Τιμή πετρελαίου: Αποκλιμάκωση μετά τις δηλώσεις Τραμπ - Τι συμβαίνει με το φυσικό αέριο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σημαντικά την Τρίτη, μετά από ρεκόρ τριών ετών τη Δευτέρα, καθώς τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ, μείωσαν τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Τα συμβόλαια Brent έπεσαν κατά $6,28 ή 6,3%, στα $92,68 ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI crude μειώθηκε κατά $6,19 ή 6,5%, στα $88,58 ανά βαρέλι. Τη Δευτέρα, το πετρέλαιο είχε ξεπεράσει τα $100 ανά βαρέλι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022.

Η πτώση των τιμών ήρθε μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να λήξει σύντομα. Αν και ο ίδιος ανέφερε ότι η σύγκρουση δεν πρόκειται να τελειώσει αυτήν την εβδομάδα, υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις προχωρούν σύμφωνα με το πρόγραμμα και η κατάσταση μπορεί να επιλυθεί «πολύ σύντομα».

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι οι δηλώσεις αυτές προσφέρουν κάποια ανακούφιση στις αγορές ενέργειας, αλλά η επαναφορά των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ θα είναι κρίσιμη για να συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των τιμών.

Τι γίνεται με το φυσικό αέριο

Στο μεταξύ, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κατέγραψε επίσης πτώση, καθώς οι αγορές αντιδρούν στη χαλάρωση των γεωπολιτικών ανησυχιών. Η κατάσταση για την Ευρώπη παραμένει κρίσιμη, καθώς τα αποθέματα φυσικού αερίου είναι ασυνήθιστα χαμηλά και η περιοχή χρειάζεται να εισάγει μεγάλα ποσά φέτος το καλοκαίρι για να γεμίσει τις δεξαμενές πριν τον επόμενο χειμώνα, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg.

Οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται, με αρκετές χώρες να ανακοινώνουν απειλές με πυραύλους, να ηχούν σειρήνες ή να αναχαιτίζουν drones. Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν στρατηγικά κρίσιμα, αφού μέσω αυτού περνά περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών υγροποιημένου φυσικού αερίου, κυρίως από το μεγαλύτερο εργοστάσιο στο Κατάρ, το οποίο παραμένει κλειστό από την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τραμπ θέλει να άρει κυρώσεις που έχει επιβάλει στο πετρέλαιο

Σε χθεσινές δηλώσεις του, ο Τραμπ ανέφερε πως είναι «τιμή» του να κρατήσει τα Στενά του Ορμούζ για την Κίνα και άλλες χώρες που εξαρτώνται σημαντικά από τα Στενά του Ορμούζ.

Επιπλέον ανέφερε ότι θα άρει ορισμένες κυρώσεις που έχει επιβάλει στο πετρέλαιο «για να μειωθούν οι τιμές».

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε αρχικά διαβεβαιώσει ότι αυτή η άνοδος των τιμών είναι «μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια» στον κόσμο. Χθες, Δευτέρα, το βράδυ επιχείρησε μια απροσδόκητη μεταστροφή.

«Θα άρουμε επίσης ορισμένες κυρώσεις που συνδέονται με το πετρέλαιο για να μειώσουμε τις τιμές (...) μέχρι αυτό να τακτοποιηθεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους, αφού είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν διευκρίνισε σε ποιες κυρώσεις αναφέρεται ούτε ποιες χώρες αφορούν. «Μετά, ποιος ξέρει; Ίσως να μην χρειαστεί να τις επαναφέρουμε (σ.σ.: τις κυρώσεις). Θα υπάρχει τόση ειρήνη», πρόσθεσε.