Ξεκινά το πρόγραμμα «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026» για την ενίσχυση του τουρισμού

Την υλοποίηση των προγραμμάτων «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026» ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού.

Η δράση, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, εντάσσεται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής και αποσκοπεί στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού, καθώς και στην οικονομική και κοινωνική στήριξη των τοπικών κοινωνιών της Χίου και των Κυθήρων.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη συμβολή των συναρμόδιων υπουργείων, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαμονής, της εστίασης και των τοπικών μεταφορών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα υποβληθούν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής από τις 14 Μαΐου 2026 έως και τις 18 Μαΐου 2026. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000 για το «Chios Pass 2026» και σε 3.600 για το «Kythira Pass 2026».

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, την πρώτη κατά το διάστημα Μαΐου - Ιουνίου 2026 και τη δεύτερη κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2026, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συναλλαγές με επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: διαθέτουν φυσικά τερματικά αποδοχής καρτών (POS), δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους τουρισμού και μεταφορών και εδρεύουν σε περιοχές των Δήμων Χίου και Κυθήρων με τους προβλεπόμενους ταχυδρομικούς κώδικες.

«Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια στοχευμένη παρέμβαση στήριξης περιοχών με ιδιαίτερες ανάγκες, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία και τον εγχώριο τουρισμό. Ιδιαίτερα για νησιωτικές περιοχές όπως η Χίος και τα Κύθηρα, η Πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει με σύγχρονα και ευέλικτα εργαλεία, που απαντούν στις προκλήσεις της εποχής, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων αξιοποιούμε πλήρως τις δυνατότητες της ψηφιακής διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ταχύτητα στη διάθεση των πόρων. Παράλληλα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και δημιουργούμε προϋποθέσεις βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Καλούμε τους πολίτες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα και να στηρίξουν ενεργά τους προορισμούς αυτούς, συμβάλλοντας στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας», τονίζει σε δήλωσή του ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, K. Kατσαφάδος.

Η υλοποίηση της δράσης γίνεται από την Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).