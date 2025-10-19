Voucher 750 ευρώ ΔΥΠΑ: Ποιους αφορά και πότε τελικά θα γίνουν οι πληρωμές

Μετά τις 20 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν τα μαθήματα για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα που συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, μέσω του οποίου θα λάβουν voucher ύψους 750 ευρώ.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, η πληρωμή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή πιστοποίηση των συμμετεχόντων. Όσοι δεν περάσουν τη διαδικασία πιστοποίησης θα λάβουν το 70% του συνολικού ποσού, δηλαδή 525 ευρώ, εφόσον έχουν ολοκληρώσει κανονικά τις ώρες κατάρτισης.

Καθυστέρηση λόγω ελέγχων δικαιολογητικών

Η μικρή καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα οφείλεται στη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και στη διαμόρφωση των τμημάτων από τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σε ενημερωτικά email που εστάλησαν στους συμμετέχοντες αναφέρεται πως:

«Τα τμήματα θα ξεκινήσουν μετά τις 20 Οκτωβρίου. Αυτήν την περίοδο γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η διαδικασία ένταξής σας σε τμήμα».

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ περιλαμβάνει:

Θεωρητική εξ αποστάσεως εκπαίδευση 150 ωρών, με εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα.

Εξετάσεις πιστοποίησης, οι οποίες διεξάγονται μετά το τέλος των μαθημάτων.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το 70% του ποσού ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εξετάσεων, ενώ με την επιτυχή πιστοποίηση δικαιούνται το πλήρες ποσό των 750 ευρώ.

Οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες έχουν ήδη λάβει τον μοναδικό αριθμό ΚΑΥΑΣ, που είναι απαραίτητος για την επιλογή προγράμματος και την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ στοχεύει στην αναβάθμιση δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, ενισχύοντας την απασχολησιμότητα και την προσαρμογή στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

