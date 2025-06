14 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (19-25/6)

Σωτηρία

Στη συλλογή διηγημάτων Σωτηρία, από την οποία αντλεί έμπνευση για την παράστασή του ο Θανάσης Δόβρης, η Χαρά Ρόμβη, συγγραφέας της νεότερης γενιάς, σκιαγραφεί με γλυκόπικρο χιούμορ και τρυφερότητα ένα αναγνωρίσιμο πορτρέτο της Ελλάδας του ’80 και του ’90. Η καταιγιστικά κωμική Μαρία Παρασύρη στον ομώνυμο ρόλο καταπιάνεται με τον κοινό καθημερινό άνθρωπο και κάθε καθωσπρέπει Σωτηρία, αποκρυπτογραφώντας έναν υπαρξιακό τρόμο στην άλλη τους όψη σαν θεατρική φάρσα.

19-21/6, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα), είσοδος: από 5 ευρώ

Κατσούρμπος

Μια αγωνιώδης περιγραφή της αστικής τάξης του αναγεννησιακού Ηρακλείου στα τέλη του 16ου αιώνα. Ο Γιάννος Περλέγκας επιλέγει ένα μικρό σχήμα ηθοποιών για να σπάσει τα όρια μιας κλασικότροπης αναπαράστασης και αναζητά μια συνομιλία του κειμένου με τη γλώσσα χορευτών και ακροβατών. Στο αισθητικό επίπεδο, τα σκηνικά και τα κοστούμια «κλείνουν το μάτι» στην Αναγέννηση, υπονομεύοντάς την αδιόρατα, ενώ το ηχητικό περιβάλλον της παράστασης «πειράζει» με σύγχρονο τρόπο τα μαδριγάλια του Μοντεβέρντι αφενός και την κρητική μουσική παράδοση αφετέρου.

19-22/6, 21:00, 19-21/6, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα), είσοδος: από 5 ευρώ

Ο Φάουστ στην Αφρική!

Δραματουργική σύνθεση που παντρεύει τις πιο εμβληματικές ενσαρκώσεις του διαβόλου στη λογοτεχνία μέσα από το ειρωνικό βλέμμα του Νοτιοαφρικανού ποιητή Lesego Rampolokeng. Ο γεννημένος στο Γιοχάνεσμπουργκ πολυσχιδής Ουίλιαμ Κέντριτζ θεωρείται από τους σπουδαιότερους εικαστικούς και σκηνοθέτες της εποχής μας, έργα του υπάρχουν σε μουσεία και συλλογές σε ολόκληρο τον κόσμο. Μοναδικός στον τρόπο που έχει να παντρεύει τη μαγεία του χειροποίητου, τη χαρακτική, τη λιθογραφία και τη φωτοχαρακτική με τις τέχνες του θεάματος, το animation, τη λογοτεχνία και τον πολιτικό στοχασμό, ο Κέντριτζ είναι εμποτισμένος με την ιστορία της Νότιας Αφρικής και το κίνημα διαμαρτυρίας ενάντια στον παραλογισμό του απαρτχάιντ αλλά και κάθε μορφή κοινωνικής αδικίας.

20-22/6, 21:00, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα), είσοδος: από 5 ευρώ

Tom Jones

Ο ζωντανός-θρύλος Tom Jones γιορτάζει 60 χρόνια μιας μοναδικής καριέρας γεμάτης επιτυχίες και διακρίσεις με ένα live που ενώνει τρεις γενιές και έγινε αμέσως sold-out. Στην πρώτη εμφάνισή του στην Αθήνα θα παίξει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, από το «Delilah» μέχρι το «Sex Bomb».

21/6, 21:00, Θέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός

The Stranglers

Οι εμβληματικές επιτυχίες και πολλά άλλα τραγούδια τους αποτελούν το «χρυσό» αποτύπωμα των Stranglers στον κόσμο της μουσικής. Και με αυτό το πολύτιμο φορτίο στις αποσκευές τους, με τη μία επιτυχία να διαδέχεται την άλλη, οι διάσημοι Βρετανοί έρχονται στην Αθήνα.

23/6, 21:00, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου (στάση μετρό Ακρόπολη)

Μαρίνα Σάττι: POP ΤΟUR

Αιχμαλώτισε εγχώριο και διεθνές κοινό στο πρωτοποριακό μουσικό και αισθητικό σύμπαν της και συνεχίζει εξίσου εθιστικά. Η πολυπλατινένια hitmaker και περφόρμερ, που έπλασε τον πιο ποπ μουσικό κόσμο, ακροβατώντας αριστοτεχνικά και με θάρρος ανάμεσα σε μουσικά είδη, συνεχίζει τη σαρωτική εξερεύνηση της ποπ πτυχής της και μας καλεί σε ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό ταξίδι γεμάτο ρυθμό και δυναμισμό, στην πιο σύγχρονη και urban εκδοχή της παραδοσιακής μουσικής των Βαλκανίων, που θα ταράξει τα νερά και θα φέρει πανικό στην πόλη!

25/6, 19:00, πλατεία Νερού, Φάληρο, είσοδος: 20-75 ευρώ

Opeth

Το 2024 όλος ο κόσμος υπέκυψε στη σκοτεινή γοητεία του «The Last Will & Testament», τοποθετώντας τον ανάμεσα στους κορυφαίους δίσκους της χρονιάς, και οι Opeth έρχονται στην Ελλάδα για να τον παρουσιάσουν ζωντανά σε μία ακόμα κορυφαία εμφάνιση στην Αθήνα. Οι συναυλίες των Opeth παρέχουν μια μοναδική εμπειρία που κανείς δεν μπορεί να μαντέψει την εξέλιξή της αλλά όλοι θέλουμε να τη ζήσουμε! Γνωρίζουν τον μυστικό τρόπο να συνδυάζουν την τεχνική αρτιότητα με τη φαντασία, την τόλμη, την αυθεντικότητα και την απόλυτη συναισθηματική ένταση.

25/6, 21:00, θέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός, είσοδος: 50 ευρώ

The Explorer

Η πολωνικής καταγωγής Kasia Kay, μία από τις πλέον πολυσχιδείς δημιουργούς της εποχής μας με διεθνή παρουσία, παρουσιάζει μια ενότητα έργων που εστιάζει στο ταξίδι και στην εξερεύνηση. Σε έναν δημιουργικό άξονα που εκτείνεται από την Ιαπωνία μέχρι την Τανζανία, από τη Φλόριντα μέχρι την Αβάνα και από την Αθήνα μέχρι το Σικάγο, η εικαστικός υπερβαίνει τα όρια της γεωγραφικής καταγραφής και διαμορφώνει μια πολυεπίπεδη αφήγηση γύρω από την έννοια της περιπλάνησης.

20/6-3/7, Moon Station Athens, Κολοκοτρώνη 11, 2ος όροφος, (μετρό Σύνταγμα)

The Thinking Hands

Τρία χρόνια μετά τη μεγάλη αναδρομική έκθεση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το MUACC στο Κάλιαρι της Ιταλίας, η παρούσα έκθεση, σε επιμέλεια των Paolo Cortese και Francesco Romano Petillo, παρουσιάζει στο αθηναϊκό κοινό μια επιλεγμένη επισκόπηση έργων που εκτείνονται από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έως και σήμερα. Τα έργα που παρουσιάζονται προσφέρουν μια καθαρή εικόνα της καλλιτεχνικής πορείας της Franca Sonnino, η οποία δικαίως θεωρείται μία από τις μητέρες της ιταλικής fiber art.

19/6-8/11, Gramma Epsilon Gallery, Αγάθωνος 6, Τρ.-Σάβ. 11:00-19:00

Ένα τηλεγράφημα στην αγαπημένη μου Suki

Oscar Murillo, flight #75, 2019, detail, Pen, pencil and graphite on paper, in artists frame, 26 3/4 x 40 1/4 inches (68 x 102 cm)