16 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (1/3-7/3)

ΘΕΑΤΡΟ

ΤΑΝΚ / Όλη Νύχτα Εδώ: Μια παράσταση για τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου

Με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, η ομάδα RMS MATAROA παρουσιάζει μια παράσταση για τα γεγονότα εκείνου του Νοέμβρη σε μια προσπάθεια εξερεύνησης της ιστορικής αλήθειας μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες πρωταγωνιστών των γεγονότων, όπως τις κατέγραψε ο ιστορικός Ιάσονας Χανδρινός και περιλαμβάνονται στο ομώνυμο βιβλίο Όλη νύχτα εδώ.

4/3-2/4, Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, Φρυνίχου 14, Πλάκα, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος: 15-17 ευρώ

Τα Μαγικά Βουνά

Φωτ.: Πάτροκλος Σκαφίδας

Οι Εlephas tiliensis, η ομάδα των Δημήτρη Αγαρτζίδη και Δέσποινας Αναστάσογλου, παρουσιάζουν για πρώτη φορά σε σύγχρονη σκηνή έργο που ανήκει στο Θέατρο του Βουνού. Συγγραφέας ο Γιώργος Κοτζιούλας, ο άνθρωπος που ίδρυσε στην Ήπειρο τη Λαϊκή Σκηνή με ηθοποιούς τους ίδιους τους αντάρτες και τις αντάρτισσες του ΕΛΑΣ.

1/3-7/4, Θέατρο του Νέου Κόσμου, Αντισθένους 7 & Θαρύπου, Παρ. 21:00, Σάβ. 21:15, Κυρ. 18:30, είσοδος: 15-18 ευρώ

Περλιμπλίν και Μπελίσα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα

Φωτ.: Μαρίζα Καψαμπέλη

Ο μεσόκοπος Περλιμπλίν πείθεται να παντρευτεί μια νεαρή γειτόνισσά του, για να μη μείνει μόνος κι αβοήθητος στα γεράματά, και η Μπελίσα πείθεται να τον παντρευτεί για τα πλούτη του. Αυτή είναι η υπόθεση του κλασικού έργου του Ισπανού δημιουργού που κυκλοφόρησε το 1929. Η σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Τάρλοου.

5/3-28/4, Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5, Αθήνα 10433, πλατεία Βικτωρίας, Δευτ.-Τρ. 21:00, Τετ., Σάβ. 18:00, Κυρ. 21:15, είσοδος: 12-20 ευρώ

Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας

Φωτ.: Sabrina Brodescu

Η ομάδα Loxodox, μετά τη Φαλακρή τραγουδίστρια του Ευγένιου Ιονέσκο, επεκτείνει την έρευνά της σε κλασικά έργα, παρουσιάζοντας το Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Ο πραγματικός κόσμος της Αθήνας συμπλέει με τον ονειρικό κόσμο του δάσους όπως και ο ορατός κόσμος των νέων ανθρώπων που ο έρωτας γεμίζει όλη τους την ύπαρξη με τον αόρατο κόσμο των πνευμάτων και των ξωτικών.

8-31/4, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Βοτανικός, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: 10-12 ευρώ

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Cradle of Filth

Mία από τις κορυφαίες black metal μπάντες επιστρέφει στην Ελλάδα.

Το ιστορικό σχήμα του Dani Filth και μία από τις κορυφαίες black metal μπάντες επιστρέφει στην Ελλάδα στο πλαίσιο τις ευρωπαϊκής του περιοδείας. Μαζί τους ο Joseph Michael Poole ως η εκκεντρική περσόνα Wednesday 13 με ένα set αποτελούμενο αποκλειστικά από κομμάτια των θρυλικών Murderdolls και των Sick N Beautiful.

3/3, 19:00, Fuzz Live Music Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, είσοδος: 27-35 ευρώ

«Μερικοί το προτιμούν μπλε» στο Μέγαρο Μουσικής

Δύο θεμελιώδη έργα της αμερικανικής λόγιας μουσικής, το «Αναπάντητο ερώτημα» του πρωτοπόρου Τσαρλς Άιβς και η τζαζ «Γαλάζια ραψωδία» του Τζορτζ Γκέρσουιν αντιπαραβάλλονται με δύο ευρωπαϊκά αριστουργήματα, τη «Νύχτα εξαΰλωσης» του Άρνολντ Σένμπεργκ και την «Ισπανική Συμφωνία» του Γάλλου ρομαντικού συνθέτη Εντουάρ Λαλό.

1/3, 20:30, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ.Σοφίας & Κόκκαλη 1, είσοδος: 15-50 ευρώ

Τα Παραδοξιακά της Λένας Πλάτωνος

Φωτ.: Πάνος Κέφαλος

Όχι παραδοσιακά, αλλά «παραδοξιακά». Η Λένα Πλάτωνος, μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, επιστρέφει στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και σε συνεργασία με τον Stergios T. παρουσιάζει τραγούδια που συνδυάζoυν τη μουσική παράδοση με τα συνθεσάιζερ και τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο.

1-2/3, 20:30, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφόρος Συγγρού 107, Αθήνα, είσοδος: 5-28 ευρώ

Pagan στο Temple

Το ανορθόδοξο συγκρότημα θα εμφανιστούν στον χώρο του Temple για να ξυπνήσουν τον Διόνυσο.

Μετά από μια σειρά απανωτών sold-out, το ανορθόδοξο συγκρότημα θα εμφανιστούν στον χώρο του Temple για να ξυπνήσουν τον Διόνυσο με τον αρχέγονο progressive φολκ ήχο τους και τη μυστικιστική τους ατμόσφαιρα. Με «πρωθιέρεια» την εκρηκτική και απόκοσμη Έβελυν Ασουάντ.

2/3, 21:30, Temple Athens, Ιάκχου 17, Γκάζι, είσοδος: 13-15 ευρώ

Dream Wife

Ένα πανκ βρετανικό τριμελές συγκρότημα ενάντια στην πατριαρχία.

Ένα πανκ βρετανικό τριμελές συγκρότημα ενάντια στην πατριαρχία, οι Dream Wife, είναι οι Rakel Mjöll, η Alice Go και το non-binary άτομο Bella Podpadec. Το γκρουπ ξεκίνησε την πορεία του στο πλαίσιο ενός art project στο Πανεπιστήμιο του Brighton. Ποπ αισθητική απαλλαγμένη από έμφυλες διακρίσεις και απαράμιλλη φρενίτιδα πάνω στη σκηνή.

2/3, 20:30, Gagarin205, Λιοσίων 205, είσοδος: 25 ευρώ

Electric Jalaba

Μια βραδιά γεμάτη progressive world music, avant-funk, επιρροές ηλεκτρονικής μουσικής, δόσεις τζαμαϊκανής dub και ψυχεδελικής τζαζ.

Η εκστατική μουσική της Gnawa από το Μαρόκο συναντά τη βρετανική τζαζ ψυχεδέλεια σε ένα εξαμελές σχήμα από το Λονδίνο που θα μας φέρει μια βραδιά γεμάτη progressive world music, avant-funk, επιρροές ηλεκτρονικής μουσικής, δόσεις τζαμαϊκανής dub και ψυχεδελικής τζαζ. Τους πλαισιώνουν οι Αδαμάντιος Καφετζής, οι Kugaya και οι Cosmic Bordello DJs.

2/3, 20:00, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Βοτανικός, είσοδος: 15-18 ευρώ

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Η αιγυπτιακή συλλογή στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με δωρεάν είσοδο

Σαρκοφάγοι, μούμιες, Αιγύπτιοι θεοί, τα μυστικά αυτού του θαυμαστού πολιτισμού αποκαλύπτονται.

Η αιγυπτιακή συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου είναι από τις σημαντικότερες παγκοσμίως λόγω της ποικιλίας, της ποιότητας και της σπανιότητας των αντικειμένων της, είναι, δε, η τέταρτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη με περίπου 7.000 εκθέματα. Σαρκοφάγοι, μούμιες, Αιγύπτιοι θεοί, τα μυστικά αυτού του θαυμαστού πολιτισμού αποκαλύπτονται, φτάνοντας εκεί όπου η αιγυπτιακή τέχνη συναντάει την ελληνική. Για όποιον επιθυμεί, υπάρχει ξενάγηση με εξειδικευμένο διπλωματούχο ξεναγό και εξοπλισμός ασύρματης ξενάγησης με επιπλέον κόστος 10-12 ευρώ.

3/3, 10:00-11:30 και 12:00-13:30, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 28ης Οκτωβρίου 44, Αθήνα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΚΧΣ 4.0 στο Ρομάντσο

Η πιο εναλλακτική γιορτή κρασιού της Αθήνας επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο Ρομάντσο για δύο ολόκληρες μέρες γεμάτες κρασιά ήπιας οινοποίησης, ιδιαίτερα μουσικά vibes, έργα τέχνης και φρέσκο λιβανέζικο street food διά χειρός Feyrouz. Θα ακολουθήσει after party.

1-2/3, 11:00-20:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, είσοδος: 10 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο;» - 6 νέες εκθέσεις στο ΕΜΣΤ

Lola Flash, SALT

Στις 8 Μαρτίου 2024, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, εγκαινιάζονται έξι εκθέσεις πέντε καλλιτέχνιδων, δεύτερο μέρος του κύκλου των εκθέσεων. Ο θεματικός αυτός κύκλος, πρωτοβουλία της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΕΜΣΤ Κατερίνας Γρέγου, βασίζεται σε ένα συχνά επαναλαμβανόμενο υποθετικό ερώτημα: τι θα συνέβαινε αν η διακυβέρνηση του κόσμου είχε θηλυκά χαρακτηριστικά; Με συμμετοχές των Yael Bartana, Claudia Comte, Hadassah Emmerich, Lola Flash, Μαλβίνα Παναγιωτίδη και Jeanna Criscitiello.

8/3-10/11, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, λεωφόρος Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή, Αθήνα, Τρ.-Κυρ. 11:00-19:00, είσοδος: 4-8 ευρώ

Amoralite V005 στο Μπάγκειον

Η κολεκτίβα καλλιτεχνών επιστρέφει για την 5η εκδοχή του Amoralite, ενός 12ωρου event που κάθε φορά παρουσιάζεται σε καινούργια τοποθεσία και συνδυάζει την εικόνα και τον ήχο. Με τους Fo, Isoskeles, Kay-Chi & Keymon (LIVE), Kelly Cortese, Liquid Gender, Rootie, και τη Sofia Stergiou να αναλαμβάνουν το ηχητικό πλαίσιο της βραδιάς και τους Αθανασία Τσοπαναργία, Δήμητρα Σταυροπούλου, Katiamess, Nefeli Chynd, Κωνσταντίνα Ρίστα και Στέφανο Κουτρουλή την εικόνα. Η επιμέλεια είναι της Κωνσταντίνας Ρίστα.

2/3, 18:00, ξενοδοχείο Μπάγκειον, πλατεία Ομονοίας 16, είσοδος:12 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

The Worm Rose of Athens

Το δισκοπωλείο Stellage, που πρόσφατα άνοιξε τις πόρτες του στην Κυψέλη, και το label The Tapeworm επιμελούνται δύο συναυλίες και μία εικαστική έκθεση στον φυσικό χώρο του δισκοπωλείου και στο ΚΕΤ με εμφανίσεις των Bethnal Greener, Alcibiades, Philip Marshall, Marta De Pascalis, Jay Glass Dubs, Simon Pomery, venoztks. Από την 1η/3 έως την 1η/4, το Stellage φιλοξενεί την εικαστική έκθεση του Savage Pencil, «Reel Thing: An exhibition of artworks for The Tapeworm».

Acts: Bethnal Greener, Alcibiades (JGD x venoztks), Philip Marshall, 1/3, 18:00, Stellage, Κυψέλης 49, είσοδος ελεύθερη / Acts: Marta De Pascalis, Jay Glass Dubs plays Jeck Glass Dubs, Simon Pomery, venoztks, 2/3, 18:00, ΚΕΤ, Κύπρου 91Α, είσοδος: 10 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

SLAM! w/ Nyra

Το SLAM! επιστρέφει στο six d.o.g.s για την 21η έκδοσή του με ειδικό καλεσμένο τoν Nyra της Canoe Records και resident στο φημισμένο queer clubnight του Λονδίνου, Adonis. Μαζί του οι ClubKid, Fro, Bill Sanders και Les Salopes. Queer αισθητική, inclusive διάθεση, ερωτικό mood και house, techno, acid, electro, progressive, ’90s και italo blend.

2/3, 23:30, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, είσοδος: 10-12 ευρώ

ATH DNB UNITY w/ CZA - 25 Years Cause 4 Concern

Ο CZA, ένα κομβικό πρόσωπο του drum & bass και μέλος της πρωτοποριακής ομάδας Cause 4 Concern, έρχεται στην Αθήνα για να γιορτάσει τα 25 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία των C4C στην ιστορική Moving Shadow το 1999. Τη βραδιά πλαισιώνουν οι Ath Dnb Unity residents Insom και Breacz, o Abstract Math από την ομάδα Zero Stress καθώς και ο Type Zero από τη νεοσύστατη Bdrm Brdm.

2/3, 23:30, Arch Club, Κωνσταντινουπόλεως 111, Βοτανικός, είσοδος: 8-12 ευρώ