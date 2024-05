15 πολιτιστικές εκδηλώσεις για αυτή την εβδομάδα (16-22/5)

ΘΕΑΤΡΟ

Και λέγε λέγε, της Λένας Κιτσοπούλου

Το Και λέγε λέγε είναι ένα συνολικό έργο τέχνης που δημιουργήθηκε από τον συνδυασμό διαφορετικών τεχνών: κείμενα της Λένας Κιτσοπούλου, φωτογραφίες του Γιώργου Καπλανίδη και του Τάκη Διαμαντόπουλου, ένα βιντεοκλίπ σε τραγούδι του Νίκου Κυπουργού και μια ταινία μικρού μήκους της Λένας Κιτσοπούλου σε κινηματογράφηση της Εύης Καλογηροπούλου. Ένα έργο για τον έρωτα, ανολοκλήρωτο, λάθος, εκτός εποχής, ανεπίκαιρο και ανέντιμο σαν τον έρωτα.

15/5-16/6, Θέατρο Τέχνης Κάρολος ζουν, Φρυνίχου 14, Αθήνα (Πλάκα), Τετ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:30. Από 30/5/2024: Πέμ. – Σάβ.: 21.00, είσοδος: 16-20 ευρώ

Ρωμαίος και Ιουλιέτα

Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Η μεγάλη διεθνής συμπαραγωγή Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μετά την πρώτη της παρουσίαση στην Άγκυρα στις 19 Απριλίου και αμέσως μετά στην Κωνσταντινούπολη, κάνει πρεμιέρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών όπου ανεβαίνει μόνο για τέσσερις παραστάσεις σε μια τρίγλωσση εκδοχή στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα τουρκικά (με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους). Τους ρόλους ερμηνεύουν Έλληνες και Τούρκοι ηθοποιοί, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Λευτέρης Γιοβανίδης. Το σαιξπηρικό κείμενο απέδωσε στα ελληνικά ο Γιώργος Μπλάνας και στα τουρκικά ο Özdemir Nutku.

16-19/5, 21:00, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, είσοδος: 7,5-35 ευρώ

Η Γραμμή του ορίζοντος του Χρήστου Βακαλόπουλου

Φωτ.: Θεόφιλος Τσίμας

«Μια ιστορία φυγής» χαρακτήριζε ο πρόωρα χαμένος συγγραφέας (αλλά και κριτικός, δοκιμιογράφος, σκηνοθέτης και ραδιοφωνικός παραγωγός) το εν πολλοίς βιωματικό και ίσως ωριμότερο έργο του. Μια 32χρονη γυναίκα, η Ρέα Φραντζή, βρίσκεται σε μια μεταιχμιακή στιγμή της ζωής της: έχει μόλις χωρίσει –χωρίς να ξέρει γιατί– και καταφεύγει στην Πάτμο, το μυσταγωγικό νησί της Αποκάλυψης, όπου καταδύεται σε έναν επώδυνο απολογισμό ζωής.

16-/5-2/6, Εθνικό Θέατρο - Θέατρο Rex - Σκηνή «Κατίνα Παξινού», Πανεπιστημίου 48, Αθήνα, Πέμ.-Κυρ. 21:00, είσοδος: 5-13 ευρώ

Βάτραχοι

Η ομάδα Ελλήνων ακροβατών και χορευτών «κι όμΩς κινείται», μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις των Βακχών, συνεχίζει την ερευνητική της πορεία πάνω στο αρχαίο δράμα και τους τρόπους κατανόησης, προσέγγισης και παρουσίασής του. Στην πρώτη της συνεργασία με τον ηθοποιό Γιάννο Περλέγκα η ομάδα παρουσιάζει τους Βατράχους του Αριστοφάνη ως ένα σύγχρονο αφηγηματικό οπτικοακουστικό ντελίριο μέσα από τη σκηνική σύνθεση ενός ζωντανού escape room.

17/5-2/6, Θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, Παρ.-Κυρ.: 21:00, είσοδος: 10-15 ευρώ

Κήτος

Φωτ.: Φάνης Παυλόπουλος

Ο ανέκδοτος μονόλογος του Βαγγέλη Ρωμνιού, αποφοίτου της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν και συγγραφέα του Χαρτοπόλεμου, που τόσο πρόωρα έφυγε από τη ζωή το 2018 σε ηλικία μόλις 36 ετών, παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε σκηνοθεσία Ευάγγελου Βογιατζή. Το Κήτος αφηγείται με χιούμορ, ευαισθησία και ωμότητα τη ζωή ενός παχύσαρκου ανθρώπου στον σύγχρονο δυτικό κόσμο.

17/5-2/6, Θέατρο Τέχνης - Υπόγειο, Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα, Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 14-16 ευρώ

Η φωνή των Βακχών

Φωτ.: Γιώργος Καπλανίδης

Το μουσικοθεατρικό έργο του ανερχόμενου συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη, μια ιδιαίτερη παράσταση που συνδυάζει το μουσικό θέατρο με τη σύγχρονη πειραματική μουσική, αναδεικνύει την ανθρώπινη φωνή ως ένα πρωτόλειο μέσο μη γλωσσικής επικοινωνίας, δημιουργώντας μια αίσθηση αρχέγονης τελετουργίας. Συμμετέχει ο τενόρος Χρήστος Κεχρής και μουσικοί από το ειδικευμένο στη σύγχρονη μουσική σύνολο Ergon Εnsemble.

18-19/5, 20:30, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, είσοδος: 10-15 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Mellowsophy Music Showcase

Η Billie Kark.

Η Mellowsophy Music μάς προσκαλεί σε μια διήμερη μουσική εμπειρία για να γνωρίσουμε τα τέσσερα από τα αγαπημένα κορίτσια του ρόστερ της. Οι Billie Kark, ολίνα, HAN NAH και Jō ενώνουν τις δυνάμεις τους την πρώτη μέρα, ενώ τη δεύτερη ημέρα συναντιούνται οι Sworr., Kandè, coslee και Matina Sous Peau. Στη σκηνή θα ανέβει και το wonderkid Κωστής για μία special guest εμφάνιση.

17, 24/5, 21:00, Gazarte, Βουτάδων 32, Γκάζι, είσοδος: 10 ευρώ

David August

o David August έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο πρωτότυπους και σημαντικούς καλλιτέχνες που έχει να δείξει η σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική

Παραγωγός, multi-instrumentalist και DJ, o David August έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο πρωτότυπους και σημαντικούς καλλιτέχνες που έχει να δείξει η σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική σκηνή τον τελευταίο καιρό. Παράλληλα, ίδρυσε την εταιρεία 99CHANTS που του πρόσφερε την ευκαιρία να συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως η Λένα Πλάτωνος και οι KMRU. Έρχεται στην Αθήνα για να μας προσφέρει μια συναρπαστική οπτικοακουστική εμπειρία μετά την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ VĪS.

20-21/5, 21:00, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς, είσοδος:17-27 ευρώ

Miles Kanes

Ο Miles Kane έχει συνεργαστεί με τον Alex Turner των Arctic Monkeys για να δημιουργήσουν το συγκρότημα The Last Shadow Puppets.

Ο Miles Kane έχει αποδείξει την αξία του στον χώρο της μουσικής. Με απολαυστικά κιθαριστικά ριφ και ακαταμάχητα τραγούδια συνεχίζει να μας εκπλήσσει και να μας ενθουσιάζει με κάθε εμφάνισή του. Εκτός από την επιτυχημένη σόλο καριέρα του, ο Miles Kane έχει συνεργαστεί με τον Alex Turner των Arctic Monkeys για να δημιουργήσουν το συγκρότημα The Last Shadow Puppets.

17/5, 21:00, Arch Club, Κωνσταντινουπόλεως 111, Βοτανικός, είσοδος: 23-32 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Comicdom Con Athens 2024

Shintaro Kago (2018) Family, 29.8 x 21

Tο μακροβιότερο διεθνές φεστιβάλ της χώρας για την τέχνη των κόμιξ, της εικονογράφησης και του animation επιστρέφει για 18η χρονιά, ακόμα μεγαλύτερο και, όπως πάντα, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Το εικαστικό του φετινού φεστιβάλ έχει επιμεληθεί η Κορίνα Μέι Βεροπούλου, ενώ τιμώμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης είναι η Ιαπωνία.

17-19/5, 11:00, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι

Generations 2024

Ο Don Letts.

Το Generations, το φεστιβάλ που ενώνει διαφορετικές γενιές, έρχεται για τέταρτη χρονιά. Για δύο ολόκληρες μέρες όλοι οι χώροι του ΚΠΙΣΝ γεμίζουν μουσική και δραστηριότητες, με πυρήνα το Ξέφωτο. Φέτος, οι μεγαλύτεροι έχουν την ευκαιρία να μυήσουν τους μικρότερους στις μουσικές επιλογές δύο θρυλικών Βρετανών – headliners του Generations είναι ο Don Letts και ο Eddie Piller.

18-19/5, 11:00, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα

Athens Street Food Festival

Τελευταία εβδομάδα και ευκαιρία για τους χιλιάδες foodies που επισκέπτονται το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας το οποίο άλλαξε τον χάρτη της εγχώριας γαστρονομίας, παρουσιάζοντας αλλά και καθιερώνοντας τα trends του «φαγητού του δρόμου». Φέτος, αποκλειστικές γεύσεις από το Βιετνάμ, το Μεξικό, την Ονδούρα, την Ιαπωνία, την Αιθιοπία, την Ταϊλάνδη, την Ινδία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Μεγάλη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και, φυσικά, την Ελλάδα.

24-26/5, 12:00, Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, Γκάζι, είσοδος: 3 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

What bodies want to do

Μια ερευνά πάνω στο βλέμμα, στην επιθυμία και στο φαντασιακό.

Η Ελένη Μπαγάκη, στη δεύτερη ατομική της έκθεση στην γκαλερί Ελένη Κορωναίου, διευρύνει την ερευνά της πάνω στο βλέμμα, στην επιθυμία και στο φαντασιακό. Έχοντας τον δημόσιο χώρο ως επίκεντρο για τον στοχασμό και τη διαπραγμάτευση των παραπάνω εννοιών, παρουσιάζει μια νέα σειρά ζωγραφικών έργων μεγάλης κλίμακας και κολάζ.

17/5-18/7, Eleni Koroneou Gallery, Δημοφώντος 30 & Θορικίων, Θησείο, Τρ.-Παρ. 12:00-18:00, Σάβ. 12:00-16:00

Τα παιχνίδια του Τηλέμαχου

H ατομική έκθεση ζωγραφικής του Στέφανου Ζαννή.

H ατομική έκθεση ζωγραφικής του Στέφανου Ζαννή, μέσα από μια σειρά 9 έργων (λάδια σε καμβά), πραγματεύεται το κενό πληροφοριών για τη ζωή του Τηλεμάχου μέχρι την ενηλικίωσή του, προτείνοντας κάποιες εξεικονισμένες δράσεις και συνδυάζοντας πραγματικότητες από τον κόσμο της Ιλιάδας και της Οδύσσειας σε έναν διάλογο, συνειδητό ή ασυνείδητο, παραλληλισμών και διασυνδέσεων της πραγματικής και δύσκολης ζωής του πατέρα με την παιγνιώδη δραστηριότητα του γιου.

16/5-8/6, Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, Γλυκώνος 4, Αθήνα, Τρ.-Παρ. 11:00-14:30, 18:00-21:00

ΠΑΡΤΙ

Kaniggos Street Party

Ο George Apergis.

To This is Athens - City Festival του δήμου Αθηναίων παρουσιάζει στην πλατεία Κάνιγγος την εκδήλωση «Kaniggos Street Party» σε συνεργασία με το Reverb Athens και τη Modular Expansion. Η αφρόκρεμα της σύγχρονης ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής δίνει ραντεβού στην Κάνιγγος από νωρίς το απόγευμα. Καλλιτέχνες και DJs όπως οι George Apergis, PJ Mugiwara, NUEΛ και Ther3min θα σας ψυχαγωγήσουν με ένα πολυσυλλεκτικό μείγμα που περιλαμβάνει techno ακούσματα.

17/5, 17:00, πλατεία Κάνιγγος

Aries [UK], FLeCK, Bass Delight & Sgt. Rookie ft. MC Yinka

Ένας Aries αποτελεί έναν από τους πιο καταξιωμένους DJs/παραγωγούς της παγκόσμιας jungle σκηνής.

Ένας από τους πιο καταξιωμένους DJs/παραγωγούς της παγκόσμιας jungle σκηνής, μέλος του διεθνούς φήμης label Born on Road και βραβευμένος ήδη τρεις φορές ως καλύτερος Jungle DJ/παραγωγός στα Drum & Bass Awards στη Μεγάλη Βρετανία, έρχεται στην Αθήνα. Μαζί του o FLeCK, o δικός μας διεθνής ήρωας της jungle, ο Bass Delight και ο Instigator, ενώ στο μικρόφωνο για άλλη μια φορά θα είναι ο MC Yinka.

18/5, 23:00, Red Sea Reggae House, Ποταμιάνου Ηλία 23, Αθήνα, είσοδος: 8 ευρώ