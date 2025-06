17 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (12-18 Ιουνίου)

ΘΕΑΤΡΟ

El Conde de Torrefiel - Το φως μιας λίμνης

Με έδρα τη Βαρκελώνη, η Tanya Beyeler (Ελβετία) και ο Pablo Gisbert (Ισπανία) είναι η ψυχή των El Conde de Torrefiel. Το νέο τους έργο βυθίζει τους θεατές στο φαντασιακό μιας ιδιότυπης ταινίας που συνενώνει θραύσματα από τη ζωή ανθρώπων σε ξεχωριστούς τόπους και διαφορετικές χρονικές στιγμές. Οι ιστορίες εμφανίζονται και εξαφανίζονται η μία μέσα στην άλλη σε έναν καλειδοσκοπικό αντικατοπτρισμό στα βαθιά νερά του χρόνου.

12-14/6, 21:00, Πειραιώς 260, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα), είσοδος: από 5 ευρώ

Μητροφάγος

Φωτ.: Κική Παπαδοπούλου

Η παράσταση είναι μια αλληγορία για την ανθρωπότητα σήμερα, μια σάτιρα της τοξικής αρρενωπότητας με λυρικές παρεκβάσεις. Μέσα από την ιστορία μιας ομάδας τρομερά γελοίων, αναπάντεχα επικίνδυνων αλλά και μέτριων επιστημόνων επιχειρεί την ανατομία της απάθειας. Ανάμεσα σε αποκεφαλισμούς, φορεία, στύσεις, τσιγάρα, ψηφοφορίες και ανδρικές φαντασιώσεις κάποιο θεμελιώδες εξάρτημα της ανθρώπινης φύσης καταστρέφεται ολοσχερώς.

13-16/6, 21:00, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα), είσοδος: από 5 ευρώ

Κρυφό νερό

Φωτ.: Μαρία Τούλτσα

Σε μια Αθήνα άνυδρη, στη συμβολή ενός κακοποιημένου ποταμού με ένα λησμονημένο υπόγειο κανάλι, στο σημείο όπου διασταυρώνονται ο Κηφισός με το Αδριάνειο Υδραγωγείο, ένας περιπλανητής συναντά ανθρώπους που συνδέθηκαν στενά, και ο καθένας ξεχωριστά, με το υδραγωγείο στη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του.

14-18/6, 18:00, οδός Κρεστένων, Κηφισιά

Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος κρατά τον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου, του δαιμόνιου υπηρέτη που προσπαθεί να εξυπηρετήσει δύο αφεντικά ταυτόχρονα.

Ο Γιάννης Κακλέας θα σκηνοθετήσει το φετινό καλοκαίρι το αριστούργημα του Κάρλο Γκολντόνι, «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων», που θα κάνει μια μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος κρατά τον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου, του δαιμόνιου υπηρέτη που προσπαθεί να εξυπηρετήσει δύο αφεντικά ταυτόχρονα, δημιουργώντας ένα αξεπέραστο μωσαϊκό παρεξηγήσεων, κωμικών καταστάσεων και διαχρονικών σχολίων για την ανθρώπινη φύση.

16/6-5/7, Πολλαπλοί Χώροι, είσοδος: από 20 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Ποιος θα της το πει;

Η χορογραφία του Αλέξανδρου Σταυρόπουλου συνδυάζει την ενέργεια και την εξωστρέφεια της ποπ κουλτούρας με τη διαχρονική γοητεία των αρχετύπων.

Aντλώντας έμπνευση από τη μορφή της Χιονάτης, το έργο προσεγγίζει το διαχρονικό παραμύθι με σύγχρονο και αφαιρετικό τρόπο. Αντί να το αφηγείται, εστιάζει στα σύμβολα που καθόρισαν τη μυθολογία του: το μήλο, τον καθρέφτη, το φιλί και τον αριθμό επτά. Η χορογραφία του Αλέξανδρου Σταυρόπουλου συνδυάζει την ενέργεια και την εξωστρέφεια της ποπ κουλτούρας με τη διαχρονική γοητεία των αρχετύπων, προσκαλώντας τους θεατές να ανακαλύψουν νέες ερμηνείες.

14-16/6, 21:30, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα), είσοδος: από 5 ευρώ

Η στιγμή της καρδιάς / Heart moment

Φωτ.: Katja Illner

Διακεκριμένη για την ποιητικότητα του έργου της, η γεννημένη στη Βρετανία και μεγαλωμένη στην Κύπρο χορογράφος Αλεξάνδρα Βάιερσταλ επανέρχεται μετά την αισθησιακή παράσταση ANNNA³. The Worlds of Infinite Shifts του 2021, που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, με το Heart Moment που δημιουργήθηκε για να παρουσιαστεί σε μια σειρά από πόλεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη Βάιερσταλ. Κάθε παρουσίασή του αποτελεί μια ξεχωριστή «έκδοση», φτιαγμένη ειδικά για τον εκάστοτε χώρο.

12-13/6, 21:00, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα), είσοδος: από 5 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Άνεμος, η ηχώ του τοπίου

Αγγελική Αντωνέα, λάδι σε χαρτί, 70x100cm

H Gallery Art Project Space παρουσιάζει την ατομική έκθεση ζωγραφικής της Αγγελικής Αντωνέα σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Νιόβης Κρητικού. Πρόκειται για μια σειρά έργων με βασική θεματική το ελληνικό τοπίο και τον τρόπο που αυτό συνομιλεί και συγκινεί τον θεατή. Τοπία κυρίως θυελλώδη, νεφελώδη και θάλασσες αφηνιασμένες έρχονται να μας υπενθυμίσουν τις φουρτούνες της ζωής και στη συνέχεια να μας δείξουν ότι με το πέρασμα του ανέμου τα πάντα αλλάζουν, ξεχνιούνται και το νέο βρίσκει χώρο να ανθίσει ανάμεσα στα βράχια.

12/6-4/7, Gallery Art Project Space, Φαλήρου 66, Τρ. 17:00-21:00, Πέμ.-Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 11:00-15:00

In a Bright Green Field

Limniou, Girl on Tree

Το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ και το New Museum της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, παρουσιάζουν την τρίτη κατά σειρά σύμπραξη των τριών ιδρυμάτων με έμφαση στο έργο σύγχρονων Ελλήνων και Κυπρίων καλλιτεχνών. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα είκοσι επτά δημιουργών κάτω των 40 ετών που διερευνούν πιθανές εκδοχές του μέλλοντος από τις οποίες θα μπορούσαν να αναδυθούν ανανεωμένες σχέσεις με τον φυσικό κόσμο και ανοιχτές προσεγγίσεις της κοινότητας. Εξετάζει, επίσης, μερικές από τις πιο συναρπαστικές αναδυόμενες καλλιτεχνικές πρακτικές σε Αθήνα, Λευκωσία και Ευρώπη.

12/6-13/9, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, Πέμ., Κυρ. 10:00-18:00, Παρ.-Σάβ. 10:00-22:00

Διαδραστικές Διαδρομές

Ελένη Παρχαρίδου, Ο αυτοφυής, 126x95cm

Η Ελένη Παρχαρίδου υφαίνει στα έργα της ιστορίες ανθρώπων, ταξιδεύοντας από την παιδική ηλικία έως την ενήλικη ζωή και από το συνειδητό έως το υποσυνείδητο. Όπως αναφέρει και η ίδια για τα έργα της: «Η τέχνη έχει τη δυνατότητα να γίνει συνάντηση, με τρόπο ενσώματο και βιωματικό. Η δημιουργία ξεκινά από ένα υπαρξιακό αίσθημα που αναζητά μορφή για να κατοικηθεί κι έτσι τελικά η ζωγραφική εν προκειμένω να αντιμετωπιστεί ως σχέση. Μια σχέση υπαρξιακή, που συγκροτείται ανάμεσα στο σώμα, τη μνήμη και τον χρόνο».

12/6-4/7, Τεχνοχώρος, Λεμπέση 4 & Μακρυγιάννη (μετρό Ακρόπολη), Τρ., Πέμ.-Παρ. 12:00-20:00, Τετ., Σάβ. 10:00-18:00

This way the traces never die

Στα έργα της Αθηνάς Κουμπαρούλη η ύλη αναδεικνύεται σε φορέα μνήμης και δοχείο απόθεσης ιστοριών.

Μέσα από μια σειρά έργων που λειτουργούν ως μάρτυρες ή υβριδικά απομεινάρια η Αθηνά Κουμπαρούλη συγκροτεί μια αφήγηση με ανοιχτά ερωτήματα γύρω από το τοπίο και την απώλεια του σε μια περίοδο κλιματικής κρίσης. Η ύλη αναδεικνύεται σε φορέα μνήμης και δοχείο απόθεσης ιστοριών, σε μια χρονοκάψουλα που μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για παρελθοντικές χρήσεις τοπίου που προκαλούν στην απώλειά του.

12/6-18/7, Α.Antonopoulou.Art, Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, Τετ.-Παρ. 14:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00 εκτός Ιουλίου

Francis Picabia – «Γυναίκες: Έργα σε χαρτί 1921-1946»

Σκίτσο του Picabia.

Ο Picabia ζωγράφιζε και σχεδίαζε προσωπογραφίες ερωμένων του, διάσημων ηθοποιών και ανώνυμων καλλονών που εμφανίζονταν σε δημοφιλή περιοδικά, όπως το «Paris Magazine» και το «Mon Paris». Οι γυναίκες στα έργα της έκθεσης έχουν σκούρα μάτια, δραματικούς φωτισμούς και έντονες, γωνιώδεις πόζες, χαρακτηριστικά των φωτογραφιών της εποχής και των χολιγουντιανών κινηματογραφικών πορτρέτων.

14/6-30/9, Michael Werner Gallery, Βασ. Γεωργίου B 10, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 11:00-15:00

ΜΟΥΣΙΚΗ

Rudu Fest Athens

Η Sophie Lies.

Μια διήμερη γιορτή που φέρνει έναν αέρα νησιού, ελευθερίας, μουσικής και αυθεντικότητας για πρώτη φορά κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας σε δύο stages. Μικρός Κλέφτης, Usurum, Katohos, Sophie Lies, Το Σφάλμα, Mi55t w/ Crashoverride, Σταύρος Άλλος, Κωστής, Σταύρος Τσαντές και AEON σε ένα πολυσυλλεκτικό line-up που συνδυάζει τον λυρισμό, την ευαισθησία και τη νέα ελληνική μουσική με τον δυναμικό urban ήχο και τη hip hop κουλτούρα.

13-14/6, 19:30, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39

Black Flag

Οι Black Flag έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια ανεπανάληπτη συναυλία.

Η ιστορία της punk rock γράφεται ξανά στην Αθήνα! Οι Black Flag, ένα όνομα που δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, καθώς με τη μουσική και τη στάση ζωής τους συνέβαλαν θεμελιωδώς στη διαμόρφωση του είδους όπως το γνωρίζουμε σήμερα, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια ανεπανάληπτη συναυλία. Επικεφαλής ο ιδρυτής και κιθαρίστας Greg Ginn και ο θρυλικός Mike Vallely στα φωνητικά.

12/6, 21:00, Arch Club, Ελασιδών 6, είσοδος: 32 ευρώ

Pagan

Φωτ.: Μαριάννα Αναγνωστοπούλου

Mετά από απανωτές sold out εμφανίσεις το συγκρότημα που ξεχώρισε με τον μοναδικό του ήχο και τις γεμάτες θεατρικότητα εμφανίσεις έρχεται να μας μυήσει σε μια αρχέγονα διονυσιακή βραδιά. Αποστολή του είναι να αναδείξει τη διαχρονική ύλη της μουσικής μας κληρονομιάς, με την οποία μπορούν όλοι οι άνθρωποι να συνδεθούν, ανεξαρτήτως καταγωγής.

18/6, 21:00, θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη, είσοδος: 12-18 ευρώ

Rockwave 2025: Διονύσης Σαββόπουλος

Μια τιμητική και συγκινητική βραδιά-ύμνος στη μουσική και την τέχνη του Σαββόπουλου.

O Διονύσης Σαββόπουλος έρχεται στο Rockwave Festival «για να σμίξει παλιές κι αναμμένες τροχιές με το ροκ του μέλλοντός μας»! Μια τιμητική και συγκινητική βραδιά-ύμνος στη μουσική και την τέχνη του που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη.

14,21/6, 20:00, Terra Vibe Park, Μαλακάσα, Αττική, είσοδος: 19-24 ευρώ

Release Athens 2025 / IDLES + Glass Beams + Sprints

Η πεντάδα από το Μπρίστολ έρχεται να μας προσφέρει ένα από τα πιο συναρπαστικά shows του καλοκαιριού!

Tο Release Athens 2025 υποδέχεται τους IDLES την πρώτη ημέρα του. Η πεντάδα από το Μπρίστολ, έχοντας κυριεύσει τα πάντα στο πέρασμά της τα τελευταία οκτώ χρόνια, θεωρείται πλέον μία από τις κορυφαίες ροκ μπάντες στον κόσμο και έρχεται να μας προσφέρει ένα από τα πιο συναρπαστικά shows του καλοκαιριού! Μαζί τους οι Glass Beams, το ψυχεδελικό τρίο από την Αυστραλία, και οι Sprints από την Ιρλανδία στην πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα.

18/6, 18:00, πλατεία Νερού, είσοδος: από 48 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

KAS:ST

Ο KAS:ST επιστρέφει στην Αθήνα.

Ο KAS:ST, έχοντας κατακτήσει την κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής μαγεύοντας το κοινό σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει στην Αθήνα. Με αβανγκάρντ αισθητική, μελωδικό, βαθύ ήχο γεμάτο μυστήριο και έντονα Afterlife vibes, απογειώνει την techno σκηνή. Μαζί του οι Steve Sai και Steph.

14/6, 21:00, Bolivar Beach Bar, λεωφ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου Άλιμος, είσοδος: από 18 ευρώ