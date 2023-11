17 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (17-23/11)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Molly Nilsson

Η Σουηδή μουσικός Molly Nilsson, που ζει μεταξύ Στοκχόλμης και Βερολίνου, έρχεται και στην Αθήνα με το άλμπουμ της «Extreme» ανά χείρας, το οποίο ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το άλμπουμ απομακρύνεται από τον συνηθισμένο κόσμο της και με μια έκρηξη «θυμωμένης χαράς» έρχεται να παρηγορήσει την απογοητευμένη μας γενιά, καταφέρνοντας, μέσα από μικρές, προσωπικές αλήθειες, να οδηγηθεί σε ένα οικουμενικό μουσικό σύμπαν που μιλά σε όλους.

18/11, Death Disco, Ωγύγου 16, 21:00, είσοδος από 20 ευρώ

Μoa Bones @ Arch Live Stage

Ο Μoa Bones, το προσωπικό πρότζεκτ του Δημήτρη Αρώνη.

Ο Μoa Bones, το προσωπικό πρότζεκτ του Δημήτρη Αρώνη, τραγουδοποιού, πολυοργανίστα και μουσικού παραγωγού απ’ την Αθήνα, έπειτα από τη sold-out συναυλία του τον περασμένο Μάιο στην Αθήνα, ανεβαίνει μαζί με την μπάντα του στη σκηνή του Arch live stage για να παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ, «Gimme a hand». Special guests της βραδιάς το συγκρότημα Sillyboy’s Ghost Relatives.

18/11, Arch live stage, Ελασιδών 6, 21:00, είσοδος από 12 ευρώ

Μουσικόραμα

Το Μουσικόραμα υπόσχεται 10 ώρες ασταμάτητης μουσικής. Η εκδήλωση της πολιτιστικής πλατφόρμας &beyond δίνει βήμα στη συνεχώς αναπτυσσόμενη ελληνική μουσική σκηνή και στον πλουραλισμό της με έξι ζωντανές εμφανίσεις και πέντε DJ sets απλωμένα στα δύο stages του Ρομάντσου. Στα highlights της εκδήλωσης ένα ambient DJ set του Δημήτρη Παπαϊωάννου, με το οποίο μας συστήνει ένα νέο μουσικο-αισθητικό πρότζεκτ με τον τίτλο «Calma», το experimental pop ντουέτο των Kukuraxa αλλά και η ηχηρή επιστροφή στις solo ζωντανές εμφανίσεις μετά από καιρό του θρυλικού Larry Gus, ο οποίος θα παρουσιάσει ένα best-of της δισκογραφίας του.

18/11, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 20:00, είσοδος από 15 ευρώ

Microcosmos: Lambert

Ο μουσικά ακατάτακτος Βερολινέζος μουσικός Lambert περνά από τη χώρα μας στο πλαίσιο της μουσικής σειράς του ΚΠΙΣΝ, Microcosmos.

Ο μουσικά ακατάτακτος Βερολινέζος μουσικός Lambert, που έκανε το ντεμπούτο του το 2014 και εμφανίζεται πάντα φορώντας μάσκα, συντηρώντας έτσι την παράδοση που εγκαινίασαν ήδη από τα ’70s οι Καλιφορνέζοι Residents στην ποπ, περνά και από τη χώρα μας στο πλαίσιο της μουσικής σειράς του ΚΠΙΣΝ, Microcosmos, που δίνει φωνή σε καινοτόμους καλλιτέχνες με άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο εμφανές τζαζ υπόβαθρο.

19/11, Φάρος, ΚΠΙΣΝ, 21:00, είσοδος από 10 ευρώ

Η Angelique Kidjo στο ΚΠΙΣΝ

Φωτ.: Fabrice Mabillot

Η πέντε φορές βραβευμένη με Grammy ερμηνεύτρια της σύγχρονης world μουσικής Angelique Kidjo, κάνει μια στάση στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της στο ΚΠΙΣΝ, λίγο πριν από την ολοκλήρωσή της τον ίδιο μήνα στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. H «πρώτη ντίβα της Αφρικής», όπως τη χαρακτήρισε το περιοδικό TIME, με 13 άλμπουμ στο ενεργητικό της, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει εδραιώσει τη θέση της ως μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της διεθνούς μουσικής και μια εμβληματική μορφή για την ιστορική εξέλιξη της κοινωνικοπολιτικής και πολιτισμικής Αφρικής σήμερα.

20/11, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ΕΛΣ, 20:30, είσοδος από 10 ευρώ

Exuviae, Elles Yhe Doll

Φωτ.: Κωνσταντίνος Βαρ.

H μαγευτική μουσική παραγωγός και καλλιτέχνις με βάση το Βερολίνο, Elles The Doll, παρουσιάζει στο ΚΕΤ το ντεμπούτο άλμπουμ της «Exuviae», ένα κλείσιμο του ματιού στη λέξη «έκδυμα», δηλαδή στο δέρμα που αποβάλλουν τα ερπετά ή γενικότερα σε ό,τι απορρίπτεται από το σώμα. Στην πρώτη επίσημη παρουσίαση του δίσκου της οι μουσικές της συνθέσεις με τους αντισυμβατικούς ρυθμούς, τις glitchy υφές και τα αινιγματικά, απόκοσμα στοιχεία συναντούν το queer βίωμα και την ανάγκη για αυθεντικότητας, δίνοντας πνοή σε ένα απόκοσμο και ξεχωριστό οπτικοακουστικό σύμπαν.

18/11, Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α, 21:00, είσοδος από 8 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Underground στο θέατρο Ακροπόλ

Οι πρωταγωνιστές Γιάννης Τσορτέκης, Αλεξάνδρα Αϊδίνη και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Το Underground, η εμβληματική ταινία του Εμίρ Κουστουρίτσα, αφηγείται την επική ιστορία δύο φίλων, του Μπλάκι και του Μάρκο, με φόντο την πολιτική αναταραχή και τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Η ίδια ιστορία ανεβαίνει τώρα στη σκηνή του θεάτρου Ακροπόλ σε διασκευή και σκηνοθεσία του Σέρβου σκηνοθέτη Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, με πρωταγωνιστές τους Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Γιάννη Τσορτέκη και Αλεξάνδρα Αϊδίνη.

18/11-17/12, θέατρο Ακροπόλ, Ιπποκράτους 9-11, Τετ. 19:00, Πέμ. 20:00, Παρ. 21:00, Σάβ. 17:45 & 21:00, Κυρ. 19:00, είσοδος από 15 ευρώ

Το γάλα, του Βασίλη Κατσικονούρη

Φωτ.: Σπύρος Περδίου

Το έργο-σταθμός του νεοελληνικού θεάτρου, που υπολογίζεται ότι έχουν δει περισσότεροι από 500.000 θεατές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, επανέρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός, είκοσι χρόνια από τη συγγραφή του και δέκα μετά το τελευταίο του ανέβασμα στη σκηνή. Μια μητέρα από την πρώην Σοβιετική Ένωση και οι δυο της γιοι συνθέτουν μια συγκλονιστική οικογενειακή ιστορία στην οποία φωτίζεται δεξιοτεχνικά από τον συγγραφέα ο συναισθηματικός κόσμος των ηρώων και οι ανησυχίες τους, όπως αυτές πηγάζουν μέσα από το κοινωνικό τους περιβάλλον, αλλά κυρίως η αίσθηση που έχει κανείς πως όλα μέσα του μαλακώνουν και ζεσταίνονται όταν σταματάει πια να κλαίει και να πονάει γιατί δέχεται την τροφή του, γιατί αγαπιέται.

18/11-3/12, θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 18:15, είσοδος από 10 ευρώ

H Αφιέρωση

Φωτ.: Αλέξανδρος Παπά.

H Αφιέρωση, σε σκηνοθεσία Χάρη Φραγκούλη, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Σφενδόνη. Το έργο επιχειρεί, μέσα από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Μπότο Στράους, να μιλήσει για τη διαχείριση του πόνου της ερωτικής απώλειας αλλά και για την πνευματικότητα της Κεντρικής Ευρώπης του προηγούμενου αιώνα.

20/11-26/12, θέατρο Σφενδόνη, Μακρή 4, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος από 12 ευρώ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Constantinopoliad, Sister Sylvester – Nadah El Shazly στην Ωνάσειο βιβλιοθήκη

Φωτ.: Zachary Schulman

Η διαδραστική περφόρμανς της visual artist Sister Sylvester και της Αιγύπτιας μουσικού Nadah El Shazly ταξιδεύει, μετά τη Νέα Υόρκη και το φεστιβάλ Archive of Desire που διοργάνωσε το Ίδρυμα Ωνάση για τα 160 χρόνια από τη γέννηση του Αλεξανδρινού ποιητή, στην Αθήνα, στέλνοντας στους θεατές μια ανοιχτή πρόσκληση-πρόκληση σε ένα ταξίδι στα όρια των φύλων και των διαφορετικών κόσμων, ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, σε αυτό που προσδοκάς και αυτό που έχεις ζήσει. Η «Constantinopoliad», η πολυπρισματική αυτή περφόρμανς, εικονοποιεί τις κενές και σκισμένες σελίδες της «Κωνσταντινουπολιάδας», του ημερολογίου που είχε κρατήσει ο Καβάφης όταν ο ίδιος και η οικογένειά του εγκατέλειψαν εσπευσμένα την Αλεξάνδρεια για την Κωνσταντινούπολη.

22, 24/11 20:30, 25, 26/11 18:30, 21:30, Ωνάσειος Βιβλιοθήκη, Λεωφόρος Αμαλίας 56, είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

ΟΠΕΡΑ

Οι αστραπές του Φιλίπ Ερσάν

Η υπόθεση μας ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη της βιομηχανικής επανάστασης, ακολουθώντας την πολυτάραχη ζωή του σερβικής καταγωγής κοσμοπολίτη δανδή και «τρελού» επιστήμονα Νίκολα Τέσλα.

Στο πλαίσιο της δεύτερη συμπαραγωγής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τη θρυλική Opéra Comique του Παρισιού παρουσιάζεται στην Αθήνα η σύγχρονη όπερα Οι αστραπές του πολυβραβευμένου Γάλλου συνθέτη Φιλίπ Ερσάν. Η υπόθεση μας ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη της βιομηχανικής επανάστασης, ακολουθώντας την πολυτάραχη ζωή του σερβικής καταγωγής κοσμοπολίτη δανδή και «τρελού» επιστήμονα Νίκολα Τέσλα. Το έργο διευθύνει ο καταξιωμένος Έλληνας αρχιμουσικός της ΕΛΣ Ηλίας Βουδούρης.

16, 19, 21/11, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής, 19:30, Κυρ.: 18:30, ΚΠΙΣΝ, είσοδος από 10 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Lost, eroded & Vulnerable

Η ομαδική έκθεση «Lost, eroded and vulnerable» πραγματεύεται ζητήματα χαμένης ταυτότητας, διαβρωμένων ορίων και πλήρους ευαλωτότητας.

Όταν η επιφάνεια των πραγμάτων αποτελεί ταυτόχρονα και το μέγιστο βάθος τους και τίποτα δεν διατηρεί κάποια αβεβαιότητα ή ασάφεια, είναι πολύ εύκολο να μην μπορούμε στ’ αλήθεια να συνδεθούμε. Ο κόσμος γίνεται συνεχώς όλο και πιο διαφανής κι όμως όλο και πιο παράδοξος: ενώ η πλήρης άρση της αμφισημίας εμφανίζεται ως απόλυτο πρόταγμα των καιρών, συχνά δυσκολευόμαστε να διακρίνουμε μεταξύ του αυθεντικού και της προσομοίωσης. Η ομαδική έκθεση «Lost, eroded and vulnerable», συνομιλώντας με ένα ευρύ φάσμα ερμηνειών της έννοιας της διαφάνειας, πραγματεύεται ζητήματα χαμένης ταυτότητας, διαβρωμένων ορίων και πλήρους ευαλωτότητας σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από υπερσυνδεσιμότητα, υπερέκθεση και υπερέλεγχο.

16/11-3/12, T.A.F./ the art foundation, Νορμανού 5, Τετ.-Κυρ., 15:00-23:00, είσοδος ελεύθερη

Μυστήριο 151 A Rave Down Below

Στο Μυστήριο 151 A Rave Down Below βλέπουμε τον χορό και τη σχέση του με το πάσχον σώμα ή ακόμα, τον χορό ως ασθένεια και ως θεραπεία, τον χορό σε κατάσταση κρίσης, ως απόδραση και αντίδραση.

Στο Μυστήριο 151 A Rave Down Below βλέπουμε τον χορό και τη σχέση του με το πάσχον σώμα ή ακόμα, τον χορό ως ασθένεια και ως θεραπεία, τον χορό σε κατάσταση κρίσης, ως απόδραση και αντίδραση. Η έκθεση μέσω της ζωγραφικής, της γλυπτικής, ήχων, εγκαταστάσεων και περφόρμανς επιχειρεί να επαναδιαπραγματευτεί τα όρια του χορού, να σκεφτεί το (συλλογικό) σώμα και την απουσία του, την ανάμνησή του και την αναγκαιότητα της κίνησης. Τα εγκαίνια της έκθεσης στις 18/11 συνοδεύονται από μια σειρά περφόρμανς τις Odete & Nkisi και από ένα ολονύχτιο rave party με τους Fofi Tsesmeli, Odete, Amateurboyz, Ayshel & GRΞTA.

18/11-28/1, Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, Τετ.-Παρ, 17:00-20:00, Σάβ.-Κυρ. 13:00-20:00

Περί τρυφερών πραγμάτων

Η Λίλα Πολενάκη παρουσιάζει ζωγραφικά έργα ποικίλων διαστάσεων.

Η Λίλα Πολενάκη, στη νέα της ατομική της έκθεση που φιλοξενεί η γκαλερί Μπαταγιάννη, παρουσιάζει ζωγραφικά έργα ποικίλων διαστάσεων από διάφορες στιγμές της δημιουργικής της πορείας και μια ομάδα αντικειμένων από την πρόσφατη ενασχόλησή της με την κεραμική, που θα συνομιλήσει με τα ζωγραφικά της τελάρα.

21/11-23/12, γκαλερί Μπαταγιάννη, Αντήνορος 17, Τρ.-Παρ. 16:00-20:00, Σάβ. 11:00-15:00

ΠΑΡΤΙ

Futrub by Qreclaim

Τα ακατάτακτα και ελεύθερα πάρτι του Qreclaim παρουσιάζουν τη νέα τους σειρά Futrub, εκφράζοντας μια ανάγκη επαναπροσέγγισης σε μια πόλη που αλλάζει και μεταλλάσσεται συνεχώς και όπου τα όρια που κάποτε χώριζαν τις διαφορετικές κατηγορίες σταδιακά υποχωρούν. Στο line-up του πάρτι οι 555ivas, Astytekk, J Biloba, Pink.Wav, Poor J’Darr, Socrates Antypas, Zuzu.

18/11, Βατσαξή 4, 23:59 (περισσότερες πληροφορίες για τα εισιτήρια θα ανακοινωθούν σύντομα)

S t e l l a r στο six d.o.g.s

Ένα από τα πιο επιτυχημένα club nights του six d.o.g.s, το S t e l l a r, επιστρέφει στο gig space για το πρώτο session της σεζόν. Το special line-up της βραδιάς περιλαμβάνει τον curator και resident του πρότζεκτ Cirkle σε b2b sets με τον a.metz, τον DΛS της π electronics, την Kelly Cortese και την Elektra από τους Liquid Gender σε solo set.

17/11, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 23:59, είσοδος από 10 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

2ο Λεσβιακό Φεμινιστικό Φεστιβάλ

Επιστρέφει με τη δεύτερη έκδοσή του το πολυσυλλεκτικό Λεσβιακό Φεμινιστικό Φεστιβάλ. Παρά τις δυσκολίες στη διοργάνωσή του, το Λεσβιακό Φεμινιστικό Φεστιβάλ υπόσχεται δύο μέρες γεμάτες ανοιχτές συζητήσεις για διάφορα πολιτικά/κοινωνικά θέματα από τη λεσβιακή, φεμινιστική μάτια, speed dating, πάρτι, stand up, προβολές καθώς και το 1ο Athens Lesbian Catwalk. Όπως γράφουν και οι διοργανώτριες του φεστιβάλ: «Μετά από μια δύσκολη χρονιά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, έχουμε ανάγκη να συναντηθούμε σε έναν χώρο όπου θα μπορούμε να είμαστε “εμείς”».

18/11, 14:00-22:00, 19/11, 15:00-22:00, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, είσοδος ελεύθερη