17 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (2-8/6/23)

ΟΠΕΡΑ

Η Μαντάμα Μπαττερφλάι του Τζάκομο Πουτσίνι στο Ηρώδειο

Η Μαντάμα Μπαττερφλάι, μία από τις δημοφιλέστερες όπερες του ρεπερτορίου, διάσημη για τις υπέροχες άριές της, την πρόδηλα μελωδική μουσική και τη δραματική θεατρικότητά της, επιστρέφει στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Η υπόθεση της όπερας αφορά τον μοιραίο έρωτα της δεκαπεντάχρονης γκέισας Τσο-Τσο-Σαν για τον Πίνκερτον, υποπλοίαρχο του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο κορυφαίος Γάλλος σκηνοθέτης Ολιβιέ Πυ, καλλιτεχνικός διευθυντής του παρισινού Théâtre du Châtelet, διευθυντής του Φεστιβάλ της Αβινιόν (2014-22), στην πρώτη του αναμέτρηση με το αριστούργημα του Πουτσίνι.

1, 4, 7, 10/6, Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, 21:00, είσοδος από 15 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Clara Cebrián - Hello Adulthood ZOUBOULAKIS

Clara Cebrián, Gazpacho in the terrace (2023) Λάδι σε καμβά, 60x50 εκ.

Η γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Ισπανίδας εικαστικού Clara Cebrián στην Ελλάδα με τίτλο «Hello Adulthood», όπου διερευνά τι σημαίνει να είσαι ενήλικας στη σημερινή εποχή, αντιπαραβάλλοντας στερεότυπα που συνοδεύουν την ενηλικίωση με παιδικές φαντασιώσεις.

1/6-1/7, γκαλερί Ζουμπουλάκη, πλ. Κολωνακίου 20, Τρ., Πέμ., Παρ. 11:00-20:00 Τετ. & Σάβ. 11:00-15:00

Η Ειρήνη Κανά στην γκαλερί Σκουφά

Η Ειρήνη Κανά παρουσιάζει στην γκαλερί Σκουφά μια ενότητα 25 έργων από τα τελευταία δύο χρόνια με θέμα τα παιδιά. Με την ιδιαίτερα χαρακτηριστική πινελιά της και την πλούσια χρωματική της παλέτα, η ζωγράφος δημιουργεί ομαδικά πορτρέτα μικρών κοριτσιών, τονίζοντας τη σημασία της παιδικής ηλικίας και εξυμνώντας την αιώνια παιδική ομορφιά.

Γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Κολωνάκι, Δευτ.-Τετ. 10:00-16:00, Τρ.-Πέμτ. 10:00-21:00, Παρ. 10:00-20:00, Σάβ. 10:30-16:00

Ατομική έκθεση του Πόλυ Πεσλίκα στο Arch Athens

Ο Πόλυς Πεσλίκας είναι ζωγράφος με έδρα το Λονδίνο. Η πρακτική του περιλαμβάνει έργα σε χαρτί, περφόρμανς και τη χρήση εφήμερων υλικών. Τον ενδιαφέρουν οι πλαστές αφηγήσεις της εικόνας και της επιθυμίας καθώς και η έννοια του σώματος στην ιστορία της δυτικής τέχνης. Η μεθοδολογία του αναπτύσσεται στη βάση μιας ανοιχτής προσωπικής δημιουργικής διαδικασίας και αντλεί αναφορές από διάφορες πηγές όπως η κλασική μυθολογία, η λαϊκή και ιερή εικονογραφία, στοιχεία πολιτισμού που προέρχονται από τη μνήμη αλλά και από το δικό του αρχείο «image-library», το οποίο ξεκίνησε το 1990.

31/5-14/7, Δευτ.-Παρ. 11:00-18:00, είσοδος ελεύθερη

«Νοικοκυρές», ομαδική έκθεση στο or.artspace

To or.artspace εγκαινιάζει την Πέμπτη 8 Ιουνίου την εικαστική έκθεση «Νοικοκυρές», όπου αποδομούνται οι ρόλοι τους: αναστοχάζονται αλλά και απολαμβάνουν, διασκεδάζουν, ενοχλούν. Το νοικοκυριό τους περιλαμβάνει ζωγραφική, φωτογραφία, βίντεο, ηχητικά έργα, εγκαταστάσεις, καλλιτεχνική έρευνα, περφόρμανς.

8/6-18/6, or.artspace, Δημητρακοπούλου 89, Κουκάκι, 19:00

ΘΕΑΤΡΟ

Το Der Wij / Βίι του Κιρίλ Σερεμπρένικοφ και του Μπόνταν Πανκρουχίν στην Πειραιώς 260

Το πρόγραμμα της Πειραιώς 260 ανοίγει με τη νέα παράσταση του πρωτοποριακού Ρώσου σκηνοθέτη Κιρίλ Σερεμπρένικοφ που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Καλλιτεχνικός διευθυντής (2012-2021) του περίφημου Κέντρου Γκόγκολ της Μόσχας, είναι γνωστός για την ακτιβιστική του δράση υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας αλλά και λόγω της ρήξης του με το ρωσικό καθεστώς που οδήγησε στο κλείσιμο του Κέντρου Γκόγκολ το 2021. Το Βίι, μια παράσταση εμπνευσμένη από μια νουβέλα τρόμου που έγραψε το 1835 ο Νικολάι Γκόγκολ, πραγματοποιείται με τη συμμετοχή Ρώσων, Ουκρανών και Γερμανών ηθοποιών που μιλούν ο καθένας στη γλώσσα του και συμπυκνώνει την εναντίωση και τον αποτροπιασμό τους για τον πόλεμο.

7/6, Πειραιώς 260 - Χώρος Δ, Ταύρος, 20:30, είσοδος από €5

Ο σκύλος, η νύχτα και το μαχαίρι του Μάριους φον Μάγενμπουργκ

Η παράσταση Ο σκύλος, η νύχτα και το μαχαίρι παρουσιάζεται ξανά στο κοινό, στην Πειραιώς 260. Ένας εφιάλτης με σπλάτερ και κωμικά στοιχεία, μια παρανοϊκή και ωμά διασκεδαστική παραβολή της παράλογης πραγματικότητάς μας. Ο Μ βρίσκεται στο αδιέξοδο ενός εγκαταλελειμμένου δρόμου. Δεν έχει ιδέα πώς βρέθηκε εδώ. Το μόνο πράγμα που θυμάται είναι ότι έφαγε μύδια. Η νύχτα πέφτει βαριά και ώσπου να ξημερώσει θα έχει μαχαιρωθεί, θα έχει μαχαιρώσει, θα έχει γνωρίσει ανθρώπους που θέλουν να τον φάνε, θα έχει δει τον χρόνο να στέκει ακίνητος και μόνο στο τέλος, για πρώτη φορά, θα νιώσει πως δεν φοβάται.

7-10/6, Πειραιώς 260, Χώρος Η, Ταύρος, 21:00

Οι ονειροπόλοι από την ομάδα Εν Δυνάμει και τον Michael Klien

Η ομάδα «Εν δυνάμει», που ενθουσίασε το κοινό με την παράσταση Ερωτευμένα άλογα το 2019, επανέρχεται στην Πειραιώς 260 σε συνεργασία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο Βιεννέζο χορογράφο Μίκαελ Κλίεν για να παρουσιάσει ένα έργο κοινωνικής χορογραφίας, ένα χορογραφικό τοπίο-εμπειρία. Σε έναν άδειο βιομηχανικό χώρο, εντός ενός περιβάλλοντος που συντίθεται από ένα ηλεκτροακουστικό ηχοτοπίο και ανάλογο φωτισμό, μια ομάδα από περίπου πενήντα ανθρώπους με φαινομενικά μεικτές ικανότητες κινούνται στον χώρο ακολουθώντας προσωπικές πορείες που οι ίδιοι δημιουργούν.

7-9/6, Πειραιώς 260, Χώρος Β, Ταύρος, 21:00, είσοδος από 5 ευρώ

Σχέδιο Μάρσαλ - Α path of perspectives

Το σχέδιο Μάρσαλ, το πρόγραμμα ανασυγκρότησης και αναμόρφωσης κρατών της ευρωπαϊκής ηπείρου, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, χαρακτήρισε ισχυρά την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν τελικά εφικτή μια τέτοιου είδους επανεκκίνηση; Τι είναι αυτό που προκύπτει από την ανέλπιστη ώσμωση ανόμοιων ομάδων και ατόμων; Πόσο απρόσμενο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μέσα σε μια τέτοια συνθήκη;

7/6, Πειραιώς 260, Χώρος Ε, Ταύρος, 21:00, είσοδος από 5 ευρώ

ΠΡΟΒΟΛΗ

Το Midnight Express επιστρέφει στον κινηματογράφο Ριβιέρα με μια μεταμεσονύχτια προβολή του Rocky (1976)

Rocky (1976)

To Midnight Express, η κινηματογραφική λέσχη του Άκη Καπράνου, επιστρέφει στην καλοκαιρινή της βάση, τον κινηματογράφο Ριβιέρα, με μια μεταμεσονύχτια προβολή της θρυλικής ταινίας Rocky (1976) με τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

2/6, Ριβιέρα, Βαλτετσίου 46, Αθήνα, 23:00

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

MUSAI, το 1ο Φεστιβάλ Μουσικής και Τεχνητής Νοημοσύνης έρχεται στο ΚΠΙΣΝ

Το 1ο Φεστιβάλ Μουσικής και Τεχνητής Νοημοσύνης MUSAI έρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ με τη συμμετοχή δεκατεσσάρων Ελλήνων μουσικών και μιας διεθνούς καλλιτέχνιδας. Για δύο ημέρες το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει καλλιτέχνες από διαφορετικούς μουσικούς κόσμους να αλληλεπιδρούν με εργαλεία νέων τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης και να τα ενσωματώνουν άλλοτε με τρόπο αυτοσχεδιαστικό, σε πραγματικό χρόνο, και άλλοτε ως συνθετικά εργαλεία στη μουσική δημιουργία.

1-2/6, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), 20:00, είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ στην Τεχνόπολη

Οι Ρίζες, μια οnline κοινότητα που δημιουργήθηκε με στόχο τη διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τις αναμνήσεις, επανέρχεται για δεύτερη χρονιά με το δικό της γλέντι στην Τεχνόπολη. Ένα πανηγύρι, ένα γλέντι, μια γιορτή, το Ρίζες Φεστ είναι ένα φεστιβάλ που θα σημάνει την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου και θα ταξιδέψει τους επισκέπτες στα αγαπημένα τους χωριά.

8/6, Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, 19:30, είσοδος: 10 ευρώ (προπώληση), 12 ευρώ (ταμείο)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Cosmonuts και οι Pissed-Off Kid live στο six d.o.g.s

Μία εβδομάδα μετά το release του «Memory of the sea» οι Cosmonuts ανεβαίνουν στη σκηνή του six d.o.g.s για την επίσημη παρουσίασή του, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με τους Pissed-Off Kid σε μια all-around συναυλία ωμού πειραματικού ροκ.

2/6, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 20:30, είσοδος: 6 ευρώ (προπώληση), 8 ευρώ (ταμείο)

Ripples - Sebia - Pale Roth live στο Temple

Οι The Ripples, τα 4 «Freaks with Dreams» από την Αθήνα, με βάση τους το hard rock αναμειγνύουν μουσικά είδη με φρέσκιες ιδέες σε μια ζωντανή εμφάνιση στο Temple.

2/6, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, 20:00, είσοδος: 10 ευρώ

Music Escapades: Η εναλλακτική σειρά συναυλιών του ΚΠΙΣΝ επιστρέφει με τους Kadinelia και την Alkyone

Οι Kadinelia.

Η ενότητα συναυλιών Music Escapades εγκαινιάζει το συναυλιακό πρόγραμμα του φετινού καλοκαιριού στα Πανοραμικά Σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσιάζοντας δύο σχήματα από τη Βόρεια Ελλάδα, τους Kadinelia και την Alkyone.

2/6, ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, 21:00, είσοδος ελεύθερη

«Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι» - Συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υποδέχεται το καλοκαίρι με μια μοναδική συναυλία κλασικής μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

2/6, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, 21:00, είσοδος: 4-12 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

No More Drama Party

Ο θεσμός των πάρτι της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών επανέρχεται δριμύτερος και ανανεωμένος. Live μουσική θα παίξει ο Montezuma, στο DJ set θα είναι ο Φρανκ Φλάντρες.

3/6, Πολυχώρος Ω2, Ωδείο Αθηνών, Βασ. Γεωργίου B 17-19, 22:30-6:00, είσοδος: 6 ευρώ (προπώληση), €7 ευρώ (στην είσοδο)