15 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτήν την εβδομάδα (26/3-1/4)

CLUBBING

MarrØn & Ogazon

O MarrØn έχει γίνει επάξια ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα της Berlin τέκνο, διανθίζοντάς τη με στοιχεία afro house, από την οποία ξεκίνησε. Έχει κάνει αστείρευτης ενέργειας σετ στην κεντρική Ευρώπη κι έχει βρει το δικό του φανατικό κοινό. Δίπλα του η Οgazon, resident εδώ και χρόνια στο Berghain, μια DJ με δυναμισμό και παρόμοιο ήχο.

28/3, 23:30, Smut Athens, Βατσαξή 4, Αθήνα

Space Tunes

H Ηelly.

Η Αθήνα υποδέχεται τη Helly, μια DJ με βαθιά αγάπη για τη dance μουσική και ξεχωριστή επιλογή δίσκων. Μετά από πάνω από δέκα χρόνια στις πίστες, αναζητά ήχους που πραγματικά κινητοποιούν το κοινό. Με ένστικτο στο mixing και δυναμική παρουσία, έχει εμφανιστεί σε events όπως τα Pollerwiesen και Slapfunk. Μαζί της η Innassi, ανερχόμενη μορφή της ελληνικής σκηνής, με σύγχρονες επιλογές και έντονο groove. Τη βραδιά ανοίγει ο Hutt, κάνοντας το ντεμπούτο του, φέρνοντας φρέσκια ενέργεια και έναν ωμό, άμεσο ήχο στο dancefloor.

28/3, 23:30, Ρομάντζο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, είσοδος: 15 ευρώ

Astron Club Night with Claudio PRC / Polar Inertia (Live) / Fergus Sweetland / Alex Tomb

Ο Claudio PRC.

Μια βραδιά αφιερωμένη στη βαθιά, υπνωτική τέκνο, με καλλιτέχνες που κινούνται στα όρια της ατμόσφαιρας και του ήχου. Ο Claudio PRC, με έδρα το Βερολίνο, ξεχωρίζει για τα immersive sets του. Οι Polar Inertia φέρνουν μια πιο πειραματική προσέγγιση, συνδυάζοντας ήχο, εικόνα και αφήγηση σε ένα σκοτεινό, ατμοσφαιρικό σύμπαν. Ο Fergus Sweetland κινείται σε ρυθμικά, textured μονοπάτια τέκνο, ενώ ο Alex Tomb ολοκληρώνει το line-up με sets που εξελίσσονται οργανικά μέσα στη νύχτα.

27/3, 23:30, Astron Club, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 121, είσοδος: 20 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

Άννα Μπολένα

Η Άννα Μπολένα είναι ένα σπάνιο ορόσημο του ιταλικού ρομαντικού ρεπερτορίου, καθώς σηματοδοτεί τη μετάβαση του μπελ κάντο από πεδίο φωνητικής επίδειξης σε ουσιαστικό δραματουργικό εργαλείο. Η παγκόσμια πρεμιέρα του έργου δόθηκε με τεράστια επιτυχία στις 26 Δεκεμβρίου 1830 στο θέατρο Κάρκανο στο Μιλάνο και αποτέλεσε την πρώτη διεθνή επιτυχία του Γκαετάνο Ντονιτσέτι, αφού αμέσως μετά το Μιλάνο το έργο παρουσιάστηκε σε όλο τον κόσμο. Στον ρόλο του τίτλου ντεμπουτάρει η νεαρή υψίφωνος Μαρία Κοσοβίτσα. Η μουσική διεύθυνση είναι του Ζακ Λακόμπ και η σκηνοθεσία του Θέμελη Γλυνάτση.

26/3-19/4, 19:30, Εθνική Λυρική Σκηνή, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: 15-120 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Γιοζεφίνε η αοιδός ή Ο λαός των ποντικιών

Στο διήγημα Γιοζεφίνε η αοιδός ή Ο λαός των ποντικιών ο Κάφκα μάς μεταφέρει σε έναν παράξενο κόσμο όπου δεν υπάρχει νεότητα, ούτε καν μια σύντομη παιδική ηλικία, αφού τα πάντα καθορίζονται από τον αγώνα της επιβίωσης και τα παιδιά δεν έχουν χρόνο να είναι παιδιά. Σε αυτόν τον κόσμο εκείνο το είδος της χαράς που πηγάζει από τη μουσική δεν εμφανίζεται ποτέ, το τραγούδι έχει πάψει να υπάρχει και το σφύριγμα είναι πλέον η μόνη μορφή έκφρασης. Τη μουσική υπογράφει ο διακεκριμένος συνθέτης Χαράλαμπος Γωγιός και τη σκηνοθεσία ο Σάββας Στρούμπος.

27/3-4/4, 20:30, Εθνική Λυρική Σκηνή, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: 10-20 ευρώ

Ο άντρας μου

Στα διηγήματα της Ρούμενα Μπουζάροφσκα ξεδιπλώνεται ένα αιχμηρό και συνάμα χιουμοριστικό σύμπαν γυναικείων αφηγήσεων. Αν και ο τίτλος δημιουργεί την προσδοκία ότι το έργο αφορά τους άντρες, οι ιστορίες εστιάζουν κυρίως στις γυναίκες: συζύγους, ερωμένες, μητέρες, κόρες, φίλες. Περιγράφουν την ανθρώπινη κατάσταση με όρους πατριαρχίας, ενώ χαρτογραφούν με χιούμορ και σκληρότητα τις δυναμικές των σχέσεων εντός του ζευγαριού και της οικογένειας, μέσα σε μια σύγχρονη, πατριαρχική βαλκανική κοινωνία που μοιάζει πολύ με τη δική μας.

27/3, 19:30, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: 10-15 ευρώ

Ο Χριστός ξανασταυρώνεται

Σε ένα χωριό υπάρχει το έθιμο να αναβιώνουν τα Πάθη του Χριστού κάθε επτά χρόνια. Ο παπα-Γρηγόρης με τους προεστούς επιλέγουν τα πρόσωπα που θα λάβουν μέρος. Τον Χριστό θα υποδυθεί ο Μανωλιός, ένας απλός βοσκός, ο οποίος μετά την επιλογή του θα αρχίσει να αλλάζει, προσπαθώντας να φτάσει στην απόλυτη ψυχική και σωματική αγνότητα.

28/3-26/4, θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Mεταξουργείο, Παρ.-Σάβ. 21:00, είσοδος: 10-17 ευρώ

Η φαλακρή τραγουδίστρια

Μια νέα ομάδα ηθοποιών προσεγγίζει το εμβληματικό έργο του παραλόγου μέσα από μια ονειρική και σωματική σκηνική γραφή. Στη σκηνοθεσία της Δέσποινας Ρεμεδιάκη, το σύμπαν της Φαλακρής Τραγουδίστριας μετατρέπεται σε ένα παράξενο όνειρο όπου οι άνθρωποι μιλούν ασταμάτητα αλλά δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν πραγματικά. Στα προάστια του Λονδίνου το ζευγάρι των Μάρτιν επισκέπτεται το σπίτι των Σμιθ για μια φαινομενικά τυπική και ευγενική επίσκεψη.

28/3-24/5, θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168, Σάβ.-Κυρ. 21:00, είσοδος: 12-15 ευρώ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Το κτίσμα

Γραμμένο το 1923, λίγο πριν από τον θάνατο του Φραντς Κάφκα, το «Κτίσμα» μετατρέπεται για πρώτη φορά σε μουσική περφόρμανς: δύο μουσικοί, η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Θύμος Αδένας (Θύμιος Ατζακάς), το αποδίδουν ως ένα ζωντανό συμβάν ήχου, λόγου και σώματος, μια διαρκή καφκική μεταμόρφωση. Η σκηνική σύνθεση της Μαρίας Λάππα, σε διάλογο με την αισθητική του χορού Butoh και τη ζωντανή σωματική τέχνη, διαμορφώνει ένα περιβάλλον φυσικών υλικών, όπου σώμα, φωνή και ήχος συνυπάρχουν.

27-28/3, 21:00, Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α, Κυψέλη, είσοδος: 10-15 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

The Music of ENNIO MORRICONE

Η συναυλία «The Music of Ennio Morricone» υπόσχεται μια αξέχαστη μουσική οδύσσεια μέσα από τα πιο εμβληματικά σάουντρακ ενός από τους σημαντικότερους συνθέτες στην ιστορία του κινηματογράφου, σε ερμηνεία της διεθνώς αναγνωρισμένης συμφωνικής ορχήστρας Lords of the Sound. Πρόκειται για ένα μοναδικό μουσικό γεγονός, μια συμφωνική παράσταση αφιερωμένη στην καλλιτεχνική κληρονομιά του μαέστρου, όπου εμβληματικές εικόνες και βαθιά συναισθήματα ζωντανεύουν μέσα από τη δύναμη της ζωντανής μουσικής και της πρωτότυπης οπτικής τέχνης.

29/3, 19:00, Christmas Theater, λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι, είσοδος: από 10 ευρώ

ALFA MIST (UK)

Ξεκινώντας από τη χιπ χοπ παραγωγή και εξελίσσοντας τον ήχο του μέσα από τζαζ, R&B και neo-soul επιρροές, ο Alfa Mist έχει καταφέρει να χτίσει τη δική του ξεχωριστή μουσική ταυτότητα. Με άλμπουμ όπως τα «Antiphon», «Structuralism» και «Bring Backs» έχει εδραιωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της βρετανικής τζαζ νέας γενιάς. Με μια μπάντα εξαιρετικών μουσικών στο πλευρό του, θα ταξιδέψει το κοινό της Αθήνας μέσα από ήχους που ισορροπούν ανάμεσα στη μελωδία, τον ρυθμό και την αυτοσχεδιαστική ελευθερία.

28/3, 21:00, Arch Club, Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29, είσοδος: 35 ευρώ

Music for Videogames

Από τις αμμώδεις ερήμους των εγχόρδων και τα απέραντα χωράφια της ακουστικής κιθάρας στις νέον αναλαμπές ενός toy Casio στη μέση μιας πολύβουης ασιατικής αγοράς και από τα ηλεκτρικά layers επαναληπτικότητας χαρακτήρων που προσπαθούν να ξεπεράσουν τη στατικότητα της πίστας τους, στον σκοτεινό κόσμο του ασυνείδητου και των άχρονων πλασμάτων που ξεπηδούν από πειραγμένες συχνότητες πλήκτρων και χορδών. O Quiescence, o Yason και η Nefeli Walking Undercover παρουσιάζουν τις δικές τους εκδοχές ενός videogame soundtrack μέσα από τρία ανεξάρτητα σετ.

27/3, 21:00, Underflow Record Store, Καλλιρρόης 39, είσοδος: 12 ευρώ

Βήτα Πεις

Διανύοντας 23 χρόνια πορείας, κάθε ζωντανή εμφάνιση βασίζεται στην ιστορία τους. Οι επόμενες σελίδες γράφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, με την παρουσίαση του νέου δίσκου «ΧΧΙΙΙ» και κλασικά κομμάτια της δισκογραφίας.

27/3, 21:00, Floyd, Πειραιώς 117, είσοδος: από 20 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πέρα από το τοπίο

Στη νέα αυτή ενότητα έργων με τίτλο «Πέρα από το τοπίο», ο Λέων Μιχαήλ ακολουθεί και διευρύνει την αφαιρετική ματιά της ζωγραφικής του, η οποία δεν θα μπορούσε από μόνη της να ερμηνεύσει την ανοίκεια, ιδιαίτερα απόκοσμη αίσθηση που αποπνέουν οι εικαστικοί του τόποι. Η φυσιογνωμία τους μοιάζει να διαμορφώνεται πάνω σε μια λεπτή ισορροπία μεταξύ αναγνωρίσιμων, αινιγματικών και αδιόρατων στοιχείων, μέσα σε ένα ανήσυχο περιβάλλον «αδιαπέραστου φωτός».

26/3-2/5, Α.Antonopoulou.Art, Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, Τετ.-Παρ. 14:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

«Αθέατη Ύλη»

Η νέα ατομική έκθεση του Σταύρου Δίτσιου με τίτλο «Αθέατη Ύλη» αποτελεί ενότητα της σειράς «Φύση» και εξετάζει την αόρατη ενέργεια που διαπερνά την ύλη και τη μορφή. Η έκθεση δεν προτείνει απλώς εικόνες· δημιουργεί εμπειρίες, αναπνοές που γεμίζουν τον χώρο και καλούν τον θεατή να σταθεί μέσα στον παλμό της φύσης, να βιώσει την ύλη ως παρουσία και την ενέργεια ως ένταση.

14-31/3, ANiMA Gallery, Αγίου Ιωάννου 10, Γλυφάδα, Τρ., Πέμ.-Παρ. 12:00-20:00, Τετ., Σάβ. 13:00-18:00

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

3rd Greek Beer Festival

Το Greek Beer Festival – Only Craft είναι το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα αφιερωμένο αποκλειστικά στις ελληνικές ζυθοποιίες και στη φιλοσοφία της craft δημιουργίας. Εδώ θα γνωρίσετε από κοντά τους ανθρώπους πίσω από τις ετικέτες, τη διαδικασία, το όραμα και την αγάπη που κάνουν κάθε μπίρα κάτι παραπάνω από γεύση.

27-29/3, 14:00, Παλιό Αμαξοστάσιο – ΟΣΥ, Ερμού 1 & Πειραιώς, Γκάζι, είσοδος: 7 ευρώ