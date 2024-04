15 πολιτιστικές εκδηλώσεις για αυτή την εβδομάδα (11-17/4)

ΧΟΡΟΣ

Last Work του Ohad Naharin

Ένα έργο-«πραγματική αποκάλυψη» μόνο για τρεις βραδιές. Συγκλονιστικές ερμηνείες από το Batsheva Ensemble, ένα από τα πιο επιδραστικά σύνολα σύγχρονου χορού παγκοσμίως. Στο Last Work περιπλανώμενα σώματα στο σύμπαν του χρόνου βιώνουν, μέσα από την κίνηση, καταστάσεις οδύνης και απόλαυσης, άλλοτε αγγίζοντας την παραφροσύνη άλλοτε επιστρέφοντας σε πρωτόγονα ένστικτα.

12-14/4, 20:00, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, Αθήνα, είσοδος: 10-55 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Ο αποτυχημένος

Φωτ.: Ανδρέας Σιμόπουλος

H παράσταση μουσικού θεάτρου Ο αποτυχημένος, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστριακού συγγραφέα Τόμας Μπέρνχαρντ, ζωντανεύει μια επινοημένη ιστορία γύρω από έναν από τους σημαντικότερους πιανίστες του 20ού αιώνα, τον Γκλεν Γκουλντ, και παρουσιάζεται σε διασκευή και σκηνοθεσία του σκηνοθέτη, ηθοποιού και κινηματογραφιστή Έκτορα Λυγίζου.

11-14, 18-21, 24-26/4, 20:30 (Κυρ. 19:30), Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: 10-20 ευρώ

Άλλα για τον Γλάρο δε γνωρίζω

Ένας θίασος, κάπου στην Αθήνα, την άνοιξη του 2024 ετοιμάζεται να ανεβάσει τον Γλάρο. Τι συμβαίνει, όμως, όταν δυο εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα όλα μοιάζουν να πηγαίνουν στραβά; Πώς οι συντελεστές της παράστασης ταυτίζονται με τους ίδιους τους χαρακτήρες του Τσέχοφ; Η παράσταση της Φένιας Προβελεγγίου, Άλλα για τον Γλάρο δε γνωρίζω», είναι εμπνευσμένη από την τέταρτη πράξη του Γλάρου του Α. Τσέχοφ.

12/4, Το PEKTIΦΙΕ - Κέντρο Έρευνας Μεικτών Παραστατικών Τεχνών, Κωνσταντινουπόλεως 119, Παρ.-Σάβ. 21:15, Κυρ. 20:15, είσοδος: 10-12 ευρώ

Επόμενη Στάση: Κυψέλη

Φωτ.: Σωτηρία Ψαρού

Σε ένα ξεχωριστό και απολαυστικό ταξίδι σε μία από τις πιο παλιές γειτονιές της Αθήνας μάς καλεί ξανά η Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο, ακολουθώντας μια περιπατητική διαδρομή, οι δύο «θεατρικοί ξεναγοί» Μάγδα Γκουβέρου και Χρήστος Χριστόπουλος μας ταξιδεύουν στον χρόνο, σε μεγάλα γεγονότα ή μικρές ιστορίες που χαρακτήρισαν την πορεία της Κυψέλης.

14/4-30/6, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42 & Ζακύνθου, Κυρ. 20:00, (16, 23 & 30 Ιουνίου, 20:00 & 23:00), είσοδος: 5-7 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

Η άνοδος και η πτώση της πόλης Μαχαγκόννυ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά

Φωτ.: Ανδρέας Σιμόπουλος

Η Άνοδος και η πτώση της πόλης Μαχαγκόννυ είναι μια πολιτική-σατιρική όπερα πάνω στον κοφτερό πολιτικό λόγο του Γερμανού ποιητή και δραματουργού του επικού θεάτρου Μπέρτολτ Μπρεχτ και σε μουσική του σπουδαίου εξπρεσιονιστή Γερμανού συνθέτη του μεσοπολέμου Κουρτ Βάιλ. Το έργο περιγράφει την άνοδο και την πτώση μιας πόλης του κέρδους και των ηδονών, ασκώντας κριτική στο καπιταλιστικό σύστημα, όπως γινόταν αντιληπτό στο ιδεολογικό πλαίσιο της μεσοπολεμικής Γερμανίας της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης.

12, 14, 19, 21, 23, 25/4, Κεντρική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής - Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος - ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, 19:30 (Κυρ. 18:30), είσοδος: 10-90 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

My father had a big nose

Our house is falling apart, 1x1, Mixed media on canvas

Η Blender Gallery παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση του Κωνσταντίνου Πάτσιου με τίτλο «My father had a big nose - Objects and toys from an aggressive childhood» σε επιμέλεια της Χριστίνας Ντουγεροπούλου. Στη νέα του ατoμική έκθεση ο εικαστικός διαμορφώνει ένα Gesamtkunstwerk, ένα συνολικό έργο τέχνης που περιλαμβάνει επιτοίχια έργα, γλυπτά, video και NFTs.

19/4-24/5, The Blender Gallery, Ζησιμοπούλου 4, Γλυφάδα, Τρ. 10:00-18:00, Τετ., Παρ.10:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Athens Bike Festival

Το Athens Bike Festival, η μοναδική έκθεση για το ποδήλατο στην Ελλάδα, γιορτάζει φέτος τα δέκατα γενέθλιά του με μια ακόμα μεγαλύτερη, περισσότερο διαδραστική και πολύ πιο φρέσκια διοργάνωση. Ποδήλατα, αξεσουάρ, υπηρεσίες, ποδηλατικός τουρισμός και όχι μόνο θα βρίσκονται συγκεντρωμένα στα σχεδόν 2.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στο Γκάζι.

12-14/4, Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, Πειραιώς και Ερμού, Γκάζι, είσοδος: 5 ευρώ

Athens Science Festival

Τι είναι, τελικά, η τεχνητή νοημοσύνη; Ποιος είναι ο ρόλος της στη ζωή μας; Πώς μπορούμε, ως κοινωνία, να επωφεληθούμε από αυτή; Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που θα τεθούν στο επίκεντρο του φεστιβάλ. Οι απαντήσεις θα έρθουν μέσα από ομιλίες, διαδραστικά εκθέματα και workshops, συνθέτοντας καθηλωτικές «Ιστορίες Αλλαγής». Κεντρικός τους άξονας το πώς το ΑΙ αλληλεπιδρά με το παρόν και διαμορφώνει το μέλλον.

16-21/4, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Crystal Thomas Band feat. Luca Giordano

Το Half Note Jazz Club με χαρά πρωτοπαρουσιάζει στην Ελλάδα τη μοναδική αυτή Αφροαμερικανή καλλιτέχνιδα.

Πίσω από τη μεγάλη φωνή της Crystal Thomas υπάρχει ένα τεράστιο καλλιτεχνικό μέγεθος των blues και της soul, με ασυνήθιστη αυθεντικότητα. Το Half Note Jazz Club με χαρά πρωτοπαρουσιάζει στην Ελλάδα τη μοναδική αυτή Αφροαμερικανή καλλιτέχνιδα που συναρπάζει το απαιτητικό κοινό, είτε τραγουδάει σε μια εκκλησία της Λουιζιάνα, είτε σ’ ένα juke joint του Mισισίπι, είτε περιοδεύει σε Ασία και Ευρώπη.

12-15/4, 22:30 (Kυρ. 21:30), Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς, είσοδος: από 20 ευρώ

Παύλος Παυλίδης

Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν

Μαζί με μια ανανεωμένη ομάδα σπουδαίων μουσικών, αυτή η μοναδική βραδιά θα περιλαμβάνει τραγούδια απ’ όλη τη μουσική πορεία του Παύλου Παυλίδη μαζί με ολοκαίνουργιο υλικό που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη συναυλία σηματοδοτεί τη νέα συνάντησή του με τον σκηνοθέτη και visual artist Βασίλη Κεχαγιά, ο οποίος τη δεκαετία του ’90 δημιούργησε έκανε βιντεοκλίπ τραγουδιών των Ξύλινων Σπαθιών.

13/4, 8:30, Floyd, Πειραιώς 117, Αθήνα, είσοδος:15-17 ευρώ

Suzanne Ciani

Φωτ.: Katja Ruge

Φέτος, η θρυλική πρωτοπόρος Αμερικανίδα sound designer, ηλεκτρονική συνθέτρια και παραγωγός έρχεται ως καλεσμένη των St Paul’s Sessions 6. Είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτεται την Αθήνα και θα παρουσιάσει σε τετραφωνικό ήχο με το Buchla 200e το τελευταίο της άλμπουμ με τίτλο «Improvisation οn four sequences», το οποίο αντιπροσωπεύει την πλήρη ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής, από την αμερικανική αβανγκάρντ μουσική στα τέλη της δεκαετίας του 1960 έως την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ήχου της club σκηνής του Λος Άντζελες και της Νέας Υόρκης – η ίδια να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους θεμελιωτές του είδους.

13/4, 21:00, Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος», Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17-19, είσοδος: 24-28 ευρώ

Rue Oberkampf + Die Selektion

Οι Rue Oberkampf.

Οι Rue Oberkampf είναι μια μεταμορφωτική εμπειρία, ενσαρκώνουν την έκσταση, την υπέρβαση των κοινωνικών ορίων και μια σκοτεινή λαχτάρα για το εδώ και το τώρα. Οι συναυλίες τους είναι μαγικές τελετές που ηλεκτρίζουν τις μάζες. Μαζί τους, οι Die Selektion που φέρνουν τόσο το Goth όσο και το techno στην ίδια πίστα με ένα μοναδικό μείγμα synth-pop και electronic body music.

13/4, 21:00, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24, Ψυρρή, είσοδος: 22-25 ευρώ

Valia Calda + Mob Trio

Hvπειραματική folk psych-jazz μπάντα από το Λονδίνο, Valia Calda.

Μια βραδιά αφιερωμένη στη νέα τζαζ σκηνή και στην πειραματική folk psych-jazz μπάντα από το Λονδίνο, Valia Calda. Μαζί τους, για μία μοναδική βραδιά, θα βρεθεί και το ελληνικό τζαζ πανκ τρίο MOb.

16/4, 20:30, ΠΛΥΦΑ, Αγίου Όρους 48-50, Αθήνα, είσοδος: 15 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Purple Night XXXXVIII

Οι μοβ βελούδινες βραδιές επιστρέφουν με μουσική για ατελείωτο χορό με τους σταθερούς residents Dreamer, Denis d’or, Wrapped in Plastic στα decks.

13/4, 23:30, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Θησείο, είσοδος: 10 ευρώ

Believe w/ Raresh

Οι συστάσεις είναι περιττές για τον βασιλιά της ρουμάνικης house και techno σκηνής.

Ο Raresh επιστρέφει στην Αθήνα μετά από δύο χρόνια, καλεσμένος του six d.o.g.s και της ομάδας Believe. Οι συστάσεις είναι περιττές για τον βασιλιά της ρουμάνικης house και techno σκηνής, μέλος της [a:rpia:r] και θρύλο των Sunwaves. Μαζί του οι Believe residents, Jonn & Always Late.

13/4, 23:30, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, είσοδος: 12-15 ευρώ