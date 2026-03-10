Οικονομία

Voucher 750 ευρώ: Με προβλήματα άνοιξαν οι αιτήσεις, ποιοι μπορούν να τις κάνουν

Η πλατφόρμα στο gov.gr έπεσε - «Η υπηρεσία που επιλέξατε, δεν είναι διαθέσιμη» ήταν το μήνυμα που εμφάνιζε

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το voucher 750 ευρώ.

Οι αιτήσεις άνοιξαν σήμερα, Τρίτη 10/3 στις 12:00, ωστόσο η πλατφόρμα στο gov.gr έπεσε τα πρώτα λεπτά, ωστόσο στη συνέχεια επανήλθε η λειτουργία της, αν και αργότερα τα προβλήματα άρχισαν ξανά.

«Η υπηρεσία που επιλέξατε, δεν είναι διαθέσιμη» ήταν το μήνυμα που εμφάνιζε.

Αντίστοιχη ήταν η κατάσταση και στο προηγούμενο voucher 750 ευρώ αλλά και στο voucher 100 ευρώ.

Voucher 750 ευρώ: Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Για να υποβάλετε την αίτηση, θα πρέπει να είστε: 

  • μισθωτή/ος, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στον ιδιωτικό τομέα, η/ο οποία/ος δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα 
  • άνω των 18 ετών 
  • απόφοιτη/ος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

Θα χρειαστεί να: 

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • επισύναψετε κατά περίπτωση επιπλέον δικαιολογητικά 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0-Next Generation EU, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, που συνοδεύεται από το voucher 750 ευρώ, αφορά 114.384 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Στόχος είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ψηφιακές και πράσινες τεχνολογίες, καθώς και ο οικονομικός εγγραματισμός.

