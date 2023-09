14 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (8-14/9/2023)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Marseaux live στο Lunar Space

Έχοντας περιοδεύσει ανά την Ελλάδα με τη νεανική μουσική κολεκτίβα WNCfam και έχοντας αποτελέσει το καλλιτεχνικό έτερον ήμισυ του hyperactive μουσικοσυνθέτη και στιχουργού Solmeister εδώ και μια εξαετία, η pop star Marseaux ξεκινάει μια σειρά headline εμφανίσεων για την παρουσίαση του προσωπικού της υλικού, όπως αυτό μας συστήθηκε στα άλμπουμ «κόρη.» (2019) και «Chica» (2021), αλλά και όπως αναμένεται να μας συστηθεί εκ νέου στο πολυαναμενόμενο «Witch», που είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει μέσα στο 2023.

7/9, Lunar Space (Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος) Πειραιώς 254, Ταύρος, 21:00, είσοδος από 12 ευρώ

Ο Φοίβος Δεληβοριάς στο Θέατρο Βράχων

Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Κάτω από τη σκιά του Θεάτρου Βράχων θα εμφανιστεί αυτόν τον Σεπτέμβρη ο αγαπημένος Φοίβος Δεληβοριάς, έχοντας στο πλάι του την Νεφέλη Φασουλή, για να ερμηνεύσουν τραγούδια απ’ όλη τη δισκογραφία του, από το πρόσφατο ΑΝΙΜΕ αλλά και από οτιδήποτε άλλο θα ’χει έτοιμο ως τότε.

11/9, Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», 21.00, είσοδος από 15 ευρώ

Η Ιουλία Καραπατάκη στην Τεχνόπολη

Μετά από ένα καλοκαίρι sold-out εμφανίσεων, η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά παραδοσιακά, έντεχνα και παλιά λαϊκά ακούσματα με νέα κομμάτια της που θα κυκλοφορήσουν σύντομα.

7/9, Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, 21:00, είσοδος από 13 ευρώ

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη συναντά την Ελεονώρα Ζουγανέλη στο θέατρο Άλσος

Δύο από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες ερμηνεύτριες συναντιούνται μουσικά στη σκηνή του θεάτρου Άλσους για να υποδεχτούν μαζί τη νέα σεζόν.

Μετά από 35 συναυλίες σε Ελλάδα και Κύπρο, δύο από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες ερμηνεύτριες συναντιούνται μουσικά στη σκηνή του θεάτρου Άλσους για να υποδεχτούν μαζί τη νέα σεζόν.

11/9, Θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4, Κυψέλη, 20:30, είσοδος από 10 ευρώ

Το Σφάλμα & Frank the Zapper

Ένα πρόγραμμα με πρόσφατα αλλά και παλιότερα αγαπημένα κομμάτια από το προσωπικό τους ρεπερτόριο χιπ-χοπ ήχων.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, το Σφάλμα και ο Frank the Zapper με full μπάντα θα παρουσιάσουν στο Φεστιβάλ των Αισχυλείων ένα πρόγραμμα με πρόσφατα αλλά και παλιότερα αγαπημένα κομμάτια από το προσωπικό τους ρεπερτόριο χιπ-χοπ ήχων.

8/9, Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, Κανελλοπούλου 1, 21:00, είσοδος από 5 ευρώ

O Γούντι Άλεν live στο Ηρώδειο

Μια μοναδική τζαζ συναυλία στο Ηρώδειο.

Ο ζωντανός θρύλος του Μανχάταν και της Νέας Υόρκης, Γούντι Άλεν, θα ταξιδέψει και στη χώρα μας στο πλαίσιο της τελευταίας μεγάλης ευρωπαϊκής περιοδείας του, για να παρουσιάσει μια μοναδική τζαζ συναυλία στο Ηρώδειο. Μαζί του η διάσημη New Orleans Jazz Band με μαέστρο τον Conal Fowkes.

9/9, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, 21:00

Ο Evripidis and his tragedies και η Δεσποινίς Τρίχρωμη στην ταράτσα του «Ρομάντσο»

Την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου η Δεσποινίς Τρίχρωμη και ο Evripidis and his tragedies θα τραγουδήσουν το κύκνειο άσμα του καλοκαιριού κάτω από τον νυχτερινό αθηναϊκό ουρανό, στη μαγική ταράτσα του «Ρομάντσο».

8/9, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 21:00, είσοδος από 8 ευρώ

Ο Theodore για δύο ζωντανές εμφανίσεις στο Εθνικό Αστεροσκοπείο

Φωτ.: Freddie F.

Έπειτα από τα τρία συνεχόμενα sold-out του περσινού Οκτωβρίου, ο Theodore επιστρέφει την Πέμπτη 7 και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου στον ιδιαίτερο χώρο του Λόφου των Nυμφών. Το μαγευτικό αυτό τοπίο θα αποτελέσει το καταλληλότερο backdrop για το προσωπικό ecstatic performance του Theodore με επιρροές από τη sci-fi κουλτούρα, όπως αποτυπώνονται στο τέταρτο άλμπουμ του «The Voyage».

7/9-8/9, Λόφος Νυμφών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 21:30, είσοδος από 16 ευρώ

Ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη

Ο περφόρμερ και τραγουδοποιός Σπύρος Γραμμένος ανεβαίνει στη σκηνή της Τεχνόπολης για μια δυναμική συναυλία. Μαζί του στο τραγούδι και στα φωνητικά η Ελένη Ποζατζίδου.

12/9, Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, είσοδος από 10 ευρώ

«Κάτι σαν Φεστιβάλ»

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές, οι Usurum και τα Kadinelia ενώνουν τις φωνές τους σε μια συναυλία «κάτι σαν φεστιβάλ» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου.

13/9, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 19:30, είσοδος από 15 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

O Ιππόλυτος του Ευριπίδη στα Αισχύλεια

Ο Ιππόλυτος του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Kατερίνας Ευαγγελάτου καταφθάνει στα Αισχύλεια για μία μοναδική παράσταση. © Ανδρέας Σιμόπουλος

Ο Ιππόλυτος του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Kατερίνας Ευαγγελάτου καταφθάνει στα Αισχύλεια για μία μοναδική παράσταση. Στη σκηνή η Κόρα Καρβούνη, ο Δημήτρης Παπανικολάου, η Μαρία Σκουλά, η Έλενα Τοπαλίδου και οι Γιάννης Τσορτέκης και Ορέστης Χαλκιάς μαζί με έναν θίασο 24 ηθοποιών και τεσσάρων μουσικών.

10/9, Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, Κανελλοπούλου 1, 21:00, είσοδος από 12 ευρώ

Σφήκες της Λένας Κιτσοπούλου

Φωτ.: Χρήστος Συμεωνίδης

Το έργο που σημάδεψε τη φετινή έκδοση του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και δίχασε το θεατρόφιλο κοινό επιστρέφει στην Αθήνα για μια σειρά 6 παραστάσεων. Εξήντα χρόνια μετά την ιστορική παράσταση του Αλέξη Σολομού, οι Σφήκες επιστρέφουν σε μια σύγχρονη μεταγραφή της Λένας Κιτσοπούλου, η οποία υπογράφει και τη σκηνοθεσία. Η αιρετική δημιουργός στρέφει το βλέμμα της στα σύγχρονα «κεντριά», στα λαϊκά δικαστήρια που στήνονται στις τηλεοπτικές εκπομπές και στα σόσιαλ μίντια. Με καυστικό χιούμορ και σκωπτική διάθεση φωτίζει τη συστημική σαπίλα, τις κοιμισμένες άμυνες, τον ρατσισμό, τον φανατισμό και την άκαμπτη πολιτική ορθότητα της εποχής μας.

6-9/9, 19/9, 21/9, σε διαφορετικές τοποθεσίες, 21:00, είσοδος από 5 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Η Αναστασία Παύλου στην γκαλερί Hot Wheels Athens

Η γκαλερί υποδέχεται την καινούργια σεζόν με την ατομική έκθεση «Reader».

Η γκαλερί Hot Wheels Athens υποδέχεται την καινούργια σεζόν με την ατομική έκθεση «Reader» της εικαστικού Αναστασίας Παύλου. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη, με το πρώτο να πραγματοποιείται στην γκαλερί της Αθήνας και το δεύτερο σε αυτήν του Λονδίνου.

8/9-28/10, Hot Wheels Athens, 28ης Οκτωβρίου 41, είσοδος ελεύθερη

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

To Midnight Εxpress παρουσιάζει το Μπάτμαν του Τίμ Μπάρτον

Batman (1989)

Καλύτερα από το Μπάτμαν του Τιμ Μπάρτον δεν γίνεται, μας λέει η κινηματογραφική λέσχη Midnight Express, η οποία, επιστρέφοντας στην Αθήνα μετά από σύντομες καλοκαιρινές διακοπές, φέρνει στην οθόνη της Ριβιέρας τη θρυλικότερη ταινία υπερηρώων στην ιστορία του σινεμά για μια μεταμεσονύκτια προβολή. Την ταινία προλογίζει η Στελίνα Θεοδοσοπούλου.

8/9, Ριβιέρα, 23:30, είσοδος από 6 ευρώ