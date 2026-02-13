17 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (12-18/2)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Bar Italia

Οι Bar Italia είναι ένα βρετανικό indie rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Λονδίνο το 2020 και αποτελείται από τους Nina Cristante, Sam Fenton και Jezmi Tarik Fehmi. Το τρίο είναι γνωστό για την αινιγματική και μυστικοπαθή δημόσια παρουσία του, καθώς και για το μείγμα διάφορων ειδών, όπως post-punk, shoegaze και εναλλακτικό rock των ’90s. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το 2020 το ντεμπούτο άλμπουμ του, «Quarrel», και έχει υπογράψει με τη Matador Records, ενώ το νέο του άλμπουμ, «Some like it hot», κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025.

13/2, 21:00, Gagarin205, Λιοσίων 205

STEGI.RADIO Takeover 2026

Φωτ.: Πηνελόπη Γερασίμου

Για τρίτη χρονιά, το web radio της Στέγης κάνει κατάληψη σε όλο το κτίριο: δύο εκρηκτικές νύχτες αφιερωμένες στην επιθυμία, τη συμπερίληψη και την απελευθερωτική δύναμη του clubbing. Σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, ανερχόμενοι DJs από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ένταση. Το STEGI.RADIO καταλαμβάνει τη Στέγη και τη μεταμορφώνει σε ένα μουσικό stage με νέες και απροσδόκητες εμπειρίες, με εντυπωσιακό line-up που περιλαμβάνει εμβληματικά ονόματα όπως οι Carl Craig και Moodymann, καθώς και καλλιτέχνες που επαναπροσδιορίζουν τα όρια του club ήχου, όπως η MC Yallah και ο Omar Souleyman.

13-14/2, 20:00, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, είσοδος: 10-60 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

H Ήμερη και το εικόνισμα

Φωτ.: Δημήτρης Ιωσηφίδης-Χοκμετίδης

H παράσταση «Η Ήμερη και το εικόνισμα» βασίζεται στη νουβέλα του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι που είναι γνωστή ως «Кроткая». Έχουν περάσει 150 χρόνια από τη συγγραφή της, το 1876, και το ενδιαφέρον γι’ αυτήν παραμένει ζωηρό και στην εποχή μας. Η Μαρία Φραγκή κάνει τη δραματουργική επεξεργασία και διασκευή του αρχικού μονολόγου του ανώνυμου ήρωα, που ξετυλίγει ένα κουβάρι πρόσφατων και παλαιότερων αναμνήσεων, με αφορμή την αυτοχειρία της γυναίκας του.

13/2-5/4, θέατρο Αλεξάνδρεια Βασίλη Βλάχου, Σπάρτης 14, πλ. Αμερικής, Σάβ. 21:30, Κυρ. 19:00, είσοδος: 10-16 ευρώ

Ματωμένο Φεγγάρι

Φωτ.: Κώστας Βενιώτης

Το έργο διαδραματίζεται σε μια επαρχιακή πόλη της Αριζόνα των ΗΠΑ. Σ’ έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό η Χάνα, μια φιλόδοξη εκφωνήτρια-δημοσιογράφος, προσπαθεί να κάνει τη διαφορά, βρίσκοντας ασυνήθιστα θέματα για την εκπομπή της ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον των ακροατών της. Δεν περιμένει, όμως, πως ένα θέμα όπως η μητροκτονία δεν θα προκαλέσει απλώς το ενδιαφέρον του κοινού αλλά θα αποτελέσει και κίνδυνο για την ακεραιότητά της.

13/2-20/3, Libro, Κυψέλης 15, Παρ. 22:30, είσοδος: 5-12 ευρώ

Έργο δύο προσώπων

Φωτ.: Κατερίνα Τζιγκοτζίδου

To καλύτερο έργο του Τενεσί Ουίλιαμς μετά το «Λεωφορείον ο Πόθος», όπως ο ίδιος το χαρακτήρισε, παρουσιάζεται στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε σκηνοθεσία Νάνας Παπαδάκη, η οποία επίσης πρωταγωνιστεί, μαζί με τον Βαγγέλη Παπαδάκη.

15/2-21/3, θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, είσοδος: 8-17 ευρώ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Το Λωλό

Φωτ.: Photoharrie

Μια δεκαετία μετά το «Ρεσιτάλ», η KTC επιστρέφει με ένα μανιφέστο των σημαντικών στη σκηνή και στη ζωή, μια πρόσκληση για σύνδεση, διασκέδαση και απόλαυση.

14/2-1/3, Μ54, Μενάνδρου 54, Ομόνοια, Σάβ.-Κυρ. 20:00, είσοδος: 12 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

Φάλσταφ

Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε στη Σκάλα του Μιλάνου το 1893, σηματοδοτώντας τη θριαμβευτική ολοκλήρωση της λαμπρής διαδρομής του συνθέτη στο λυρικό θέατρο.

Με τον «Φάλσταφ» –την τελευταία του όπερα, που βασίζεται στην κωμωδία του Σαίξπηρ «Οι εύθυμες κυράδες του Ουίνδσορ»– ο Βέρντι εξέπληξε τους πάντες, καθώς δεν ήταν πολλοί αυτοί που πίστευαν ότι ο ογδοντάχρονος πλέον συνθέτης θα συνέθετε ένα ακόμα σημαντικό έργο –και μάλιστα κωμικό– μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Οθέλλου» (1887). Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε στη Σκάλα του Μιλάνου το 1893, σηματοδοτώντας τη θριαμβευτική ολοκλήρωση της λαμπρής διαδρομής του συνθέτη στο λυρικό θέατρο. Διευθύνει ο κορυφαίος Ιταλός αρχιμουσικός Πάολο Καρινιάνι. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει ο διεθνής Έλληνας βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος.

15/2-5/3, Εθνική Λυρική Σκηνή-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: 10-90 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Eντουάρντο Γκερέρo

Για δύο μόνο βραδιές το κοινό θα έχει την ευκαιρία να βιώσει μια μεγαλειώδη παραγωγή που υπερβαίνει το συμβατικό φλαμένκο.

Ο διεθνούς φήμης Ισπανός χορευτής και χορογράφος Eντουάρντο Γκερέρo παρουσιάζει στην Αθήνα ένα μοναδικό φλαμένκο σόου που επαναπροσδιορίζει την παράδοση με δύναμη, κομψότητα και τόλμη. Για δύο μόνο βραδιές το κοινό θα έχει την ευκαιρία να βιώσει μια μεγαλειώδη παραγωγή που υπερβαίνει το συμβατικό φλαμένκο. Στη σκηνή, μαζί με τον Γκερέρο, τρεις εκρηκτικές χορεύτριες, τρεις παθιασμένοι τραγουδιστές, ένας βιρτουόζος κιθαρίστας και ένας δυναμικός ντράμερ ενώνονται για να προσφέρουν μια εμπειρία που συνδυάζει την αυθεντικότητα με τον σύγχρονο παλμό.

13-14/2, 20:00, θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας», Ακαδημίας 59-61, είσοδος: 10 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Empty Hums

Untitled, part of Edges Between Breaths series

Στην έκθεση, ο Αντρέα Τζούροβιτς θα παρουσιάσει ένα νέο σώμα δουλειάς, το οποίο επιστρέφει σε ζητήματα που τον απασχολούν διαχρονικά. Πρόκειται για νέα σειρά έργων που βασίζεται στη χειρωνακτική εργασία και την προσωπική εμπειρία και μνήμη. Ο καλλιτέχνης αναζητά τη λεπτή ισορροπία μεταξύ γλυπτικής και ζωγραφικής, δισδιάστατου και τρισδιάστατου, λειτουργικότητας και αφαίρεσης, ανάμεσα στο εσωτερικό, το εξωτερικό και τον ενδιάμεσο χώρο.

12/2-4/4, Βernier/Εliades, Επταχάλκου 11, Θησείο, Τρ.-Παρ. 11:00-18:30, Σάβ. 12:00-16:00

Μεταξύ δύο και τριών μέτρων

Zωή Γαϊτανίδου, «Eyewitness Thread», 2020

H έκθεση συγκεντρώνει έργα από καλλιτέχνες που εργάζονται με ζωγραφική, υφάσματα, μελάνι στο χαρτί, ευρεθέντα αντικείμενα και μεικτές τεχνικές, τα οποία ανήκουν στον τοίχο, αλλά επεκτείνονται απαλά πέρα από τις οικείες διαστάσεις της επιτοίχιας πρακτικής. Κινούμενα μεταξύ δύο και τριών μέτρων, τα έργα αυτά καταλαμβάνουν μια κλίμακα που δεν είναι ούτε μικρή ούτε μνημειακή αλλά αρκετά μεγάλη ώστε να αλλάζει τον τρόπο συνάντησης με το έργο, κι ακόμη απόλυτα συνδεδεμένη με το ανθρώπινο σώμα και τις αναλογίες του.

12/2-15/3, Δύο Χωριά, Λεμπέση 5-7 & Πορίνου 16, Τρ.-Τετ., Παρ. 11:00-19:00 Πέμ. 12:00-21:00, Σάβ. 12:00-18:00

Αλέξης Ακριθάκης: Μια γραμμή κύμα

Πορτρέτο του Δημήτρη Αραμπατζόγλου, 1962 Φωτ.: © The Estate of Alexis Akrithakis/ Boris Kirpotin

Η έκθεση «Αλέξης Ακριθάκης, Μια γραμμή κύμα» είναι η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση του σημαντικού Έλληνα δημιουργού στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια. Από τις πρώτες ψυχεδελικές εικόνες του που αποτυπώνουν το πνεύμα της δεκαετίας του ’60, την εμβληματική «βαλίτσα» του ’70, τις κατασκευές με λαμπάκια που αποδομούν τη ζωγραφική σε υλικά, ατμόσφαιρες και προθέσεις, τα εξπρεσιονιστικά τοπία και τα διεισδυτικά πορτρέτα έως τα σπαρακτικά τελευταία του έργα με τους τρόφιμους του Δρομοκαϊτείου, η έκθεση αναδεικνύει την ευαισθησία ενός πολυσύνθετου καλλιτέχνη αλλά και μια πλευρά της δημιουργικότητάς του που μέχρι σήμερα παρέμενε άγνωστη.

12/2-24/5, Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας

Μεσολόγγι 1826: 200 χρόνια από την Έξοδο

Το Μουσείο Μπενάκη διοργανώνει μια επετειακή έκθεση αφιερωμένη στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου.

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου, το Μουσείο Μπενάκη διοργανώνει μια επετειακή έκθεση αφιερωμένη στην «ιερή πόλη», στον αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία και στο φιλελληνικό κίνημα. Στόχος της έκθεσης είναι αφενός να τιμήσει το κορυφαίο αυτό γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης, που συγκλόνισε τη διεθνή κοινή γνώμη και ενίσχυσε δυναμικά τον φιλελληνισμό, και αφετέρου να αναδείξει τη σημασία και τη διαχρονικότητα της ηρωικής εξόδου των Μεσολογγιτών.

18/2-3/5, Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας

CLUBBING

Blend Carnival Athens w/ Sama Abdulhadi

Η Sama επιστρέφει στην Αθήνα με ένα extended set.

Η Sama επιστρέφει στην Αθήνα με ένα extended set και τον ήχο που την έκανε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της σύγχρονης τέκνo, για ένα ξεχωριστό carnival event γεμάτο ηλεκτρισμένη ενέργεια.

14/2, 23:00, Universe Live Stage, παρ. λεωφ. Κηφισού 87, Αιγάλεω

Rave Misfits

Το Chemical Circus παρουσιάζει το Rave Misfits, ένα νέο techno project με hard και σέξι ήχους, cutting-edge shows και απόλυτα immersive εμπειρία. Line up: Fiyahkidd, Kin.Spin, Mario, PJ Mugiwara, Xoginos.

14/2, 23:30, ΙΛΙΟΝ Plus, Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα, είσοδος: 6 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Condom party - Checkpoint

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Προφυλακτικού παρτάρουμε στο πιο hot event του χειμώνα. DJ sets από τους PJ Mugiwara και Carnival Queen. Drag show: Χράζα. Με την υποστήριξη του AIDS Healthcare Foundation.

12/2, 20:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3, είσοδος ελεύθερη

COSMIC BORDELLO: A Galactic Carnival of Love

Το πέμπτο Cosmic Bordello προσγειώνεται τη βραδιά του Αγίου Βαλεντίνου, προσκαλώντας μας σε μια καρναβαλική εμπειρία πέρα από τα τετριμμένα. Ετοιμάσου για ένα soundtrack από space exotica και κοσμικά beats που ρέουν σαν γαλαξιακά κύματα, συνδέοντας σώματα, χαμόγελα και επιθυμίες. Μουσικές από τους D’Arcy Foxx, Cest Pagrav, Sandra Baki, Franqy. Ντύσου με τον πιο ευφάνταστο, φωτεινό, εξωγήινο ή αισθησιακό καρναβαλικό σου εαυτό. Φαντάσου το Canto Casino και τη Mos Eisley Cantina των «Star Wars» να συστεγάζονται με το Studio 54 ή ένα διαγαλαξιακό Moulin Rouge.

14/2, 20:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3, είσοδος: 10-13 ευρώ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ Game Night

Τα ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ Game Nights επιστρέφουν ανανεωμένα! Μαζεύεις παρέα ή έρχεσαι σόλο για γεωγραφικό κουίζ, φρέσκα challenges, γέλιο και απίθανα δώρα. Με παρουσιάστρια τη Σμαράγδα, η διασκέδαση είναι εγγυημένη – ακόμα κι αν βγεις τελευταίος!

15/2, 19:00, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Αθήνα, είσοδος: 13-15 ευρώ