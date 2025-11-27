White Friday: Η «λευκή» εκδοχή της Black Friday που δεν ήξερες ότι υπάρχει

Επίσημη πρώτη η αυριανή ημέρα για την Black Friday, όπου παραδοσιακά καταγράφονται μεγάλες εκπτώσεις σε προϊόντα πάσης φύσεως, από τεχνολογία μέχρι το χονδρικό εμπόριο.

Ωστόσο, υπάρχει μία ημέρα, η White Friday πιο συγκεκριμένα, η οποία σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς συνιστά την «λευκή εκδοχή» της Black Friday. Στην ουσία, αποτελεί τη «μεσανατολική εκδοχή» της «Μαύρης Παρασκευής» και εξελίχθηκε, μέσα σε μια δεκαετία, σε μια από τις σημαντικότερες περιόδους εκπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Η «λευκή» εκδοχή της καταναλωτικής γιορτής ξεκίνησε το 2014 από την πλατφόρμα Souq, όταν ο CEO Ρονάλντο Μουσαουάρ αποφάσισε να «μετονομάσει» το αμερικανικό Black Friday, για να ταιριάζει καλύτερα στη νοοτροπία και την παράδοση των μουσουλμανικών χωρών, όπου η Παρασκευή θεωρείται ιερή ημέρα.

White Friday: Πού γιορτάζεται

Σήμερα, το White Friday γιορτάζεται σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ομάν, Μπαχρέιν, Κατάρ και Αίγυπτο, ενώ εξαπλώνεται σταθερά και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Σε αντίθεση με την αμερικανική Black Friday που διαρκεί μία ημέρα, το White Friday κρατάει τέσσερις: από την Παρασκευή μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών μέχρι και τη Δευτέρα (Cyber Monday).

Πρόκειται για ένα από τα πιο ισχυρά εμπορικά τετραήμερα της χρονιάς για τη Μέση Ανατολή, με κολοσσούς του λιανεμπορίου, όπως η Amazon, να σημειώνουν κάθε χρόνο ρεκόρ πωλήσεων. Το 2022, μάλιστα, η Amazon ανακοίνωσε το μεγαλύτερο Thanksgiving–Cyber Monday της ιστορίας της, με εκατοντάδες εκατομμύρια προϊόντα να πωλούνται παγκοσμίως.

Για τις επιχειρήσεις, το White Friday προσφέρει:

Πρόσβαση σε αγορές με υψηλή αγοραστική δύναμη, όπως τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία.

Ενίσχυση αναγνωρισιμότητας σε καταναλωτές εκτός Δύσης.

Δυνατότητα τετραήμερης διαφημιστικής καμπάνιας, αντί της μονοήμερης Black Friday.

Ευκαιρίες τόσο για e-commerce όσο και για φυσικά καταστήματα, καθώς πλέον οι προσφορές δεν περιορίζονται μόνο online.

Το White Friday έχει εξελιχθεί σε μια γέφυρα μεταξύ ανατολικής και δυτικής καταναλωτικής κουλτούρας, και αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς σταθμούς στις διεθνείς στρατηγικές marketing, με ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις να το εντάσσουν στον προγραμματισμό τους.