15 πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εβδομάδα (28/3-3/4)

ΘΕΑΤΡΟ

Generation Lost

Το Generation Lost του Γρηγόρη Λιακόπουλου είναι μια παράσταση για όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1981-1996, την πρώτη μεταπολεμική γενιά που είναι φτωχότερη από τους γονείς της. Δεν έχει βιώσει πόλεμο, κατοχή ή εξορία, έχει όμως δει τις ελπίδες της να συντρίβονται και έχει οδηγηθεί σε μια υπαρξιακή απογοήτευση· είναι μια γενιά παγιδευμένη στην εφηβεία της. Σε σκηνοθεσία Κατερίνας Γιαννοπούλου.

28/3 – 28/4, Εθνικό Θέατρο - Κτίριο Τσίλλερ - Σκηνή Νίκος Κούρκουλος, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Τετ. 19:30, Πέμ.-Σάβ. 21:00 και Κυρ. 19:30, είσοδος: 5-20 ευρώ

Δαγκώνει; της Όλγας Ποζέλη

Φωτ.: Αναστάσης Παπαγγελής

Ζώα και άνθρωποι δρουν και απουσιάζουν, αλληλεπιδρούν και εναλλάσσονται στο αστικό μας τοπίο. Λουριά που δεν βλέπουμε τι έχουν δεμένο στην άλλη τους άκρη, κλουβιά που αιχμαλωτίζουν, ρυθμικές τελετουργίες, μνήμες μιας άλλης ζωής και ίχνη ζώων παντού.

30/3 – 26/5, Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168, Εξάρχεια, Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 10-15 ευρώ

Καύσωνας στη Στέγη

Φωτ.: Πηνελόπη Γερασίμου

Μια παράσταση για το ελληνικό καλοκαίρι, φτιαγμένη από όνειρα και εφιάλτες, ερωτισμό και ηδονοβλεψία, ο Καύσωνας του Γιάννη Παναγόπουλου κάνει πρεμιέρα στη Μικρή Σκηνή της Στέγης. Μια φαντασιακή εθνογραφία της Ελλάδας, βασισμένη σε ιστορίες καθημερινών ανθρώπων που ακολουθούν τις μικρές τους τελετουργίες, μέσα σε ένα καυτό 24ωρο. Με αγγλικούς υπέρτιτλους σε ορισμένες ημερομηνίες. Η παράσταση περιλαμβάνει γυμνό και είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 16 ετών.

30/3 – 21/4, Μικρή Σκηνή της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση. Λεωφόρος Συγγρού 107, Αθήνα, Παρ.-Κυρ. 21:00, 5-6/3 18:00, είσοδος: 5-20 ευρώ

Η Μουγγή Καμπάνα από την Ομάδα RODEZ

Φωτ.: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

Ένα έργο του Θανάση Τριαρίδη γραμμένο το 2003. Σε μια απέραντη, έρημη πολιτεία στέκεται μια αλλόκοτη εκκλησία με μια τεράστια και ακόμα πιο αλλόκοτη σκοτεινή καμπάνα που έχει το χρώμα του σκοτωμένου αίματος. Το χωριό της Ευλογιάς ήταν για αιώνες ο Παράδεισος, όμως μια γενοκτονία βρίσκει ένοχους τους κατοίκους της. Το ξέσπασμα του λιμού, που μετατρέπεται σε επιδημία, είναι το μόνο που τους αναγκάζει να ψάξουν τον τρόπο για να επανορθώσουν και να επιστρέψουν στην εποχή της ευμάρειας.

1 – 30/4, Θέατρο Μπέλλος, Κέκροπος 1, Πλάκα, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος: 5-12 ευρώ

ΠΕΡΦΟΜΑΝΣ

A Man and His Double

Φωτ.: Ιωάννης Καμπάνης

Μια πρωτότυπη σύνθεση για έναν χορευτή (Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου) κι έναν μουσικό (Γιάννης Αγγελάκης) για 4 μοναδικές παραστάσεις. Μια άσκηση στην παράλογη, επίμονη προσπάθεια του ανθρώπου να αντισταθεί στην αναπόφευκτη πτώση και στη βιαιότητα των δυνάμεων εξουσίας και καταστολής που του ασκούνται. Ο χορευτής και ο μουσικός μοιράζονται τους ρόλους του θύτη και του θύματος, της εξουσίας και του εξουσιαζόμενου, αυτού που συμμορφώνει κι αυτού που συμμορφώνεται.

1-9/4, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Βοτανικός, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος:10-12 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Φύση Πάσχουσα / Natura Patiens

Φωτ.: Θαλασσινή Δούμα

Η έκθεση «Φύση Πάσχουσα» τιμά την ικανότητα της τέχνης να προσφέρει ισχυρή εικόνα του τεράστιου προβλήματος της κλιματικής κρίσης που αφορά τον πλανήτη και την ανθρώπινη ύπαρξη. Τριάντα δύο καταξιωμένοι Έλληνες καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής, textile art, εγκατάστασης, φωτογραφίας και βίντεο που εξυμνούν το φυσικό περιβάλλον, θίγοντας ταυτόχρονα τρόπους με του οποίους ο άνθρωπος το καταστρέφει, καταστρέφοντας μαζί και τον εαυτό του. Σε επιμέλεια της Νίνας Φραγκοπούλου.

Εγκαίνια: 28/3-26/4, Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Λεωνίδου & Μυλλέρου, Πλ. Αυδή, Τρ.-Σάβ. 11:00-19:00, Κυρ. 10:00-16:00.

Ο Τάφος Του Ινδού

The Indian Tomb (1959)

Το νέο εικαστικό πρότζεκτ του Comotirio αφορά δυο γλυπτικές εγκαταστάσεις που θα συνδιαλεχθούν με τον αστικό μύθο του υπόγειου γηπέδου του Παναθηναϊκού, γνωστού και ως «ο τάφος του Ινδού», καθώς πήρε το όνομά του από την ομώνυμη ταινία του Fritz Lang. Το Comotirio είναι το εικαστικό σχήμα των Νάιρα Στεργίου και Εριφύλης Βενέρη, που κινείται γύρω από τις θεματικές της σκηνοθετημένης εμπειρίας, της μυθοπλασίας, του καλλωπισμού και της ομορφιάς. Κύρια πρακτική του αποτελεί η διοργάνωση ανεξάρτητων εκθεσιακών events σύγχρονης τέχνης σε ιδιαίτερους χώρους με ιστορικότητα και σημειολογία.

29-31/3, AK38, Αρματολών & Κλεφτών 38, Αθήνα, Ώρες: 19.00 – 22.00

ΣΙΝΕΜΑ

8ο Beyond Borders

Τα βραβευμένα ντοκιμαντέρ του 8ου Beyond Borders θα προβληθούν στον φιλόξενο χώρο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

Το Beyond Borders, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου, έρχεται στην Αθήνα. Τα βραβευμένα ντοκιμαντέρ του θα προβληθούν στον φιλόξενο χώρο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, αλλά θα διοργανωθούν και masterclasses του Jordan Paterson, Καναδού σκηνοθέτη, παραγωγού και συγγραφέα, και του Michel Noll, προέδρου της γαλλικής Ecrans des Mondes, εμπνευστή του Grecdoc και διευθυντή Διεθνούς Ανάπτυξης του Beyond borders.

29-31/3, Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Μεγ. Αλεξάνδρου 136, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Ruby Rushton

Φωτ.: Dennis Ayler

Δημιούργημα της πολυπραγμοσύνης και της παραγωγικότητας του μουσικού και παραγωγού Tenderlonious, οι Ruby Rushton βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ενός νέου κύματος της σύγχρονης λονδρέζικης τζαζ σκηνής, ειδικά αυτής που σχετίζεται με τη spiritual jazz, με προοπτική και επαφές με μουσικά ιδιώματα όπως το χιπ-χοπ, το afrobeat, το post-bop και το funk αλλά και τα επιμέρους γνωρίσματα της underground σκηνής.

31/3, 21:00, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος:10-15 ευρώ

The Boy στο Ρομάντσο

Φωτ.: Σπύρος Στάβερης

Η πρώτη επίσημη συναυλία του The Boy (Αλέξανδρος Βούλγαρης) εδώ και καιρό. Θα παίξει τραγούδια με πολλά λόγια, θα υποδυθεί ανθρώπους που θα ήθελε να γνωρίσει, θα μιλήσει για το πώς είναι να μεγαλώνεις χωρίς φίλους, θα σχολιάσει την επικαιρότητα του κοντινού μέλλοντος, θα μοιραστεί με το κοινό τη συνταγή του για τη jambalaya, θα αναρωτηθεί ξανά ποια απ’ τα λόγια του τα έχει γράψει ο ίδιος και ποια ο άλλος.

28/3, 4/4, 21:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, είσοδος: 10-12 ευρώ

Soviet Soviet

Ένα από τα πιο ενεργητικά live acts της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Οι Ιταλοί Soviet Soviet εκπροσωπούν επάξια το indie post punk. Από το 2008 και μετά αρπάζουν οποιαδήποτε ευκαιρία για live προκύψει και χτίζουν τη φήμη τους ως ενός από τα πιο ενεργητικά live acts της ευρωπαϊκής ηπείρου. Μαζί τους ο Eddie Dark.

29/3, 21:00, Gazarte Ground Stage, Ιάκχου 13, Γκάζι, είσοδος: 18-23 ευρώ

Conway The Machine

Φωτ.: Rob Tellerman

O Conway είναι ο πιο περιζήτητος ράπερ τα τελευταία χρόνια, κυριαρχώντας επιβλητικά στην παγκόσμια σκηνή του ραπ με το μοναδικό στυλ του. Κάθε νέα του κυκλοφορία αποτελεί είδηση, ενώ ο ίδιος, μαζί με τους Westside Gunn και Benny The Butcher, έχουν επηρεάσει τόσο βαθιά και ανεξίτηλα τη σκηνή, που πλέον μιλάει κανείς ξεκάθαρα για Griselda ήχο κάθε φορά που αναφέρεται στον σημερινό ήχο του grimy, underground hardcore rap. Special guest: Buzz Capitano.

29/3, 20:00, Arch Club, Κωνσταντινουπόλεως 111, Βοτανικός, είσοδος: 20-30 ευρώ

Josef Van Wissem

Φωτ.: Philip McGoldrick

Ένα από τα ισχυρότερα ονόματα στην παγκόσμια πειραματική σκηνή, που έχει στο παλμαρέ του σημαντικούς δίσκους και το βραβείο του Φεστιβάλ των Καννών για τη μουσική επένδυση της ταινίας Only lovers left alive, ο Ολλανδός μουσικός, με αφορμή το «The night dwells in the day», το νέο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, κάνει μία ακόμα ευρωπαϊκή περιοδεία που τον φέρνει και στην Ελλάδα για δύο μοναδικές εμφανίσεις.

2-3/4, 21:00, Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου, Φιλελλήνων 27 & Σιμωνίδου, Σύνταγμα, είσοδος: 25-28 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Eden Festival

Headliner η πρωτοποριακή Αμερικανίδα Avalon Emerson, από τις πιο δεξιοτέχνες DJs του techno.

Ένα ατελείωτο διήμερο πάρτι με μερικά από τα πιο hot ονόματα της σύγχρονης χορευτικής σκηνής και 19 ώρες μουσικής: μία μοναδική εμπειρία. Η πρωτοποριακή Αμερικανίδα Avalon Emerson, εγνωσμένης δεξιοτεχνίας DJ του techno, και ο διακεκριμένος DJ και παραγωγός John Talabot, γνωστός για την επιρροή του στην techno σκηνή, έρχονται ως headliners για να ξεσηκώσουν την Αθήνα με ένα μείγμα techno, deep house, electro, leftfield pop και breakbeats.

30-31/3, Ωδείο Αθηνών, Βασ. Γεωργίου B 17-19, Αθήνα, Σάβ. 19:00, Κυρ. 16:00, είσοδος: 19-45 ευρώ

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Η ανακτορική οικία Σλήμαν ανοίγει τις πόρτες της

Μια ξενάγηση στην ανακτορική οικία Σλήμαν κατά την οποία ο επισκέπτης θα γνωρίσει από κοντά κάθε περίτεχνη γωνιά του νεοκλασικού αρχοντικού. Συγχρόνως, θα θαυμάσει μία από τις μεγαλύτερες συλλογές αρχαίων ελληνικών νομισμάτων στον κόσμο. Το εσωτερικό της οικίας με τα περίτεχνα ψηφιδωτά και τις ευφάνταστες τοιχογραφίες ρίχνει φως στη μυθιστορηματική ζωή του ανθρώπου που με μοναδικό γνώμονα τις ομηρικές διηγήσεις ανακάλυψε τις πολύχρυσες Μυκήνες και τη θρυλική Τροία. Απαραίτητη η κράτηση.

31/3, 11:00, Νομισματικό Μουσείο, Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου, Αθήνα, είσοδος:12-15 ευρώ