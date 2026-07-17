Voucher για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς: Οι αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια

Αλλαγές πρόκειται να εφαρμοστούν στα εισοδηματικά κριτήρια αναφορικά με τη χορήγηση voucher σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς αλλά και παιδικούς σταθμούς, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η σημαντικότερη ρύθμιση αφορά την πλήρη κατάργηση των εισοδηματικών περιορισμών αναφορικά με τις πολύτεκνες οικογένειες.

Πλέον οι πολύτεκνες οικογένειες θα μπορούν να λαμβάνουν voucher ανεξαρτήτως εισοδήματος, καθώς δεν θα υπάγονται πλέον σε κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Voucher για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς: Τι ισχύει με τα όρια εισοδήματος

Παράλληλα, αναπροσαρμόζονται τα όρια εισοδήματος για τις υπόλοιπες οικογένειες:

Οικογένειες με έως δύο παιδιά: ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ.

Οικογένειες με τρία παιδιά: ετήσιο εισόδημα έως 38.000 ευρώ.

Πολύτεκνες οικογένειες: χωρίς εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση voucher.

Σημειώνεται ότι, οι αλλαγές αποσκοπούν στη διεύρυνση της πρόσβασης των οικογενειών στο πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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