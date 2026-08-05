Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση

Από σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου, ορισμένοι δικαιούχοι του νέου προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά, με βάση τον ΑΦΜ και ειδικότερα το τελευταίο ψηφίο του.

Πιο αναλυτικά:

- 5 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

- 6 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

- 7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

- 8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

- 9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

Από 10 έως 21 Αυγούστου, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜ.

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Η προθεσμία υποβολής και η διαδικασία

Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται: Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τους κωδικούς Taxisnet,

Με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Το πρόγραμμα, οι δικαιούχοι και η διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων

Το 70% του συνολικού προϋπολογισμού εστιάζει σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους.

Τα εισοδηματικά όρια

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» προβλέπει επίσης, σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, με στόχο την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών.

Ειδικότερα:

για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ

για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως

για τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ/ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό ατόμων που είναι δυνητικά ωφελούμενοι

οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών, με τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους πενήντα (50,00) ευρώ ανά τέκνο.

τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ≥67%) και οι οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Οι δύο φάσεις του προγράμματος

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις: Η α' φάση υλοποιείται μέχρι τις 30.06.2027 και η β' φάση έως 31.12.2027. Στη δεύτερη φάση, δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας (κλήρωση Αυγούστου 2026).

Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ, καθώς και μέσω του Γραφείου Υποστήριξης του Προγράμματος, κατά τις ώρες 09:00 -17:00 στο τηλέφωνο: 210 2150231.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με Φορέα Υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ