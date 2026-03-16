Τουρισμός για Όλους: Οι αιτήσεις, τα κριτήρια και τα ποσά για τους δικαιούχους

Η πλατφόρμα για το δημοφιλές πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» αναμένεται να ανοίξει στα μέσα Μαρτίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες δικαιούχους να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση για τις διακοπές τους μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, το πρόγραμμα θα χορηγήσει voucher από 200 έως και 600 ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιούνται μέσω ψηφιακής κάρτας για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα σε όλη τη χώρα. Η ενίσχυση στοχεύει να στηρίξει τόσο τα νοικοκυριά όσο και την εγχώρια τουριστική δραστηριότητα, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή περιόδου διακοπών.

Τουρισμός για Όλους: Οι δύο επιλογές για την αξιοποίηση του voucher

Η ψηφιακή κάρτα που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα ισχύει για ολόκληρο το 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μία από τις δύο ακόλουθες περιόδους:

1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 (υψηλή περίοδος)

1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026 (χαμηλή περίοδος)

Τουρισμός για Όλους: Τα ποσά του voucher

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων.

200 ευρώ:

Είναι το βασικό ποσό για τους περισσότερους δικαιούχους.

300 ευρώ:

για φυσικά πρόσωπα που είναι:

άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με τέκνα

έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία ή περισσότερα τέκνα

συνταξιούχοι όλων των ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης

400 ευρώ:

για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ (ποσοστό 67% και άνω)

600 ευρώ

για δικαιούχους ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν δηλώσει τρία ή περισσότερα τέκνα

Τουρισμός για Όλους: Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή διαμονής σε τουριστικά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα, όπως:

ξενοδοχεία

ενοικιαζόμενα δωμάτια

camping

οργανωμένες κατασκηνώσεις

Τέλος, αναφορικά με τα κριτήρια που θα ισχύσουν φέτος, αναμένεται να ανακοινωθούν αναλυτικά το επόμενο διάστημα με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ news