15 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (9-15/10)

ΘΕΑΤΡΟ

Υπήρξαμε. Πιάσαμε Χώρο. Μετά όχι.

Το Υπήρξαμε. Πιάσαμε Χώρο. Μετά όχι. είναι μια mul-media performance με στοιχεία σινεμά, σύγχρονης μουσικής, πειραματικού θεάτρου και χορού. Με τίτλο έναν στίχο της Κρυστάλλης Γλυνιαδάκη, το έργο περιστρέφεται γύρω από την έννοια της εξαφάνισης: του χρόνου, των ανθρώπων, των συναισθημάτων, της μνήμης, των δεσμών. Η ιστορία μας ξεκινάει με δύο γυναίκες για τις οποίες η διαδικασία προετοιμασίας του καθημερινού μεσημεριανού τραπεζιού φέρνει στην επιφάνεια ιστορίες από διαφορετικούς τόπους και χρόνους, με ένα κοινό χαρακτηριστικό: κάτι στις ιστορίες αυτές χάνεται.

9-30/10, θέατρο Nous-Creative Space, Τροίας 34, Πέμ. 21:00

Πριν ανοίξουμε φτερά

Φωτ.: Γκέλυ Καλαμπάκα

Ένα έργο του βραβευμένου Γάλλου συγγραφέα Φλοριάν Ζελέρ, σε σκηνοθεσία της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο θεατρικό κείμενο που ακουμπά ευαίσθητα θέματα όπως η φθορά της μνήμης, η οικογενειακή φροντίδα και η απώλεια. Ο Ζελέρ, με τη χαρακτηριστική του δεξιοτεχνία, που ισορροπεί αριστοτεχνικά ανάμεσα στη συγκίνηση και το χιούμορ, φωτίζει τις λεπτές ισορροπίες στα αέναα δίπολα της ζωής: το παρόν και το παρελθόν, την ευθύνη και την ελευθερία, την απώλεια και την αγάπη.

9-19/10, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης-Θεατρική Σκηνή, Πειραιώς 206, Ταύρος, Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: από 18 ευρώ

Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;

Φωτ.: Γκέλυ Καλαμπάκα

Με το βαθιά ψυχογραφικό του βλέμμα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας αναδεικνύει το έργο ως μια ανελέητη ψυχολογική παρτίδα, που αντανακλά τη διαχρονική αγωνία του ανθρώπου να ορίσει την ταυτότητά του μέσα σε έναν κόσμο που καταρρέει. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους αναλαμβάνουν ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονται ο Σπύρος Σταμούλης και η Ελεάνα Στραβοδήμου.

9/10-30/11, θέατρο Ζίνα, λεωφ. Αλεξάνδρας 74, Τετ, Κυρ. 19:30, Πέμ. 20:00, Παρ.-Σάβ. 21:00, είσοδος: από 17 ευρώ

Ωριμότητα

Φωτ.: Φύλλης Παππάς

Πρόκειται για ένα σύγχρονο έργο-συνομιλία με το μυθιστόρημα Ο φύλακας στη σίκαλη του Τζ. Ντ. Σάλιντζερ, το οποίο, απομακρύνοντας το θεατρικό έργο από την πρωτογενή ύλη, διαμορφώνει τη δική του πρωτότυπη δραματουργική ταυτότητα. Στην Αθήνα του 2025, ένας νεαρός περιπλανιέται μέσα σε μια αστική πραγματικότητα γεμάτη αντιφάσεις, απώλεια, κυνισμό και αδιέξοδα. Με έναν εξαμελή θίασο μουσικών και ηθοποιών, η παράσταση συνδυάζει λόγο, μουσική και κίνηση, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο θεατρικό σύμπαν.

10/10-2/11, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου & Βασ. Γεωργίου, Πειραιάς, Πέμ.-Σάβ. 20:30, Κυρ. 19:00

Κέικ

Φωτ.: Γιώργος Καλφαμανώλης

Μια γλυκόπικρη κωμωδία για τα μικρά δράματα της καθημερινότητας, τις προκαταλήψεις και τις εύθραυστες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων – όλα αυτά, ενώ ένα κέικ ψήνεται στον φούρνο. Ένα θεατρικό σύμπαν ξεδιπλώνεται επί σκηνής, γεμάτο αλήθειες, παρεξηγήσεις, λεπτό χιούμορ και απρόσμενες στιγμές τρυφερότητας. Με την υπογραφή του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη και τη σκηνοθετική ματιά του Θανάση Ζερίτη.

10/10-30/11, θέατρο Αποθήκη, Σαρρή 40, Τετ. 20:00, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 18:00, είσοδος: από 16 ευρώ

Nina Simone – 4 οκτάβες ελευθερίας

Φωτ.: Ανθή Κόλλια

Το έργο, σε σύλληψη και κείμενο του σκηvoθέτη Σωτήρη Καραμεσίνη, είναι εμπνευσμένο από τα τραγούδια και τα ντοκουμέντα για τη ζωή της Σιμόν. Η δραματουργία βασίζεται σε εκτενή μελέτη και έρευνα στο πλούσιο υλικό που έχουμε για εκείνη –τις συνεντεύξεις της, τα βιβλία, τις ταινίες–, αλλά και εμπνευσμένο από την αυτοβιογραφία της. Τη συναρπαστική της ιστορία και τα τραγούδια της ερμηνεύουν και αφηγούνται δύο πολυδιάστατες καλλιτέχνιδες: η Idra Kayne και η Σάσα Παπαλάμπρου.

10/10-2/11, 21:15, θέατρο Μικρός Κεραμεικός, Ευμολπιδών 13, Κεραμεικός, είσοδος: από 15 ευρώ

Prison… Κέικ

Μια ανατρεπτική κωμωδία γεμάτη γέλιο, δράση και… κρυμμένες αλήθειες. Γιατί τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται – και μερικές αξίες δεν μπαγιατεύουν ποτέ. Ο Κάκος –κατά κόσμον Κυριάκος Βαζάκας– είναι ένας αποτυχημένος ληστής που καταλήγει στο ίδιο κελί με τον διαβόητο Σώτο Νικολάου. Η συγκατοίκηση δεν είναι καθόλου σωφρονιστική.

11/10-18/1, θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8, Κεραμεικός, Σάβ. 21:30, Κυρ. 18:30, είσοδος: 10-12 ευρώ

Στην Εξοχή

Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Το πορτρέτο ενός γάμου σε επικίνδυνη ταλάντωση αναδεικνύεται στο έργο του Βρετανού συγγραφέα Μάρτιν Κριμπ, που παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Αικατερίνης Παπαγεωργίου. Οι δύο σύζυγοι, Ρίτσαρντ και Κορίν, έχουν εγκαταλείψει την πόλη και μένουν πλέον στην εξοχή, επιθυμώντας με αυτό τον τρόπο να βρουν την γαλήνη στην ομορφιά της φύσης. Ένα βράδυ, όμως, ο Ρίτσαρντ, καθότι γιατρός στο επάγγελμα, φέρνει στο σπίτι τη Ρεβέκα, μια νεαρή κοπέλα που βρήκε λιπόθυμη στο πεζοδρόμιο.

11/10-30/11, θέατρο Αποθήκη, Σαρρή 40, Τετ. 20:00. Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: 16-25 ευρώ

Απορρίπτεται

Φωτ.: Κωνσταντίνος Λέπουρης

Ένα ξενοδοχείο, μια καλοκαιρινή νύχτα, ένα φεγγαρόλουστο λιμάνι και δύο ζευγάρια συζύγων ερωτευμένα σφόδρα μεταξύ τους μπλέκονται σε ένα παιχνίδι ερωτικής ανταλλαγής. Ο νομπελίστας δραματουργός Τζορτζ Μπέρναρντ Σο, γράφει το μακρινό 1912 αυτό το θεατρικό μονόπρακτο με τρόπο διορατικό, φέρνοντας στο προσκήνιο μια θεματολογία που παραμένει ταμπού ακόμα και μέχρι τις μέρες μας: τον έρωτα, τον γάμο και τις κοινωνικές συμβάσεις που τους διέπουν.

11-16/10, θέατρο 104, Eυμολπιδών 41 (Μετρό Κεραμεικός), Γκάζι, είσοδος: από 5 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Mogwai

Οι Mogwai γιορτάζουν τα 30 χρόνια τους στο μουσικό στερέωμα.

Οι αδιαφιλονίκητοι βασιλιάδες του post-rock ήχου και αγαπημένοι του ελληνικού κοινού θα μας χαρίσουν ακόμα μια βραδιά εκκωφαντικής κάθαρσης και απόλυτης ομορφιάς. Φέτος γιορτάζουν τα 30 χρόνια στο μουσικό στερέωμα. Δημιουργήθηκαν το 1995, στη Γλασκώβη. Από την πρώτη στιγμή αποτέλεσαν ένα από τα σχήματα που θα όριζαν αυτό που ονομάζεται post-rock, με δίσκους όπως τα εμβληματικά «Young Team» και «Come On Die Young». Το έκαναν γνωστό σε εκατομμύρια ακροατές άλλων μουσικών ειδών και το επαναπροσδιορίζουν με κάθε νέα κυκλοφορία τους.

9/10, 21:00, Floyd Live Music Venue, Πειραιώς 117, είσοδος: από 40 ευρώ

Saskepticism Festival 2025 - Arena Edition

O Saske δημιουργεί μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία για το κοινό.

Έχει γίνει σχεδόν sold-out, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ονόματα. Μετά την τεράστια επιτυχία του περσινού διημέρου στο θέατρο Λυκαβηττού, για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Saske επαναλαμβάνει το ίδιο πείραμα, να διοργανώσει και να επιμεληθεί δηλαδή ένα σύγχρονο χιπ χοπ φεστιβάλ, αυτήν τη φορά μεγαλύτερο, μετατρέποντάς το σε arena edition και μεταφέροντάς το στο ΟΑΚΑ, με τη φιλοδοξία να δημιουργηθεί μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία για το κοινό. Μεγάλος καλεσμένος ο Cash Cobain.

10/10, 18:30, ΟΑΚΑ Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ, λεωφ. Κηφισίας 37, Μαρούσι, είσοδος: από 21 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Day’s end

Δημήτρης Εφέογλου, Cloud από τη σειρά One Breath, λάδι σε λινό, 180 x 150 εκ. (2024). Φωτ.: Studio Vaharidis

Μια νέα ατομική έκθεση του Δημήτρη Εφέογλου με τίτλο «Day’s end», σε επιμέλεια του Αποστόλη Αρτινού. Θα παρουσιαστεί ένα νέο σώμα δουλειάς από τη σειρά «One Breath», έργα με λάδι σε ξύλο και καμβά. Ο ίδιος γράφει, περιγράφοντας τη δουλειά του: «Τα τελευταία δύο χρόνια ξεκίνησα να δουλεύω εντατικά τη νέα σειρά, σκεπτόμενος –όχι για πρώτη φορά– το περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκα, καθώς αντιλαμβάνομαι με τα χρόνια πως αποτελεί μια συνεχή αφετηρία για την πρακτική μου».

9/10-8/11, γκαλερί Ζουμπουλάκη, πλ. Κολωνακίου 20, Κολωνάκι, Τρ., Πέμ.-Παρ. 11:00-20:00, Τετ., Σάβ. 11:00-15:00

Αθέατες Όψεις

Ελένη Παπανικολάου, Παράθυρο στη θάλασσα (2024), μεικτή τεχνική

Σε μια πορεία εικαστική, που είχε ήδη από την παιδική ηλικία αέρινη υπόσταση πεπρωμένου, η εικαστικός Ελένη Παπανικολάου συνδιαλέγεται στην παρούσα ενότητα έργων της με τις αθέατες όψεις του σύγχρονού μας πολιτισμού, μελετώντας τον επιμελώς, τόσο στις πολιτιστικές όσο και στις κοινωνιολογικές του εκφάνσεις.

9-30/10, γκαλερί Έρση, Κλεομένους 4, Δεξαμενή

Λεωνίδας Παπαδόπουλος

Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Χωρίς τίτλο (2024), εποξική ρητίνη, τσιμέντο, φιλμ, μέταλλο, 150 x 100 x 20 εκ.

Ο Λεωνίδας Παπαδόπουλος αναμειγνύει τις μνήμες και τα βιώματα, συνεχίζοντας μια ιστορία οργανική την οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Σε αυτήν την έκθεση μάς ταξιδεύει από τον παρελθόντα χρόνο στο παρόν, συνεχίζοντας σχεδόν αθόρυβα να ισορροπεί στο σκοινί μιας ουτοπίας που με μεγάλη απλοχεριά προσφέρει η τέχνη. Ο οίκος αν(τ)οχής του αυτοπροσδιορίζεται ως μέσο επιβίωσης, ως μέσο αφοσίωσης.

11/10-20/12, Batagianni Gallery, Αντήνορος 17, Τρ.-Παρ. 16:00-20:00, Σάβ. 12:00-15:00