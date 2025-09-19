13 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (18-24/9)

ΘΕΑΤΡΟ

Ξανθή

Η Τζοβάνα Μιχαλιάδη Σάρτι παρουσιάζει μια πολυμεσική performance που διερευνά με αλληγορικό τρόπο τα τρία επίπεδα της συνείδησης –εγρήγορση, όνειρο και βαθύς ύπνος– και αναμετριέται με την έννοια της πραγματικότητας, όπως την αντιλαμβανόμαστε οι άνθρωποι. Βασίζεται στα γεγονότα της ζωής μιας απλής γυναίκας, της Ξανθής, που γεννήθηκε στη Χίο το 1934 και επρόκειτο να γίνει η γιαγιά τής performer.

21/9, 21:00, Ρεκτιφιέ, Λ. Κωνσταντινουπόλεως 119, είσοδος: 8-10 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Death Disco Open Air Festival 2025

Headliner του Death Disco Open Air Festival 2025 είναι η ποιήτρια και πρωτεργάτρια της ηλεκτρονικής μουσικής, Αnne Clark.

H ομάδα του Death Disco επιστρέφει στις αρχές του φθινοπώρου με ένα διήμερο open air φεστιβάλ με headliners τη Νew Wave ποιήτρια και πρωτεργάτρια της ηλεκτρονικής μουσικής Αnne Clark και τον Peter Hook, τον ίσως σημαντικότερο μπασίστα όλων των εποχών και τον μοναδικό άνθρωπο στη Γη που κρατάει ζωντανό το πνεύμα των Joy Division, αλλά και με Chameleons και Cold Cave, και πολλά άλλα ονόματα της εγχώριας και διεθνούς dark σκηνής.

20-21/9, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, είσοδος: από 50 ευρώ

Jethro Tull

Ένα ακόμη αλησμόνητο live με ένα ονειρικό setlist.

Οι θρυλικοί rockers έρχονται για να μας χαρίσουν ένα ακόμη αλησμόνητο live με ένα ονειρικό setlist που θα μας υπενθυμίσει το αδιανόητο ταλέντο τους. Άλλωστε η Ελλάδα ήταν πάντα μεταξύ των χωρών που συμπεριλάμβαναν στις περιοδείες τους, με αποκορύφωμα τη συναυλία στο Ηρώδειο το 2019, για τα 50 χρόνια του συγκροτήματος.

20/9, 21:00, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός

Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes

Οι Gipsy Kings με τον εμβληματικό frontman Nicolas Reyes έρχονται για μία βραδιά που υπόσχεται να μετατρέψει τη νύχτα της Αθήνας σε υπαίθριο tablao.

Τριάντα και πλέον χρόνια μετά την εκρηκτική τους είσοδο στη διεθνή σκηνή, οι Gipsy Kings με τον εμβληματικό frontman Nicolas Reyes έρχονται για μία βραδιά που υπόσχεται να μετατρέψει τη νύχτα της Αθήνας σε υπαίθριο tablao. Με 14 εκατομμύρια πωλήσεις, ένα Grammy (Best World Music Album, το 2013, για το Savor Flamenco) και τη συλλογή The Best of the Gipsy Kings να μένει 52 συνεχόμενες εβδομάδες στα charts, το συγκρότημα έχει μετατρέψει την παραδοσιακή gitano μουσική σε παγκόσμιο φαινόμενο.

21/9, 21:00, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός, είσοδος: 25-70 ευρώ

Cesaria Evora Orchestra

Η Cesaria Evora Orchestra, το αφιερωματικό μουσικό σχήμα που δημιουργήθηκε για να τιμήσει την «ξυπόλυτη ντίβα» του Cabo Verde, έρχεται στην Αθήνα. Η ορχήστρα ιδρύθηκε το 2014 από τους μουσικούς που τη συνόδευαν επί σκηνής για περισσότερο από μία δεκαετία. Από τότε, έχει εμφανιστεί σε σπουδαίες αίθουσες και φεστιβάλ διεθνώς, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές για την αυθεντικότητα και τη συγκινητική της παρουσία.

22/9, 21:00, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Υμηττός, είσοδος: από 30 ευρώ

The Black Lips

Φωτ.: Yana Yatsuk

Ένα από τα πιο απρόβλεπτα και εκρηκτικά συγκροτήματα της σύγχρονης garage rock σκηνής επιστρέφει στην Ελλάδα. Η φήμη τους προηγείται των έργων τους, καθώς δεν είναι σπάνιο να συναντήσεις κάποιον που μιλάει με αποθεωτικά λόγια για τις ζωντανές εμφανίσεις τους. Είναι άλλωστε εκείνες που, χάρη στο ατόφιο rock ’n’ roll πνεύμα τους, τους καταξίωσαν ως μια από τις πιο ωμές και αυθεντικές μπάντες του είδους.

18/9, 21:00, Gazarte Ground Stage, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, είσοδος: από 25 ευρώ

Burst & Svalbard

Οι Svalbard.

Οι θρυλικοί Σουηδοί Burst και η ασταμάτητη βρετανική δύναμη Svalbard συναντιούνται στην Ελλάδα για δύο συναυλιακές βραδιές απόλυτης ηχητικής κάθαρσης. Για όσους έζησαν την έκρηξη του progressive hardcore και metalcore τη δεκαετία του 2000, οι Burst δεν έφυγαν ποτέ πραγματικά. Πρόκειται για ένα από τα πιο πρωτοποριακά heavy σχήματα της Σουηδίας, που επαναπροσδιόρισαν τον ακραίο ήχο με την καινοτόμα προσέγγισή τους, κορυφώνοντας την πορεία τους με το εμβληματικό άλμπουμ Lazarus Bird (2008).

20/9, 21:30, Gazarte Ground Stage, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, είσοδος: από 25 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

20 χρόνια DAGIPOLI DANCE Co

Η τέχνη δεν γνωρίζει περιορισμούς και η διαφορετικότητα είναι πηγή δύναμης και έμπνευσης.

Η ομάδα DAGIPOLI DANCE Co, ο ξεχωριστός καλλιτεχνικός πυρήνας στην Ελλάδα που αποτελείται από άτομα με σωματική βλάβη, γιορτάζει 20 χρόνια αδιάλειπτης δημιουργίας και προσφοράς στον χώρο του σύγχρονου χορού. Με αφορμή αυτή την επέτειο, η ομάδα παρουσιάζει μια ξεχωριστή παράσταση, που αποτυπώνει όχι μόνο την καλλιτεχνική της διαδρομή αλλά και τη βαθύτερη φιλοσοφία της: ότι η τέχνη δεν γνωρίζει περιορισμούς και ότι η διαφορετικότητα είναι πηγή δύναμης και έμπνευσης.

20-21/9, 19:30, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στη ζώνη του πυρός. Θαύματα μέσα στα ερείπια – Η Μπιενάλε της Γάζας, Το Ελληνικό Περίπτερο

Έργο του Ahmad Aladawi.

Αυτή η ομαδική έκθεση παρουσιάζει έργα καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στη Γάζα εν μέσω της γενοκτονίας ή κατάγονται από αυτή, σε επιμέλεια Φαίης Τζανετουλάκου και Δημήτρη Σαραφιανού. Το ελληνικό περίπτερο της «Μπιενάλε της Γάζας» αποτελείται από 14 περίπτερα ανά τον κόσμο. Από τον Απρίλιο του 2024, καλλιτέχνες από τη Γάζα άρχισαν να συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο συλλογικό πρόγραμμα, αναζητώντας τρόπους να χρησιμοποιήσουν την τέχνη, έτσι ώστε να αντισταθούν στη γενοκτονία και να επιβιώσουν.

18/9-4/11, Λόφος Art Project, Βελβενδού 39, Αθήνα, Τρ.-Κυρ.: 18:00-21:00

Art Athina 2025

H Art Athina θα παρουσιάσει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής.

Στο καθιερωμένο φθινοπωρινό ραντεβού της, η Art Athina θα παρουσιάσει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής, με τη συμμετοχή 72 αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, φιλοξενώντας έργα που ποικίλλουν, από τη ζωγραφική και τη γλυπτική έως τη φωτογραφία και την ψηφιακή τέχνη.

18-22/9, 12:00, Zάππειο Μέγαρο, Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας

Θέρος, τρύγος, πόλεμος

Αργύρης Ραλλιάς, Τελευταία Βουτιά

Η πρώτη ατομική έκθεση του Αργύρη Ραλλιά στην Ελλάδα. Τα δώδεκα έργα που παρουσιάζει στο εργαστήριό του στα Πετράλωνα αναφέρονται σε τραυματικές εμπειρίες και περιβαλλοντικές καταστροφές. Ένα από τα φλέγοντα ζητήματα που θίγει είναι ο απότομος μετασχηματισμός και η ριζική αλλοίωση του φυσικού τοπίου των Κυκλάδων, που οδηγούν στη σταδιακή εξαφάνιση και καταστροφή του.

20/9-5/10, 18:00, Studio Contrapposto, Θεσσαλονίκης 185, Πετράλωνα

ΠΑΡΤΙ

Κ-POP Night

Το πρώτο Kpop Party της νέας σεζόν είναι γεγονός! Η ομάδα του Kpop Encore περιμένει τους φαν της κορεατικής ποπ σε ένα εκρηκτικό πάρτι. Την περίοδο που θεωρητικά το καλοκαίρι φτάνει προς το τέλος του, εμείς δεν σταματάμε! Ελάτε να το γιορτάσουμε λοιπόν παρέα, μαζί με την αγαπημένη μας μουσική!

19/9, 22:30, Arch Club Live Stage, Πέτρου Ράλλη 29 & Κρήτης 1, Ταύρος, είσοδος: 10-12 ευρώ

DJ Krush with Moderator & Stiko

Ένας από τους πιο σεβαστούς και επιδραστικούς beatmakers διεθνώς έρχεται στην Αθήνα.

Ο θρυλικός Ιάπωνας παραγωγός και DJ που διαμόρφωσε τον ήχο της παγκόσμιας trip hop σκηνής έρχεται στην Αθήνα για ένα σπάνιο, καθηλωτικό DJ set, με special guests τους Moderator & Stiko. Καλλιτέχνης με αληθινή ιστορία, ο Hideaki Ishi –όπως είναι το πραγματικό του όνομα– μεγάλωσε στο Τόκιο και πέρασε από σκοτεινά μονοπάτια, καθώς στα εφηβικά του χρόνια είχε εμπλακεί με τη Yakuza, πριν στραφεί ολοκληρωτικά στη μουσική. Το πρώτο του άλμπουμ Krush (1994) θεωρείται σήμερα ορόσημο για το είδος, ενώ η πορεία του τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο σεβαστούς και επιδραστικούς beatmakers διεθνώς. Ένα όνομα-θρύλος. Μια βραδιά που δεν χάνεται.

24/9, 21:00, Arch Club Live Stage, Πέτρου Ράλλη 29 & Κρήτης 1, Ταύρος, είσοδος: 15-20 ευρώ