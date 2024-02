17 εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (9-15/2)

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Billy Woods

Aπευθείας από την ανεξάρτητη ραπ σκηνή της Αμερικής, ο Woods είναι ένας ράπερ που αψηφά την εύκολη κατηγοριοποίηση. Στο μικρόφωνο διαθέτει ευέλικτες ροές και ικανότητα όχι μόνο να αντιμετωπίζει θέματα που άλλοι καλλιτέχνες δεν θα ονειρεύονταν καν αλλά και να ξεσηκώνει το κοινό με τις καυστικές ρίμες του.

10/2, 20:00, Αn Club, Σολωμού 13, Εξάρχεια, είσοδος: €25

Mondoriviera (IT) / Ara XD (GR) / Nesansya (GR)

Ο Mondoriviera.

Ανάμεσα σε EDM, hardstyle beats, hyperpop, μουσική υπόκρουση για ταινίες τρόμου, ονειρικά ηχοτοπία ή plunderphonics, τρία sets ηλεκτρονικού ήχου από τον Mondoriviera, το Ara XD και τη Nesansya. Ο DJ Werewolf inLove επιλέγει τη μουσική πριν, ανάμεσα και μετά τα sets.

10/2, 20:00, Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α, Κυψέλη, είσοδος: €10

Loscil & Lawrence English

Ένα σπάνιο οπτικοακουστικό show στη Νέα Σκηνή του Ωδείου Αθηνών.

Το νέο ηλεκτρονικό πρότζεκτ του Καναδού Loscil και του Αυστραλού Lawrence English στην έκτη σεζόν του St Paul’s Sessions, σε ένα σπάνιο οπτικοακουστικό show στη Νέα Σκηνή του Ωδείου Αθηνών.

10/2, 21:00, Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19 (είσοδος από οδό Ρηγίλλης), είσοδος: €24

ΘΕΑΤΡΟ

Μακριά από παιδιά

Φωτ.: Ανδρέας Παπακωνσταντίνου

Μετά τα 170 Τετραγωνικά και τον Χαρτοπόλεμο η δραματική τριλογία «Πατρική εστία – Οικογένεια», που δημιουργήθηκε από τον θεατρικό οργανισμό «Ma Non Troppo» των Γιωργή Τσουρή και Βάλιας Παπακωνσταντίνου, κλείνει με αυτό το έργο. Μετά από μια τραυματική απώλεια, ο Τάσος και η σύζυγός του Όλγα εγκαταλείπουν το παλιό τους διαμέρισμα και μετακομίζουν στο νέο τους σπίτι. Διαφωνίες, ψέματα και ανελέητες συγκρούσεις πυκνώνουν μεταξύ τους συνεχώς. Σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη.

9-25/2, θέατρο Ιλίσια Βολανάκης, Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας, Αθήνα, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 18:00, είσοδος: €13-18

Η Αλίκη στο Άσυλο της Λυδίας Βη

Φωτ.: Γιάννης Κατσαρής

Η νέα site specific παραγωγή του Theatre Lab Company που παρουσιάστηκε στο διατηρητέο ιστορικό κτίριο του Λονδίνου, Asylum, έρχεται στην Αθήνα σε ένα αντίστοιχο κτίριο στην πλατεία Ομονοίας, στο ξενοδοχείο «Μπάγκειον». Εμπνευσμένο από το σουρεαλιστικό παραμύθι του Λιούις Κάρολ, είναι μια διαδρομή στα ανεξερεύνητα μονοπάτια των παράλληλων κόσμων μέσα από το απίθανο, το απροσδόκητο και το ασήμαντο που γίνεται σημαντικό. Το έργο παρουσιάζεται στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους.

9-11/2, Ξενοδοχείο Μπάγκειον, πλατεία Ομονοίας 18, Παρ. 20:00, Σάβ-Κυρ. 17:00, 20:00, είσοδος: €15

Η Προξενήτρα στο Εθνικό

Φωτ.: Πάτροκλος Σκαφίδας

Ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη του 19ου αρχίζει με οδηγό τη δαιμόνια προξενήτρα Ντόλι Λεβί, η οποία θα αναλάβει με ενθουσιασμό να βρει την ιδανική σύζυγο στον πλούσιο, αλλά δύστροπο χήρο Οράτιο. Ταυτόχρονα, η Ντόλι θα βοηθήσει την ανιψιά του Οράτιου, Ερμενεγάρδη, να παντρευτεί τον εκλεκτό της καρδιάς της. Η κωμωδία του βραβευμένου με Πούλιτζερ συγγραφέα, Θόρντον Ουάιλντερ πρωτοπαρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 1955 στο Μπρόντγουεϊ. Σκηνοθετεί ο Θωμάς Μοσχόπουλος.

10/2-28/4, Εθνικό Θέατρο - Θέατρο Rex – Σκηνή Μαρίκα Κοτοπούλη, Πανεπιστημίου 48, Τετ., Κυρ. 19:00, Πέμ.-Παρ. 20:30, Σάβ. 17:30 & 20:30, είσοδος: €10-25

«ΑΚΑ (Also Known As)» του Ντάνιελ Μέγιερ

Φωτ.: Πάτροκλος Σκαφίδας

Ένα έργο για τη γενιά του WhatsApp και του χιπ χοπ. Ο Κάρλος, υιοθετημένος γιος αγνώστου προέλευσης, δεν είχε ποτέ πρόβλημα με την ταυτότητά του. Η ζωή του ήταν γεμάτη μουσική και φίλους και παιχνίδι έως ότου γνώρισε στο διαδίκτυο την Κλαούντια, την οποία ερωτεύτηκε. Τον νεαρό Κάρλος ερμηνεύει ο Μιχάλης Πανάδης.

12/2-30/4, Θέατρο του Νέου Κόσμου, Αντισθένους 7 & Θαρύπου, Δευτ.-Τρ. 21:15, είσοδος: €14-16

Burn this

Φωτ.: Πάτροκλος Σκαφίδας

Η Νάντια Κοντογεώργη παρουσιάζει ένα έργο του Λάνφορντ Γουίλσον για τη σαρωτική δύναμη του έρωτα, τη φιλία, την ομοφοβία, το πένθος και την προσωπική εξέλιξη με πρωταγωνιστές τέσσερις ανθρώπους που προσπαθούν να κατακτήσουν όσα ονειρεύονται. Η Άννα και ο Λάρι θρηνούν τον απροσδόκητο χαμό του φίλου και συγκατοίκου τους Ρόμπι, που σκοτώθηκε σε ναυτικό δυστύχημα μαζί με τον σύντροφό του. Η Άννα ανακαλύπτει στην κηδεία του πως η οικογένειά του δεν έχει ιδέα πως ο Ρόμπι ήταν ομοφυλόφιλος, ούτε βέβαια πως εργαζόταν ως χορευτής.

14/2-3/3, Θέατρο του Νέου Κόσμου, Αντισθένους 7 & Θαρύπου, Τετ. 20:00, Πέμ. 21:00, Σάβ. 18:30, Κυρ. 21:15, είσοδος: €15-20

OΠΕΡΑ

El Greco του Γιώργου Χατζηνάσιου

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος εμπνέεται από την ταραγμένη ζωή του μεγάλου ζωγράφου της Αναγέννησης, καθώς και από την αλήθεια που θέλησε να προσφέρει στους ανθρώπους με την τέχνη του, και δημιουργεί μια πρωτότυπη όπερα που θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής. Πρωταγωνιστούν καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τους οποίους πλαισιώνει μουσικά 50μελής ορχήστρα, 30μελής χορωδία και μια πλειάδα φημισμένων δημιουργών. Το έργο είναι στα ιταλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους.

13-20/2, 20:00, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ.Σοφίας & Κόκκαλη 1, είσοδος: €15- 90

JAZZ

Curtis Lundy

Ο Curtis Lundy προέρχεται από τα καλύτερα χρόνια της straight ahead ή της hard bop σχολής της jazz.

Ο μοναδικός μπασίστας, συνθέτης και ενορχηστρωτής Curtis Lundy προέρχεται από τα καλύτερα χρόνια της straight ahead ή της hard bop σχολής της jazz και έχει αναδειχθεί σε έναν από πιο εμβληματικούς και περιζήτητους μουσικούς της σύγχρονης jazz σκηνής και του αυτοσχεδιασμού. Στην Αθήνα θα εμφανιστεί για τέσσερις μοναδικές βραδιές. Στο πλάι του, ο εξαιρετικός τενόρος σαξοφωνίστας Craig Handy.

9-12/2, Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Αθήνα, Παρ.- Σάβ. 22:30, Κυρ.-Δευτ. 21:30, είσοδος: από €20

Οι ΜΟb στον Φάρο

Ένα τρίο που έχει εντυπωσιάσει διεθνώς με τη δυναμική και τη φρεσκάδα της μουσικής του.

Ένα τρίο που έχει εντυπωσιάσει διεθνώς με τη δυναμική και τη φρεσκάδα της μουσικής του. Ο Μάριος Βαληνάκης (σαξόφωνο και live electronics), ο Αλέξανδρος Δελής (μπάσο, κιθάρα, εφέ) και ο Παναγιώτης Κωστόπουλος (ντραμς) κάνουν κάτι σαν punk-jazz, με τις συνθέσεις τους να ισορροπούν πάνω σε μελωδίες ανοιχτής φόρμας με ισχυρό αυτοσχεδιαστικό υπόβαθρο, και αντλούν υλικό από ποικίλες πηγές όπως η electronic jazz, το krautrock, το post-punk και άλλα μουσικά ιδιώματα.

11/2, 21:00, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: €10-15

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Remake» της Μαρίας Διακοδημητρίου

Η Μαρία Διακοδημητρίου στήνει ένα ουτοπικό θεατρικό σκηνικό.

Η Μαρία Διακοδημητρίου στήνει ένα ουτοπικό θεατρικό σκηνικό με έντονες χρωματικές πινελιές πάνω σε ένα κατά κύριο λόγο ασπρόμαυρο φόντο, μπερδεύοντας την κλασική εποχή με το σύγχρονο βιομηχανικό τοπίο.

8/2-2/3, Αίθουσα Τέχνης «Τεχνοχώρος», Λεμπέση 4 &Μακρυγιάννη, Τρ., Πέμ.-Παρ. 11:00-14:30 & 17:30-20:30, Τετ. 11:00-17:00, Σάβ.11:00-16:00

Γιάννης Τσαρούχης: «Ήμουν και έμεινα ένας ερευνητής και ένας μαθητής»

Σπουδές για τις 4 εποχές, Dominique: Άνοιξη, Θέρος, Φθινόπωρο, Χειμώνας, 1971, Λάδι σε χαρτί, Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη, αρ. ευρ. 730

Πρόκειται για την πρώτη έκθεση της χρονιάς με αντιπροσωπευτικά, αγαπημένα έργα του ζωγράφου από διαφορετικές εποχές, κάποια από τα οποία δεν παρουσιάζονται συχνά στο Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη στο Μαρούσι. Οι οκτώ θεματικές ενότητες που έχουν επιλεγεί αναπτύσσονται σε δύο ορόφους του κτιρίου της οδού Πλουτάρχου και κάθε θέμα εκτίθεται ξεχωριστά.

10/2-21/4, Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη, Πλουτάρχου 28, Μαρούσι, Δευτ.-Παρ. 09:00-15:00, Σάβ.-Κυρ. 10:00-16:00, είσοδος: €4

as she rests, the wrestler bleeds her promises

Φωτ.: Albert Vidal/ Vertex Comunicacio

H Αναστασία Βαλσαμάκη παρουσιάζει μια έκθεση σε επιμέλεια της Ιωάννας Γερακίδη από γλυπτικές χειρονομίες, φωτογραφικά και άλλα αρχειακά υλικά που εκκινούν ή συνομιλούν με τη χορευτική περφόρμανς «W REST L ING». Η περφόρμανς, σε σύλληψη και χορογραφία της Αναστασίας Βαλσαμάκη, θα παρουσιαστεί το βράδυ των εγκαινίων.

10/2-1/3, opbo studio, Φίλωνος 86, Πειραιάς, Εγκαίνια 10/2 20:00, Τετ.-Σάβ. 12:00-18:00

Η Λήδα Παπακωνσταντίνου στην a.antonopoulou.art.

Λήδα Παπακωνσταντίνου, Deaf and Dumb (1971)

Μετά την πετυχημένη έκθεσή της στο ΕΜΣΤ, που συνεχίζεται, και τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και του Τύπου η έκθεση στην γκαλερί έρχεται να προσθέσει μια μικρή πινελιά στο τεράστιο και σημαντικό έργο της Λήδας Παπακωνσταντίνου, η οποία ανέπτυσσε για σχεδόν έξι δεκαετίες ένα έργο που κινείται με προφανείς, διεθνείς κατευθύνσεις και προσανατολισμούς.

17/2-23/3, a.antonopoulou art, Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, Τετ.-Παρ. 14:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΚΥΨΕΛΗ ΒΕΑΤ #3

Σε μία από τις πιο ζωντανές γειτονιές της πόλης, από τις 13:00 έως τις 23:00, απολαμβάνουμε δέκα ώρες μουσικής από επιφανείς selectors όπως οι Mr. Z, RSN, RoubiRoubiRoubi , Roman και K.Atou. Παράλληλα, τρώμε μπέργκερ και αυθεντικές λιβανέζικες γεύσεις, ενώ «σκάβουμε» στην ατέλειωτη συλλογή δίσκων βινυλίου του Rock & Roll Circus και διαλέγουμε βιβλία από τον πλούσιο κατάλογο των εκδόσεων Αίολος.

11/2, 13:00-23:00, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, Κυψέλη

ΠΑΡΤΙ

Mas Verberna Pico Party

To δεύτερο πάρτι στη σειρά για να γνωρίσει κανείς τη μαγεία του pico, του ηχοσυστήματος που παίζει στο καρναβάλι της Barranquilla στην Κολομβία, το οποίο συμπτωματικά πέφτει την ίδια ημέρα. Στο pico oι Αδαμάντιος, Stivako και Palov.

10/2, 23:00, θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168, Εξάρχεια, είσοδος: €5