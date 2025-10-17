16 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (16-22/10)

ΘΕΑΤΡΟ

Οι ερωτευμένοι

Η σκηνοθέτις και συγγραφέας Έλενα Πέγκα παρουσιάζει ένα εμβληματικό έργο του Σαμ Σέπαρντ. Η Μελία Κράιλινγκ, ο Παναγιώτης Γαβρέλας, ο Δημήτρης Καραβιώτης και ο Νίκος Βατικιώτης στους πρωταγωνιστικούς ρόλους καλούνται να αναμετρηθούν με το πάθος, τη βία και τα μυστικά ενός έρωτα χωρίς διέξοδο, σε μια παράσταση που αποκαλύπτει με σκληρότητα αλλά και ποιητική ένταση την κόλαση του έρωτα και τη βαριά κληρονομιά μιας οικογένειας.

16/10-21/12, Bios Main, Πειραιώς 84, Αθήνα, Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 18-20 ευρώ

Το παρελθόν (Le Passé)

Φωτ.: Simon Gosselin

Μια παράσταση βασισμένη σε κείμενα του Ρώσου συγγραφέα Λεονίντ Αντρέγιεφ. Με ένα επικό θεατρικό έργο, στο οποίο συντελούνται διάφορες ακρότητες στο όνομα του έρωτα, της αγάπης, της οικογένειας, ο Julien Gosselin πλάθει ένα μεταμοντέρνο ρέκβιεμ για τον 20ό αιώνα, τον έρωτα και τον ουμανισμό, με ζωντανή κινηματογράφηση και δυνατές ερμηνείες από έναν επταμελή θίασο.

16-19/10, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, Αθήνα, Πέμ.-Σάβ. 19:00, Κυρ. 14:00, είσοδος: 10-45 ευρώ

Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις!

Φωτ.: Γιώργος Καλφαμανώλης

Tο νέο έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα είναι μια σπιρτόζικη ιστορία φόνων, γεμάτη ίντριγκες, ανατροπές και το κομψό χιούμορ που ταιριάζει στο αστικό κλίμα της δεκαετίας του 1950. Διαδραματίζεται σ’ ένα νησί του Αργοσαρωνικού. Η νεαρή Λένα Δροσίνου καλεί δύο φιλικά της ζευγάρια και τον θείο της, Μίμη Δαμιανό, με τη γυναίκα του, τη Φωφώ –λάτρη των αστυνομικών ιστοριών–, στο σπίτι της στον Πόρο για να περάσουν όλοι μαζί λίγες ξέγνοιαστες μέρες διακοπών. Τις διακοπές στη βίλα, όμως, αναστατώνουν ξαφνικά μια αποτυχημένη απόπειρα φόνου και λίγο αργότερα δύο πτώματα.

16/10-21/12, θέατρο Πειραιώς 131, Πειραιώς 131, Γκάζι, Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 16-25 ευρώ

Η κόμισσα της φάμπρικας

Φωτ.: Γιώργος Καβαλλιεράκης

Μία από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη παρουσιάζεται στο ανακαινισμένο Embassy, το οποίο, με τη σκηνή του να έχει μεγαλώσει εντυπωσιακά, με τα καινούργια, τεχνολογικώς άρτια φωτιστικά σώματα και τον σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, αποτελεί ένα από τα πιο ωραία και λειτουργικά θέατρα στο κέντρο της Αθήνας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σταμάτης Φασουλής, ο οποίος είχε την ιδέα της παρουσίασης του έργου τόσο για τον κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα του, που αντικατοπτρίζει την εποχή, όσο και γιατί η παράσταση εντάσσεται ιδανικά στο συνολικό πλαίσιο εορτασμού των 100 ετών από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη.

16/10-30/11, θέατρο Embassy, Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Τετ. 20:00, Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: 18-40 ευρώ

Το τρίτο στεφάνι

Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Ο πολιτιστικός οργανισμός «Λυκόφως», το Θέατρο Τέχνης και ο Στάθης Λιβαθινός με τη σταθερή ομάδα του τολμούν μια ανατρεπτική πρόταση πάνω στο εμβληματικό μυθιστόρημα που σημάδεψε την ελληνική μεταπολεμική λογοτεχνία, ανεβάζοντας επί σκηνής το πάντα επίκαιρο Τρίτο Στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Δεκαπέντε ταλαντούχοι ερμηνευτές συναντώνται με τα πολλαπλά πρόσωπα και προσωπεία του μυθιστορήματος, με το αντισυμβατικό στυλ γραφής του συγγραφέα αλλά και με την προσωπικότητά του που είναι διάχυτη σ’ όλες τις σελίδες του βιβλίου.

17/10-3/11, Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, Φρυνίχου 14, Πλάκα, Τετ. & Κυρ. 19:00, Πέμ. & Παρ. 20:30, Σάβ. 21:00, είσοδος: 16-25 ευρώ

Αρμπάιτ

Φωτ.: Στάθης Πορονίδης

Ο Γιώργος Παλούμπης και ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος γράφουν και σκηνοθετούν μια σπονδυλωτή παράσταση αποτελούμενη από επτά ιστορίες με θέμα την εργασία. «Αρμπάιτ» («Arbeit») στα γερμανικά σημαίνει δουλειά, εργασία. Η λέξη είναι ευρέως γνωστή από τη φράση «Arbeit macht frei» που σημαίνει «Η εργασία απελευθερώνει», η οποία ήταν γραμμένη σε πύλες στρατοπέδων συγκέντρωσης των ναζί, όπως το Άουσβιτς. Η εργασία μπορεί πολύ συχνά να αποτελεί καταναγκασμό για τον σύγχρονο άνθρωπο. Μπορεί και όχι. Το σίγουρο όμως είναι ότι είναι συνδεδεμένη με την προσωπικότητα του κάθε εργαζόμενου.

18/10-30/11, θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Mεταξουργείο, Σάβ. 18:15, Κυρ. 21:15, είσοδος: από 12 ευρώ

Ήλιος με δόντια

Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Γεννημένος στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, σε μια παράγκα μέσα στο Φρούριο της Χίου, ο Κωνσταντής παλεύει με τις μνήμες, τις πληγές και τα πάθη μιας ολόκληρης κοινωνίας που τον κατέκρινε για τη διαφορετικότητά του και τον περιθωριοποίησε. Η παράσταση, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Γιάννη Μακριδάκη, αξιοποιεί τον φρενήρη ρυθμό των σκέψεων του Κωνσταντή για να μεταφέρει στη σκηνή, μέσω δύο ερμηνευτών, τη λησμονημένη ζωή ενός ανθρώπου που γεννήθηκε και έζησε στο περιθώριο της ιστορίας.

18/10-10/11, θέατρο Μπέλλος, Κέκροπος 1, Πλάκα, Σάβ. 18:00, Κυρ. & Δευτ. 21:00, είσοδος: από 13 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

Τζοκόντα

Η Τζοκόντα θεωρείται μια από τις κορυφαίες μεγαλόπρεπες όπερες (grand operas) του ρεπερτορίου.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή εγκαινιάζει επίσημα τη φετινή σεζόν με τη δημοφιλέστατη Τζοκόντα του Πονκιέλι, σε μια νέα μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με δύο από τους σπουδαιότερους οργανισμούς της όπερας παγκοσμίως: το Πασχαλινό Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ και τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου. Διευθύνει ο Φαμπρίτσιο Βεντούρα και σκηνοθετεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κόβεντ Γκάρντεν, Όλιβερ Μίερς. Η Τζοκόντα θεωρείται μια από τις κορυφαίες μεγαλόπρεπες όπερες (grand operas) του ρεπερτορίου, όχι μόνο γιατί πραγματεύεται μια δραματική ιστορία ανεκπλήρωτου έρωτα και αυτοθυσίας, αλλά και γιατί είναι πλούσια σε μοναδικές μελωδίες, διάσημες άριες και υπέροχα χορωδιακά μέρη.

19/10-7/11, 19:00, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: 10-120 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

SUNN O)))

Τα δύο κύρια μέλη της dream team είναι ο Stephen O’Malley και ο Greg Anderson.

Το συγκρότημα πήρε το όνομά του από τους ενισχυτές Sunn, ενώ το σύμβολο O))) συμβολίζει τα κύματα ήχου που «σκάνε» από τα ηχεία. Τα δύο κύρια μέλη της dream team είναι ο Stephen O’Malley (επίσης των Khanate και Burning Witch) και ο Greg Anderson (των Goatsnake και Engine Kid μεταξύ άλλων). Το σωτήριο έτος 1998 πήραν την απόφαση να σχηματιστούν και έκτοτε έγιναν συνώνυμο της βαρύτητας και του πώς μπορούν να κάνουν τα πάντα γύρω σου ταυτόχρονα να μοιάζουν ελαφρύτερα.

19/10, Gagarin205, Λιοσίων 205

Marc Almond

Η καριέρα του Marc Almond ξεπερνά τα 40 χρόνια και έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα μέσα από τους Soft Cell αλλά και τη solo πορεία του.

Ο θρυλικός Marc Almond, η εμβληματική φιγούρα της βρετανικής synth-pop και new wave σκηνής, έρχεται στην Αθήνα για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Η καριέρα του ξεπερνά τα 40 χρόνια και έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα μέσα από τους Soft Cell αλλά και τη solo πορεία του. Με την αξεπέραστη θεατρικότητα, την ιδιαίτερη αισθητική και τη βαθιά συναισθηματική του ερμηνεία, μας υπόσχεται δύο βραδιές γεμάτες πάθος, αναμνήσεις και αυθεντική βρετανική glam ατμόσφαιρα.

16-17/10, 21:00, Gazarte Ground Stage, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, είσοδος: από 45 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Η κορυφή είναι πίσω απ’ το βουνό

Το τοπίο του Γιάννη Ευθυμίου γίνεται τόπος ταυτότητας και εσωτερικού διαλόγου.

Στα έργα του Γιάννη Ευθυμίου το βουνό, το σπίτι, οι καβαλάρηδες ή οι δρόμοι δεν λειτουργούν ως απλή αναπαράσταση· είναι μορφές της μνήμης και της ψυχικής τοπογραφίας, φορτισμένες με προσωπική ιστορία. Το τοπίο γίνεται τόπος ταυτότητας και εσωτερικού διαλόγου, όπου το υλικό και η φόρμα συγκλίνουν σε μια γλώσσα που αποκαλύπτει και συγκαλύπτει ταυτόχρονα.

16/10-8/11, γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Κολωνάκι

Juergen Teller: you are invited

H Dovile έγκυος. Φωτ.: Juergen Teller. Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη.

Από τον Iggy Pop στην κόρη του Iggy, από την Kate Moss στον Πάπα Φραγκίσκο, ο Τέλερ, στην πιο εκτενή ατομική του έκθεση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, εγκαινιάζει το Onassis Ready, τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Η έκθεση «you are invited» δίνει ένα νέο στίγμα στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας και παράλληλα σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή στην καλλιτεχνική πορεία του φωτογράφου. H αναδρομική έκθεσή του, πλούσια σε σημαδιακά γεγονότα και καθοριστικές συναντήσεις από τη σπουδαία σταδιοδρομία του, παρουσιάζει διάφορες σειρές, μεμονωμένα έργα και πολυάριθμα βίντεο, συνδυάζοντας επιλογές από προηγούμενες εκθέσεις με νέες, αδημοσίευτες εικόνες που εκτείνονται από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα.

19/10-30/12, Onassis Ready, Στρατή Τσίρκα 2, Αγ. Ιωάννης Ρέντης

Ελλάδα-Κορέα: Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης

HAN C.Y 2025 현대 이카리아의 몰락

Μέσα από 140 έργα σύγχρονης τέχνης δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τις καλλιτεχνικές ανησυχίες, τη δημιουργικότητα και την πνευματική έκφραση της Κορέας, σε έναν δημιουργικό διάλογο με την πλούσια πολιτιστική παράδοση της Ελλάδας. Η έκθεση, στην οποία συμμετέχουν 70 καλλιτέχνες από τη Νότια Κορέα, σε μια συνδιοργάνωση της Κορεατικής Κοινότητας Ελλάδας και του Διεθνούς Συλλόγου Καλλιτεχνικών Ανταλλαγών Κορέας, με την πολύτιμη υποστήριξη της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Κορέας, αποτελεί γέφυρα φιλίας και αλληλοκατανόησης ανάμεσα στους δύο λαούς.

22-29/10, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, Ηρακλειδών 66, Γκάζι

ΠΑΡΤΙ

Oddity Season Opening w/ (a-z) Aida Arko & Cera Khin

H Aida Arko.

Tο dancefloor στο Oddity μετατρέπεται σε μια hard και industrial έκρηξη με δύο από τις πιο δυναμικές παρουσίες της techno, τις Aida Arko και Cera Khin στα decks. Support by: Até & Salin, Mikee. By Blend, SEDS & VLCT.

18/10, 23:30, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Αθήνα, είσοδος: από 20 ευρώ

AUX: Phil Berg

Ο Phil Berg έχει χτίσει σταθερά τη φήμη του ως ένας από τους πιο συναρπαστικούς και καινοτόμους παραγωγούς της σύγχρονης techno σκηνής.

Ο Phil Berg είναι DJ και παραγωγός με έδρα το Βερολίνο, γνωστός για τον υπνωτιστικό του ήχο, που συνδυάζει βαθείς, παλλόμενους ρυθμούς με ατμοσφαιρικές υφές, τόσο στα DJ sets όσο και στις παραγωγές του. Έχει χτίσει σταθερά τη φήμη του ως ένας από τους πιο συναρπαστικούς και καινοτόμους παραγωγούς της σύγχρονης techno σκηνής. Με δισκογραφία σε μερικές από τις πιο σεβαστές εταιρείες του είδους, το έργο του αποτελεί απόδειξη του εκλεπτυσμένου ήχου και του δημιουργικού του βάθους.

17/10, 23:30, Aux Club, Αγίου Όρους 15, Αθήνα, είσοδος: από 10 ευρώ

Mechatronica x Tiger Weeds with Anthony Rother

Επικεφαλής της βραδιάς ο θρυλικός Anthony Rother.

Οι Mechatronica και Tiger Weeds ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια βραδιά αδιάλλακτου electro και μηχανοκίνητης ενέργειας στην Αθήνα. Επικεφαλής της βραδιάς ο θρυλικός Anthony Rother, που παρουσιάζει το υβριδικό live set του. Είναι ένας οραματιστής καλλιτέχνης, του οποίου ο ήχος έχει διαμορφώσει γενιές ηλεκτρονικής μουσικής.

18/10, 21:30, Astron Bar, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 121, είσοδος: από 10 ευρώ