100 Χρόνια Μάνος Χατζιδάκις: Οι μελωδίες που όρισαν τον ελληνικό κινηματογράφο

Σήμερα συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι.

Η Φίνος Φιλμ ανάρτησε στα κοινωνικά της δίκτυα ένα σύντομο αλλά βίντεο-αφιέρωμα στον συνθέτη που σφράγισε τον ελληνικό κινηματογράφο, τη μουσική και την ίδια την πολιτιστική ταυτότητα της χώρας. Το βίντεο περιλαμβάνει σκηνές από ταινίες που σημάδεψαν τη «χρυσή» εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τις οποίες «έντυσαν» μουσικά, τραγούδια του αείμνηστου Μάνου Χατζιδάκι, όπως το «Γαρύφαλλο στ' αυτί» και το «Γκρίζο Γατί».

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Φίνος Φιλμ γράφει: «100 Χρόνια Μάνος Χατζιδάκις! Δεν είναι εύκολο να μετρήσεις τον χρόνο όταν μιλάς για κάποιον που τον ξεπέρασε. Ένας αιώνας από τη γέννηση του ανθρώπου που μας ταξίδεψε και μας ένωσε μέσα από την ευγένεια της μελωδίας».

Οι μεγάλες επιτυχίες του Μάνου Χατζηδάκι στον κινηματογράφο

Ο Μάνος Χατζιδάκις δεν «έντυσε» απλώς τις ιστορίες εκείνων των ταινιών· τις σχολίασε, τις ειρωνεύτηκε, τις απογύμνωσε και τις εξανθρώπισε με νότες.

Το «Τα παιδιά του Πειραιά» από το «Ποτέ την Κυριακή» (1960) είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι που γράφτηκε ποτέ για ελληνική ταινία -όχι γιατί έγινε παγκόσμια επιτυχία, αλλά γιατί μέσα σε αυτά τα τρία λεπτά περιγράφεστε ολόκληρη η ψυχογραφία ενός λαού που χαμογελά για να μην πονά.

Περίπου εκείνη την περίοδο, κυκλοφόρησε και το «Βαλς των χαμένων ονείρων», επίσης μία από τις πιο αγαπημένες μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι. Γραμμένο για την ταινία «Το νησί των γενναίων» (1959) του Ντίνου Δημόπουλου, το κομμάτι μεταμορφώνεται σε ποιητικό σχόλιο για την απώλεια, τη νοσταλγία και την τρυφερότητα μιας εποχής που αλλάζει.

Ο Μάνος Χατζηδάκις πέρασε και από τη «Στέλλα» του 1955 με το «Αγάπη που ‘γινες δίκοπο μαχαίρι» που δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, αλλά μια στιγμή κορύφωσης στο στο φιλμ του Μιχάλη Κακογιάννη.

Μετά έρχεται και το «Τοπ Καπί» (1964), έναν ακόμη πειραματισμό του Χατζιδάκι με τη μελωδική ειρωνεία, αντλώντας στοιχεία από διεθνή ηχοχρώματα, χωρίς, ωστόσο, να χάνει την ελληνική του ταυτότητα.

Τέλος, τραγούδια όπως το «Χάρτινο το φεγγαράκι» ή το «Οδός Ονείρων» ανήκουν πλέον όχι σε κάποιο έργο, αλλά στη μνήμη του αστικού ελληνισμού· σε εκείνη την περιοχή της νοσταλγίας όπου η μουσική λειτουργεί σαν ιδίωμα ζωής.