Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις: Πόσο διαρκούν, τι ισχύει για τις μειωμένες τιμές και τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Η αντίστροφη μέτρηση για τις θερινές εκπτώσεις έχει ξεκινήσει, με τις επιχειρήσεις να προσδοκούν αυξημένη κίνηση στην αγορά και τους καταναλωτές να προετοιμάζονται για αγορές, αναζητώντας προσφορές και εκπτώσεις που πραγματικά συμφέρουν.

Η περίοδος των εκπτώσεων ξεκινά τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου. Το διάστημα αυτό θεωρείται μια καλή ευκαιρία για να πραγματοποιήσουν οι καταναλωτές τις αγορές τους, εκμεταλλευόμενοι τις χαμηλότερες τιμές.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας εξέδωσε δελτίο Τύπο «οδηγό» στο οποίο περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές, εξηγώντας, μεταξύ άλλων, τους κανόνες που οφείλουν να τηρούν τα καταστήματα, ενώ παρέχει και συμβουλές σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο να γίνει καταγγελία.

Θερινές εκπτώσεις: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Σύμφωνα με την ΕΕΚΕ, είναι σημαντικό, οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι κατά την περίοδο των εκπτώσεων:

Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο προμηθευτής για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο προμηθευτής κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο προμηθευτής στο χρονικό διάστημα που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Αν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των εξήντα (60) ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών. Παράδειγμα: Αρχική τιμή στις 10 Ιουνίου (χωρίς διαγραφές/προσφορές κλπ.) 150 €. Η πραγματική προσφερόμενη τιμή 120 €. Την 11-7-2024 η προσφερόμενη τιμή είναι 115 €, επομένως η έκπτωση είναι (120-115=) 5 €. Η αρχική τιμή των 150 € δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται ως τιμή αναφοράς, εφόσον το προϊόν πωλείται ήδη προς 120 €. Η νέα έκπτωση υπολογίζεται επί της χαμηλότερης τιμής των τελευταίων 30 ημερών (Νόμος 5111/2024)

Επιτρέπεται, συμπληρωματικά, και η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να είναι ακριβής και να ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας περί ανακοινώσεων μείωσης τιμών, εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και να γνωστοποιείται σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης, ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη, με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.



Αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής της νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή και των ανακοινώσεων μείωσης τιμών είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες μέσω των οργανικών της μονάδων, μεταξύ των οποίων και η ΔΙ.Μ.Ε.Α και το αρμόδιο όργανο του Υπουργείο Ανάπτυξης για ελέγχους που πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.

Θερινές εκπτώσεις: Συμβουλές προς του καταναλωτές

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν στα ηλεκτρονικά καταστήματα, στις πλατφόρμες και στα marketplaces, σημειώνει η ΕΕΚΕ.

Παράλληλα, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας συμβουλεύει τους καταναλωτές:

Να ιεραρχούν τις ανάγκες τους και να ψωνίζουν βάσει του προϋπολογισμού τους.

Να πραγματοποιούν έρευνα αγοράς πριν καταλήξουν σε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν.

Να μην παρασύρονται από υπερβολικά μεγάλα ποσοστά έκπτωσης.

Να ελέγχουν – όσο είναι δυνατόν- την ποιότητα και την αυθεντικότητα του προϊόντος και να λαμβάνουν υπόψη το συσχετισμό ποιότητας-κόστους.

Να ενημερώνονται για την πολιτική που ακολουθεί το κάθε κατάστημα σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ύπαρξης εγγύησης κ.λπ.

Για τον λόγο αυτόν, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εμφανίζονται πολύ υψηλά ποσοστά έκπτωσης, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει την τεχνητή αύξηση της τιμής πριν από την περίοδο των εκπτώσεων με σκοπό τη δημιουργία πλασματικού ποσοστού έκπτωσης. Παράλληλα, οι εμπορικές ανακοινώσεις πρέπει να είναι σαφείς, ακριβείς, επαληθεύσιμες και να μην παραπλανούν τον μέσο καταναλωτή.

Τέλος, παραθέτει πού μπορεί να απευθυνθεί κανείς, εάν θεωρήσει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στις αγορές του, ή γενικότερα, εάν επιθυμεί να υποβάλει ερωτήματα σχετικά με τις θερινές εκπτώσεις.

Φόρμα υποβολής καταγγελιών: https://eeke.gr/epikinonia/kataggelies/

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