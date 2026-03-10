Vouchers για ψώνια: Θα ισχύει για όλα τα σούπερ μάρκετ;

Στα vouchers για ψώνια σε σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία και άλλα καταστήματα τροφίμων αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τα vouchers και το πρόγραμμα 400 εκατ. ευρώ για τους ευάλωτους, η κ. Μιχαηλίδου είπε αρχικά: «Έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα της λεγόμενης επισιτιστικής βοήθειας. Σημαίνει ότι σε ευάλωτους συμπολίτες μας, σε νοικοκυριά δηλαδή, τα οποία έχουν χαμηλό εισόδημα, με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια το κράτος έρχεται και πάνω από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα δίνει και φαγητό. Αυτό γινόταν μέχρι πρότινος, και μπορεί να το θυμάστε όλοι, ως ΤΕΒΑ».

«Δεν ξέρω αν θυμάστε που οι περιφέρειες έρχονταν και έδιναν μια φορά τον μήνα, ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα, κούτες με φαγητό. Οπότε ο κόσμος πήγαινε στις περιφέρειες πολλές φορές, ας πούμε, το ξέρω, πήγαινε σε δήμους στην Αθήνα, στην Περιφέρεια, και γινόντουσαν πολλές ουρές. Ήταν ένα κεντρικό πρόγραμμα, το οποίο δινόταν ανά περιφέρεια με κούτες φαγητού. Αυτό όμως είχε κάποια προβλήματα. Είχε ουρές. Είχε το κομμάτι του ότι πολλές φορές, αν ήτανε σε νησιά, μπορεί τα φαγητά να μην φτάνανε γιατί μπορεί να είχε κακοκαιρία ή να χαλούσαν τα φαγητά» πρόσθεσε.

«Το 2026 δεν πρέπει το κράτος πατερναλιστικά να σου υποδεικνύει τι θες και χρειάζεσαι. Ξέρει ο κάθε πολίτης τι θέλει. Ήταν πράγματα τα οποία σίγουρα δεν μπορούσαν να καλύψουν στο 100% τις διαφοροποιημένες ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Οπότε αυτό που είπαμε, για μεγαλύτερη διαφάνεια, για να μην έχουμε μεσάζοντες- άλλος αποθηκεύει, άλλος καταψύχει, άλλος ψύχει, άλλος μεταφέρει- αυτό όλο το κάνουμε κουπόνια. Και θα πηγαίνει πλέον ο δικαιούχος, όποτε θέλει μέσα στον μήνα. Μπορεί να θέλει να περιμένει δυο μήνες να πάει μαζί. Μπορεί μέσα στον μήνα να θέλει να πάει δυο φορές, στο οπωροπωλείο, στο σούπερ μάρκετ» πρόσθεσε η κ. Μιχαηλίδου.

Vouchers για ψώνια: Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

«Θα πηγαίνει λοιπόν, στο σούπερ μάρκετ, στα οπωροπωλεία και θα τα παίρνει αυτά που θέλει. Θα είναι σαν επιταγή. Εκτός από βέβαια καπνικά προϊόντα, εκτός από αλκοόλ και εκτός από τυχερά παίγνια. Δηλαδή δεν θα μπορεί να του δίνει το κράτος για να τον βοηθήσει στην ευαλωτότητα του νοικοκυριού του και να πηγαίνει να αγοράζει καπνικά προϊόντα», είπε επίσης.

«Θα είμαστε συμβεβλημένοι σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Θα ανοίξουμε ένα πολύ μεγάλο μητρώο, στο οποίο ουσιαστικά όποιος θέλει θα μπορεί να μπαίνει αν έχει κάποιες προδιαγραφές. Ποιες θα είναι αυτές; Να μπορούν να γίνονται προφανώς, όπως χρειάζεται σε όλους, οι ηλεκτρονικές οι συναλλαγές και να μπορούν να γραφτούν. Δεν θα ‘ναι προπληρωμένη κάρτα, θα είναι κουπόνι, θα είναι voucher. Και σε σχέση με το μέγεθος του νοικοκυριού» συμπλήρωσε.

Και κατέληξε: «Αυτό θα έρχεται στο email και στο κινητό του δικαιούχου. Θα έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό, με βάση αυτό θα μπορεί ο δικαιούχος, θα μπορεί το νοικοκυριό, η μαμά, ο μπαμπάς να πηγαίνει στο σουπερμάρκετ και να καλύπτει ό,τι θέλει. Αποφεύγεις τους ενδιάμεσους, αποφεύγεις το στιγματισμό και το 2026. Ο καθένας διαλέγει ό,τι θέλει. Εγώ θέλω να είμαστε πάντα διαφανείς. Απ’ την αρχή, να έχουμε μητρώο, να αναφέρονται τα στοιχεία, να ξέρουμε ο καθένας τι παίρνει».

Επιπλέον, σχετικά με τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο υπουργών Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSCO) στις Βρυξέλλες, η υπουργός μετέφερε ότι το στεγαστικό βρίσκεται, πλέον, στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τη δημογραφική πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια των επαφών της με τον επίτροπο Dan Jørgensen και τον γενικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Mario Nava, τέθηκε η ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας στη χρήση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για στεγαστικές πολιτικές, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να αξιοποιούν πιο αποτελεσματικά τα διαθέσιμα προγράμματα. «Η Ελλάδα, ήδη, εφαρμόζει μία ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική με 43 μέτρα και προϋπολογισμό περίπου 7 δισ. ευρώ, που στοχεύει ταυτόχρονα στη στήριξη των νοικοκυριών και στην αύξηση της προσφοράς κατοικίας».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πρόγραμμα «Όλοι Digital-Ψηφιακή Ενδυνάμωση και Συμμετοχή για Όλους», που υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στόχος είναι η εξοικείωση των πολιτών άνω των 65 ετών και των Ατόμων με Αναπηρία με τις σύγχρονες τεχνολογίες, την πρόσβαση στις υπηρεσίες του gov.gr και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το ενδιαφέρον για συμμετοχή ήδη είναι έντονο, με περίπου 5.000 αιτήσεις, ενώ έως τον Ιούνιο αναμένεται να εκπαιδευτούν 3.600 ηλικιωμένοι και 2.800 Άτομα με Αναπηρία.