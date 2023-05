16 πολιτιστικές εκδηλώσεις για αυτή την εβδομάδα (19-25/5/23)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Warhaus στο Gazarte

Το βελγικό duo Warhaus, οι μουσικοί πίσω από την τεράστια επιτυχία «Love’s a stranger», καταφθάνουν στο roof stage του Gazarte, έχοντας στις αποσκευές τους το νέο τους άλμπουμ «HaHa Heartbreak» που κυκλοφορήσε το 2022.

20/5, Gazarte Roof Stage, Βουτάδων 34, 21:30, είσοδος: €25

Vassilikos «The Grand Duet»

Φωτ.: Ευτυχία Βλάχου

Ο Vassilikos έρχεται στην Τεχνόπολη για μια συναυλία-πάρτι για τα 10 χρόνια του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου. Στην πρώτη συναυλία της Τεχνόπολης για το καλοκαίρι του 2023 ο αγαπημένος καλλιτέχνης Vassilikos θα παρουσιάσει το «The Grand Duet» που μοιράζεται με τον Γιώργο Τριανταφύλλου. Με κομμάτια μιξαρισμένα ειδικά για το πρότζεκτ αυτό, οι δύο καλλιτέχνες υπόσχονται μια μουσική εμπειρία που θα ενώσει το χθες με το σήμερα.

20/5, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, 21:00, είσοδος ελεύθερη

Τα Echo Tides live στο six d.o.g.s

Φωτ.: Κατερίνα Πασπαλιάρη

Σε μια εκρηκτική βραδιά που θα πλαισιώσουν οι Turboflow 3000, τα Echo Tides παρουσιάζουν το νέο τους άλμπουμ «Ανδρομέδα FM». Στο πιο εσωτερικό και ρομαντικό τους άλμπουμ ως τώρα εμπνέονται από την post-apocalyptic ατμόσφαιρα της καραντίνας, παρουσιάζοντας μια μουσική σουρεαλιστικών και sci-fi αφηγήσεων.

19/5, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, είσοδος: €10

Οι Οdy Ιcons live στο ΠΛΥΦΑ

Φωτ.: Queertopia

Οι Ody Icons καταφθάνουν στο ΠΛΥΦΑ με μια συναυλία, μια προσβάσιμη μουσική παράσταση, με τραγούδια από τον ομότιτλο πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο τους που αναμένεται να κυκλοφορήσει τους προσεχείς μήνες, κομμάτια που διαμόρφωσαν την προσωπική τους αισθητική αλλά και με προηγούμενες τους κυκλοφορίες.

Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε άτομα με ακουστική αναπηρία.

24/5, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, 20:00-23:00

Οι Mammal Hands live στο Μουσείο Ακρόπολης.

Ένα από τα εμβληματικά ονόματα της νέας γενιάς της βρετανικής jazz και minimal μουσικής, οι Mammal Hands, θα εμφανιστεί ζωντανά στην ταράτσα του εστιατορίου του Μουσείου της Ακρόπολης.

22/5, Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, 20:30

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

22nd Athens Jazz στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Η πρώτη μέρα του φεστιβάλ είναι αφιερωμένη στην ελληνική μουσική και υποδέχεται το Spiral Trio, το Nefeli Fasouli Quintet και το Thomas Mitrousis Quartet.

Το Athens Jazz, το μεγαλύτερο φεστιβάλ τζαζ μουσικής στην Ελλάδα, παρουσιάζει 21 καταξιωμένους και ανερχόμενους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πρώτη μέρα του φεστιβάλ είναι αφιερωμένη στην ελληνική μουσική και υποδέχεται το Spiral Trio, το Nefeli Fasouli Quintet και το Thomas Mitrousis Quartet.

22-29/5, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, είσοδος ελεύθερη

The Meet Market στο 22ο Athens Jazz

Από τις 22 έως τις 28 Μαΐου το The Meet Market, η αγαπημένη αγορά της πόλης, συναντά το 22ο Athens Jazz, το φεστιβάλ-θεσμό της Αθήνας, και κλείνουν το μάτι στο καλοκαίρι, στήνοντας τη μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Παραπάνω από εκατό makers, είκοσι από τους οποίους συστήνονται για πρώτη φορά στο κοινό, θα παρουσιάσουν τις χειροποίητες δημιουργίες τους.

22-26/5 (19:00-00:00), 27-28/5 (12:00-00:00), Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, είσοδος ελεύθερη

Up The Hammers Festival 2023

Το κορυφαίο φεστιβάλ heavy metal μουσικής με περισσότερα από 13 συγκροτήματα απ’ όλο τον κόσμο έρχεται στις 19 και 20 Μαΐου στο Gagarin 205 Live Music Space.

19-20/5, ώρα έναρξης 15:00 (οι πόρτες ανοίγουν στις 14:30), είσοδος: από €50

Generations στο ΚΠΙΣΝ

Andy Smith

Το Generations, το μουσικό φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Από τις 11 το πρωί ως την ώρα που δύει ο ήλιος, στο ξέφωτο του Σταύρος Νιάρχος οργανώνονται υπαίθρια πάρτι με θρυλικούς DJs όπως ο Norman Jay και ο JAZZIE B καθώς και πολλές εκπλήξεις και δραστηριότητες για παιδιά.

20-21/5, ΚΠΙΣΝ, είσοδος ελεύθερη

1st Athens Pop Underground Fest and Convention

Στη σκηνή του Half Note, δώδεκα συγκροτήματα απ’ όλο τον κόσμο και ορισμένοι από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ανεξάρτητης κιθαριστικής ποπ θα υποδεχτούν το κοινό σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, αλκοόλ, φανζίν, δίσκους και ό,τι αφορά την indie κουλτούρα και αισθητική.

19-20/5, Half Note, Τριβωνιανού 17, 20:00, είσοδος από €17

ΠΑΡΤΙ

En Lefko Spring Party

Το ανοιξιάτικο πάρτι του En Lefko υπόσχεται νέον φώτα, φλοράλ κοντομάνικα, ανοιξιάτικα χαμόγελα και χορό με τις μουσικές των καλύτερων DJs της Αθήνας.

20/5, Ωδείο Αθηνών, Βασ. Γεωργίου B 17-19, 22:00, είσοδος: €10 με ποτό

ΘΕΑΤΡΟ

Μυστήριο 76 – Don’t look back

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει το Μυστήριο 76 «Don’t look back», τη νέα δημιουργία του Γιάννη Χουβαρδά.

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει το Μυστήριο 76 «Don’t look back», τη νέα δημιουργία του Γιάννη Χουβαρδά. Οι τρεις αποθήκες του Παλαιού Ελαιουργείου μεταμορφώνονται στο ερειπωμένο Hotel Spectre, με τα φαντάσματα των μυθικών εραστών, του Ορφέα και της Ευρυδίκης, να ζωντανεύουν τις μοιραίες στιγμές του έρωτά τους

19, 22-29/5, Αποθήκες Παλαιού Ελαιουργείου, Κανελλοπούλου 1, Ελευσίνα, 21:00 (ώρα προσέλευσης 20:30) & 22:30 (ώρα προσέλευσης 21:45), είσοδος: €5-15

ΟΠΕΡΑ

«Go to come back» στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής

Go to come back, ένας στοχασμός πάνω στην ενηλικίωσή και την αναζήτηση προσωπικής ταυτότητας.

Το Co-OPERAtive, το πρώτο διαπολιτισμικό φυτώριο όπερας νέων στην Ευρώπη, παρουσιάζει στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής την παράσταση μουσικού θεάτρου Go to come back, έναν στοχασμό πάνω στην ενηλικίωσή και την αναζήτηση προσωπικής ταυτότητας. Η πλοκή του έργου μάς μεταφέρει σε έναν κοινό τόπο για όλους, την περιπετειώδη διεργασία που μας κάνει να κατανοούμε τον εαυτό μας μέσα από την επιδίωξη των ονείρων, των προσδοκιών και των ταλέντων μας.

19/5, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, 20:30, είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Changing Lanes - Έκθεση Φωτογραφίας & Vlogging

Φωτ.: Σπυριδούλα Παπαδήμα

Η φωτογραφική ομάδα METAPolis παρουσιάζει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων την έκθεση φωτογραφίας «Changing Lanes», μια έκθεση ενδοσκόπησης και διαπραγμάτευσης της ταυτότητας της πόλης. Εκατόν τριάντα ένας φωτογράφοι μελετούν μέσα από τον φακό τους τις έννοιες της φωτογραφίας δρόμου, της σκηνοθετημένης φωτογραφίας και του αστικού τοπίου.

22-28/5, Τρ.-Πέμ. 16:00-23:00, Παρ.-Σάβ. 10:00-23:00, Κυρ. 10:30-21:00, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, είσοδος ελεύθερη

The ecology of ideas

Η έκθεση «The ecology of ideas» καταφθάνει από τα Σκόπια στην Αθήνα.

Η έκθεση «The ecology of ideas» καταφθάνει από τα Σκόπια στην Αθήνα. Με κεντρικό της άξονα το περιβάλλον και τη σχέση μας με αυτό, οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν εξετάζουν το φαινόμενο της κοινωνικής απάθειας και την απουσία δράσεων γύρω από φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα, με σημαντικότερο το περιβαλλοντικό.

19-31/5, 1927 art space, Κυψέλης 35, είσοδος ελεύθερη

Έκθεση φωτογραφίας του Henri Kandiyoti «Lines & Living Beings»

Φωτ.: Henri Kandiyoti

Ο γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη Henri Kandiyoti παρουσιάζει μια φωτογραφική έκθεση με αφορμή αρχιτεκτονικά κτίρια σε όλο τον κόσμο, προσπαθώντας να αποδώσει τη συνύπαρξη της αρχιτεκτονικής με τους ζωντανούς οργανισμούς.

19/5-23/5, Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, 21:00