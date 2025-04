13 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτήν την εβδομάδα (10-16/4)

ΘΕΑΤΡΟ

Βιτρούβιος

Η νέα παράσταση του Στέφανου Κακαβούλη, ο οποίος ερμηνεύει και υπογράφει και το πρωτότυπο θεατρικό κείμενο (το 13ο δικό του κείμενο που παρουσιάζει επί σκηνής), αντλεί έμπνευση από το διάσημο έργο του Leonardo da Vinci, Ο άνθρωπος του Βιτρούβιου. Η παράσταση, που σκηνοθετεί ο Χρήστος Δήμας, ζωντανεύει επί σκηνής μια μυθοπλαστική ιστορία με πολλά πραγματικά και ιστορικά στοιχεία.

10-19/4, Θέατρο Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Πειραιώς 256, Σάβ. 21:00, είσοδος: 15 ευρώ

Οι απόντες

Ένα πρότζεκτ και μια σπουδή στην προφορικότητα και στην αφήγηση προτού αυτή γίνει λογοτεχνία που ανιχνεύει αυτό το προ-λογοτεχνικό στάδιο ως μια ενεργή πάντα μήτρα παραγωγής λογοτεχνίας. Μια συλλογή από προφορικές αφηγήσεις ανθρώπων την ώρα που θυμούνται άλλους ανθρώπους, όπως τους θυμούνται, με λόγια που παράγονται εκείνη τη στιγμή. Αναφέρονται σε φίλους και πρόσωπα κάποτε αγαπημένα, που χάθηκαν στον χρόνο.

14-17/4, 20:00, Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Mεταξουργείο, είσοδος: 10 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Άλλοι Ήλιοι Άλλοι Πλανήτες

Πέτρος Ευσταθιάδης, Lab (2024) 147x110 εκ., εκτύπωση σε lustre χαρτί

Μια διπλή έκθεση των Ελλήνων καλλιτεχνών Μαρίνας Βελησιώτη και Πέτρου Ευσταθιάδη. Η Μαρίνα Βελησιώτη είναι μια διαμεσική καλλιτέχνιδα με έδρα στην Αθήνα, το έργο της οποίας καταπιάνεται με τις θεματικές της εσωτερικότητας και των εικοτολογικών πραγματικοτήτων ως πεδία ανακάλυψης και διερεύνησης αδόκητων έως τώρα συνδέσεων και εναλλακτικών ιστορικών αφηγημάτων που ενδεχομένως αντιβαίνουν σε κοινά αποδεκτά δόγματα. Το κύριο μέσο του Πέτρου Ευσταθιάδη είναι η φωτογραφία, ωστόσο η πρακτική του βασίζεται στη φυσική υλικότητα των καθημερινών καταναλωτικών απορριμμάτων και στη γλυπτική χειρονομία.

10/4-24/5, Δύο Χωριά, Λεμπέση 5-7 & Πορίνου 16, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 11:00-18:00

Η Διαδρομή

Εύα Παπαδοπούλου, The girl friends, 135x80 εκ.

Η φύση και η παράδοση αποτελούν ανεξάντλητες πηγές έμπνευσης για τη γλύπτρια Εύα Παπαδοπούλου, ενώ η διαχρονική διάσταση της εμπειρίας αντικατοπτρίζεται σε όλο το φάσμα του έργου της, από τις πρώτες της δημιουργίες μέχρι τις πιο πρόσφατες. Αυτή η σειρά έργων της αποτυπώνει την καλλιτεχνική της αναζήτηση μέσα από δύο θεματικές ενότητες, τη φύση και τον νόστο.

10/4-3/5, Εικαστικός Κύκλος Sianti, Βασ. Αλεξάνδρου 2 & Μιχαλακοπούλου, Αθήνα (Πίσω από την Εθνική Πινακοθήκη)

Η εμμονή του βλέμματος

Η Εθνική Πινακοθήκη εγκαινιάζει μια μεγάλη αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στο έργο του Παναγιώτη Τέτση.

Mε αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Παναγιώτη Τέτση, η Εθνική Πινακοθήκη εγκαινιάζει μια μεγάλη αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στο έργο του. Ο Τέτσης, ζωγράφος, χαράκτης, δάσκαλος και ακαδημαϊκός που διετέλεσε πρόεδρος της καλλιτεχνικής επιτροπής και πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Πινακοθήκης, υπήρξε από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες που με το έργο και τη διδασκαλία τους διαμόρφωσαν την ελληνική μεταπολεμική ζωγραφική. Στόχος της έκθεσης είναι όχι μόνο να παρουσιάσει την καλλιτεχνική πορεία του καλλιτέχνη αλλά και να εστιάσει στην ιδιαίτερη ματιά με την οποία, δίνοντας έμφαση στο φως και το χρώμα, πραγματεύεται τα θέματά του.

10/4-31/10, Εθνική Πινακοθήκη, Βασ. Κωνσταντίνου 50, Αθήνα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Borderline Festival 2025

Η Aurora Halal. Φωτ.: Guario Rodriguez

Δύο ημέρες, δύο σκηνές, 15 DJ sets και live performances, εμβληματικά έργα του Takis και ένας ηχητικός λαβύρινθος που ξεπερνά τα όρια της μουσικής και της πόλης. Για τη 14η χρονιά του το Borderline Festival της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση μάς υποδέχεται στους νέους βιομηχανικούς χώρους του Onassis Ready, στην καρδιά του Ρέντη, δίνοντας στο κοινό μια πρώτη γεύση από το νέο τοπόσημο της πόλης με ονόματα όπως ο Donato Dozzy, Joy Orbison, Moritz von Oswald, Iggor Cavalera, κ.ά.

11-12/4, 20:00, Onassis Ready, Στρατή Τσίρκα 2, Αγ. Ιωάννης Ρέντης

Vinyl Market

Το Vinyl Market έρχεται ανοιξιάτικο και ανανεωμένο, εμπλουτισμένο με νέες συλλογές δίσκων, συλλεκτικά κομμάτια, φρέσκες, νέες κυκλοφορίες αλλά και με πολλά άλλα μουσικά εκθέματα. Δίσκοι από όλη την γκάμα της μουσικής θα βρίσκονται εκεί για να τους ανακαλύψετε. Όπως πάντα, ευχάριστες μουσικές θα σας συναρπάσουν σε όλη τη διάρκεια του event. Στα decks του Vinyl Market θα βρίσκονται γνωστοί DJs αλλά και πολλοί άλλοι από την ομάδα μας.

11-13/4, 11:00, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι

Fired Up Athens Ceramics Fair

Πάνω από 50 κεραμίστες απ’ όλη την Ελλάδα θα διαθέτουν επιλεγμένα κομμάτια απ’ όλα όσα δημιουργούν, ανανεώνοντας το ραντεβού τους με το κοινό για 6η συνεχόμενη φορά.

Tο ανοιξιάτικο Fired Up έρχεται τον Απρίλιο στην αγαπημένη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Πάνω από 50 κεραμίστες απ’ όλη την Ελλάδα θα διαθέτουν επιλεγμένα κομμάτια απ’ όλα όσα δημιουργούν, ανανεώνοντας το ραντεβού τους με το κοινό για 6η συνεχόμενη φορά. Για εσάς που λατρεύετε την τέχνη της κεραμικής, το διήμερο αυτό θα έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε καινούργιους δημιουργούς, να τους ρωτήσετε για τις τεχνικές τους, την έμπνευσή τους αλλά και να συναντήσετε ξανά αγαπημένους σας καλλιτέχνες που συλλέγετε τη δουλειά τους.

12-13/4, 11:00, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42

ΜΟΥΣΙΚΗ

Zu

Αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα οι Zu είναι να σπάνε τα όρια και να αψηφούν με τόλμη τα μουσικά είδη.

Οι Zu είναι ένα παράξενο άγριο θηρίο από την κοντινή Ιταλία. Έχουν τη δομή τζαζ σχήματος με ντραμς, μπάσο και σαξόφωνο, μα αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα είναι να σπάνε τα όρια και να αψηφούν με τόλμη τα μουσικά είδη. Μπλέκουν επιδέξια στοιχεία metal, noise, math rock, progressive, ambient, industrial, electro και avant-garde και τα μετασχηματίζουν σε ένα εκκεντρικό, σχεδόν παρανοϊκό, αλλά απόλυτα γοητευτικό, πολύ προσωπικό ήχο που δεν θυμίζει τίποτε από τα παραπάνω.

12/4, 21:00, Temple Athens, Ιάκχου 17, είσοδος: από 21 ευρώ

KRS ONE

O KRS-ONE εκπροσωπεί την ουσία του hip-hop απευθείας από την Golden Era.

Ο θρύλος KRS-ONE φέρνει το Temple of Hip Hop Tour στην Ευρώπη. Ως αρχιτέκτονας του Boom Bap και μία από τις πιο σημαντικές φωνές στην κουλτούρα, ο «Teacher» ενσωματώνει τη γνώση, τη συνείδηση και την αυθεντικότητα όπως κανείς άλλος. Με κλασικά κομμάτια όπως το «Sound of da Police» και το «MC’s Act Like They Don’t Know», ο KRS-ONE εκπροσωπεί την ουσία του hip-hop απευθείας από την Golden Era, με μηνύματα που παραμένουν σήμερα όσο ισχυρά ήταν τότε.

11/4, 20:00, Arch Club, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 111, είσοδος: 45 ευρώ

Nick Waterhouse

Ο Nick Waterhouse αναβιώνει με μαεστρία τους ήχους των rhythm & blues.

Η ρετρό αισθητική συναντά το σύγχρονο groove σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, μελωδία και αυθεντικό στυλ. Ο Nick Waterhouse, ο χαρισματικός καλλιτέχνης και αγαπημένος του ελληνικού κοινού που αναβιώνει με μαεστρία τους ήχους των rhythm & blues, soul και jazz, έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία.

12/4, 21:00, Gazarte Ground Stage, Βουτάδων 32, Γκάζι, είσοδος: 28-32 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Κεραμεικός Beat

Ένα all-day event που συνδυάζει μουσική, φαγητό και αστική κουλτούρα σε έναν από τους πιο ζωντανούς χώρους της πόλης. Το Athens Street Hub είναι το νέο πρωτοποριακό food project του Κεραμεικού που φιλοδοξεί να γίνει το απόλυτο σημείο συνάντησης για street food lovers και urban culture enthusiasts. Με έμπνευση από τα Box Parks, όπου food courts φτιάχνονται αποκλειστικά από containers, πρόκειται για μια tailor-made αθηναϊκή εκδοχή με εξαιρετικό street food, φοβερά κοκτέιλ και aperitivo, όλα με industrial αισθητική και sustainability mindset. DJ sets από RSN, Mr. Z, Chevy x Pene.

13/4, 11:00, Athens Street Hub, Κεραμεικού 111

The Underdogs x Arkham

H oμάδα Underdogs σε συνεργασία με την Arkham καταλαμβάνουν το Ρομάντσο για μια μοναδική rave βραδιά κάτω από τα κόκκινα φώτα.

11/4, 23:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, είσοδος: 8 ευρώ