμβιβασμού και του πάθους και στην επιρροή των ανδρών στις γυναίκες. Η τυραννική συμπεριφορά της Μπερνάρντα απέναντι στις κόρες της προμηνύει τη φύση του φασιστικού καθεστώτος του Φράνκο στην Ισπανία.

26/9-9/12, Τεχνοχώρος Εργοτάξιον, Διογένους 1, Άγιος Δημήτριος, Παρ. 21:15, είσοδος: από 7 ευρώ

Surriento - Ο κόσμος ξανά

Δύο άνθρωποι συναντιούνται στο ίδιο σημείο, την ίδια ώρα, ερωτεύονται ξανά και ξανά κάθε φορά που γνωρίζονται.

«Είμαστε η αγάπη που ρουφήχτηκε στον χρόνο. Μακάρι να μπορούμε να σώσουμε μέσα στη μνήμη κάτι από αυτή την αγάπη». Δύο άνθρωποι συναντιούνται στο ίδιο σημείο, την ίδια ώρα, ερωτεύονται ξανά και ξανά κάθε φορά που γνωρίζονται, αλλά μόνο ένας από τους δυο μπορεί να ανατρέψει το τέλος της ιστορίας τους.

29/9-30/12, Τεχνοχώρος Εργοτάξιον, Διογένους 1, Άγιος Δημήτριος, Δευτ.-Τρ. 21:15, είσοδος: από 10 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

Flora mirabilis

Η αριστουργηματική μουσική του εκλεκτικού κοσμοπολίτη Κερκυραίου μουσουργού Σπυρίδωνος-Φιλίσκου Σαμάρα προβάλλει αντάξια των μεγάλων Ευρωπαίων δημιουργών όπερας της εποχής του. Η «Flora mirabilis» χαρακτηρίζεται ως «μουσικός μύθος σε τρεις πράξεις». Το λιμπρέτο, στα ιταλικά, είναι του Φερντινάντο Φοντάνα, του λιμπρετίστα των δύο πρώτων μελοδραματικών έργων του Τζάκομο Πουτσίνι, και η αλληγορική υπόθεση διαδραματίζεται στη μεσαιωνική Σουηδία.

27/9, 19:30, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, είσοδος: 10-60 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Αγοραφοβικό Φεστιβάλ 2025

Οι TURBOFLOW3000.

Μια μεγάλη γιορτή της ανεξάρτητης ελληνικής μουσικής σκηνής επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε επιμέλεια της ράπερ Sci Fi River με ένα ετερόκλητο και πλούσιο line-up που στα highlights του περιλαμβάνει τον Ντίνο Σαδίκη των Εν Πλω, τον Κώστα Τουρνά αλλά και το ραπ ντουέτο των Τάκι Τσαν και DJ Axl μαζί με την 0-100 Σειρένε και τη Ms Morris. Επιπλέον, θα εμφανιστούν οι Nekrotsoulithra, οι Turboflow 3000, η Nalyssa Green, η Chraja και ο Libys, Τάμτα μαζί με τον Die Arkitekt, η Δεσποινίς Τρίχρωμη μαζί με τον Βεσλεμέ και τον Fonoptikon, τους Soma, τους Junkheart, τους Citizen Jim και τα Κτίρια τη Νύχτα. Τέλος, στο μεγάλο after-party στο Arch Club θ δούμε τη Nefeli walking undercover, την Καλλιόπη Μητρόπουλου, τον Νίκο Βελιώτη, τους Capette και Ραστώνη, τον Tsolimon, τον Ουτεκαν, την Xanthi και άλλες πολλές εκπλήξεις.

26-27/9, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Αθήνα, Arch Club Live Stage, Πέτρου Ράλλη 29 & Κρήτης 1, είσοδος: από 7-43 ευρώ

Ludovico Einaudi

Το minimal ύφος του Einaudi είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα του 21ου αιώνα.

Ο κορυφαίος Ιταλός συνθέτης και πιανίστας έρχεται στην Αθήνα και μαζί του φέρνει μια 20μελή ορχήστρα. Ένα φαινόμενο της post-classical μουσικής, ο Einaudi, έγινε γνωστός από τα σάουντρακ κινηματογραφικών ταινιών (Intouchables, I’m still here, The Father, Nomadland), τηλεοπτικών σειρών («Doctor Zhivago», «This is England», «Acquario») και διαφημίσεων. Το minimal ύφος του είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα του 21ου αιώνα.

26/9, 21:00, Παναθηναϊκό Στάδιο, λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, είσοδος: από 69 ευρώ

Meatbodies

Οι Meatbodies επιστρέφουν δυναμικά και για πρώτη φορά επισκέπτονται την Αθήνα.

Μετά από μια πορεία γεμάτη προκλήσεις και ανατροπές, οι Meatbodies επιστρέφουν δυναμικά και για πρώτη φορά επισκέπτονται την Αθήνα, παρουσιάζοντας το «Flora Ocean Tiger Bloom», τον πιο σύνθετο και φιλόδοξο δίσκο της μέχρι τώρα διαδρομής τους. Ο Chad Ubovich, ιδρυτής και βασικός δημιουργός του γκρουπ, είναι μια καθοριστική φιγούρα και ένας από τους βασικούς πυλώνες της σύγχρονης καλιφορνέζικης garage σκηνής, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του χαρακτηριστικού fuzz-heavy ήχου που σημάδεψε την ψυχεδελική αναβίωση της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ την περασμένη δεκαετία.

28/9, 21:00, Aux Club, Αγίου Όρους 15, Αθήνα

BATUSHKA

Οι Batushka έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν έναν δικό τους ξεχωριστό μουσικό κόσμο.

H μπάντα που επαναπροσδιόρισε το black metal με την τελετουργική της αισθητική και τη μοναδική της ατμόσφαιρα έρχεται για μια αποκλειστική εμφάνιση στην Ελλάδα. Οι Batushka έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν έναν δικό τους ξεχωριστό μουσικό κόσμο, αναμειγνύοντας τη θρησκευτική εικονογραφία με το ακραίο metal, κάτι που τους έχει κάνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αινιγματικές μπάντες του σύγχρονου ακραίου ήχου. Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Houle, το ανερχόμενο σχήμα από τη Γαλλία που ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και τον δυναμικό του ήχο.

29/9, 21:00, Arch Club live stage, Πέτρου Ράλλη 29 & Κρήτης 1, είσοδος: από 25 ευρώ

The Lighting Seeds

Το συγκρότημα θα κάνει δύο συναυλίες που θα αναθερμάνουν τη μνήμη όλων με τα πιο γνωστά τους τραγούδια.

To εμβληματικό βρετανικό συγκρότημα που καθόρισε την ποπ-ροκ σκηνή των ’90s έρχεται στην Αθήνα. Με τον Ian Broudie να ηγείται, το συγκρότημα θα κάνει δύο συναυλίες που θα αναθερμάνουν τη μνήμη όλων με τα πιο γνωστά τους τραγούδια, τα «Pure», «The life of Riley», «Lucky You» και, φυσικά, το θρυλικό «Three lions ’98».

28/9, 21:00, Gazarte Ground Stage, Βουτάδων 32-34, είσοδος: 35 ευρώ

Twin Tribes

Οι Twin Tribes επιστρέφουν πιο ώριμοι, με νέο υλικό και την ένταση.

Μετά την εκρηκτική τους εμφάνιση στο Death Disco Indoor Festival το 2024, οι Twin Tribes επιστρέφουν πιο ώριμοι, με νέο υλικό και την ένταση που τους καθιέρωσε ως ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της dark alternative σκηνής της τελευταίας δεκαετίας. Ο ήχος τους ισορροπεί ανάμεσα σε post-punk, darkwave και coldwave με σκοτεινές ατμόσφαιρες, αναλογικά synths και κιθάρες που ταξιδεύουν στον χρόνο, από τους Joy Division και τους Cure έως τους She Past Away και Lebanon Hanover.

30/9, 21:00, Gagarin205, Λιοσίων 205, είσοδος: 25 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Paolo Colombo: Mουσική και Μωσαϊκά

Issue on Nocturne, Acne Paper Print

Τρίτη ατομική έκθεση του Paolo Colombo στην Αθήνα. Σε αυτήν ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει τρεις ηχητικές εγκαταστάσεις, δύο εγκαταστάσεις δαπέδων με ψηφιδωτά, έξι μεγάλες ακουαρέλες-ψηφιδωτά και δύο προσωπογραφίες Ελλήνων μουσικών. Τα έργα αυτά αντανακλούν την αγάπη του καλλιτέχνη για την ελληνική παραδοσιακή λαϊκή τέχνη και τη μουσική του πρώτου μισού του 20ού αιώνα.

25/9-8/11, Bernier/Eliades, Επταχάλκου 11, Θησείο, Τρ.-Παρ. 11:00-18:30, Σάβ. 12:00-16:00

Master of The Uncanny

Λουκάς Σαμαράς, Κοτετσόσυρμα #19, 1972, Ακρυλικά σε κοτετσόσυρμα, 13-1/2" x 26-1/2" x 12-1/8" (34.3 εκ. x 67.3 εκ. x 30.8 εκ.) No. 03778 Φωτ.: The Estate of Lucas Samaras, courtesy Pace Gallery

Η έκθεση, η οποία αποτελεί την πρώτη ατομική παρουσίαση του έργου του Ελληνοαμερικανού καλλιτέχνη Λουκά Σαμαρά στη γενέτειρά του έπειτα από είκοσι χρόνια και έχει αναδρομικό χαρακτήρα, συγκεντρώνει έργα που καλύπτουν το ευρύ και πολυμορφικό του έργο. Σηματοδοτεί, επίσης, τη σχεδόν εξηντάχρονη σχέση του καλλιτέχνη με την Pace, η οποία τον εκπροσωπεί αποκλειστικά από το 1965.

25/9-20/12, The Intermission, Πολυδεύκους 37, Πειραιάς

Folly for songs for funk kinships - Διαδρομές στον κήπο

Οι διαδρομές φωτίζουν τον κήπο ως ζωντανό οικοσύστημα. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Περιπατητικές ξεναγήσεις που προσκαλούν το κοινό να εξερευνήσει το «Folly for songs for funk kinships» της Τζένη Μαρκέτου. Οι διαδρομές φωτίζουν τον κήπο ως ζωντανό οικοσύστημα και την καλλιτεχνική πρακτική που τον ενεργοποιεί, ενώ περιλαμβάνουν ανταλλαγή ερωτήσεων και παρατηρήσεων με το κοινό.

26/9-31/10, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη

Moulting Season

Maria Louizou, Dwellings Φωτ.: Faidra Scott

Η έκθεση παρουσιάζει σειρές νέων γλυπτών της Μαρίας Λουίζου που πραγματεύονται το ζήτημα της κατοικίας, από το δέρμα έως το σπίτι, ως μέσα προστασίας αλλά και ως προσωρινούς τόπους απεμπλοκής και ανασύνταξης. Γλυπτά φτιαγμένα από κερί, πηλό, σίδηρο και γύψο υποδέχονται σώματα προσωρινά και αναδεικνύουν τον χώρο που μένει πίσω όταν η περίοδος μεταμόρφωσής τους ολοκληρωθεί.

26/9-8/11, Crux Galerie, Σέκερη 4, Κολωνάκι

Η Βαύβω μίλησε

H Κριστίνα Μπρατούσκα επιστρέφει με μια νέα ενότητα έργων η οποία εμβαθύνει στον τρόπο που βιώνεται και εκφέρεται η γυναικεία σωματικότητα και επιθυμία.

Μετά την περσινή έκθεση «Η μήτρα», η Κριστίνα Μπρατούσκα επιστρέφει με μια νέα ενότητα έργων η οποία εμβαθύνει στον τρόπο που βιώνεται και εκφέρεται η γυναικεία σωματικότητα και επιθυμία. Η Βαύβω- φιγούρα των Ελευσίνιων Μυστηρίων που σχετίζεται με τη μήτρα, τη γυναικεία ενσώματη γνώση και τη φωνή του ανείπωτου, δεν αποτέλεσε αφετηρία έμπνευσης αλλά βρέθηκε, ταιριαστά, να συνομιλεί με το έργο: ένα τετράπτυχο φωτογραφικό σώμα και επτά εκμαγεία αιδοίων, τα οποία συνοδεύονται από προσωπικά χειρόγραφα κείμενα.

28/9-10/10, Mosaico, Καισαρείας 18, Αθήνα

ΠΑΡΤΙ

Aux Opening Weekend

Oι Apollonia είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι για τα αψεγάδιαστα back-to-back-to-back DJ sets τους.

Η ομάδα Believe καλωσορίζει με υπερηφάνεια στην Αθήνα, μετά από δύο χρόνια απουσίας, ένα από τα πιο εμβληματικά τρίο της house μουσικής, τους Apollonia, για μια εκτεταμένη νύχτα γεμάτη groove, βαθιά ρυθμικά μοτίβα και διαχρονική ενέργεια την πρώτη ημέρα του opening του Aux Club για τη νέα σεζόν. Προερχόμενοι από το Παρίσι, οι Apollonia είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι για τα αψεγάδιαστα back-to-back-to-back DJ sets τους, προσφέροντας υπνωτική, βινυλιακή house μουσική που καθορίζει την underground σκηνή. Τη δεύτερη ημέρα θα ανέβουν στην σκηνή οι Mac Declos και Atypikal.

26-27/9, 23:30, Aux Club, Αγίου Όρους 15, Αθήνα, είσοδος: από 10 ευρώ

ΣΙΝΕΜΑ

31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας

Η επίσημη έναρξή του αγαπημένου φεστιβάλ κινηματογράφου μάς επιφυλάσσει την πανελλήνια πρώτη προβολή της φαντασμαγορικής Βουγόνιας του Γιώργου Λάνθιμου που θα παιχτεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Με σεβασμό στην ιστορία τους και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, οι ξεχωριστές 31ες Νύχτες Πρεμιέρας ξεκινούν το φετινό κινηματογραφικό τους ταξίδι με τον πιο λαμπερό και ταιριαστό τρόπο, την πλέον αναμενόμενη ταινία της χρονιάς.

1-12/10, σε διάφορα σινεμά της Αθήνας