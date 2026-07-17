ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Οικονομία

Voucher για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς: Οι αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια

Η σημαντικότερη ρύθμιση αφορά την πλήρη κατάργηση των εισοδηματικών περιορισμών αναφορικά με τις πολύτεκνες οικογένειες

The LiFO team
The LiFO team
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ VOUCHER ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Facebook Twitter
Φωτ αρχείου: Unsplash
0

Αλλαγές πρόκειται να εφαρμοστούν στα εισοδηματικά κριτήρια αναφορικά με τη χορήγηση voucher σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς αλλά και παιδικούς σταθμούς, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η σημαντικότερη ρύθμιση αφορά την πλήρη κατάργηση των εισοδηματικών περιορισμών αναφορικά με τις πολύτεκνες οικογένειες.

Πλέον οι πολύτεκνες οικογένειες θα μπορούν να λαμβάνουν voucher ανεξαρτήτως εισοδήματος, καθώς δεν θα υπάγονται πλέον σε κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Voucher για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς: Τι ισχύει με τα όρια εισοδήματος

Παράλληλα, αναπροσαρμόζονται τα όρια εισοδήματος για τις υπόλοιπες οικογένειες:

  • Οικογένειες με έως δύο παιδιά: ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ.
  • Οικογένειες με τρία παιδιά: ετήσιο εισόδημα έως 38.000 ευρώ.
  • Πολύτεκνες οικογένειες: χωρίς εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση voucher.

Σημειώνεται ότι, οι αλλαγές αποσκοπούν στη διεύρυνση της πρόσβασης των οικογενειών στο πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες.

 

Με πληροφορίες από ΕΡΤ 

Οικονομία

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΔΕΗ και Dimand συνεργάζονται για το πρότυπο βιοκλιματικό κτίριο στη Λ. Μεσογείων

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ / ΔΕΗ και Dimand συνεργάζονται για το πρότυπο βιοκλιματικό κτίριο στη Λ. Μεσογείων

Το νέο συγκρότημα το οποίο έχει ήδη αρχίσει να κατασκευάζεται, σχεδιάστηκε με απόλυτο σεβασμό στην κλίμακα της περιοχής, με το ύψος του να περιορίζεται αυστηρά στα 19,5 μέτρα, διασφαλίζοντας την αρμονική του ένταξη στον οικιστικό ιστό.
THE LIFO TEAM
 
 